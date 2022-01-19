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Блинкен надеется на справедливость в рассмотрении дела Порошенко

Блинкен надеется на справедливость в рассмотрении дела Порошенко

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что надеется на справедливость в рассмотрении дела по пятому президенту Украины, лидеру "Евросолидарности" Петру Порошенко.

Об этом он сказал в интервью "Голосу Америки", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я не могу комментировать детали этого дела. Но очень важно, чтобы в этом или любом другом судебном разбирательстве все было законно, чтобы судьи были независимы, чтобы было верховенство права, чтобы все было без страха и без преимуществ, чтобы не было выборочного судебного преследования. Это общее правило, которое применяется везде", - подчеркнул Блинкен.

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Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса.

6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко. 17 января Петр Порошенко вернулся в Украину.

Прокуратура просила арестовать Порошенко с альтернативой в виде залога в сумме 1 млрд грн. Но в свою очередь 19 января Печерский суд избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства.

Автор: 

Госдепартамент США (1842) Порошенко Петр (19607) США (26877) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+9
Тролляка подоляка!!!!
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19.01.2022 19:05
+7
Брат Назиф@hay_girls1



Боже, виліз з ополонки, зайшов у нет і побачив новину про запобіжний. Мій сміх почули навіть білки в лісі.
Вчора одному товаришу пояснював, що при такій кваліфікації шанс особистого зобов'язання - 1/1000000.
А тут такий харчок від судді прямо в лице офісу президента.
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19.01.2022 19:00
+7
Тобто , що справа сфабрикована ви навіть сумніву не піддаєте?
І до речі висловлена вами Фігура, абсолютно чхати хотіла на потуги вашого ЗЕлідора.
До закінчення цього балагану залишилось 16 місяців.
Багато хто з правоохоронців та суддів вже добре замислився і потихеньку збирає папери, що документують цю виставу.
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19.01.2022 19:27
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Брат Назиф@hay_girls1



Боже, виліз з ополонки, зайшов у нет і побачив новину про запобіжний. Мій сміх почули навіть білки в лісі.
Вчора одному товаришу пояснював, що при такій кваліфікації шанс особистого зобов'язання - 1/1000000.
А тут такий харчок від судді прямо в лице офісу президента.
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19.01.2022 19:00 Ответить
Особисті зобов'язання у даному випадку - це дуже зважений та вивіряний крок. "Фігура" на 2 місяці буде у патовій ситуації - і "жива" і водночас під постійним "шахом".
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19.01.2022 19:06 Ответить
Тобто , що справа сфабрикована ви навіть сумніву не піддаєте?
І до речі висловлена вами Фігура, абсолютно чхати хотіла на потуги вашого ЗЕлідора.
До закінчення цього балагану залишилось 16 місяців.
Багато хто з правоохоронців та суддів вже добре замислився і потихеньку збирає папери, що документують цю виставу.
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19.01.2022 19:27 Ответить
Пойди пива попей ! Или у вас снег в Чебоксарах??
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19.01.2022 19:30 Ответить
Я про це вперше почув на роботі по "білоруському" радіо. Моє жваве риготання не всі правильно зрозуміли
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19.01.2022 19:12 Ответить
Точно такая же реакция на эту новость была и у меня)
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19.01.2022 19:21 Ответить
...Від сьогодні будь-які пошуки альтернативного опозиційного лідера виглядатимуть жалюгідно. Камлання про «нові обличчя» викликатимуть переважно сміх, а за кілька місяців за них взагалі даватимуть у пику.

На будь-які спекуляції подібного типу у нас є тепер залізний аргумент. Вам їхати чи шашечки? Вам потрібно знести Вову, Єрмака, Коломойського і Ко, чи повипендрюватися? Якщо ідеться про перемогу на виборах і зміну влади, гуртуйтеся довкола справжньої сили.

І, звичайно ж, переслідування Порошенка породило ряд питань до «старих облич». Як відзначив і сам Порох, ми звернули увагу і запам'ятали тих, хто промовчав.

