Блинкен надеется на справедливость в рассмотрении дела Порошенко

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что надеется на справедливость в рассмотрении дела по пятому президенту Украины, лидеру "Евросолидарности" Петру Порошенко.

Об этом он сказал в интервью "Голосу Америки", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я не могу комментировать детали этого дела. Но очень важно, чтобы в этом или любом другом судебном разбирательстве все было законно, чтобы судьи были независимы, чтобы было верховенство права, чтобы все было без страха и без преимуществ, чтобы не было выборочного судебного преследования. Это общее правило, которое применяется везде", - подчеркнул Блинкен.

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Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса.

6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко. 17 января Петр Порошенко вернулся в Украину.

Прокуратура просила арестовать Порошенко с альтернативой в виде залога в сумме 1 млрд грн. Но в свою очередь 19 января Печерский суд избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства.