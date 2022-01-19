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Новини
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Блінкен сподівається на справедливість у розгляді справи Порошенка

Блінкен сподівається на справедливість у розгляді справи Порошенка

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що сподівається на справедливість у розгляді справи стосовно п'ятого президента України, лідера "Євросолідарності" Петра Порошенка.

Про це він сказав в інтерв'ю "Голосу Америки", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я не можу коментувати деталі цієї справи. Але дуже важливо, щоб у цьому чи будь-якому іншому судовому розгляді все було законно, щоб судді були незалежними, щоб було верховенство права, щоб усе було без страху і без переваг, щоб не було вибіркового судового переслідування. Це загальне правило, яке застосовується скрізь", - наголосив Блінкен.

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

Читайте: Делегація ЄС в Україні уважно стежитиме за справами проти Порошенка, - Маасікас

6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка. 17 січня Петро Порошенко повернувся в Україну.

Прокуратура просили заарештувати Порошенка з альтернативою застави в сумі 1 млрд грн. Але натомість 19 січня Печерський суд обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Автор: 

Держдепартамент США (1640) Порошенко Петро (15181) США (23085) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+9
Тролляка подоляка!!!!
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19.01.2022 19:05
+7
Брат Назиф@hay_girls1



Боже, виліз з ополонки, зайшов у нет і побачив новину про запобіжний. Мій сміх почули навіть білки в лісі.
Вчора одному товаришу пояснював, що при такій кваліфікації шанс особистого зобов'язання - 1/1000000.
А тут такий харчок від судді прямо в лице офісу президента.
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19.01.2022 19:00
+7
Тобто , що справа сфабрикована ви навіть сумніву не піддаєте?
І до речі висловлена вами Фігура, абсолютно чхати хотіла на потуги вашого ЗЕлідора.
До закінчення цього балагану залишилось 16 місяців.
Багато хто з правоохоронців та суддів вже добре замислився і потихеньку збирає папери, що документують цю виставу.
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19.01.2022 19:27
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Брат Назиф@hay_girls1



Боже, виліз з ополонки, зайшов у нет і побачив новину про запобіжний. Мій сміх почули навіть білки в лісі.
Вчора одному товаришу пояснював, що при такій кваліфікації шанс особистого зобов'язання - 1/1000000.
А тут такий харчок від судді прямо в лице офісу президента.
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19.01.2022 19:00 Відповісти
Особисті зобов'язання у даному випадку - це дуже зважений та вивіряний крок. "Фігура" на 2 місяці буде у патовій ситуації - і "жива" і водночас під постійним "шахом".
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19.01.2022 19:06 Відповісти
Тобто , що справа сфабрикована ви навіть сумніву не піддаєте?
І до речі висловлена вами Фігура, абсолютно чхати хотіла на потуги вашого ЗЕлідора.
До закінчення цього балагану залишилось 16 місяців.
Багато хто з правоохоронців та суддів вже добре замислився і потихеньку збирає папери, що документують цю виставу.
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19.01.2022 19:27 Відповісти
Пойди пива попей ! Или у вас снег в Чебоксарах??
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19.01.2022 19:30 Відповісти
Я про це вперше почув на роботі по "білоруському" радіо. Моє жваве риготання не всі правильно зрозуміли
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19.01.2022 19:12 Відповісти
Точно такая же реакция на эту новость была и у меня)
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19.01.2022 19:21 Відповісти
...Від сьогодні будь-які пошуки альтернативного опозиційного лідера виглядатимуть жалюгідно. Камлання про «нові обличчя» викликатимуть переважно сміх, а за кілька місяців за них взагалі даватимуть у пику.

На будь-які спекуляції подібного типу у нас є тепер залізний аргумент. Вам їхати чи шашечки? Вам потрібно знести Вову, Єрмака, Коломойського і Ко, чи повипендрюватися? Якщо ідеться про перемогу на виборах і зміну влади, гуртуйтеся довкола справжньої сили.

І, звичайно ж, переслідування Порошенка породило ряд питань до «старих облич». Як відзначив і сам Порох, ми звернули увагу і запам'ятали тих, хто промовчав.

