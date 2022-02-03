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Минобразования отменит приказ о повторном конкурсе в Киево-Могилянской академии, - Шмыгаль

Минобразования отменит приказ о повторном конкурсе в Киево-Могилянской академии, - Шмыгаль

Правительство не будет вмешиваться в избирательный процесс НУ "Киево-Могилянская академия".

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Только что закончили совещание с представителями Киево-Могилянской академии и студенческого самоуправления, Минобразования, руководством Верховной Рады и народными депутатами.

Заверил всех участников встречи, что правительство не вмешивается и не будет вмешиваться в избирательный процесс НУ "Киево-Могилянская академия". МОН сегодня отменит приказ о повторном конкурсе на должность президента НУ "Киево-Могилянская академия", - написал Шмыгаль в фейсбуке.

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Минобразования отменит приказ о повторном конкурсе в Киево-Могилянской академии, - Шмыгаль 01

Во время совещания у премьера договорились, что университетское сообщество создаст рабочую группу под патронатом почетного президента Киево-Могилянской академии Вячеслава Брюховецкого, чтобы разрешить ситуацию в коллективе вуза, чтобы избежать в будущем длительных судебных процессов.

Напомним, экс-министр образования Украины Сергей Квит победил на выборах президента Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Позже Квит рассказал, как неизвестные пытались сорвать выборы в вузе.

Глава МОН Сергей Шкарлетт заявил, что министерство не будет признавать результаты выборов президента Национального университета "Киево-Могилянская академия". Будет объявлен повторный конкурс.

4 февраля у стен Кабмина пройдет акция протеста. Студенты Киево-Могилянской академии потребуют отставки главы МОН Сергея Шкарлета и подписания контракта с избранным президентом НаУКМА.

Автор: 

Киево-Могилянская академия (105) Минобразования (1739) Шмыгаль Денис (2728)


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Топ комментарии
+30
да выгоните уже этого шкарлета. конъюнктура уже поменялась. транша бене не было, это же и ослу уже понятно.
следующие два года беня будет торговаться со следующим президентом о гарантиях личной безопасности.
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03.02.2022 23:01 Ответить
+26
бояться протестів, зелені ссикуни.
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03.02.2022 23:06 Ответить
+23
Плагіатор дав задню
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03.02.2022 23:03 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
да выгоните уже этого шкарлета. конъюнктура уже поменялась. транша бене не было, это же и ослу уже понятно.
следующие два года беня будет торговаться со следующим президентом о гарантиях личной безопасности.
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03.02.2022 23:01 Ответить
А что - кто-то уже знает фамилию следующего президента? У нас вам не рашка - фамилия следующего президента до выборов неизвестна.
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03.02.2022 23:54 Ответить
Порошенко
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04.02.2022 00:15 Ответить
Смешно. Опять на те же грабли, опять желаете подарить победу тому, кто с ним выйдет во второй тур? Никак не желаете выбрать кого-то, не имеющего такого багажа заслуженного антирейтинга?
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04.02.2022 00:54 Ответить
Особливо. якщо станеш головою ЦВК! Тоді в Україні будуть зразкові президентські вибори!
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04.02.2022 08:21 Ответить
Вже вибрали в 2019. Вибирали ідіоти, а страждають всі
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04.02.2022 07:08 Ответить
3/4 українців це "ідіоти"? Значить демократична Україна це не для вас.
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04.02.2022 07:37 Ответить
Ми? Я не обирав Зелю, для мене вони з Пєтею одного поля ягоди.
А ви, я так бачу, нічому не вчитесь і бажаєте повторити вибори-2019, де Порошенко програє у другому турі комусь, не важливо кому саме.
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04.02.2022 08:18 Ответить
Выбирали как всегда алигаторы,особенно Коломойский. В предыдущий раз отличился Фирташ.
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04.02.2022 09:15 Ответить
А шо за слухи , что Шкарлет - 5 млн за должность Ермаку отвалил ?

НАБУ надо разобраться с этой историей . Может потому Ермак срочно короной заболел ?
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04.02.2022 00:38 Ответить
Плагіатор дав задню
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03.02.2022 23:03 Ответить
да хрен там, - это зебилы уже посылают в зад плагиатора =)
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03.02.2022 23:47 Ответить
бояться протестів, зелені ссикуни.
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03.02.2022 23:06 Ответить
Да,именно студентов и боятся власти больше.В Корее,Франции,ссср-где бы то ни было.У нас ведь второй майдан начался,когда твари начали молодежь крушить.На самом деле студенчество большая сила.
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03.02.2022 23:50 Ответить
ЗЕсциклоунів треба пресувати по всіх напрямках..Бо ці новіє ліца накрутять справ...Вони і так відкинули розвиток України до рівня 2013 року..Недоумки.
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04.02.2022 00:02 Ответить
Відкинули "розвиток України" - а що це? Є певні економічні показники, є терміни, є статистика. Може покажете, де Україна була "відкинута" до рівня 2013 року?

https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/
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04.02.2022 07:44 Ответить
Рятівний круг для плагіатора Шкарлета - це Зеленський, чиє самолюбство тішиться створенням "президентського університету".
Обох - на мило,
а розпочати слід зі Шкарлета.
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03.02.2022 23:07 Ответить
Ну от хай Зе і забере його ректором в це циркове училище!
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03.02.2022 23:15 Ответить
Ладимир Утин@UtinLadimir





К примеру, должность министра плагиатору Шкарлету обошлась в 5 миллионов $ - он этого никогда не скрывал и большой тайной это не является. Если собрать все заносы в ОП за должность, то курс гривни был бы стабилен и без НБУ, ОП бы его стабилизировал из своих валютных заначек
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03.02.2022 23:07 Ответить
А можно ссылочку на то, где он этого не скрывал? Я то все, что можно найти в инете - на уровне слухов. Ибо если он этого не скрывал - то он полный идиот и непонятно, чем занимается НАБУ.
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04.02.2022 08:25 Ответить
Особенно доставило про стабильный курс без нбу. По ходу - экономический гений. Как без него до сих пор экономика работает - не понятно.
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04.02.2022 14:38 Ответить
Правільна-шкарлєтізація нє прайдьот...
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03.02.2022 23:08 Ответить
Негодяя шкарлета привел к власти другой негодяй, зе, который сфальсифицировал его выборы.
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03.02.2022 23:14 Ответить
засцяли зрадники, що їх винесуть на смітник. клас!
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03.02.2022 23:18 Ответить
шмыга, говно СН
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03.02.2022 23:20 Ответить
зелибобы опять пытались провести своего ушлепка с квартала... как свежо
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03.02.2022 23:22 Ответить
у зелибобов какая-то навязчивая идея, везде поставить своих из 95 квартала, типа это их спасет...
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03.02.2022 23:25 Ответить
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03.02.2022 23:30 Ответить
Жгі ісчо!
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04.02.2022 00:04 Ответить
У студентів була не одна вимога, й та досі не виконана.

Протест все одно відбудеться

Завтра, 9:00, КМУ
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03.02.2022 23:36 Ответить
То тепер раптом вибори вже стали законними . Зелені хами зупиняються тільки там де їх зупиняють.
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03.02.2022 23:41 Ответить
Щось те зешобло конкретно подібне на ************-там де дають в табло то відповзають і скиглять.
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04.02.2022 00:08 Ответить
один из приличных украинских вузов, и тот надо зекоманде развалить
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03.02.2022 23:43 Ответить
це чудові новини
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04.02.2022 06:22 Ответить
 
 