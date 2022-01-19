Блинкен надеется на справедливость в рассмотрении дела Порошенко
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что надеется на справедливость в рассмотрении дела по пятому президенту Украины, лидеру "Евросолидарности" Петру Порошенко.
Об этом он сказал в интервью "Голосу Америки", сообщает Цензор.НЕТ.
"Я не могу комментировать детали этого дела. Но очень важно, чтобы в этом или любом другом судебном разбирательстве все было законно, чтобы судьи были независимы, чтобы было верховенство права, чтобы все было без страха и без преимуществ, чтобы не было выборочного судебного преследования. Это общее правило, которое применяется везде", - подчеркнул Блинкен.
Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса.
6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко. 17 января Петр Порошенко вернулся в Украину.
Прокуратура просила арестовать Порошенко с альтернативой в виде залога в сумме 1 млрд грн. Но в свою очередь 19 января Печерский суд избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства.
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Боже, виліз з ополонки, зайшов у нет і побачив новину про запобіжний. Мій сміх почули навіть білки в лісі.
Вчора одному товаришу пояснював, що при такій кваліфікації шанс особистого зобов'язання - 1/1000000.
А тут такий харчок від судді прямо в лице офісу президента.
І до речі висловлена вами Фігура, абсолютно чхати хотіла на потуги вашого ЗЕлідора.
До закінчення цього балагану залишилось 16 місяців.
Багато хто з правоохоронців та суддів вже добре замислився і потихеньку збирає папери, що документують цю виставу.
На будь-які спекуляції подібного типу у нас є тепер залізний аргумент. Вам їхати чи шашечки? Вам потрібно знести Вову, Єрмака, Коломойського і Ко, чи повипендрюватися? Якщо ідеться про перемогу на виборах і зміну влади, гуртуйтеся довкола справжньої сили.
І, звичайно ж, переслідування Порошенка породило ряд питань до «старих облич». Як відзначив і сам Порох, ми звернули увагу і запам'ятали тих, хто промовчав.
Для мене особисто великим розчаруванням стала поведінка Кличка. Бувають випадки, коли різниця між політичною маневреністю, політичною далекоглядністю та банальним боягузтвом така мізерна, що її можна помітити тільки під мікроскопом. Але я вже не в тому віці, щоб вишукувати достоїнства чоловіка з лупою.
Наостанок - мої щирі обійми і вдячність для тих, хто був разом з нами. Ви справжні громадяни своєї держави. Ви ті, хто приймає рішення у своїй країні. І країна стоятиме за вами опорою і підтримкою.
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"Мы знаем, что вы мухлюете и мы следим за вами".