Для мене особисто великим розчаруванням стала поведінка Кличка. Бувають випадки, коли різниця між політичною маневреністю, політичною далекоглядністю та банальним боягузтвом така мізерна, що її можна помітити тільки під мікроскопом. Але я вже не в тому віці, щоб вишукувати достоїнства чоловіка з лупою.

Наостанок - мої щирі обійми і вдячність для тих, хто був разом з нами. Ви справжні громадяни своєї держави. Ви ті, хто приймає рішення у своїй країні. І країна стоятиме за вами опорою і підтримкою.

Тамара Горіха Зерня
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19.01.2022 19:30 Відповісти
Все хорошо в этом комментарии... Но причем тут Кличко? Обида киевлян на мэра? Так пусть опять выберут себе Леню-космоса или наконец-то Верещучку на зонтике. Может дойдет как при выборе клована? Что за вид спорта такой, бег по граблям в замкнутом круге...
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19.01.2022 19:52 Відповісти
Блинкен может надеяться на что угодно. Но если уже зhttps://skeptik.com.ua/rabinovich-o-dele-medvedchuka-i-poroshenko-pravovomu-bespredelu-dolzhen-byt-polozhen-konets/ а Порошенко и мертвечука заступается сам РАБИНОВИЧ , то явно дело запахло керосином. Эта свинья просто так не визжит!
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19.01.2022 19:02 Відповісти
Тролляка подоляка!!!!
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19.01.2022 19:05 Відповісти
Ну ты прям как твой любимчик путя- "сам как обзывается, так и называется"
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19.01.2022 19:08 Відповісти
прра "пул позитивних блогерів" перейменувати в "диряві полупокери"....
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19.01.2022 20:06 Відповісти
Путя это твоя любовь. Диванная ты армия !!
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19.01.2022 19:28 Відповісти
Просто обычный рашотролль. У них ума кот никогда не плакал.
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19.01.2022 19:54 Відповісти
Что означает ваше "САМ"? Это ваш кумир?)))
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19.01.2022 19:06 Відповісти
так і запишемо в кондуїті: ти - льоха рабіновича
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19.01.2022 19:15 Відповісти
разом з твоїм висером в тебе вилетів моск
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19.01.2022 19:35 Відповісти
И именно поэтому вы лазите по помойкам этих свиней?) Зачем вы здесь пристроили ссылку на этот зажопный сайт?)))
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19.01.2022 19:18 Відповісти
Це просто намагання посадити Медведчука в один "вагон" з Порошенко. Що якщо справа по Порошенко розсиплеться то Медведчук "автоматично" теж не винний. Хитро-хитро
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19.01.2022 19:08 Відповісти
Вполне возможно. Мне интересно следить за всей этой политической возней. А у нас еще тотализатора на эту тему никто не придумал?
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19.01.2022 19:12 Відповісти
взагалі-то "сподіваюсь" не слово дипломованих......
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19.01.2022 19:05 Відповісти
Ага,щаззз... Наївний він дуже...
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19.01.2022 19:05 Відповісти
Таторов, звісно її забезпечить !
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19.01.2022 19:06 Відповісти
Сказав аби сказати, не може ж при такій посаді публічно висловити свою істинну думку.
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19.01.2022 19:06 Відповісти
кремлевский Шакал спрятался в кустах. Он понял, что момент пока не настал. Слишком много стало стран на защиту Украины. Падальщик станет выжидать нового момента, когда в ЕС возникнут внутриенние разногласия и им будет не до Украины или 5 колона Украины расшатает страну из нутри. Кровожадная тварь трусливая и нападат только на изнемозженую страну как это было в 2014. Поэтому 5 колону надо придушить в зародыше. Дело Порошенко проводит четкий раздел "свой-чужой". Виноват должен отвечать но разборки надо проводить не тогда когда бешеные псы только и ждут команды Фас на защиту рузького мира Очень похоже, что сценарий писался в кремле для раскола страны. Задумка провакационная и она бы прошла даже репетиция была финального акта в Казахстане, да вот только Европа реально испугалася возможной войны. Остается понять кому это выгодно тот и враг
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19.01.2022 19:16 Відповісти
Для меня лично тот кто был шефом Свинарчуков - тот чужой.
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19.01.2022 19:33 Відповісти
