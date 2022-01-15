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"Вы показываете высокий уровень", - Зеленский поздравил сотрудников Управления государственной охраны с 30-летием создания. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в торжествах по случаю 30-летия создания Управления государственной охраны и заслушал доклад о концепции развития УГО.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе главы государства.

Поздравляя собравшихся с 30-летием создания Управления, глава государства отметил, что за 30 лет УГО подготовило и провело десятки тысяч охранных мероприятий. По его словам, это время можно описать как "три десятилетия в усиленном режиме".

"Это высокая ответственность и работа в напряженных условиях всегда, особенно в прошлом году, когда Украина праздновала определяющие даты для своей истории и принимала много высоких иностранных гостей – десятки международных делегаций, около ста иностранных лидеров разного уровня. Я хочу поблагодарить вас лично – все было на высшем уровне", – подчеркнул президент.

В частности, как отметил Владимир Зеленский, на должном уровне с точки зрения безопасности проведен учредительный саммит Крымской платформы, саммит первых леди и джентльменов, торжества по случаю 30-летия восстановления независимости Украины.

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"И все мы, и главы иностранных государств, посещающие Украину, знают, что могут чувствовать себя в безопасности везде: в Киеве, Днепре, Львове и Харькове, на вершинах Карпатских гор, на побережье Черного моря… И очень важно: у нас было много гостей, много делегаций, посетивших восток нашего государства, который защищают наши военные", – сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что за каждым мероприятием и каждой цифрой стоят конкретные люди – офицеры и военнослужащие УГО, их самоотверженность, мастерство, точность, отвага и выдержка.

"Вы показываете высокий уровень, и я считаю, что государство должно отвечать вам таким же отношением", – убежден Владимир Зеленский.

Президент отметил доклад руководства УГО о дальнейших изменениях в деятельности формирования, в частности планы по строительству нового современного центра Управления государственной охраны Украины.

"Такой мощный центр УГО должен быть построен для каждого и каждой из вас, он обязательно должен появиться. Это и есть благодарность государства за вашу тяжелую работу", – сказал Владимир Зеленский.

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Следующим шагом глава государства назвал повышение заработной платы работникам УГО.

"Все это, а также техническое обеспечение на новом уровне – это три главные вещи, которые должны появиться в жизни Управления государственной охраны Украины", – подчеркнул президент.

Он пожелал работникам Управления государственной охраны и их семьям крепкого здоровья, спокойствия, мира и благополучия.

Владимир Зеленский вручил сотрудникам УГО государственные награды и сертификаты на служебное жилье.

Президент также осмотрел образцы автомобильной и специальной техники, используемой работниками УГО. В частности, ему продемонстрировали специализированный автомобиль связи, специализированный автомобиль радиационной, химической и биологической разведки, специализированный автомобиль для перевозки аппаратуры, специализированный автомобиль для комплексного препятствования работе средств наземной и воздушной разведки и кинологический автомобиль.

Глава государства посмотрел показательные выступления специалистов-кинологов со служебными собаками и военнослужащих УГО.

Владимир Зеленский ознакомился с образцами вооружения, минно-взрывными устройствами, альпинистским и водолазным снаряжением, а также современными средствами связи и охраны, находящимися на вооружении УГО.

Кроме того, президент посетил мультимедийный тир Управления госохраны и просмотрел практические упражнения по стрельбе.

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Вы показываете высокий уровень, - Зеленский поздравил сотрудников Управления государственной охраны с 30-летием создания 01
Вы показываете высокий уровень, - Зеленский поздравил сотрудников Управления государственной охраны с 30-летием создания 02
Вы показываете высокий уровень, - Зеленский поздравил сотрудников Управления государственной охраны с 30-летием создания 03
Вы показываете высокий уровень, - Зеленский поздравил сотрудников Управления государственной охраны с 30-летием создания 04

Автор: 

Зеленский Владимир (20434) УГО (179)


