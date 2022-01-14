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Данілов (1259) хакер (1334)

Упевнений на 99,9%, що за кібератакою на Україну стоїть Росія, - Данілов

Упевнений на 99,9%, що за кібератакою на Україну стоїть Росія, - Данілов

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що на 99,9% впевнений, що за останньою масштабною кібератакою на українські урядові сайти стоїть саме Росія.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він заявив у коментарі британському телеканалу Sky News.

"Ми можемо чітко відстежити їхні сліди. Це російські спеціалісти, які здійснюють ці дії", - сказав Данілов

Він також додав, що на 99,9% впевнений, що Росія стоїть за цією кібератакою.

"Я на 99,9% впевнений", - відповів Данілов, на питання, чи вважає він, що за кібератакою стоїть Росія.

За його словами, цей кібернапад розпочався о другій годині ночі за місцевим часом у п'ятницю, і лише через одну годину про це вже повідомили російські ЗМІ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми готові відповісти", - Єрмак про кібератаку на урядові сайти України

Нагадаємо, що в ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, Міносвіти та інші.

На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру.

При цьому, як зазначає СБУ, контент сайтів не був змінений, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, не сталося.

У Держспецзв'язку назвали назвали атаку найпотужнішою за останні чотири роки.

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Топ коментарі
+18
Більше просто нікому.
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14.01.2022 19:45
+14
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14.01.2022 19:55
+13
Копия действия рашенских властей во все века .
Залезть к соседу нагадить , обворовать , поубивать и ..... назвать братом .
Это менталитет такой бл@тский.
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14.01.2022 19:50
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14.01.2022 19:45 Відповісти
Копия действия рашенских властей во все века .
Залезть к соседу нагадить , обворовать , поубивать и ..... назвать братом .
Это менталитет такой бл@тский.
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14.01.2022 19:50 Відповісти
Это рабссиянский бухалитет и *********** от победобилизма.
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14.01.2022 21:35 Відповісти
Конечно, эта раися, потому что у них ничего нет, и они хотят напомнить о себе....
Ракеты падают, самолеты падают, вертолеты падают, все в дерьме. За то, другим странам будем показывать кузькину мать.
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14.01.2022 19:48 Відповісти
Кибератака показала качество зеленого IT спеца-менеджера Федорова. Если не закрывать уже известные дыры в ПО по полгода - это уровень детсада.
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14.01.2022 19:49 Відповісти
Не перестаю восхищаться этим Брежневым эпохи раннего зелёного большевизма.
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14.01.2022 19:53 Відповісти
Всі упевнені, на 99,9%, що на Банковій ціла ''нора кротів"...але ж ти їх не бачиш...
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14.01.2022 19:54 Відповісти
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14.01.2022 19:55 Відповісти
ФОРТАНУЛО тьолачке! а як ти з таким чухандоном жила????
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15.01.2022 01:44 Відповісти
Данилов , - А когда упадут все российськие сайты???
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14.01.2022 19:59 Відповісти
А погляд у Данілова такий, що наче каже - я хоч і Данілов, а від Москви каменя на камені не залишу!...
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14.01.2022 19:59 Відповісти
Так а это не повод чтобы собрать СНБО? Может нужно принять какие-то меры в конце концов?
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14.01.2022 20:01 Відповісти
Та вы шо? Не пугайте "величайшего". Он же обмочиться может.
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14.01.2022 20:24 Відповісти
Порошенко еще не приехал. Когда приедет, тогда и соберут. Пока все по плану.
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14.01.2022 21:20 Відповісти
Так , а что зеленая хрипатая крыса молчит ? Где видосики ?
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14.01.2022 20:13 Відповісти
странно, я думал Порошенко
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14.01.2022 20:14 Відповісти
За кібератакою стоять зелені довпойопи… або падлюки…

З телеграму О. Шарпа.

🍁 Листаю новости, читаю: "Хакерскую атаку, поразившую большинство правительственных сайтов, можно было предупредить - об уязвимости в системе было известно еще с мая!"

Оказывается, кибератаку удалось реализовать благодаря уязвимости системы управления содержимым веб-сайтов October CMS, обнаруженной еще в мае 2021 года. Об этом сначала сообщила американская журналистка Ким Зеттер.
Впоследствии СБУ предоставила рекомендации, как устранить уязвимость - "обновить OctoberCMS до последней версии (минимум до 472)". Именно на этой системе построены вебсайты министерств и других органов власти.

