Кибератака на Украину: почти все сайты возобновили работу, - Госспецсвязь
По состоянию на сегодняшний день возобновили работу почти все сайты, пострадавшие от кибератаки на государственные информационные ресурсы в ночь с 13 на 14 января. Расследование и работа по восстановлению остальных ресурсов продолжается.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
Как отмечается, версия об использовании программы-вайпера, уничтожающей данные, проверяется. Для этого Госспецсвязи взаимодействует с компанией Майкрософт в рамках заключенного летом соглашения о сотрудничестве Government Security Program.
"В то же время уже сейчас можно утверждать о значительно более высокой сложности атаки, чем модификация стартовой страницы вебсайтов. Ряд внешних информационных ресурсов был уничтожен злоумышленниками в ручном режиме. Краткие сроки реализации атаки свидетельствуют о координации действий хакеров и их численности", - говорится в сообщении.
Сейчас отрабатывается версия комбинации трех векторов атаки: supply chain attack и эксплуатация уязвимостей OctoberCMS и Log4j. Также начиная с пятницы фиксируются DDOS-атаки на ряд пострадавших органов государственной власти. Рабочая группа привлекла международных экспертов в целях достоверного установления источника происхождения атаки.
Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.
На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.
При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.
В Госспецсвязи назвали атаку самой мощной за последние четыре года.
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может доступ медлил дать руцким, ребята поторопили зеленых)
а то прям атака атака, а от власти даже толком не дишат говорить о последствиях)
Что делать?
Вовремя устанавливать патчи?
Много ума нужно?
или ты просто зебил?
Писали же, что тупо из-за тупости или специально не обновили ПО!!!
И, если не понесут материальной и уголовной ответственности ответственные за выполнение этих элементарных шагов - то такое дерьмо будет постоянно.
Если водила не зальёт масло и убьёт двигатель - то он отвечает.
Врач отвечкает.
А эта срань - нанесены убытки на сотни миллионов - а они песни поют и лапшу на уши вешают.
Атаке подвергся один из сайтов системы электронных закупок "Прозорро" - Prozorro Infobox
пока у украины есть кокс, у зели чешется ноздря
(Насправді можна.)