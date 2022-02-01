Экс-полковника Голубана взяли под стражу без залога
Бывшего полковника МВД Юрия Голубана, подозреваемого в организации массовых беспорядков, суд отправил за решетку на два месяца без права залога.
Об этом сообщает департамент стратегических расследований Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 1 февраля, по решению Печерского районного суда г. Киева организатору избрана безальтернативная мера пресечения - содержание под стражей", - говорится в сообщении.
В полиции отметили, что наказание за такое преступление – лишение свободы на срок до 8 лет.
Как сообщает "Громадське", на заседании суда прокуроры просили взять Голубана под стражу, отмечая риски побега подозреваемого, давления на свидетелей и уничтожение или искажение вещественных доказательств.
Сам Голубан заявил, что это дело является провокацией, а все его слова вырваны из контекста. Он заявил, что сам был полицейским, поэтому насилие к правоохранителям для него неприемлемо. Он добавил, что служил на востоке Украины. Подозреваемый отметил, что эту акцию планировали проводить активисты "Традиции и порядка", а он помогал, впрочем, деньги не получал и не передавал.
Как сообщалось, 30 января в Нацполиции заявили о задержании группы людей, планировавших организовать в стране массовые беспорядки. По словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, беспорядки должны были проходить в столице, а также в Сумской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях.
31 января журналист Юрий Бутусов сообщил со ссылкой на собственные источники, что среди задержанных – бывший полковник полиции Юрий Голубан. Позже то, что задержан именно Голубан, подтвердил министр внутренних дел Денис Монастырский.
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Так правду ж сказав. Але ж не уточнив "в каком полку".
"Стаття 294. Масові заворушення
1. Організація масових заворушень, що супроводжувалися насильством над особою, погромами, підпалами, знищенням майна, захопленням будівель або споруд, насильницьким виселенням громадян, опором представникам влади із застосуванням зброї або інших предметів, які використовувалися як зброя, а також активна участь у масових заворушеннях -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років."
Ключове: "що супроводжувалися"
А якщо якийсь умовний Стерненко,чи Бутусов закличе до певної дати вийти на вулиці в знак протесту проти певних дій влади,це теж буде розглядатись,як організація масових заворушень ?