➡️ Сразу для справки: October - это система управления содержимым сайта (CMS) с открытым исходным кодом. Эту систему используют такие компании как Toyota, KFC и Nestle. October особенно популярен среди пользователей в США и Европе.

‼️ Как отметил специалист по кибербезопасности Андрей Баранович, все сайты работали на одной и той же не обновленной версии программного обеспечения. В ней была уязвимость, что и позволило осуществить кибератаку - при этом правительство знало о ней еще с мая.

Даже больше, если бы сам софт был настроен правильно, тогда можно было даже не обновлять ПО, потому что уязвимость не подействовала бы. Но ПО было не настроено и не обновлено.

Кроме того, информация о том, какие уязвимости существуют в этой версии программного обеспечения, и как ими можно пользоваться - открыта.
* * *
⁉️ Получается, что вся эта лабуда со взломами сайтов произошла только благодаря тупоголовости (или умышленному саботажу?) наших властей? Ведь самое главное для них в этой жизни - посадить Порошенко.

А кибербезопасность, защита секретной информации, интересы Украины? Не мешайте, подождёт, это другое…
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14.01.2022 20:15 Відповісти
Повторю. Краткий вывод из сказанного выше - пользуйтесь дорогие лохи "Дией". На здоровье. Вы думаете она просто так "падает" с регулярностью раз или два раза в месяц? Типа там федоровские спецы более высокой квалификации?
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14.01.2022 20:41 Відповісти
пан Данілов на такій посаді, що міг би надати бодай якісь докази... Бо я впевнений на 100%. Але для громадян инших країн треба докази.
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14.01.2022 20:18 Відповісти
Пора і нам кібергруппу створити, і кошмарити мокшанскі болота.
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14.01.2022 20:31 Відповісти
Мокшанина на своих сайтах во всю поляков обвиняет,мечтает видеть врагами Украину и Польшу. ясно , что это подляна мокшей
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14.01.2022 20:53 Відповісти
А Данилов знает, что весь сегмент украинского интернета «ляжет» в первые минуты атаки врага? Что останутся без связи миллионы абонентов мобильной связи? Что остановится метро, жд сообщение, аэропорты? Что возможный удар по инфраструктуре электроснабжения обесточит 90 процентов территории? Что прекратят работу все банкоматы и отделения банков Думаю, и банковая также останется без связи, в лучшем случае, включат генераторы и при лучах свечей будут снимать очередной видосик.
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14.01.2022 20:32 Відповісти
да ненужно тут быть ни даниловым .ни бакановым и супер пупер штабом разведки..... и так ясно чьи уши торчат... другого варианта и быть не может.... новость какую открыли.....((
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14.01.2022 20:32 Відповісти
"...Я на 99,9% впевнений", - відповів Данілов, на питання, чи вважає він, що за кібератакою стоїть Росія..."

І яка буде відповідь? Візовий режим? Чи це просто конституція факту?
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14.01.2022 20:37 Відповісти
а этот додаток не взломали?

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14.01.2022 21:39 Відповісти
ЦЕ БОРЕЛЬ ТОБІ ПІДКАЗАВ, ВЕТЕРЕНАРЕ ?
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14.01.2022 21:40 Відповісти
Операция офиса президента. А валят на русских.
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14.01.2022 22:02 Відповісти
это был Неуловимый Джо, из лубянского сортира!
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14.01.2022 22:16 Відповісти
Єрмак та зелена кротівня коломойського спрацювала, зрадила Україну. Сайт зеленого лайна - ж не зламали, а тільки міністерств.
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14.01.2022 22:34 Відповісти
Він ще й комусь одну десяту відсотка комусь залишив😆
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14.01.2022 22:54 Відповісти
... и мы за это арестуем порошенко....
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15.01.2022 01:55 Відповісти
Блін і Порошенка є за що ...
І Юлю...

А як на рахунок Белі та іже з ним ?
Вибіркова держнеоалігхація України ...?
І - популістичні ціни ...
А що - обрали собі клоуна - майте
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15.01.2022 02:21 Відповісти
 
 