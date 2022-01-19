Офис генпрокурора обжалует меру пресечения Порошенко, - Венедиктова
Офис генпрокурора подаст апелляционное обжалование меры пресечения фигуранту "угольного дела" Петру Порошенко.
Об этом в фейсбуке заявила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, информирует Цензор.НЕТ.
"Возвращаясь к "угольному делу", в отношении фигуранта которого суд сегодня выбирал меру пресечения. Отмечаю, что фабула дела одинакова для всех четырех подозреваемых - они соучастники. Прокуроры по всем фигурантам шли с одинаковой мерой пресечения - содержание под стражей или 1 млрд грн. Поэтому мы исходим из того, что перед законом равны все, и, безусловно, опять же, как и с другими фигурантами, мы пойдем с апелляционным обжалованием меры пресечения. Украине нужна справедливость, и давайте искать ее цивилизованно в суде, не политизируя эти процессы", - заявила Венедиктова.
19 января Печерский суд избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства.
Напомним, 17 января Петр Порошенко вернулся в Украину.
Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса.
ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения. Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.
6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.
Прокуратура просит арестовать Порошенко с альтернативой в виде залога в сумме 1 млрд грн.
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Абсолютно всі подальші кроки Зе, пов'язані з обвинуваченням Порошенка, будуть пострілом в ногу. Я взагалі не бачу для них виграшного варіанту розвитку подій після сьогоднішнього дня.
«Прив'язали» Пороха до Київської області, заборонили виїзд за кордон? Кожна втрачена нагода, кожна скасована поїздка буде висвітлюватися з максимальною гучністю, особливо коли ідеться про візит до штаб-квартири НАТО на запрошення Столтенберга та подібні заходи. Кожен очікуваний провал Зе на міжнародній арені буде супроводжуватися коментарями про те, що Порох міг би впоратися краще.
Повернуть паспорти і зроблять вигляд, що нічого не було? Та хто ж їм забуде. Спробують педалювати справу, зліплену з гімна і палок, і впиратися у звинуваченнях? Кожна така спроба буде руйнівною для рейтингу Зе персонально і для перспектив Зе влади загалом.
Не говорячи про шквал зустрічних позовів, які готує команда юристів Порошенка.
Кожен крок, який вони собі планували, приймався з розрахунку, що «ніхто не вийде» і «вулиця не підтримає». А підтримала не просто вулиця. Підтримало ядро пасіонаріїв, ядро ідейних і найбільш діяльних українців. Завдяки Вові, опозиція повернулася до активних протестів, які дуже корисні в першу чергу для самої опозиції. https://t.me/nuts_roses/483 https://t.me/nuts_roses/483