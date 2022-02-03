Минобразования отменит приказ о повторном конкурсе в Киево-Могилянской академии, - Шмыгаль

Правительство не будет вмешиваться в избирательный процесс НУ "Киево-Могилянская академия".

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Только что закончили совещание с представителями Киево-Могилянской академии и студенческого самоуправления, Минобразования, руководством Верховной Рады и народными депутатами.

Заверил всех участников встречи, что правительство не вмешивается и не будет вмешиваться в избирательный процесс НУ "Киево-Могилянская академия". МОН сегодня отменит приказ о повторном конкурсе на должность президента НУ "Киево-Могилянская академия", - написал Шмыгаль в фейсбуке.

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Во время совещания у премьера договорились, что университетское сообщество создаст рабочую группу под патронатом почетного президента Киево-Могилянской академии Вячеслава Брюховецкого, чтобы разрешить ситуацию в коллективе вуза, чтобы избежать в будущем длительных судебных процессов.

Напомним, экс-министр образования Украины Сергей Квит победил на выборах президента Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Позже Квит рассказал, как неизвестные пытались сорвать выборы в вузе.

Глава МОН Сергей Шкарлетт заявил, что министерство не будет признавать результаты выборов президента Национального университета "Киево-Могилянская академия". Будет объявлен повторный конкурс.

4 февраля у стен Кабмина пройдет акция протеста. Студенты Киево-Могилянской академии потребуют отставки главы МОН Сергея Шкарлета и подписания контракта с избранным президентом НаУКМА.