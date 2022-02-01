Експолковника Голубана взяли під варту без застави

Колишнього полковника МВС Юрія Голубана, якого підозрюють в організації масових заворушень, суд відправив за ґрати на два місяці без права застави.

Про це повідомляє департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 1 лютого, за рішенням Печерського районного суду м. Києві організатору обрано безальтернативний запобіжний захід - тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

В поліції зазначили, що покарання за такий злочин - позбавлення волі на термін до 8 років.

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Як повідомляє "Громадське", на засіданні суду прокурори просили взяти Голубана під варту, наголошуючи на ризиках втечі підозрюваного, тиску на свідків та знищення або спотворення речових доказів.

Сам Голубан заявив, що ця справа є провокацією, а всі його слова вирвані з контексту. Він заявив, що сам був поліцейським, а тому насильство до правоохоронців для нього неприйнятне. Також він додав, що служив на сході України. Підозрюваний зазначив, що цю акцію панували проводити активісти "Традиції та порядку", а він допомагав, втім гроші не отримував та не передавав.

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Як повідомлялося, 30 січня в Нацполіції заявили про затримання групи людей, які планували організувати в країні масові заворушення. За словами міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, заворушення мали відбуватися в столиці, а також у Сумській, Чернігівській, Черкаській та Полтавській областях.

31 січня журналіст Юрій Бутусов повідомив з посиланням на власні джерела, що серед затриманих - колишній полковник поліції Юрій Голубан. Пізніше те, що затриманий - саме Голубан підтвердив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.