Экс-полковника Голубана взяли под стражу без залога

Бывшего полковника МВД Юрия Голубана, подозреваемого в организации массовых беспорядков, суд отправил за решетку на два месяца без права залога.

Об этом сообщает департамент стратегических расследований Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 1 февраля, по решению Печерского районного суда г. Киева организатору избрана безальтернативная мера пресечения - содержание под стражей", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что наказание за такое преступление – лишение свободы на срок до 8 лет.

Как сообщает "Громадське", на заседании суда прокуроры просили взять Голубана под стражу, отмечая риски побега подозреваемого, давления на свидетелей и уничтожение или искажение вещественных доказательств.

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Сам Голубан заявил, что это дело является провокацией, а все его слова вырваны из контекста. Он заявил, что сам был полицейским, поэтому насилие к правоохранителям для него неприемлемо. Он добавил, что служил на востоке Украины. Подозреваемый отметил, что эту акцию планировали проводить активисты "Традиции и порядка", а он помогал, впрочем, деньги не получал и не передавал.

Как сообщалось, 30 января в Нацполиции заявили о задержании группы людей, планировавших организовать в стране массовые беспорядки. По словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, беспорядки должны были проходить в столице, а также в Сумской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях.

31 января журналист Юрий Бутусов сообщил со ссылкой на собственные источники, что среди задержанных – бывший полковник полиции Юрий Голубан. Позже то, что задержан именно Голубан, подтвердил министр внутренних дел Денис Монастырский.