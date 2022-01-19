Блінкен сподівається на справедливість у розгляді справи Порошенка
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що сподівається на справедливість у розгляді справи стосовно п'ятого президента України, лідера "Євросолідарності" Петра Порошенка.
Про це він сказав в інтерв'ю "Голосу Америки", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я не можу коментувати деталі цієї справи. Але дуже важливо, щоб у цьому чи будь-якому іншому судовому розгляді все було законно, щоб судді були незалежними, щоб було верховенство права, щоб усе було без страху і без переваг, щоб не було вибіркового судового переслідування. Це загальне правило, яке застосовується скрізь", - наголосив Блінкен.
Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.
6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка. 17 січня Петро Порошенко повернувся в Україну.
Прокуратура просили заарештувати Порошенка з альтернативою застави в сумі 1 млрд грн. Але натомість 19 січня Печерський суд обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Боже, виліз з ополонки, зайшов у нет і побачив новину про запобіжний. Мій сміх почули навіть білки в лісі.
Вчора одному товаришу пояснював, що при такій кваліфікації шанс особистого зобов'язання - 1/1000000.
А тут такий харчок від судді прямо в лице офісу президента.
І до речі висловлена вами Фігура, абсолютно чхати хотіла на потуги вашого ЗЕлідора.
До закінчення цього балагану залишилось 16 місяців.
Багато хто з правоохоронців та суддів вже добре замислився і потихеньку збирає папери, що документують цю виставу.
На будь-які спекуляції подібного типу у нас є тепер залізний аргумент. Вам їхати чи шашечки? Вам потрібно знести Вову, Єрмака, Коломойського і Ко, чи повипендрюватися? Якщо ідеться про перемогу на виборах і зміну влади, гуртуйтеся довкола справжньої сили.
І, звичайно ж, переслідування Порошенка породило ряд питань до «старих облич». Як відзначив і сам Порох, ми звернули увагу і запам'ятали тих, хто промовчав.
Для мене особисто великим розчаруванням стала поведінка Кличка. Бувають випадки, коли різниця між політичною маневреністю, політичною далекоглядністю та банальним боягузтвом така мізерна, що її можна помітити тільки під мікроскопом. Але я вже не в тому віці, щоб вишукувати достоїнства чоловіка з лупою.
Наостанок - мої щирі обійми і вдячність для тих, хто був разом з нами. Ви справжні громадяни своєї держави. Ви ті, хто приймає рішення у своїй країні. І країна стоятиме за вами опорою і підтримкою.
Тамара Горіха Зерня
Тягнибок переживає, що ОПЗЖ оскаржить рішення суду і кум Путіна вирветься на свободу
Скоро увидим
"Мы знаем, что вы мухлюете и мы следим за вами".