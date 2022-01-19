Блінкен сподівається на справедливість у розгляді справи Порошенка

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що сподівається на справедливість у розгляді справи стосовно п'ятого президента України, лідера "Євросолідарності" Петра Порошенка.

Про це він сказав в інтерв'ю "Голосу Америки", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я не можу коментувати деталі цієї справи. Але дуже важливо, щоб у цьому чи будь-якому іншому судовому розгляді все було законно, щоб судді були незалежними, щоб було верховенство права, щоб усе було без страху і без переваг, щоб не було вибіркового судового переслідування. Це загальне правило, яке застосовується скрізь", - наголосив Блінкен.

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

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6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка. 17 січня Петро Порошенко повернувся в Україну.

Прокуратура просили заарештувати Порошенка з альтернативою застави в сумі 1 млрд грн. Але натомість 19 січня Печерський суд обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.