Для мене особисто великим розчаруванням стала поведінка Кличка. Бувають випадки, коли різниця між політичною маневреністю, політичною далекоглядністю та банальним боягузтвом така мізерна, що її можна помітити тільки під мікроскопом. Але я вже не в тому віці, щоб вишукувати достоїнства чоловіка з лупою.

Наостанок - мої щирі обійми і вдячність для тих, хто був разом з нами. Ви справжні громадяни своєї держави. Ви ті, хто приймає рішення у своїй країні. І країна стоятиме за вами опорою і підтримкою.

Тамара Горіха Зерня
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19.01.2022 19:30 Ответить
Все хорошо в этом комментарии... Но причем тут Кличко? Обида киевлян на мэра? Так пусть опять выберут себе Леню-космоса или наконец-то Верещучку на зонтике. Может дойдет как при выборе клована? Что за вид спорта такой, бег по граблям в замкнутом круге...
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19.01.2022 19:52 Ответить
Блинкен может надеяться на что угодно. Но если уже зhttps://skeptik.com.ua/rabinovich-o-dele-medvedchuka-i-poroshenko-pravovomu-bespredelu-dolzhen-byt-polozhen-konets/ а Порошенко и мертвечука заступается сам РАБИНОВИЧ , то явно дело запахло керосином. Эта свинья просто так не визжит!
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19.01.2022 19:02 Ответить
Тролляка подоляка!!!!
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19.01.2022 19:05 Ответить
Ну ты прям как твой любимчик путя- "сам как обзывается, так и называется"
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19.01.2022 19:08 Ответить
прра "пул позитивних блогерів" перейменувати в "диряві полупокери"....
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19.01.2022 20:06 Ответить
Путя это твоя любовь. Диванная ты армия !!
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19.01.2022 19:28 Ответить
Просто обычный рашотролль. У них ума кот никогда не плакал.
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19.01.2022 19:54 Ответить
Что означает ваше "САМ"? Это ваш кумир?)))
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19.01.2022 19:06 Ответить
так і запишемо в кондуїті: ти - льоха рабіновича
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19.01.2022 19:15 Ответить
разом з твоїм висером в тебе вилетів моск
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19.01.2022 19:35 Ответить
И именно поэтому вы лазите по помойкам этих свиней?) Зачем вы здесь пристроили ссылку на этот зажопный сайт?)))
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19.01.2022 19:18 Ответить
Це просто намагання посадити Медведчука в один "вагон" з Порошенко. Що якщо справа по Порошенко розсиплеться то Медведчук "автоматично" теж не винний. Хитро-хитро
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19.01.2022 19:08 Ответить
Вполне возможно. Мне интересно следить за всей этой политической возней. А у нас еще тотализатора на эту тему никто не придумал?
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19.01.2022 19:12 Ответить
взагалі-то "сподіваюсь" не слово дипломованих......
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19.01.2022 19:05 Ответить
Ага,щаззз... Наївний він дуже...
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19.01.2022 19:05 Ответить
Таторов, звісно її забезпечить !
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19.01.2022 19:06 Ответить
Сказав аби сказати, не може ж при такій посаді публічно висловити свою істинну думку.
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19.01.2022 19:06 Ответить
кремлевский Шакал спрятался в кустах. Он понял, что момент пока не настал. Слишком много стало стран на защиту Украины. Падальщик станет выжидать нового момента, когда в ЕС возникнут внутриенние разногласия и им будет не до Украины или 5 колона Украины расшатает страну из нутри. Кровожадная тварь трусливая и нападат только на изнемозженую страну как это было в 2014. Поэтому 5 колону надо придушить в зародыше. Дело Порошенко проводит четкий раздел "свой-чужой". Виноват должен отвечать но разборки надо проводить не тогда когда бешеные псы только и ждут команды Фас на защиту рузького мира Очень похоже, что сценарий писался в кремле для раскола страны. Задумка провакационная и она бы прошла даже репетиция была финального акта в Казахстане, да вот только Европа реально испугалася возможной войны. Остается понять кому это выгодно тот и враг
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19.01.2022 19:16 Ответить
Для меня лично тот кто был шефом Свинарчуков - тот чужой.
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19.01.2022 19:33 Ответить
