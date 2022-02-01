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Экс-полковника Голубана взяли под стражу без залога

Экс-полковника Голубана взяли под стражу без залога

Бывшего полковника МВД Юрия Голубана, подозреваемого в организации массовых беспорядков, суд отправил за решетку на два месяца без права залога.

Об этом сообщает департамент стратегических расследований Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 1 февраля, по решению Печерского районного суда г. Киева организатору избрана безальтернативная мера пресечения - содержание под стражей", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что наказание за такое преступление – лишение свободы на срок до 8 лет.

Как сообщает "Громадське", на заседании суда прокуроры просили взять Голубана под стражу, отмечая риски побега подозреваемого, давления на свидетелей и уничтожение или искажение вещественных доказательств.

Читайте также: Монастырский подтвердил, что Голубан задержан за организацию массовых беспорядков

Сам Голубан заявил, что это дело является провокацией, а все его слова вырваны из контекста. Он заявил, что сам был полицейским, поэтому насилие к правоохранителям для него неприемлемо. Он добавил, что служил на востоке Украины. Подозреваемый отметил, что эту акцию планировали проводить активисты "Традиции и порядка", а он помогал, впрочем, деньги не получал и не передавал.

Как сообщалось, 30 января в Нацполиции заявили о задержании группы людей, планировавших организовать в стране массовые беспорядки. По словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, беспорядки должны были проходить в столице, а также в Сумской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях.

31 января журналист Юрий Бутусов сообщил со ссылкой на собственные источники, что среди задержанных – бывший полковник полиции Юрий Голубан. Позже то, что задержан именно Голубан, подтвердил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Автор: 

арест (10465) беспорядки (334) Голубан Юрий (19) мера пресечения (468)


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Топ комментарии
+8
Голубан , мабуть , намагався знову скоіти напад на Шефіра
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01.02.2022 19:09 Ответить
+8
А якщо серйозно , то це сценка із серіалу ,, скоти" 95- го кварталу 🤣
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01.02.2022 19:11 Ответить
+6
смердючий членограй три года торгует"Сватами","Папиками"с рашистюгами ,но тебя это не колышет ,Газ и электроэнергию у террористов открыто покупают у бульбассы
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01.02.2022 20:11 Ответить
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Щоб не довів журналістам, що він тут ні при чому.
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01.02.2022 18:35 Ответить
думаю как всегда ничего не будет.... подержат.... да выпустят... задерживать у нас то могут , но сажать кого нет...((* к стати а где (генерал) краснолиций что с савченко тёрся, что то не слышно давно...уже и фамилию забыл обменщика пленными....?((
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01.02.2022 18:36 Ответить
Рубан його фамілія
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01.02.2022 19:12 Ответить
Голубана приголубили...
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01.02.2022 18:38 Ответить
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01.02.2022 18:44 Ответить
це фото було опубліковане на сайті МВС 15-го березня, а указ про нагородження підписаний тільки 16 березня - Аваков таки пропхнув свого протеже
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01.02.2022 19:18 Ответить
Зтули писок , бо смердить лайном
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01.02.2022 19:13 Ответить
"Також він додав, що служив на сході України".
Так правду ж сказав. Але ж не уточнив "в каком полку".
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01.02.2022 19:02 Ответить
Мені цікаво,як це розглядати з юридичної точки зору ,адже ті масові заворушення не відбулися ?
"Стаття 294. Масові заворушення
1. Організація масових заворушень, що супроводжувалися насильством над особою, погромами, підпалами, знищенням майна, захопленням будівель або споруд, насильницьким виселенням громадян, опором представникам влади із застосуванням зброї або інших предметів, які використовувалися як зброя, а також активна участь у масових заворушеннях -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років."
Ключове: "що супроводжувалися"
А якщо якийсь умовний Стерненко,чи Бутусов закличе до певної дати вийти на вулиці в знак протесту проти певних дій влади,це теж буде розглядатись,як організація масових заворушень ?
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01.02.2022 19:06 Ответить
Якщо проти певних дій влади Зеленського, то ще й як буде розглядатись як організація масових заворушень...
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01.02.2022 19:32 Ответить
Голубан , мабуть , намагався знову скоіти напад на Шефіра
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01.02.2022 19:09 Ответить
А якщо серйозно , то це сценка із серіалу ,, скоти" 95- го кварталу 🤣
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01.02.2022 19:11 Ответить
Якось і не жалко
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01.02.2022 19:14 Ответить
Надеюсь он много расскажет про торговлю и таке инше )) Пора этих гнид выдавливать.
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01.02.2022 19:27 Ответить
смердючий членограй три года торгует"Сватами","Папиками"с рашистюгами ,но тебя это не колышет ,Газ и электроэнергию у террористов открыто покупают у бульбассы
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01.02.2022 20:11 Ответить
Колишнє МВС - цим все сказано . Можна зразу садити в тюрму .
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01.02.2022 19:29 Ответить
Точно, милиционер в Украине - это на 90% диагноз и Уголовный Кодекс плачет. Что-то послужного списка этого Голубана не видим, чем он все эти годы занимался?
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01.02.2022 19:43 Ответить
один умный человек,сбежав из под стражи и доказав свою невиновность на вопрос судьи,зачем он сбежал,если он не виновен,или он не верит в правосудие ответил,что доказывать свою невиновность,лучше всего на свободе,а не в камере,и что в правосудие верит,но не верит людям его исполняющим!
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01.02.2022 19:33 Ответить
Скоріше, ноу хау від виробників шефірогейта (*треба ж було втікти най-най красуньчику із за границі......час ширки)....ти м паче ,що це і є кріт(наслухані за заслуги на фронтах) такий як і радник армяна-ківун .....найшли яким гівном лякати українців.....майданами....глупі і тупі (от що значить мати за кураторів фсб!)...
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01.02.2022 19:51 Ответить
А что это про сепарка вспомнили .
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01.02.2022 20:03 Ответить
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01.02.2022 20:24 Ответить
Ну тогда надо и Надю Савченко посадить за расстрел Рады, за планирование расстрела .
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01.02.2022 20:32 Ответить
Аваківське пташенятко..іже з ним, ківенятко та дейдейнятко...повний курник достойних діячів кримінальних наук...
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01.02.2022 20:46 Ответить
Щось таке...чудне....і торих схоже на ...інтенсивну підготовку проти спротиву зеленським человечкам. які почтупово захоплюють Україну...і підготовку до зустрічи тет -а-тет Зепреза з Ху..лом...ну щоб навіть не рипалися проти цього!
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01.02.2022 21:00 Ответить
https://life.znaj.ua/ru/395278-v-yacheslav-abroskin-naybilsh-virogidniy-golova-nacpoliciji-ukrajini Аброськин шеф Голубана, который был его правой рукой. Без него тут явно не обошлось.
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01.02.2022 22:41 Ответить
 
 