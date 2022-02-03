Міносвіти скасує наказ про повторний конкурс у Києво-Могилянській академії, - Шмигаль
Уряд не буде втручатися у виборчий процес НУ "Києво-Могилянська академія".
Про це повідомив прем'єр-міністр Деніс Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Щойно закінчили нараду з представниками Києво-Могилянської академії та студентського самоврядування, Міносвіти, керівництвом Верховної Ради та народними депутатами.
Запевнив усіх учасників зустрічі, що Уряд не втручається та не буде втручатися у виборчий процес НУ "Києво-Могилянська академія". МОН сьогодні скасує наказ про повторний конкурс на зайняття посади президента НУ "Києво-Могилянська академія", - написав Шмигаль у фейсбуці.
Під час наради у прем'єра домовилися, що університетська спільнота створить робочу групу під патронатом почесного президента Києво-Могилянської академії В’ячеслава Брюховецького, щоб вирішити ситуацію у колективі вишу, аби уникнути в майбутньому довготривалих судових процесів.
Нагадаємо, ексміністр освіти України Сергій Квіт переміг на виборах президента Національного університету "Києво-Могилянська академія".
Пізніше Квіт розповів, як невідомі намагалися зірвати вибори у виші.
Очільник МОН Сергій Шкарлет заявив, що міністерство не визнаватиме результати виборів президента Національного університету "Києво-Могилянська академія". Буде оголошено повторний конкурс.
4 лютого біля стін Кабміну відбудеться акція протесту. Студенти Києво-Могилянської академії вимагатимуть відставки глави МОН Сергія Шкарлета та підписання контракту з обраним президентом НаУКМА.
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следующие два года беня будет торговаться со следующим президентом о гарантиях личной безопасности.
А ви, я так бачу, нічому не вчитесь і бажаєте повторити вибори-2019, де Порошенко програє у другому турі комусь, не важливо кому саме.
НАБУ надо разобраться с этой историей . Может потому Ермак срочно короной заболел ?
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/
Обох - на мило,
а розпочати слід зі Шкарлета.
К примеру, должность министра плагиатору Шкарлету обошлась в 5 миллионов $ - он этого никогда не скрывал и большой тайной это не является. Если собрать все заносы в ОП за должность, то курс гривни был бы стабилен и без НБУ, ОП бы его стабилизировал из своих валютных заначек
Протест все одно відбудеться
Завтра, 9:00, КМУ