А свои - это служанки Бени?
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19.01.2022 19:51 Ответить
Дивно...а українці не сподіваються на справедливість , коли портняжка "реформує" судову систему і коли в системі є татарови і бєнядіктови ...
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19.01.2022 19:22 Ответить
А можно питання? Тільки без образ в мою сторону - Ви що дійсно вважаєте, що до 2019 року ситуація у системі правосуддя була кращою? Ви тоді з нею віч навіч зіштовхувалися?
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19.01.2022 19:30 Ответить
Пару днів назад Гриценко рвав і метав проти Порошенка, і ось Дзеркало тижня опублікувало таки статтю, де дослідило походження плівок по Медведчуку. Мовля, це СБУ часів Порошенка, який стоячи по коліна в крові українців заробляв на війні, не встигло знищити записи бо про них забули і тільки коли середня ланка СБУ передала плівки Бігусу все зрушило і стало на свої місця. Можна було б повірити в цю фантастичну версію, якби не одне але, Бігус по халатності опублікував телефонну розмову між двома російськими політиками, а перехоплення такої розмови в Києві по закритому кремлівському звязку неможливе. Після цього Бігус перестав публікувати діалоги і до тепер не взмозі пояснити джерело їх походження. А Толюня редакторки раз вийшов на пікет до посольства і встиг схлопотати 5 років в Москві. Совпадение, не думаю.
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19.01.2022 19:29 Ответить
Блинкен дипломат при исполнении судебных обязанностей. Он не имеет права прямо сказать: "Вы шо тут, ох*ели совсем, клоуны е*аные!!!"
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19.01.2022 19:30 Ответить
Ой, пардон, описка: служебных, а не судебных.
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19.01.2022 19:42 Ответить
Олег Тягнибок правильно щойно сказав - як це так Медведчук з браслетом вдома, а Петро вільно їздить.
Тягнибок переживає, що ОПЗЖ оскаржить рішення суду і кум Путіна вирветься на свободу
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19.01.2022 19:32 Ответить
Та ми помітили, що Тягнибок переживає за ОПЗЖ
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19.01.2022 19:45 Ответить
Блинкин про Минские угоды говорит, а это признак идиотизма.
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19.01.2022 19:32 Ответить
Это лишний намёк «офису» шаг в лево шаг в право ждёт кацапская швабра...
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19.01.2022 19:34 Ответить
Нет там никакого дела. Есть заказ *****, желание клоуна и писульки Портнова. Уж если кто и тянет на изменника Родины, так это сейшельский презелыжник
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19.01.2022 19:35 Ответить
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19.01.2022 19:41 Ответить
а що вже повечеряти не можна разом з командою після того, як "надругались" над ЗЕбілами? ))))
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19.01.2022 19:46 Ответить
ага, мальчіка в трусіках фаршированого снєгірями їм подадуть. ні, мальчік буде в памперсі, обдристаний зеленим гівном і з роялем на пісюнчику
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19.01.2022 20:10 Ответить
шоколадні бчу ще ті гурмани
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19.01.2022 20:30 Ответить
И что? Вы же твердите, что Порошенко никто.
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19.01.2022 21:03 Ответить
Ну ось і привіт від дядька Джо з проханням не чіпати його друзів!
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19.01.2022 19:35 Ответить
шо, підгорає, зефілітики?
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19.01.2022 20:08 Ответить
Блинкин,ну ты то хоть не тошни...справедливость у каждого разная,а вот закон пока один,и по закону судить надо,а не по ЗЕБЕниной справедливости!
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19.01.2022 20:06 Ответить
Т.е. Байден не сдаст друга Зеленскому? Или сдаст, чтобы стимулировать Зеленского на выполнение минска?

Скоро увидим
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19.01.2022 20:54 Ответить
Голобородьки,вас даже Трускавец не спасет..., Мне искренне вас жаль...
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19.01.2022 20:55 Ответить
та, некому у зеленых ослов св. петра перепетрить
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19.01.2022 21:27 Ответить
Переводя с дипломатического Блинкен ЗЕвласти сказал следующее:
"Мы знаем, что вы мухлюете и мы следим за вами".
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19.01.2022 21:36 Ответить
 
 