Упевнений на 99,9%, що за кібератакою на Україну стоїть Росія, - Данілов

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що на 99,9% впевнений, що за останньою масштабною кібератакою на українські урядові сайти стоїть саме Росія.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він заявив у коментарі британському телеканалу Sky News.

"Ми можемо чітко відстежити їхні сліди. Це російські спеціалісти, які здійснюють ці дії", - сказав Данілов

Він також додав, що на 99,9% впевнений, що Росія стоїть за цією кібератакою.

"Я на 99,9% впевнений", - відповів Данілов, на питання, чи вважає він, що за кібератакою стоїть Росія.

За його словами, цей кібернапад розпочався о другій годині ночі за місцевим часом у п'ятницю, і лише через одну годину про це вже повідомили російські ЗМІ.

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Нагадаємо, що в ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, Міносвіти та інші.

На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру.

При цьому, як зазначає СБУ, контент сайтів не був змінений, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, не сталося.

У Держспецзв'язку назвали назвали атаку найпотужнішою за останні чотири роки.