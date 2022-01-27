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Нацгвардеец Рябчук, устроивший стрельбу в Днепре, сам сдался правоохранителям, - ГБР

монастирський,рябчук

Нацгвардеец Артемий Рябчук, расстрелявший 5 человек на территории Южного машиностроительного завода в Днепре, сам сдался правоохранителям.

Об этом сообщил заместитель директора теруправления ГБР в Полтаве Владимир Шило, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Он сообщил, что нацгвардеец попросил случайную женщину связаться с полицией и сообщить о его местонахождении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стрельба в Днепре: Трое раненых нацгвардейцев в тяжелом состоянии, - Геращенко

Ранее сообщалось, что в Днепре 20-летний солдат расстрелял сослуживцев из автомата.

Пятеро военнослужащих погибли, пять ранены.

Стало известно, что парня зовут Артемий Рябчук, он является призывником из Измаила.

Позже военнослужащего задержали в Днепропетровской области.

Автор: 

Днепр (4437) стрельба (3266) ГБР (3032)


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Топ комментарии
+19
Если сдался, то терять ему уже нечего. Думаю расскажет все как и было. Думаю тайну с этого делать не станут. Так что скоро все узнаем
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27.01.2022 11:44
+13
ага, у нас много следствие наразбиралось. это то же следствие, которое держзраду Пороху шьет?
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27.01.2022 11:41
+11
О как! А то Монастырский уже представление на героев готовил.
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27.01.2022 11:35
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О как! А то Монастырский уже представление на героев готовил.
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27.01.2022 11:35 Ответить
задержать психа с автоматом, даже если он сам сдается, тоже яйца надо иметь
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27.01.2022 12:16 Ответить
Та таке...але, якщо сам здався то добре..Пам"ятаю, у нас під Тулою в 1990-м таке саме було...Розстріляв поц караул - та втік.
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27.01.2022 16:38 Ответить
Ну если сам сдался, то это конечно же меняет дело, да? Военнослужащая девчонка, которой он в упор выпустил три пули тоже над ним издевалась?!
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27.01.2022 11:37 Ответить
Следствие разберется что и как.
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27.01.2022 11:39 Ответить
ага, у нас много следствие наразбиралось. это то же следствие, которое держзраду Пороху шьет?
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27.01.2022 11:41 Ответить
Если сдался, то терять ему уже нечего. Думаю расскажет все как и было. Думаю тайну с этого делать не станут. Так что скоро все узнаем
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27.01.2022 11:44 Ответить
Так же как и по Шеремету
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27.01.2022 11:55 Ответить
тада, следствие у нас разбиратся умеет, где разберет,где соберет,где подошьет, картинка будет по требованию ситуации на момент озвучивания, а тут вариантов маловато, либо псих - либо пыж.
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27.01.2022 11:45 Ответить
Ніхто нічого не знає. Заспокійтесь. Зараз піду розпитаю.
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27.01.2022 11:43 Ответить
В списку значиться пораненою Шарова Жанна Генадіївна, працівниця заводу та загиблою Лебідинець Віра Сергіївна - 01. 07. 1986 р.н. Хто з цих підходить під твою "Военнослужащая девчонка" 22 років ? Про яку казав Геращенко.
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27.01.2022 12:00 Ответить
Ну-ну,а вот с этого места по подробнее,об девочке нигде информации небыло значит вы в курсе из-за чего это все произошло.Колитесь.
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27.01.2022 12:02 Ответить
Про це написав https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/posts/4773748322711977 у фейсбуці радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інфомує .

