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Данилов (1066) хакер (1171)

Уверен на 99,9%, что за кибератакой на Украину стоит Россия, - Данилов

Уверен на 99,9%, что за кибератакой на Украину стоит Россия, - Данилов

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что на 99,9% уверен, что за последней масштабной кибератакой на украинские правительственные сайты стоит именно Россия.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил в комментарии британскому телеканалу Sky News.

"Мы можем четко отследить их следы. Это российские специалисты, которые совершают эти действия", - сказал Данилов.

Он также добавил, что на 99,9% уверен, что Россия стоит за этой кибератакой.

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"Я на 99,9% уверен", - ответил Данилов, на вопрос, считает ли он, что за кибератакой стоит Россия.

По его словам, это кибернападение началось в два часа ночи по местному времени в пятницу, и только через час об этом уже сообщили российские СМИ.

Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.

На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.

При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.

В Госспецсвязи назвали атаку самой мощной за последние четыре года.
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Топ комментарии
+18
Більше просто нікому.
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14.01.2022 19:45
+14
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14.01.2022 19:55
+13
Копия действия рашенских властей во все века .
Залезть к соседу нагадить , обворовать , поубивать и ..... назвать братом .
Это менталитет такой бл@тский.
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14.01.2022 19:50
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Більше просто нікому.
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14.01.2022 19:45 Ответить
Копия действия рашенских властей во все века .
Залезть к соседу нагадить , обворовать , поубивать и ..... назвать братом .
Это менталитет такой бл@тский.
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14.01.2022 19:50 Ответить
Это рабссиянский бухалитет и *********** от победобилизма.
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14.01.2022 21:35 Ответить
Конечно, эта раися, потому что у них ничего нет, и они хотят напомнить о себе....
Ракеты падают, самолеты падают, вертолеты падают, все в дерьме. За то, другим странам будем показывать кузькину мать.
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14.01.2022 19:48 Ответить
Кибератака показала качество зеленого IT спеца-менеджера Федорова. Если не закрывать уже известные дыры в ПО по полгода - это уровень детсада.
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14.01.2022 19:49 Ответить
Не перестаю восхищаться этим Брежневым эпохи раннего зелёного большевизма.
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14.01.2022 19:53 Ответить
Всі упевнені, на 99,9%, що на Банковій ціла ''нора кротів"...але ж ти їх не бачиш...
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14.01.2022 19:54 Ответить
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14.01.2022 19:55 Ответить
ФОРТАНУЛО тьолачке! а як ти з таким чухандоном жила????
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15.01.2022 01:44 Ответить
Данилов , - А когда упадут все российськие сайты???
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14.01.2022 19:59 Ответить
А погляд у Данілова такий, що наче каже - я хоч і Данілов, а від Москви каменя на камені не залишу!...
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14.01.2022 19:59 Ответить
Так а это не повод чтобы собрать СНБО? Может нужно принять какие-то меры в конце концов?
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14.01.2022 20:01 Ответить
Та вы шо? Не пугайте "величайшего". Он же обмочиться может.
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14.01.2022 20:24 Ответить
Порошенко еще не приехал. Когда приедет, тогда и соберут. Пока все по плану.
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14.01.2022 21:20 Ответить
Так , а что зеленая хрипатая крыса молчит ? Где видосики ?
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14.01.2022 20:13 Ответить
странно, я думал Порошенко
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14.01.2022 20:14 Ответить
За кібератакою стоять зелені довпойопи… або падлюки…

З телеграму О. Шарпа.

🍁 Листаю новости, читаю: "Хакерскую атаку, поразившую большинство правительственных сайтов, можно было предупредить - об уязвимости в системе было известно еще с мая!"

Оказывается, кибератаку удалось реализовать благодаря уязвимости системы управления содержимым веб-сайтов October CMS, обнаруженной еще в мае 2021 года. Об этом сначала сообщила американская журналистка Ким Зеттер.
Впоследствии СБУ предоставила рекомендации, как устранить уязвимость - "обновить OctoberCMS до последней версии (минимум до 472)". Именно на этой системе построены вебсайты министерств и других органов власти.

