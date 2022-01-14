Упевнений на 99,9%, що за кібератакою на Україну стоїть Росія, - Данілов
Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що на 99,9% впевнений, що за останньою масштабною кібератакою на українські урядові сайти стоїть саме Росія.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він заявив у коментарі британському телеканалу Sky News.
"Ми можемо чітко відстежити їхні сліди. Це російські спеціалісти, які здійснюють ці дії", - сказав Данілов
Він також додав, що на 99,9% впевнений, що Росія стоїть за цією кібератакою.
"Я на 99,9% впевнений", - відповів Данілов, на питання, чи вважає він, що за кібератакою стоїть Росія.
За його словами, цей кібернапад розпочався о другій годині ночі за місцевим часом у п'ятницю, і лише через одну годину про це вже повідомили російські ЗМІ.
Нагадаємо, що в ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, Міносвіти та інші.
На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру.
При цьому, як зазначає СБУ, контент сайтів не був змінений, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, не сталося.
У Держспецзв'язку назвали назвали атаку найпотужнішою за останні чотири роки.
Будь ласка, зачекайте...
Залезть к соседу нагадить , обворовать , поубивать и ..... назвать братом .
Это менталитет такой бл@тский.
Ракеты падают, самолеты падают, вертолеты падают, все в дерьме. За то, другим странам будем показывать кузькину мать.
З телеграму О. Шарпа.
🍁 Листаю новости, читаю: "Хакерскую атаку, поразившую большинство правительственных сайтов, можно было предупредить - об уязвимости в системе было известно еще с мая!"
Оказывается, кибератаку удалось реализовать благодаря уязвимости системы управления содержимым веб-сайтов October CMS, обнаруженной еще в мае 2021 года. Об этом сначала сообщила американская журналистка Ким Зеттер.
Впоследствии СБУ предоставила рекомендации, как устранить уязвимость - "обновить OctoberCMS до последней версии (минимум до 472)". Именно на этой системе построены вебсайты министерств и других органов власти.
➡️ Сразу для справки: October - это система управления содержимым сайта (CMS) с открытым исходным кодом. Эту систему используют такие компании как Toyota, KFC и Nestle. October особенно популярен среди пользователей в США и Европе.
‼️ Как отметил специалист по кибербезопасности Андрей Баранович, все сайты работали на одной и той же не обновленной версии программного обеспечения. В ней была уязвимость, что и позволило осуществить кибератаку - при этом правительство знало о ней еще с мая.
Даже больше, если бы сам софт был настроен правильно, тогда можно было даже не обновлять ПО, потому что уязвимость не подействовала бы. Но ПО было не настроено и не обновлено.
Кроме того, информация о том, какие уязвимости существуют в этой версии программного обеспечения, и как ими можно пользоваться - открыта.
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⁉️ Получается, что вся эта лабуда со взломами сайтов произошла только благодаря тупоголовости (или умышленному саботажу?) наших властей? Ведь самое главное для них в этой жизни - посадить Порошенко.
А кибербезопасность, защита секретной информации, интересы Украины? Не мешайте, подождёт, это другое…
І яка буде відповідь? Візовий режим? Чи це просто конституція факту?
І Юлю...
А як на рахунок Белі та іже з ним ?
Вибіркова держнеоалігхація України ...?
І - популістичні ціни ...
А що - обрали собі клоуна - майте