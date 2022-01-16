Росія не причетна до хакерських атак на урядові українські сайти, - Пєсков
Росія не причетна до кібератак на урядові сайти в Україні, заявив в інтерв'ю The Hill речник російського президента Дмитро Пєсков.
Як інформує Цензор.НЕТ, фрагмент розмови видання опублікувало у соцмережі Twitter 16 січня.
"Ми тут ні до чого ... Ми майже звикли до того, що українці в усьому звинувачують Росію, навіть у поганій погоді", – сказав Пєсков.
Нагадаємо, що в ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, Міносвіти та інші.
На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру.
При цьому, як зазначає СБУ, контент сайтів не був змінений, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, не сталося.
У Держспецзв'язку назвали назвали атаку найпотужнішою за останні чотири роки.
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На планете земля больше нет человеков, которые ненавидят всё украинское. Нет, кроме и исключительно россиянцев.
Мордор есть единственный генератор ненависти к Украине.
приличные террористы обычно берут ответственность