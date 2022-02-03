Минобразования отменит приказ о повторном конкурсе в Киево-Могилянской академии, - Шмыгаль
Правительство не будет вмешиваться в избирательный процесс НУ "Киево-Могилянская академия".
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"Только что закончили совещание с представителями Киево-Могилянской академии и студенческого самоуправления, Минобразования, руководством Верховной Рады и народными депутатами.
Заверил всех участников встречи, что правительство не вмешивается и не будет вмешиваться в избирательный процесс НУ "Киево-Могилянская академия". МОН сегодня отменит приказ о повторном конкурсе на должность президента НУ "Киево-Могилянская академия", - написал Шмыгаль в фейсбуке.
Во время совещания у премьера договорились, что университетское сообщество создаст рабочую группу под патронатом почетного президента Киево-Могилянской академии Вячеслава Брюховецкого, чтобы разрешить ситуацию в коллективе вуза, чтобы избежать в будущем длительных судебных процессов.
Напомним, экс-министр образования Украины Сергей Квит победил на выборах президента Национального университета "Киево-Могилянская академия".
Позже Квит рассказал, как неизвестные пытались сорвать выборы в вузе.
Глава МОН Сергей Шкарлетт заявил, что министерство не будет признавать результаты выборов президента Национального университета "Киево-Могилянская академия". Будет объявлен повторный конкурс.
4 февраля у стен Кабмина пройдет акция протеста. Студенты Киево-Могилянской академии потребуют отставки главы МОН Сергея Шкарлета и подписания контракта с избранным президентом НаУКМА.
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следующие два года беня будет торговаться со следующим президентом о гарантиях личной безопасности.
А ви, я так бачу, нічому не вчитесь і бажаєте повторити вибори-2019, де Порошенко програє у другому турі комусь, не важливо кому саме.
НАБУ надо разобраться с этой историей . Может потому Ермак срочно короной заболел ?
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/
Обох - на мило,
а розпочати слід зі Шкарлета.
К примеру, должность министра плагиатору Шкарлету обошлась в 5 миллионов $ - он этого никогда не скрывал и большой тайной это не является. Если собрать все заносы в ОП за должность, то курс гривни был бы стабилен и без НБУ, ОП бы его стабилизировал из своих валютных заначек
Протест все одно відбудеться
Завтра, 9:00, КМУ