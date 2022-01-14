Украина начала дополнительные контакты с партнерами по усилению кибербезопасности, – МИД
Министерство иностранных дел Украины контактирует с международными партнерами по вопросам противодействия кибератакам и усиления системы кибербезопасности, принимаются меры по защите сайтов дипломатических учреждений Украины за рубежом.
Об этом в фейсбуке сообщил представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.
"По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы украинская дипломатическая служба начала дополнительные контакты с международными партнерами для усиления возможностей Украины противодействовать кибератакам и развивать системы киберзащиты. Команда специалистов МИД в сотрудничестве с другими причастными ведомствами уже возобновила работу веб-сайта МИД Украины: mfa.gov.ua", - написал Николенко.
Спикер МИД отметил, что в результате хакерской атаки контент сайта не пострадал, утечка служебной информации не зафиксирована, внутренние IТ-системы внешнеполитического ведомства работают в штатном режиме.
"Принимаем практические меры для усиления киберзащиты МИД и украинских посольств и консульств за рубежом", - добавил Николенко.
Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.
На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.
При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.
В Госспецсвязи назвали атаку самой мощной за последние четыре года.
Пожалуйста, подождите...
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А ось предісторія.
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https://itc.ua/news/glava-minczifry-rol-kiberbezopasnosti-nemnogo-preuvelichena/
https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/4742666562465505?__cft__[0]=AZWf7iVA49QAeetdKNBpbGMw0v-gn2OBq3Cqmy-fA4XH-hWVv97n7zUqvAvRDnyOxPOI2x5W6JRyRibELQAYEZwq3kUOkdVufeL4htHEc7OJbDpP9JvGFxSwb5Z7oz0Rx_Q&__tn__=%2CO%2CP-R 4 год ·
В березні, щоб порадувати київських ватників, у палаці спорту буде виступати заслужений артист ерефії, фігурант бази даних центру Миротворець, як особа, що становить загрозу національній безпеці Україні, любитель косити капусту в окупованому Криму, бездарний співак шуфутинський.
Концерт організовують пособники окупантів радіо шансон, карабас.ком, Юрій Черненький.
Сприяють проведенню цієї пропагандистської акції окупантів СБУ, Мінкульт, Держприкордонслужба.
Втім, можливо вони розраховують на те, що до березня Київ уже буде окуповано, то не варто й ворушитися?