Нацгвардеец Рябчук, устроивший стрельбу в Днепре, сам сдался правоохранителям, - ГБР

Нацгвардеец Артемий Рябчук, расстрелявший 5 человек на территории Южного машиностроительного завода в Днепре, сам сдался правоохранителям.

Об этом сообщил заместитель директора теруправления ГБР в Полтаве Владимир Шило, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Он сообщил, что нацгвардеец попросил случайную женщину связаться с полицией и сообщить о его местонахождении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стрельба в Днепре: Трое раненых нацгвардейцев в тяжелом состоянии, - Геращенко

Ранее сообщалось, что в Днепре 20-летний солдат расстрелял сослуживцев из автомата.

Пятеро военнослужащих погибли, пять ранены.

Стало известно, что парня зовут Артемий Рябчук, он является призывником из Измаила.

Позже военнослужащего задержали в Днепропетровской области.