➡️ Сразу для справки: October - это система управления содержимым сайта (CMS) с открытым исходным кодом. Эту систему используют такие компании как Toyota, KFC и Nestle. October особенно популярен среди пользователей в США и Европе.

‼️ Как отметил специалист по кибербезопасности Андрей Баранович, все сайты работали на одной и той же не обновленной версии программного обеспечения. В ней была уязвимость, что и позволило осуществить кибератаку - при этом правительство знало о ней еще с мая.

Даже больше, если бы сам софт был настроен правильно, тогда можно было даже не обновлять ПО, потому что уязвимость не подействовала бы. Но ПО было не настроено и не обновлено.

Кроме того, информация о том, какие уязвимости существуют в этой версии программного обеспечения, и как ими можно пользоваться - открыта.
* * *
⁉️ Получается, что вся эта лабуда со взломами сайтов произошла только благодаря тупоголовости (или умышленному саботажу?) наших властей? Ведь самое главное для них в этой жизни - посадить Порошенко.

А кибербезопасность, защита секретной информации, интересы Украины? Не мешайте, подождёт, это другое…
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14.01.2022 20:15 Ответить
Повторю. Краткий вывод из сказанного выше - пользуйтесь дорогие лохи "Дией". На здоровье. Вы думаете она просто так "падает" с регулярностью раз или два раза в месяц? Типа там федоровские спецы более высокой квалификации?
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14.01.2022 20:41 Ответить
пан Данілов на такій посаді, що міг би надати бодай якісь докази... Бо я впевнений на 100%. Але для громадян инших країн треба докази.
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14.01.2022 20:18 Ответить
Пора і нам кібергруппу створити, і кошмарити мокшанскі болота.
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14.01.2022 20:31 Ответить
Мокшанина на своих сайтах во всю поляков обвиняет,мечтает видеть врагами Украину и Польшу. ясно , что это подляна мокшей
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14.01.2022 20:53 Ответить
А Данилов знает, что весь сегмент украинского интернета «ляжет» в первые минуты атаки врага? Что останутся без связи миллионы абонентов мобильной связи? Что остановится метро, жд сообщение, аэропорты? Что возможный удар по инфраструктуре электроснабжения обесточит 90 процентов территории? Что прекратят работу все банкоматы и отделения банков Думаю, и банковая также останется без связи, в лучшем случае, включат генераторы и при лучах свечей будут снимать очередной видосик.
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14.01.2022 20:32 Ответить
да ненужно тут быть ни даниловым .ни бакановым и супер пупер штабом разведки..... и так ясно чьи уши торчат... другого варианта и быть не может.... новость какую открыли.....((
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14.01.2022 20:32 Ответить
"...Я на 99,9% впевнений", - відповів Данілов, на питання, чи вважає він, що за кібератакою стоїть Росія..."

І яка буде відповідь? Візовий режим? Чи це просто конституція факту?
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14.01.2022 20:37 Ответить
а этот додаток не взломали?

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14.01.2022 21:39 Ответить
ЦЕ БОРЕЛЬ ТОБІ ПІДКАЗАВ, ВЕТЕРЕНАРЕ ?
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14.01.2022 21:40 Ответить
Операция офиса президента. А валят на русских.
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14.01.2022 22:02 Ответить
это был Неуловимый Джо, из лубянского сортира!
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14.01.2022 22:16 Ответить
Єрмак та зелена кротівня коломойського спрацювала, зрадила Україну. Сайт зеленого лайна - ж не зламали, а тільки міністерств.
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14.01.2022 22:34 Ответить
Він ще й комусь одну десяту відсотка комусь залишив😆
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14.01.2022 22:54 Ответить
... и мы за это арестуем порошенко....
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15.01.2022 01:55 Ответить
Блін і Порошенка є за що ...
І Юлю...

А як на рахунок Белі та іже з ним ?
Вибіркова держнеоалігхація України ...?
І - популістичні ціни ...
А що - обрали собі клоуна - майте
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15.01.2022 02:21 Ответить
 
 