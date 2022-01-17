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Новини
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Кібератака на Україну: майже всі сайти відновили роботу, - Держспецзв'язок

Кібератака на Україну: майже всі сайти відновили роботу, - Держспецзв'язок

Станом на сьогодні відновили роботу майже всі сайти, які постраждали від кібератаки на державні інформаційні ресурси в ніч із 13 на 14 січня. Розслідування та робота над відновленням решти ресурсів триває.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Як зазанчається, версія щодо використання програми-вайпера, що знищує дані, перевіряється. Для цього Держспецзв'язку взаємодіє з компанією "Майкрософт" у рамках укладеної влітку угоди про співробітництво Government Security Program.

"Водночас вже зараз можна стверджувати про значно вищу складність атаки, ніж модифікація стартової сторінки вебсайтів. Низку зовнішніх інформаційних ресурсів було знищено зловмисниками в ручному режимі. Стислі терміни реалізації атаки свідчать про координацію дій хакерів та їхню чисельність", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кібератака на Україну свідчить про підготовку до широкомасштабної агресії з боку РФ, - Більдт

Зараз відпрацьовується версія щодо комбінації трьох векторів атаки: supply chain attack та експлуатація вразливостей OctoberCMS та Log4j. Також, починаючи з п'ятниці, фіксуються DDOS-атаки на низку постраждалих органів державної влади. Робоча група залучила міжнародних експертів з метою достовірного встановлення джерела походження атаки.

Нагадаємо, що в ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, Міносвіти та інші.

На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру.

При цьому, як зазначає СБУ, контент сайтів не був змінений, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, не сталося.

У Держспецзв'язку назвали назвали атаку найпотужнішою за останні чотири роки.

кіберзлочин (810) атака (350) Держспецзв’язок (352) кібербезпека (1166)


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Топ коментарі
+2
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17.01.2022 18:49
+2
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17.01.2022 18:54
+2
Та не, если бы я тебя делал то ты таким идиотом бы не был это ни ко мне претензии а вот девочку из тебя я сделать ногу на раз ..
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17.01.2022 18:54
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Все сайты государственные должны иметь такой уровень защиты ,чтобы этого не могло произойти априори .
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17.01.2022 18:43 Відповісти
Федоров говорит, что не надо) типа да кому оно нужно)
может доступ медлил дать руцким, ребята поторопили зеленых)
а то прям атака атака, а от власти даже толком не дишат говорить о последствиях)
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17.01.2022 18:47 Відповісти
Так иди чмошник и сделай
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17.01.2022 18:48 Відповісти
Та не, если бы я тебя делал то ты таким идиотом бы не был это ни ко мне претензии а вот девочку из тебя я сделать ногу на раз ..
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17.01.2022 18:54 Відповісти
Так ты у нас говномес, получается? Залазь на бутылку обратно, упоротое
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17.01.2022 21:55 Відповісти
чмошник ты, если пёрднул такую х.ню...

Что делать?
Вовремя устанавливать патчи?
Много ума нужно?

или ты просто зебил?
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17.01.2022 19:00 Відповісти
Та, пля, там не в защите дело.
Писали же, что тупо из-за тупости или специально не обновили ПО!!!

И, если не понесут материальной и уголовной ответственности ответственные за выполнение этих элементарных шагов - то такое дерьмо будет постоянно.

Если водила не зальёт масло и убьёт двигатель - то он отвечает.
Врач отвечкает.

А эта срань - нанесены убытки на сотни миллионов - а они песни поют и лапшу на уши вешают.
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17.01.2022 18:58 Відповісти
хто бэкапил тот и в дамках...остальных наказать...
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17.01.2022 18:48 Відповісти
Федорова и посадить за диверсию?

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17.01.2022 18:50 Відповісти
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17.01.2022 18:49 Відповісти
Тобто,винних у злочинному недбальстві шукати ніхто не збирається....
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17.01.2022 18:53 Відповісти
Они есть и фамилии их Федоров и Дубилет. Прямая речь главного зеленого "спеца". Странно еще что только так все закончилось.

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17.01.2022 18:57 Відповісти
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17.01.2022 18:54 Відповісти
В понедельник, 17 января, произошла https://zn.ua/UKRAINE/na-sajty-ukrainskikh-ministerstv-i-kabmina-nochju-proizoshla-kiberataka-oni-do-sikh-por-ne-rabotajut.html очередная хакерская атака на государственные структуры Украины. Об этом https://cip.gov.ua/ua/news/ataka-na-prozorro-infobox-ne-vplinula-na-robotu-sistemi-zakupivel-prozorro сообщает Госспецсвязь.

Атаке подвергся один из сайтов системы электронных закупок "Прозорро" - Prozorro Infobox
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17.01.2022 19:02 Відповісти
пока у киеве есть зеля, у украины есть кокс,
пока у украины есть кокс, у зели чешется ноздря
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17.01.2022 20:18 Відповісти
А що, хіба не можна надавати доступ (до будь-яких подальших кроків) тільки з довірених IP, одразу ж відкидаючи будь-які контакти з невідомих IP, в т.ч. з VPN ?

(Насправді можна.)
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17.01.2022 23:31 Відповісти
 
 