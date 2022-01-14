Уверен на 99,9%, что за кибератакой на Украину стоит Россия, - Данилов
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что на 99,9% уверен, что за последней масштабной кибератакой на украинские правительственные сайты стоит именно Россия.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил в комментарии британскому телеканалу Sky News.
"Мы можем четко отследить их следы. Это российские специалисты, которые совершают эти действия", - сказал Данилов.
Он также добавил, что на 99,9% уверен, что Россия стоит за этой кибератакой.
"Я на 99,9% уверен", - ответил Данилов, на вопрос, считает ли он, что за кибератакой стоит Россия.
По его словам, это кибернападение началось в два часа ночи по местному времени в пятницу, и только через час об этом уже сообщили российские СМИ.
Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.
На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.
При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.
В Госспецсвязи назвали атаку самой мощной за последние четыре года.
Пожалуйста, подождите...
Залезть к соседу нагадить , обворовать , поубивать и ..... назвать братом .
Это менталитет такой бл@тский.
Ракеты падают, самолеты падают, вертолеты падают, все в дерьме. За то, другим странам будем показывать кузькину мать.
З телеграму О. Шарпа.
🍁 Листаю новости, читаю: "Хакерскую атаку, поразившую большинство правительственных сайтов, можно было предупредить - об уязвимости в системе было известно еще с мая!"
Оказывается, кибератаку удалось реализовать благодаря уязвимости системы управления содержимым веб-сайтов October CMS, обнаруженной еще в мае 2021 года. Об этом сначала сообщила американская журналистка Ким Зеттер.
Впоследствии СБУ предоставила рекомендации, как устранить уязвимость - "обновить OctoberCMS до последней версии (минимум до 472)". Именно на этой системе построены вебсайты министерств и других органов власти.
➡️ Сразу для справки: October - это система управления содержимым сайта (CMS) с открытым исходным кодом. Эту систему используют такие компании как Toyota, KFC и Nestle. October особенно популярен среди пользователей в США и Европе.
‼️ Как отметил специалист по кибербезопасности Андрей Баранович, все сайты работали на одной и той же не обновленной версии программного обеспечения. В ней была уязвимость, что и позволило осуществить кибератаку - при этом правительство знало о ней еще с мая.
Даже больше, если бы сам софт был настроен правильно, тогда можно было даже не обновлять ПО, потому что уязвимость не подействовала бы. Но ПО было не настроено и не обновлено.
Кроме того, информация о том, какие уязвимости существуют в этой версии программного обеспечения, и как ими можно пользоваться - открыта.
* * *
⁉️ Получается, что вся эта лабуда со взломами сайтов произошла только благодаря тупоголовости (или умышленному саботажу?) наших властей? Ведь самое главное для них в этой жизни - посадить Порошенко.
А кибербезопасность, защита секретной информации, интересы Украины? Не мешайте, подождёт, это другое…
І яка буде відповідь? Візовий режим? Чи це просто конституція факту?
І Юлю...
А як на рахунок Белі та іже з ним ?
Вибіркова держнеоалігхація України ...?
І - популістичні ціни ...
А що - обрали собі клоуна - майте