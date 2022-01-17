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Кибератака на Украину: почти все сайты возобновили работу, - Госспецсвязь

Кибератака на Украину: почти все сайты возобновили работу, - Госспецсвязь

По состоянию на сегодняшний день возобновили работу почти все сайты, пострадавшие от кибератаки на государственные информационные ресурсы в ночь с 13 на 14 января. Расследование и работа по восстановлению остальных ресурсов продолжается.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Как отмечается, версия об использовании программы-вайпера, уничтожающей данные, проверяется. Для этого Госспецсвязи взаимодействует с компанией Майкрософт в рамках заключенного летом соглашения о сотрудничестве Government Security Program.

"В то же время уже сейчас можно утверждать о значительно более высокой сложности атаки, чем модификация стартовой страницы вебсайтов. Ряд внешних информационных ресурсов был уничтожен злоумышленниками в ручном режиме. Краткие сроки реализации атаки свидетельствуют о координации действий хакеров и их численности", - говорится в сообщении.

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Сейчас отрабатывается версия комбинации трех векторов атаки: supply chain attack и эксплуатация уязвимостей OctoberCMS и Log4j. Также начиная с пятницы фиксируются DDOS-атаки на ряд пострадавших органов государственной власти. Рабочая группа привлекла международных экспертов в целях достоверного установления источника происхождения атаки.

Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.

На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.

При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.

В Госспецсвязи назвали атаку самой мощной за последние четыре года.

киберпреступление (762) атака (385) Госспецсвязь (177) кибербезопасность (675)


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Топ комментарии
+2
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17.01.2022 18:49
+2
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17.01.2022 18:54
+2
Та не, если бы я тебя делал то ты таким идиотом бы не был это ни ко мне претензии а вот девочку из тебя я сделать ногу на раз ..
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17.01.2022 18:54
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Все сайты государственные должны иметь такой уровень защиты ,чтобы этого не могло произойти априори .
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17.01.2022 18:43 Ответить
Федоров говорит, что не надо) типа да кому оно нужно)
может доступ медлил дать руцким, ребята поторопили зеленых)
а то прям атака атака, а от власти даже толком не дишат говорить о последствиях)
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17.01.2022 18:47 Ответить
Так иди чмошник и сделай
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17.01.2022 18:48 Ответить
Та не, если бы я тебя делал то ты таким идиотом бы не был это ни ко мне претензии а вот девочку из тебя я сделать ногу на раз ..
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17.01.2022 18:54 Ответить
Так ты у нас говномес, получается? Залазь на бутылку обратно, упоротое
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17.01.2022 21:55 Ответить
чмошник ты, если пёрднул такую х.ню...

Что делать?
Вовремя устанавливать патчи?
Много ума нужно?

или ты просто зебил?
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17.01.2022 19:00 Ответить
Та, пля, там не в защите дело.
Писали же, что тупо из-за тупости или специально не обновили ПО!!!

И, если не понесут материальной и уголовной ответственности ответственные за выполнение этих элементарных шагов - то такое дерьмо будет постоянно.

Если водила не зальёт масло и убьёт двигатель - то он отвечает.
Врач отвечкает.

А эта срань - нанесены убытки на сотни миллионов - а они песни поют и лапшу на уши вешают.
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17.01.2022 18:58 Ответить
хто бэкапил тот и в дамках...остальных наказать...
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17.01.2022 18:48 Ответить
Федорова и посадить за диверсию?

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17.01.2022 18:50 Ответить
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17.01.2022 18:49 Ответить
Тобто,винних у злочинному недбальстві шукати ніхто не збирається....
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17.01.2022 18:53 Ответить
Они есть и фамилии их Федоров и Дубилет. Прямая речь главного зеленого "спеца". Странно еще что только так все закончилось.

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17.01.2022 18:57 Ответить
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17.01.2022 18:54 Ответить
В понедельник, 17 января, произошла https://zn.ua/UKRAINE/na-sajty-ukrainskikh-ministerstv-i-kabmina-nochju-proizoshla-kiberataka-oni-do-sikh-por-ne-rabotajut.html очередная хакерская атака на государственные структуры Украины. Об этом https://cip.gov.ua/ua/news/ataka-na-prozorro-infobox-ne-vplinula-na-robotu-sistemi-zakupivel-prozorro сообщает Госспецсвязь.

Атаке подвергся один из сайтов системы электронных закупок "Прозорро" - Prozorro Infobox
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17.01.2022 19:02 Ответить
пока у киеве есть зеля, у украины есть кокс,
пока у украины есть кокс, у зели чешется ноздря
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17.01.2022 20:18 Ответить
А що, хіба не можна надавати доступ (до будь-яких подальших кроків) тільки з довірених IP, одразу ж відкидаючи будь-які контакти з невідомих IP, в т.ч. з VPN ?

(Насправді можна.)
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17.01.2022 23:31 Ответить
 
 