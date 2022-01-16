Россия не причастна к хакерским атакам на правительственные украинские сайты, - Песков

Россия не причастна к кибератакам на правительственные сайты в Украине, заявил в интервью The Hill спикер российского президента Дмитрий Песков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент разговора издание опубликовало в соцсети Twitter 16 января.

"Мы здесь ни при чем... Мы почти привыкли к тому, что украинцы во всем обвиняют Россию, даже в плохой погоде", – сказал Песков.

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Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.

На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.

При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.

В Госспецсвязи назвали атаку самой мощной за последние четыре года.