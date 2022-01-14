Україна розпочала додаткові контакти з партнерами щодо посилення кібербезпеки, – МЗС

Міністерство закордонних справ України контактує з міжнародними партнерами з питань протидії кібератакам та посилення системи кібербезпеки, вживаються заходи щодо захисту сайтів дипломатичних установ Україна за кордоном.

Про це у фейсбуці повідомив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"На доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби українська дипломатична служба розпочала додаткові контакти із міжнародними партнерами задля посилення спроможностей України протидіяти кібератакам та розвивати системи кіберзахисту. Команда спеціалістів МЗС у співпраці з іншими причетними відомствами, вже відновила роботу веб-сайту МЗС України: mfa.gov.ua", - написав Ніколенко.

Речник МЗС зазначив, що в результаті хакерської атаки контент сайту не постраждав, витоку службової інформації не зафіксовано, внутрішні ІТ-системи зовнішньополітичного відомства працюють у штатному режимі.

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"Вживаємо практичних заходів для посилення кіберзахисту МЗС та українських посольств і консульств за кордоном", - додав Ніколенко.

Нагадаємо, що в ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, Міносвіти та інші.

На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру.

При цьому, як зазначає СБУ, контент сайтів не був змінений, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, не сталося.

У Держспецзв'язку назвали назвали атаку найпотужнішою за останні чотири роки.