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Топ комментарии
+27
У Києві відбувається евакуація аеропорту Жуляни.
Я все зрозуміла. До понеділка у нас не буде Жулян. Вони його підірвуть, перекопають злітну смугу, засадять мільярдом дерев і зрівняють із землею.
На це боляче дивитися.
Хотілося б якось підбадьорити Вову, чи що. Ти там не бійся, змирись. Порох все одно заїде, залетить, зайде пішки чи запливе в Україну 17 січня. І там, де це станеться, там його зустрінемо ми.
Просто щоб на власні очі побачити і потім дітям розказати.
А Жуляни лишіть у спокої. Вони вам іще ************, потім подякуєте.
https://t.me/nuts_roses/476
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15.01.2022 19:08
+24
Говно довольно охраной, это радует
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15.01.2022 19:06
+19
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15.01.2022 19:46
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Правила форума Совет форумчан
Говно довольно охраной, это радует
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15.01.2022 19:06 Ответить
Всі, вони, владні виродки, любоять своїх сракохранителів
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15.01.2022 20:38 Ответить
Хто обрав владних виродків? Завезені в'єтнамці?
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15.01.2022 21:29 Ответить
Боится метр с кепкой...
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15.01.2022 19:07 Ответить
О, проявилось чучело...
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15.01.2022 19:08 Ответить
Появилось и побрилось. Вот кого это это недоразумение действительно уважает... Куда там ВСУ... Небритое ЧМО прогулочным шагом принимает доклад командующего Парадом... Обычное ЧМО, чересчур дрожащее за свою никчемную жизнь...
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15.01.2022 19:57 Ответить
У Києві відбувається евакуація аеропорту Жуляни.
Я все зрозуміла. До понеділка у нас не буде Жулян. Вони його підірвуть, перекопають злітну смугу, засадять мільярдом дерев і зрівняють із землею.
На це боляче дивитися.
Хотілося б якось підбадьорити Вову, чи що. Ти там не бійся, змирись. Порох все одно заїде, залетить, зайде пішки чи запливе в Україну 17 січня. І там, де це станеться, там його зустрінемо ми.
Просто щоб на власні очі побачити і потім дітям розказати.
А Жуляни лишіть у спокої. Вони вам іще ************, потім подякуєте.
https://t.me/nuts_roses/476
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15.01.2022 19:08 Ответить
Hon. Judge Dredd@Honorable_Dredd



1 березня 1815 року колишній імператор французів Наполеон втік з острова Ельба, де його ув'язнили держави-переможниці, з тисячею солдат старої гвардії висадився на півдні Франції і вирушив на Париж. По мірі його просування країною до нього приєднувалося все більше людей, в т.ч. - війська, які були направлені, щоб його арештувати. Врешті, Людовик XVIII мусив тікати зі столиці, а Наполеон з тріумфом увійшов до Парижу і знову сів на престол.
Показовими при цьому були публікації в газетах (журналісти вже тоді були боягузливими хвойдами). Першою звісткою було: «Корсіканське чудовисько висадилося в бухті Жуан». Друга звістка: «Люджер йде до Грассу». Третя звістка: «Узурпатор увійшов до ********». Четверта: «Бонапарт зайняв Ліон». П'ята: «Наполеон наближається до Фонтенебло». І, врешті вийшла радісна реляція: «Його імператорську величність очікують сьогодні в його вірному Парижі».
Вся ця літературна гамма вмістилася в одних і тих же газетах, при одній і тій же редакції протягом кількох днів. Друге правління Наполеона тривало всього 100 днів. Але я не про це.
В понеділок в Україну повертається Порох. Більшість ЗМІ, які обсмоктували його "втечу", змагаючись у дотепності, ніби води в рот понабирали. Зникли з інфополя образливі епітети. Тільки ботва в соцмережах ще "рєзвітся", але вже невпевнено.
Сцитеся, недоноски? Правильно робите. Президент повертається
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15.01.2022 19:29 Ответить
Так смачно ще не лизали
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15.01.2022 20:50 Ответить
Лизали. Вы тут недавно?
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15.01.2022 21:40 Ответить
он тут с тех пор как петя его насадил на бутылку
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15.01.2022 23:13 Ответить
шо стёпа, бутылка а заду засвербела?
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15.01.2022 23:13 Ответить
Н-у_у... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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15.01.2022 20:03 Ответить
Пару днів залишилось, нехай вернеться...А там подивимось ху із ху.
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15.01.2022 20:51 Ответить
думаєш легко йому тебе з твоїми лішнєхромосомними соотєчєствєннікамі на бутилкі розсажувать?
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15.01.2022 23:14 Ответить
Так йому тюрма світить. Ще опустять пірожника там випадково. )))
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16.01.2022 00:27 Ответить
Звідки такі знання про опускання? Ти з опущених?
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16.01.2022 06:35 Ответить
Ні, я з тих, хто опускає. Заходь якось в гості.
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16.01.2022 08:59 Ответить
Адресу скинь.
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17.01.2022 17:16 Ответить
На оце принизливе загравання з власними охоронцями гидко дивитись...
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15.01.2022 19:12 Ответить
Поздравить с 30 летним юбилеем настоящих профи унизительно?
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15.01.2022 21:48 Ответить
профи чего? защиты главных воров от обкрадываемого ими народа?
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15.01.2022 23:16 Ответить
Спиляй мушку, синку

