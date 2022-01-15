"Вы показываете высокий уровень", - Зеленский поздравил сотрудников Управления государственной охраны с 30-летием создания. ФОТОрепортаж
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в торжествах по случаю 30-летия создания Управления государственной охраны и заслушал доклад о концепции развития УГО.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе главы государства.
Поздравляя собравшихся с 30-летием создания Управления, глава государства отметил, что за 30 лет УГО подготовило и провело десятки тысяч охранных мероприятий. По его словам, это время можно описать как "три десятилетия в усиленном режиме".
"Это высокая ответственность и работа в напряженных условиях всегда, особенно в прошлом году, когда Украина праздновала определяющие даты для своей истории и принимала много высоких иностранных гостей – десятки международных делегаций, около ста иностранных лидеров разного уровня. Я хочу поблагодарить вас лично – все было на высшем уровне", – подчеркнул президент.
В частности, как отметил Владимир Зеленский, на должном уровне с точки зрения безопасности проведен учредительный саммит Крымской платформы, саммит первых леди и джентльменов, торжества по случаю 30-летия восстановления независимости Украины.
"И все мы, и главы иностранных государств, посещающие Украину, знают, что могут чувствовать себя в безопасности везде: в Киеве, Днепре, Львове и Харькове, на вершинах Карпатских гор, на побережье Черного моря… И очень важно: у нас было много гостей, много делегаций, посетивших восток нашего государства, который защищают наши военные", – сказал президент.
Глава государства подчеркнул, что за каждым мероприятием и каждой цифрой стоят конкретные люди – офицеры и военнослужащие УГО, их самоотверженность, мастерство, точность, отвага и выдержка.
"Вы показываете высокий уровень, и я считаю, что государство должно отвечать вам таким же отношением", – убежден Владимир Зеленский.
Президент отметил доклад руководства УГО о дальнейших изменениях в деятельности формирования, в частности планы по строительству нового современного центра Управления государственной охраны Украины.
"Такой мощный центр УГО должен быть построен для каждого и каждой из вас, он обязательно должен появиться. Это и есть благодарность государства за вашу тяжелую работу", – сказал Владимир Зеленский.
Следующим шагом глава государства назвал повышение заработной платы работникам УГО.
"Все это, а также техническое обеспечение на новом уровне – это три главные вещи, которые должны появиться в жизни Управления государственной охраны Украины", – подчеркнул президент.
Он пожелал работникам Управления государственной охраны и их семьям крепкого здоровья, спокойствия, мира и благополучия.
Владимир Зеленский вручил сотрудникам УГО государственные награды и сертификаты на служебное жилье.
Президент также осмотрел образцы автомобильной и специальной техники, используемой работниками УГО. В частности, ему продемонстрировали специализированный автомобиль связи, специализированный автомобиль радиационной, химической и биологической разведки, специализированный автомобиль для перевозки аппаратуры, специализированный автомобиль для комплексного препятствования работе средств наземной и воздушной разведки и кинологический автомобиль.
Глава государства посмотрел показательные выступления специалистов-кинологов со служебными собаками и военнослужащих УГО.
Владимир Зеленский ознакомился с образцами вооружения, минно-взрывными устройствами, альпинистским и водолазным снаряжением, а также современными средствами связи и охраны, находящимися на вооружении УГО.
Кроме того, президент посетил мультимедийный тир Управления госохраны и просмотрел практические упражнения по стрельбе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Я все зрозуміла. До понеділка у нас не буде Жулян. Вони його підірвуть, перекопають злітну смугу, засадять мільярдом дерев і зрівняють із землею.
На це боляче дивитися.
Хотілося б якось підбадьорити Вову, чи що. Ти там не бійся, змирись. Порох все одно заїде, залетить, зайде пішки чи запливе в Україну 17 січня. І там, де це станеться, там його зустрінемо ми.
Просто щоб на власні очі побачити і потім дітям розказати.
А Жуляни лишіть у спокої. Вони вам іще ************, потім подякуєте.
https://t.me/nuts_roses/476
1 березня 1815 року колишній імператор французів Наполеон втік з острова Ельба, де його ув'язнили держави-переможниці, з тисячею солдат старої гвардії висадився на півдні Франції і вирушив на Париж. По мірі його просування країною до нього приєднувалося все більше людей, в т.ч. - війська, які були направлені, щоб його арештувати. Врешті, Людовик XVIII мусив тікати зі столиці, а Наполеон з тріумфом увійшов до Парижу і знову сів на престол.
Показовими при цьому були публікації в газетах (журналісти вже тоді були боягузливими хвойдами). Першою звісткою було: «Корсіканське чудовисько висадилося в бухті Жуан». Друга звістка: «Люджер йде до Грассу». Третя звістка: «Узурпатор увійшов до ********». Четверта: «Бонапарт зайняв Ліон». П'ята: «Наполеон наближається до Фонтенебло». І, врешті вийшла радісна реляція: «Його імператорську величність очікують сьогодні в його вірному Парижі».
Вся ця літературна гамма вмістилася в одних і тих же газетах, при одній і тій же редакції протягом кількох днів. Друге правління Наполеона тривало всього 100 днів. Але я не про це.
В понеділок в Україну повертається Порох. Більшість ЗМІ, які обсмоктували його "втечу", змагаючись у дотепності, ніби води в рот понабирали. Зникли з інфополя образливі епітети. Тільки ботва в соцмережах ще "рєзвітся", але вже невпевнено.
Сцитеся, недоноски? Правильно робите. Президент повертається
я про фото преЗЕ зі зброєю....думаю кого воно мені нагадало ))))
ну.. у дурня и карандаш стрельнет))))
во время любых мероприятий, где бы не находилось чмо, его постоянно сопровождают минимум 8-10 охранников, находящиеся в нескольких метрах от
лидера...
в своем усердии, оградить найвеличнейшего от лохтората они чуть не отдавили ему бошку))
торчок, сцикун, уклонiст...
малоосвiчене чмо, можливо, що й клiнiчний iдiот...по сумiцництву **********...
найвеличншiй? так говорят. не, ну шото в этом есть....
https://www.dymka.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/Zelenskiy-1024x729-754x358.jpg
Одеса-Анекдоти®
@uanews3
·
https://twitter.com/uanews3/status/1482274287537070083 9 ч
На Одещині фермери отримали таки листи
дайте кловану дітей, і вже не важно чиїх все одно не впізнае, - запрацеваний, - звері.....
http://www.facebook.com/watch/?v=5545525525462887 www.facebook.com/watch/?v=5545525525462887
А щас без охраны шага ступить не может !
Выйди в народ: сходи на завод, на рынок, в больницу, в собес к пенсионерам, пройдись по улицам своего Кривого Рога, поговори с ФОПами, таксистами .....
Короче, прочувствуй всю "любовь" народа, тебя избравшего !
Желаю мирного неба, умного начальства и вменяемых клиентов.
Удачи!
То таким буде вкрай потрібна Державна охорона, бо вороги України сто відсотково влаштують на них справждне полювання.