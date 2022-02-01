УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11356 відвідувачів онлайн
Новини
6 654 31

Експолковника Голубана взяли під варту без застави

Експолковника Голубана взяли під варту без застави

Колишнього полковника МВС Юрія Голубана, якого підозрюють в організації масових заворушень, суд відправив за ґрати на два місяці без права застави.

Про це повідомляє департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 1 лютого, за рішенням Печерського районного суду м. Києві організатору обрано безальтернативний запобіжний захід - тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

В поліції зазначили, що покарання за такий злочин - позбавлення волі на термін до 8 років.

Читайте: Скандальний експолковник Голубан - серед затриманих за підготовку заворушень, - Бутусов (оновлено)

Як повідомляє "Громадське", на засіданні суду прокурори просили взяти Голубана під варту, наголошуючи на ризиках втечі підозрюваного, тиску на свідків та знищення або спотворення речових доказів.

Сам Голубан заявив, що ця справа є провокацією, а всі його слова вирвані з контексту. Він заявив, що сам був поліцейським, а тому насильство до правоохоронців для нього неприйнятне. Також він додав, що служив на сході України. Підозрюваний зазначив, що цю акцію панували проводити активісти "Традиції та порядку", а він допомагав, втім гроші не отримував та не передавав.

Також читайте: Монастирський підтвердив, що Голубан затриманий за організацію масових заворушень

Як повідомлялося, 30 січня в Нацполіції заявили про затримання групи людей, які планували організувати в країні масові заворушення. За словами міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, заворушення мали відбуватися в столиці, а також у Сумській, Чернігівській, Черкаській та Полтавській областях.

31 січня журналіст Юрій Бутусов повідомив з посиланням на власні джерела, що серед затриманих - колишній полковник поліції Юрій Голубан. Пізніше те, що затриманий - саме Голубан підтвердив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Автор: 

арешт (2538) заворушення (107) Голубан Юрій (16) запобіжний захід (500)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
Голубан , мабуть , намагався знову скоіти напад на Шефіра
показати весь коментар
01.02.2022 19:09 Відповісти
+8
А якщо серйозно , то це сценка із серіалу ,, скоти" 95- го кварталу 🤣
показати весь коментар
01.02.2022 19:11 Відповісти
+6
смердючий членограй три года торгует"Сватами","Папиками"с рашистюгами ,но тебя это не колышет ,Газ и электроэнергию у террористов открыто покупают у бульбассы
показати весь коментар
01.02.2022 20:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щоб не довів журналістам, що він тут ні при чому.
показати весь коментар
01.02.2022 18:35 Відповісти
думаю как всегда ничего не будет.... подержат.... да выпустят... задерживать у нас то могут , но сажать кого нет...((* к стати а где (генерал) краснолиций что с савченко тёрся, что то не слышно давно...уже и фамилию забыл обменщика пленными....?((
показати весь коментар
01.02.2022 18:36 Відповісти
Рубан його фамілія
показати весь коментар
01.02.2022 19:12 Відповісти
Голубана приголубили...
показати весь коментар
01.02.2022 18:38 Відповісти
показати весь коментар
01.02.2022 18:44 Відповісти
це фото було опубліковане на сайті МВС 15-го березня, а указ про нагородження підписаний тільки 16 березня - Аваков таки пропхнув свого протеже
показати весь коментар
01.02.2022 19:18 Відповісти
Зтули писок , бо смердить лайном
показати весь коментар
01.02.2022 19:13 Відповісти
"Також він додав, що служив на сході України".
Так правду ж сказав. Але ж не уточнив "в каком полку".
показати весь коментар
01.02.2022 19:02 Відповісти
Мені цікаво,як це розглядати з юридичної точки зору ,адже ті масові заворушення не відбулися ?
"Стаття 294. Масові заворушення
1. Організація масових заворушень, що супроводжувалися насильством над особою, погромами, підпалами, знищенням майна, захопленням будівель або споруд, насильницьким виселенням громадян, опором представникам влади із застосуванням зброї або інших предметів, які використовувалися як зброя, а також активна участь у масових заворушеннях -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років."
Ключове: "що супроводжувалися"
А якщо якийсь умовний Стерненко,чи Бутусов закличе до певної дати вийти на вулиці в знак протесту проти певних дій влади,це теж буде розглядатись,як організація масових заворушень ?
показати весь коментар
01.02.2022 19:06 Відповісти
Якщо проти певних дій влади Зеленського, то ще й як буде розглядатись як організація масових заворушень...
показати весь коментар
01.02.2022 19:32 Відповісти
Голубан , мабуть , намагався знову скоіти напад на Шефіра
показати весь коментар
01.02.2022 19:09 Відповісти
А якщо серйозно , то це сценка із серіалу ,, скоти" 95- го кварталу 🤣
показати весь коментар
01.02.2022 19:11 Відповісти
Якось і не жалко
показати весь коментар
01.02.2022 19:14 Відповісти
Надеюсь он много расскажет про торговлю и таке инше )) Пора этих гнид выдавливать.
показати весь коментар
01.02.2022 19:27 Відповісти
смердючий членограй три года торгует"Сватами","Папиками"с рашистюгами ,но тебя это не колышет ,Газ и электроэнергию у террористов открыто покупают у бульбассы
показати весь коментар
01.02.2022 20:11 Відповісти
Колишнє МВС - цим все сказано . Можна зразу садити в тюрму .
показати весь коментар
01.02.2022 19:29 Відповісти
Точно, милиционер в Украине - это на 90% диагноз и Уголовный Кодекс плачет. Что-то послужного списка этого Голубана не видим, чем он все эти годы занимался?
показати весь коментар
01.02.2022 19:43 Відповісти
один умный человек,сбежав из под стражи и доказав свою невиновность на вопрос судьи,зачем он сбежал,если он не виновен,или он не верит в правосудие ответил,что доказывать свою невиновность,лучше всего на свободе,а не в камере,и что в правосудие верит,но не верит людям его исполняющим!
показати весь коментар
01.02.2022 19:33 Відповісти
Скоріше, ноу хау від виробників шефірогейта (*треба ж було втікти най-най красуньчику із за границі......час ширки)....ти м паче ,що це і є кріт(наслухані за заслуги на фронтах) такий як і радник армяна-ківун .....найшли яким гівном лякати українців.....майданами....глупі і тупі (от що значить мати за кураторів фсб!)...
показати весь коментар
01.02.2022 19:51 Відповісти
А что это про сепарка вспомнили .
показати весь коментар
01.02.2022 20:03 Відповісти
показати весь коментар
01.02.2022 20:24 Відповісти
Ну тогда надо и Надю Савченко посадить за расстрел Рады, за планирование расстрела .
показати весь коментар
01.02.2022 20:32 Відповісти
Аваківське пташенятко..іже з ним, ківенятко та дейдейнятко...повний курник достойних діячів кримінальних наук...
показати весь коментар
01.02.2022 20:46 Відповісти
Щось таке...чудне....і торих схоже на ...інтенсивну підготовку проти спротиву зеленським человечкам. які почтупово захоплюють Україну...і підготовку до зустрічи тет -а-тет Зепреза з Ху..лом...ну щоб навіть не рипалися проти цього!
показати весь коментар
01.02.2022 21:00 Відповісти
https://life.znaj.ua/ru/395278-v-yacheslav-abroskin-naybilsh-virogidniy-golova-nacpoliciji-ukrajini Аброськин шеф Голубана, который был его правой рукой. Без него тут явно не обошлось.
показати весь коментар
01.02.2022 22:41 Відповісти
 
 