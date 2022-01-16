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Росія не причетна до хакерських атак на урядові українські сайти, - Пєсков

Росія не причетна до хакерських атак на урядові українські сайти, - Пєсков

Росія не причетна до кібератак на урядові сайти в Україні, заявив в інтерв'ю The Hill речник російського президента Дмитро Пєсков.

 Як інформує Цензор.НЕТ, фрагмент розмови видання опублікувало у соцмережі Twitter 16 січня.

"Ми тут ні до чого ... Ми майже звикли до того, що українці в усьому звинувачують Росію, навіть у поганій погоді", – сказав Пєсков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кібератаку на сайти держорганів, ймовірно, здійснили пов'язані з розвідкою Білорусі хакери, - Демедюк

Нагадаємо, що в ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, Міносвіти та інші.

На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру.

При цьому, як зазначає СБУ, контент сайтів не був змінений, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, не сталося.

У Держспецзв'язку назвали назвали атаку найпотужнішою за останні чотири роки.

кіберзлочин (810) Пєсков Дмитро (1642) росія (65316) хакер (1351)


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Топ коментарі
+29
Парадокс в том, что лютую ненависть к украинцам испытывают исключительно совки сделано в Раше.
На планете земля больше нет человеков, которые ненавидят всё украинское. Нет, кроме и исключительно россиянцев.
Мордор есть единственный генератор ненависти к Украине.
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16.01.2022 11:47
+27
Россия в принципе хоть к чему-то "причетна"?
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16.01.2022 11:43
+26
я не я и хата не моя.
приличные террористы обычно берут ответственность
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16.01.2022 11:44
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Ага.Воняет от нас,но насрали не мы.
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16.01.2022 15:04 Відповісти
Ага, и в Крым вы не вперлись, и в Донецкую и Луганскую области не вторгались... Верю, верю, а как же...
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16.01.2022 15:10 Відповісти
Росія (паРаша) не причетна до злочинних атак хакерів на урядові українські сайти, так стверджує ворожий нам кремль. А її бридка колонія колишня країна Білорусь також навряд чи причетна до цих атак. Це малоймовірно так як їм і зламувати нічого не треба ... резидент ЗЕбіл - капітулянт сам зателефонує і все доповість кривавому луке, а той той це передасть фашисту ) (уйлу, як це було з вангерівцями.. Видно тут винні США.
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16.01.2022 15:41 Відповісти
Звичайно воно кругом насрало,але его там нєт...
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16.01.2022 16:03 Відповісти
Зламували хакери середньої руки не фахівці, урядовими хакерами й не пахне, коли ці влізуть ніхто і знати не буде, херню вивішувати не будуть, заберуть потрібну інформацію зламають критичні структури.
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16.01.2022 16:33 Відповісти
Ерефії вірити себе не поважати. В Криму "іхтамнет" на Донбасі теж.
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16.01.2022 17:18 Відповісти
І чому у мене немає віри сієму окуню???
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16.01.2022 19:01 Відповісти
Я бы удивилась если письков сказал да,,,,причастны
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16.01.2022 19:27 Відповісти
Ихтамнет....Ага!
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17.01.2022 00:00 Відповісти
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