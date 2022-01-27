Нацгвардеец Рябчук, устроивший стрельбу в Днепре, сам сдался правоохранителям, - ГБР
Нацгвардеец Артемий Рябчук, расстрелявший 5 человек на территории Южного машиностроительного завода в Днепре, сам сдался правоохранителям.
Об этом сообщил заместитель директора теруправления ГБР в Полтаве Владимир Шило, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Он сообщил, что нацгвардеец попросил случайную женщину связаться с полицией и сообщить о его местонахождении.
Ранее сообщалось, что в Днепре 20-летний солдат расстрелял сослуживцев из автомата.
Пятеро военнослужащих погибли, пять ранены.
Стало известно, что парня зовут Артемий Рябчук, он является призывником из Измаила.
Позже военнослужащего задержали в Днепропетровской области.
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+19 Підлога Маккартні
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"Якою ж треба бути мерзотою, щоб випустити 3 кулі впритул у 22-річну дівчину-військовослужбовця Національної Гвардії?! Дівчина зазнала поранення в коліно, в плече і найважче у живіт", - пише він. Джерело:
Нахождение женщины среди мужиков, которые длительное время вынуждены находиться в специфических условиях.... явно не способствует стабилизации психологического состояния в коллективе.
одна - тяжело ранена, вторая - смертельно ранена и добита пулей в голову...
редакторы ещё не проснулись?
думает это зачтется?
Думаю, что если наркота и была, то что-нибудь потяжелее, и точно не опиаты.