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15.01.2022 19:13 Ответить
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15.01.2022 19:48 Ответить
Пане Василю,та то занадко швидко.Серпом.Тупим. Чиргик-чиргик...
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15.01.2022 20:15 Ответить
хто про шо )))
я про фото преЗЕ зі зброєю....думаю кого воно мені нагадало ))))
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15.01.2022 20:18 Ответить
ваве дали пистолетик надеюсь его разрядили и за такой осмотр ему по руцях настукать надо
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15.01.2022 22:45 Ответить
там на всяк випадок в броніке хлопчика поставили )))) а то фіг його йолопа зна))))
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15.01.2022 22:51 Ответить
там дротики а не пули это спп1м
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15.01.2022 22:54 Ответить

ну.. у дурня и карандаш стрельнет))))
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15.01.2022 23:10 Ответить
о, ППС витягли...
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16.01.2022 00:51 Ответить
Та вже не допоможе... Ну і слава Богу !!! Можливо інші потилицю почухають ...
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15.01.2022 20:11 Ответить
а с этим пистолем вову охраняли водалзы на фото спп1м 1979года модель и не двуствольный как вова а 2а вовы
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15.01.2022 22:29 Ответить
Якесь воно опухле..., а може тільки здається..
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15.01.2022 19:17 Ответить
опухле *********
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15.01.2022 23:17 Ответить
О, гнусавый тамагочи появился
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15.01.2022 19:18 Ответить
с пистолетом для подводных диверсантов я даже не знал что у УДо они остались
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15.01.2022 22:46 Ответить
Якісь не гидливі охоронці.
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15.01.2022 19:20 Ответить
Нічого, прийде час і наркомани сядуть.
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15.01.2022 19:21 Ответить
Високий рівень за дуже високі зарплати.
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15.01.2022 19:24 Ответить
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15.01.2022 19:46 Ответить
Яке ж воно совкове, реагує тільки на всякі совєтці річниці, дебіль бл-дь
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15.01.2022 19:47 Ответить
Конечно , ни одного президента не охраняло такое кодло, сразу 60 человек.Хотя и ничтожиства такого во власти никогда не было.
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15.01.2022 19:51 Ответить
все больше обращает на себя внимание на огромное количество охраны у преЗЕдента , как и то, что он панически избегает контактов с неподготовленными группами людей.
во время любых мероприятий, где бы не находилось чмо, его постоянно сопровождают минимум 8-10 охранников, находящиеся в нескольких метрах от лидера...
в своем усердии, оградить найвеличнейшего от лохтората они чуть не отдавили ему бошку))

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15.01.2022 19:54 Ответить
может и отдавили откуда знаешь
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15.01.2022 20:55 Ответить
отдавили и потом придавили на место? ))) оригинально ))))
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15.01.2022 20:58 Ответить
и 1 от бени с приказом если шо валить Вовку
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15.01.2022 22:39 Ответить
.

торчок, сцикун, уклонiст...

малоосвiчене чмо, можливо, що й клiнiчний iдiот...по сумiцництву **********...
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15.01.2022 23:24 Ответить
жалюгідне мстиве закомплексоване примітивне перелякане з манією величі яка вже перейшла в манію переслідування...
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15.01.2022 23:27 Ответить
дякую. дуже дякую.

найвеличншiй? так говорят. не, ну шото в этом есть....


https://www.dymka.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/Zelenskiy-1024x729-754x358.jpg
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16.01.2022 00:44 Ответить
Зеленеску, от народного гнева тебя ничто уже не спасет...
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15.01.2022 19:54 Ответить
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15.01.2022 19:58 Ответить
это его видосики показуха болтавня а тем временем















Одеса-Анекдоти®


@uanews3

·
https://twitter.com/uanews3/status/1482274287537070083 9 ч



На Одещині фермери отримали таки листи
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15.01.2022 19:59 Ответить
продразвьорстка, слихалі?..
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15.01.2022 20:58 Ответить
Особливо на високому рівні з/п співробітників рядових
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15.01.2022 20:00 Ответить
Свадебный генерал.
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15.01.2022 20:13 Ответить
бубa - дітей не бачить - працюе!
дайте кловану дітей, і вже не важно чиїх все одно не впізнае, - запрацеваний, - звері.....
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15.01.2022 20:14 Ответить
чергове відеозвернення Володимира Зеленського.


http://www.facebook.com/watch/?v=5545525525462887 www.facebook.com/watch/?v=5545525525462887

