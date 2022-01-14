Уверен на 99,9%, что за кибератакой на Украину стоит Россия, - Данилов

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что на 99,9% уверен, что за последней масштабной кибератакой на украинские правительственные сайты стоит именно Россия.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил в комментарии британскому телеканалу Sky News.

"Мы можем четко отследить их следы. Это российские специалисты, которые совершают эти действия", - сказал Данилов.

Он также добавил, что на 99,9% уверен, что Россия стоит за этой кибератакой.

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"Я на 99,9% уверен", - ответил Данилов, на вопрос, считает ли он, что за кибератакой стоит Россия.

По его словам, это кибернападение началось в два часа ночи по местному времени в пятницу, и только через час об этом уже сообщили российские СМИ.

Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.

На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.

При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.

В Госспецсвязи назвали атаку самой мощной за последние четыре года.