"Якою ж треба бути мерзотою, щоб випустити 3 кулі впритул у 22-річну дівчину-військовослужбовця Національної Гвардії?! Дівчина зазнала поранення в коліно, в плече і найважче у живіт", - пише він. Джерело:
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27.01.2022 12:04 Ответить
Та він уже стріляв у всіх без розбору,була би там його мати він би і її не помітив.Адже не просто на таке зважитись та що або хто його до цього його довів.А про це всі будуть мовчати як співслуживці,командири так в тому числі і Ваш Геращенко.
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27.01.2022 12:13 Ответить
Он стрелял очень правильно и хладнокровно, это не хаотическая стрельба. Готовился долго.
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27.01.2022 12:21 Ответить
Подготовку не пропьеш и не прокуриш.Незнаю как сечас но при совке к караульной службе доускали не ранее чем через полгода службы.
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27.01.2022 12:37 Ответить
Загинаєш. Через КМБ ( місяць-півтора) уже йшли в караул.
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27.01.2022 14:16 Ответить
Загинати нема сенсу.У нас було через півроку,можливо тому що у нас була бойова частина яка ходила в рейди вздовш китайського кордону.
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27.01.2022 14:24 Ответить
Та звичайний кацапський агент. Здався, бо знає, що тепер його обміняють на заручників в динири
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27.01.2022 12:14 Ответить
значит достали
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27.01.2022 11:47 Ответить
с давних времен была примета: женщина на корабле - не к добру.
Нахождение женщины среди мужиков, которые длительное время вынуждены находиться в специфических условиях.... явно не способствует стабилизации психологического состояния в коллективе.
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27.01.2022 11:49 Ответить
там было 2 женщины - одна военнослужащая, вторая - гражданская (работница ЮМЗ)
одна - тяжело ранена, вторая - смертельно ранена и добита пулей в голову...
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27.01.2022 12:02 Ответить
почему 5? расстрелял он судя по информации 10 человек!!! с которых убил на месте 5!
редакторы ещё не проснулись?
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27.01.2022 11:50 Ответить
а чого тікав? Якщо достали,то міг остатись на місці,викликати поліцію і здатись! А так накидав повний рюкзак магазинів з патронами,прихватив ствол,значить якісь плани попередньо були!
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27.01.2022 11:52 Ответить
Два ствола, АКС и АКСУ.
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27.01.2022 12:46 Ответить
Бежать за поребрик не хотел, и явка с повинной. Можно отпускать под домашний арест.
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27.01.2022 11:55 Ответить
100%, це ж не клятий Порошенко, він хлопець молодий, йому ще в квн грати
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27.01.2022 12:01 Ответить
Ублюдку жить захотелось. Понял что если сами найдут, брать живым не будут.
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27.01.2022 11:58 Ответить
100% "кацапофашисти рф" захочуть його на обмін ......
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27.01.2022 11:59 Ответить
какой маладец... 5 убил-добил.. 5 - ранены...
думает это зачтется?
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27.01.2022 12:03 Ответить
дуже схожий на того ублюдка Харківського

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27.01.2022 12:06 Ответить
харківського було би непогано...того.."люстріровать"... як казав Яник.
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27.01.2022 16:41 Ответить
Обменяют. Отправят в РФ. Разбираться никто не будет.
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27.01.2022 12:19 Ответить
Сакалаускас тоже добивал раненых дедов и ходил добирать патроны. Но этот еще и гражданского застрелил. ХЗ, по-моему, сейчас лучше помолчать и подождать отчета, как все было. В любом случае, это здец
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27.01.2022 12:32 Ответить
Чтоб там не говорили в первую очередь виноваты командиры!
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27.01.2022 12:35 Ответить
А зачем тогда столько "вооружался"... когда стрелял видно что был спокоен, и действовал не спонтанно. А тут опа на и сам сдался. Обкуренный что ли был, а когда попустило сам испугался того что сделал.
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27.01.2022 12:42 Ответить
По обкурке такое не делают. Хотя х/з, что они сейчас курят...
Думаю, что если наркота и была, то что-нибудь потяжелее, и точно не опиаты.
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27.01.2022 12:53 Ответить
Хто винен? Проживаю в селі. Минулого року під час призовної кампанії, місцева староста в супроводі представників військомату та поліції проводили рейди з метою відлову призовників. Рейди проводили по бідних сім'ях де діти після закінчення школи йдуть працювати. Дітки ж вельми забезпечених навчаються в районному центрі або в Києві, тих навіть не чіпають. Нинішня молодь не дуже хоче служити , їх відновлюють та відправляють служити. Питання : Наскільки сумлінно будуть нести службу такі захисники , + -фактор не уставних взаємовідносин = Що отримаєм?
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27.01.2022 12:42 Ответить
в ДБР він буде як вдома, він же не патріот України і не воював з кацапами
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27.01.2022 12:59 Ответить
Нафіга така "НацГвардія"? Що вони можуть "втримати", яка їх мотивація?! Це якийсь черговий сором...
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27.01.2022 16:43 Ответить
 
 