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15.01.2022 20:38 Ответить
очі б не бачили це гнусаве чмо
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15.01.2022 20:18 Ответить
Нигде нет такого современного и классного оружия и снаряжения, наисовременнейших средств связи и мерседесов с порошами и тойотами как в УДО, это говорит о том что хозяева очень заботятся об охране себя любимого. Зеля а слабо все это дорогое майно например в военную разведку отдать, чтобы хлопцы на фронте языков тягали и ни в чём нужды не знали?
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15.01.2022 20:25 Ответить
Помните, как он скакал в толпу после избрания преЗедентом !?
А щас без охраны шага ступить не может !
Выйди в народ: сходи на завод, на рынок, в больницу, в собес к пенсионерам, пройдись по улицам своего Кривого Рога, поговори с ФОПами, таксистами .....
Короче, прочувствуй всю "любовь" народа, тебя избравшего !
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15.01.2022 20:26 Ответить
Узнай по чём скумбрия и сало, сколько бабушка дворничиха в доме твоих родаков пенсию получает…
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15.01.2022 21:27 Ответить
😅
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16.01.2022 02:55 Ответить
Ті військові там певне в шоці, нарід 73 вибрав і забув, а їм з тим мурчиком бавитись😅
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15.01.2022 20:30 Ответить
Эту охранку разгонять надо !
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15.01.2022 20:35 Ответить
О! Тело появилось! И где ЗЕчмо работу прогуливало?. За прогулы - в отставку!!
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15.01.2022 20:48 Ответить
Зверніть увагу, як Членограй на одній зі світлин тримає пістолет, направивши його стволом на працівника УДО.
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15.01.2022 20:55 Ответить
нев удошника а в водолазный костюм - не дай бог сссп 1 м выстрелит ваву балоном пришибёт
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15.01.2022 22:41 Ответить
Хоч це й совєйського філма,але це правда:"Є така професія - Батьківщину захищати".При всьому неоднозначному ставленні суспільства до поліції,це теж професія - захищати людину.А є така тіпа "прахвєсія" - захищати чиюсь хитрови@бану сраку...Тьху,гидота.
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15.01.2022 20:55 Ответить
Який там високий рівень, набір рядових співробітників проходе через ОЛХ з зп 15 тис. І сором'язливо у об'яві замовчують назву структури, а пишуть "робота у афері охорони", чи щось подібне...
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15.01.2022 21:04 Ответить
Сегодня все мировые лидеры обеспокоены возможным вторжением рашистких войск в Украину, а в это время верховный ******* ордена раздает своим охранникам. Сюр какой-то.
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15.01.2022 21:32 Ответить
Поздравляю всех удошников с праздником!
Желаю мирного неба, умного начальства и вменяемых клиентов.
Удачи!
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15.01.2022 21:37 Ответить
Те, що мене ще люди не розірвали на шматочки, вказує на високий рівень вашого професіоналізму! - Зе.
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15.01.2022 21:55 Ответить
Если бы чиновники жили как обычные люди то и охрана эта за народный счёт была бы и не нужна...помним как эта охрана вывезла Саакашвили из Украины в Польшу...
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15.01.2022 22:08 Ответить
Саакашвіли вивозило не УДО, а особиста, приватна охорона Мальдівського.
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15.01.2022 23:27 Ответить
А якщо пройдуть позачергові вибори, народ обере нормальну по складу Раду, та призначить фахового Премьєр-міністра, прийме закон про виведенний капітал (справждня боротьба с офщорами), відмініть ПДВ ( ціни на 20% впадуть, бізнес оживе, скрутки стане робити немождово), призначать порядного митника, який зробить щось на кшалт "Контрабанда-Стоп", призначить нового Генпрокурора, який випише ордера на Вітренко, Коболева, Вітю Ляшко, Шмигаля, Гетьманцева, Мілованова, Арахамію, Корнієнко, Єрмака, Кіріла Тимошенко, Шурму, Шефіра, Свінарчука, Грановського, Югу Луценко та інших зрадників України...

То таким буде вкрай потрібна Державна охорона, бо вороги України сто відсотково влаштують на них справждне полювання.
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15.01.2022 23:35 Ответить
От навіщо ви так цинічно у відкриту рану яка не гоїться тикаєте брудною палюкою? Люди вже зневірились і не мріють про справедливість та закон... Але якщо пофантизувати, то якщо б таке сталося, то ніяка б охорона такому президенту була б не потрібна, бо уся б країна була його охороною. Але в нас ще не було такого президента, нажаль досі в нас були і є одні покидьки...
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16.01.2022 03:09 Ответить
Навіть у Рейгана стріляв якись невдаха. Не булоб охоронців - загинув би один з найкращих Президентів США за весь час існування цієї країни.
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16.01.2022 14:41 Ответить
Ждемо Петра)
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16.01.2022 01:40 Ответить
последние конвульсии шмаркли... уже и госохрана не поможет...
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16.01.2022 07:21 Ответить
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16.01.2022 08:49 Ответить
Що шо показують?
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16.01.2022 09:07 Ответить
дайте йому оселедця...

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16.01.2022 13:37 Ответить
Перед лицом врага нам нужен Порох в пороховницах, а не зеленое недоразумение и его сучье племя, готовое предавать и продавать кого угодно и чего угодно!
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16.01.2022 16:19 Ответить
 
 