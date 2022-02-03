Міносвіти скасує наказ про повторний конкурс у Києво-Могилянській академії, - Шмигаль

Уряд не буде втручатися у виборчий процес НУ "Києво-Могилянська академія".

Про це повідомив прем'єр-міністр Деніс Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно закінчили нараду з представниками Києво-Могилянської академії та студентського самоврядування, Міносвіти, керівництвом Верховної Ради та народними депутатами.

Запевнив усіх учасників зустрічі, що Уряд не втручається та не буде втручатися у виборчий процес НУ "Києво-Могилянська академія". МОН сьогодні скасує наказ про повторний конкурс на зайняття посади президента НУ "Києво-Могилянська академія", - написав Шмигаль у фейсбуці.

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Під час наради у прем'єра домовилися, що університетська спільнота створить робочу групу під патронатом почесного президента Києво-Могилянської академії В’ячеслава Брюховецького, щоб вирішити ситуацію у колективі вишу, аби уникнути в майбутньому довготривалих судових процесів.

Нагадаємо, ексміністр освіти України Сергій Квіт переміг на виборах президента Національного університету "Києво-Могилянська академія".

Пізніше Квіт розповів, як невідомі намагалися зірвати вибори у виші.

Очільник МОН Сергій Шкарлет заявив, що міністерство не визнаватиме результати виборів президента Національного університету "Києво-Могилянська академія". Буде оголошено повторний конкурс.

4 лютого біля стін Кабміну відбудеться акція протесту. Студенти Києво-Могилянської академії вимагатимуть відставки глави МОН Сергія Шкарлета та підписання контракту з обраним президентом НаУКМА.