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Россия не причастна к хакерским атакам на правительственные украинские сайты, - Песков

Россия не причастна к хакерским атакам на правительственные украинские сайты, - Песков

Россия не причастна к кибератакам на правительственные сайты в Украине, заявил в интервью The Hill спикер российского президента Дмитрий Песков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент разговора издание опубликовало в соцсети Twitter 16 января.

"Мы здесь ни при чем... Мы почти привыкли к тому, что украинцы во всем обвиняют Россию, даже в плохой погоде", – сказал Песков.

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Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.

На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.

При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.

В Госспецсвязи назвали атаку самой мощной за последние четыре года.

киберпреступление (762) Песков Дмитрий (1890) россия (95638) хакер (1184)


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Топ комментарии
+29
Парадокс в том, что лютую ненависть к украинцам испытывают исключительно совки сделано в Раше.
На планете земля больше нет человеков, которые ненавидят всё украинское. Нет, кроме и исключительно россиянцев.
Мордор есть единственный генератор ненависти к Украине.
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16.01.2022 11:47
+27
Россия в принципе хоть к чему-то "причетна"?
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16.01.2022 11:43
+26
я не я и хата не моя.
приличные террористы обычно берут ответственность
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16.01.2022 11:44
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Ага.Воняет от нас,но насрали не мы.
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16.01.2022 15:04 Ответить
Ага, и в Крым вы не вперлись, и в Донецкую и Луганскую области не вторгались... Верю, верю, а как же...
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16.01.2022 15:10 Ответить
Росія (паРаша) не причетна до злочинних атак хакерів на урядові українські сайти, так стверджує ворожий нам кремль. А її бридка колонія колишня країна Білорусь також навряд чи причетна до цих атак. Це малоймовірно так як їм і зламувати нічого не треба ... резидент ЗЕбіл - капітулянт сам зателефонує і все доповість кривавому луке, а той той це передасть фашисту ) (уйлу, як це було з вангерівцями.. Видно тут винні США.
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16.01.2022 15:41 Ответить
Звичайно воно кругом насрало,але его там нєт...
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16.01.2022 16:03 Ответить
Зламували хакери середньої руки не фахівці, урядовими хакерами й не пахне, коли ці влізуть ніхто і знати не буде, херню вивішувати не будуть, заберуть потрібну інформацію зламають критичні структури.
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16.01.2022 16:33 Ответить
Ерефії вірити себе не поважати. В Криму "іхтамнет" на Донбасі теж.
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16.01.2022 17:18 Ответить
І чому у мене немає віри сієму окуню???
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16.01.2022 19:01 Ответить
Я бы удивилась если письков сказал да,,,,причастны
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16.01.2022 19:27 Ответить
Ихтамнет....Ага!
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17.01.2022 00:00 Ответить
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