А свои - это служанки Бени?
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19.01.2022 19:51 Відповісти
Дивно...а українці не сподіваються на справедливість , коли портняжка "реформує" судову систему і коли в системі є татарови і бєнядіктови ...
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19.01.2022 19:22 Відповісти
А можно питання? Тільки без образ в мою сторону - Ви що дійсно вважаєте, що до 2019 року ситуація у системі правосуддя була кращою? Ви тоді з нею віч навіч зіштовхувалися?
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19.01.2022 19:30 Відповісти
Пару днів назад Гриценко рвав і метав проти Порошенка, і ось Дзеркало тижня опублікувало таки статтю, де дослідило походження плівок по Медведчуку. Мовля, це СБУ часів Порошенка, який стоячи по коліна в крові українців заробляв на війні, не встигло знищити записи бо про них забули і тільки коли середня ланка СБУ передала плівки Бігусу все зрушило і стало на свої місця. Можна було б повірити в цю фантастичну версію, якби не одне але, Бігус по халатності опублікував телефонну розмову між двома російськими політиками, а перехоплення такої розмови в Києві по закритому кремлівському звязку неможливе. Після цього Бігус перестав публікувати діалоги і до тепер не взмозі пояснити джерело їх походження. А Толюня редакторки раз вийшов на пікет до посольства і встиг схлопотати 5 років в Москві. Совпадение, не думаю.
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19.01.2022 19:29 Відповісти
Блинкен дипломат при исполнении судебных обязанностей. Он не имеет права прямо сказать: "Вы шо тут, ох*ели совсем, клоуны е*аные!!!"
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19.01.2022 19:30 Відповісти
Ой, пардон, описка: служебных, а не судебных.
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19.01.2022 19:42 Відповісти
Олег Тягнибок правильно щойно сказав - як це так Медведчук з браслетом вдома, а Петро вільно їздить.
Тягнибок переживає, що ОПЗЖ оскаржить рішення суду і кум Путіна вирветься на свободу
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19.01.2022 19:32 Відповісти
Та ми помітили, що Тягнибок переживає за ОПЗЖ
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19.01.2022 19:45 Відповісти
Блинкин про Минские угоды говорит, а это признак идиотизма.
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19.01.2022 19:32 Відповісти
Это лишний намёк «офису» шаг в лево шаг в право ждёт кацапская швабра...
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19.01.2022 19:34 Відповісти
Нет там никакого дела. Есть заказ *****, желание клоуна и писульки Портнова. Уж если кто и тянет на изменника Родины, так это сейшельский презелыжник
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19.01.2022 19:35 Відповісти
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19.01.2022 19:41 Відповісти
а що вже повечеряти не можна разом з командою після того, як "надругались" над ЗЕбілами? ))))
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19.01.2022 19:46 Відповісти
ага, мальчіка в трусіках фаршированого снєгірями їм подадуть. ні, мальчік буде в памперсі, обдристаний зеленим гівном і з роялем на пісюнчику
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19.01.2022 20:10 Відповісти
шоколадні бчу ще ті гурмани
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19.01.2022 20:30 Відповісти
И что? Вы же твердите, что Порошенко никто.
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19.01.2022 21:03 Відповісти
Ну ось і привіт від дядька Джо з проханням не чіпати його друзів!
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19.01.2022 19:35 Відповісти
шо, підгорає, зефілітики?
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19.01.2022 20:08 Відповісти
Блинкин,ну ты то хоть не тошни...справедливость у каждого разная,а вот закон пока один,и по закону судить надо,а не по ЗЕБЕниной справедливости!
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19.01.2022 20:06 Відповісти
Т.е. Байден не сдаст друга Зеленскому? Или сдаст, чтобы стимулировать Зеленского на выполнение минска?

Скоро увидим
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19.01.2022 20:54 Відповісти
Голобородьки,вас даже Трускавец не спасет..., Мне искренне вас жаль...
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19.01.2022 20:55 Відповісти
та, некому у зеленых ослов св. петра перепетрить
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19.01.2022 21:27 Відповісти
Переводя с дипломатического Блинкен ЗЕвласти сказал следующее:
"Мы знаем, что вы мухлюете и мы следим за вами".
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19.01.2022 21:36 Відповісти
 
 