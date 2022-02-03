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Міносвіти скасує наказ про повторний конкурс у Києво-Могилянській академії, - Шмигаль

Міносвіти скасує наказ про повторний конкурс у Києво-Могилянській академії, - Шмигаль

Уряд не буде втручатися у виборчий процес НУ "Києво-Могилянська академія".

Про це повідомив прем'єр-міністр Деніс Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно закінчили нараду з представниками Києво-Могилянської академії та студентського самоврядування, Міносвіти, керівництвом Верховної Ради та народними депутатами.

Запевнив усіх учасників зустрічі, що Уряд не втручається та не буде втручатися у виборчий процес НУ "Києво-Могилянська академія". МОН сьогодні скасує наказ про повторний конкурс на зайняття посади президента НУ "Києво-Могилянська академія", - написав Шмигаль у фейсбуці.

Міносвіти скасує наказ про повторний конкурс у Києво-Могилянській академії, - Шмигаль 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Призначений через кнопкодавство Шкарлет вважає, що має право вирішувати, хто буде президентом Могилянки. Яке прикре самогубство, - "слуга народу" Гурін

Під час наради у прем'єра домовилися, що університетська спільнота створить робочу групу під патронатом почесного президента Києво-Могилянської академії В’ячеслава Брюховецького, щоб вирішити ситуацію у колективі вишу, аби уникнути в майбутньому довготривалих судових процесів.

Нагадаємо, ексміністр освіти України Сергій Квіт переміг на виборах президента Національного університету "Києво-Могилянська академія".

Пізніше Квіт розповів, як невідомі намагалися зірвати вибори у виші.

Очільник МОН Сергій Шкарлет заявив, що міністерство не визнаватиме результати виборів президента Національного університету "Києво-Могилянська академія". Буде оголошено повторний конкурс.

4 лютого біля стін Кабміну відбудеться акція протесту. Студенти Києво-Могилянської академії вимагатимуть відставки глави МОН Сергія Шкарлета та підписання контракту з обраним президентом НаУКМА.

Автор: 

Києво-Могилянська академія (43) Міносвіти (1421) Шмигаль Денис (4653)


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Топ коментарі
+30
да выгоните уже этого шкарлета. конъюнктура уже поменялась. транша бене не было, это же и ослу уже понятно.
следующие два года беня будет торговаться со следующим президентом о гарантиях личной безопасности.
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03.02.2022 23:01 Відповісти
+26
бояться протестів, зелені ссикуни.
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03.02.2022 23:06 Відповісти
+23
Плагіатор дав задню
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03.02.2022 23:03 Відповісти
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да выгоните уже этого шкарлета. конъюнктура уже поменялась. транша бене не было, это же и ослу уже понятно.
следующие два года беня будет торговаться со следующим президентом о гарантиях личной безопасности.
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03.02.2022 23:01 Відповісти
А что - кто-то уже знает фамилию следующего президента? У нас вам не рашка - фамилия следующего президента до выборов неизвестна.
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03.02.2022 23:54 Відповісти
Порошенко
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04.02.2022 00:15 Відповісти
Смешно. Опять на те же грабли, опять желаете подарить победу тому, кто с ним выйдет во второй тур? Никак не желаете выбрать кого-то, не имеющего такого багажа заслуженного антирейтинга?
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04.02.2022 00:54 Відповісти
Особливо. якщо станеш головою ЦВК! Тоді в Україні будуть зразкові президентські вибори!
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04.02.2022 08:21 Відповісти
Вже вибрали в 2019. Вибирали ідіоти, а страждають всі
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04.02.2022 07:08 Відповісти
3/4 українців це "ідіоти"? Значить демократична Україна це не для вас.
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04.02.2022 07:37 Відповісти
Ми? Я не обирав Зелю, для мене вони з Пєтею одного поля ягоди.
А ви, я так бачу, нічому не вчитесь і бажаєте повторити вибори-2019, де Порошенко програє у другому турі комусь, не важливо кому саме.
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04.02.2022 08:18 Відповісти
Выбирали как всегда алигаторы,особенно Коломойский. В предыдущий раз отличился Фирташ.
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04.02.2022 09:15 Відповісти
А шо за слухи , что Шкарлет - 5 млн за должность Ермаку отвалил ?

НАБУ надо разобраться с этой историей . Может потому Ермак срочно короной заболел ?
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04.02.2022 00:38 Відповісти
Плагіатор дав задню
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03.02.2022 23:03 Відповісти
да хрен там, - это зебилы уже посылают в зад плагиатора =)
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03.02.2022 23:47 Відповісти
бояться протестів, зелені ссикуни.
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03.02.2022 23:06 Відповісти
Да,именно студентов и боятся власти больше.В Корее,Франции,ссср-где бы то ни было.У нас ведь второй майдан начался,когда твари начали молодежь крушить.На самом деле студенчество большая сила.
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03.02.2022 23:50 Відповісти
ЗЕсциклоунів треба пресувати по всіх напрямках..Бо ці новіє ліца накрутять справ...Вони і так відкинули розвиток України до рівня 2013 року..Недоумки.
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04.02.2022 00:02 Відповісти
Відкинули "розвиток України" - а що це? Є певні економічні показники, є терміни, є статистика. Може покажете, де Україна була "відкинута" до рівня 2013 року?

https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/
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04.02.2022 07:44 Відповісти
Рятівний круг для плагіатора Шкарлета - це Зеленський, чиє самолюбство тішиться створенням "президентського університету".
Обох - на мило,
а розпочати слід зі Шкарлета.
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03.02.2022 23:07 Відповісти
Ну от хай Зе і забере його ректором в це циркове училище!
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03.02.2022 23:15 Відповісти
Ладимир Утин@UtinLadimir





К примеру, должность министра плагиатору Шкарлету обошлась в 5 миллионов $ - он этого никогда не скрывал и большой тайной это не является. Если собрать все заносы в ОП за должность, то курс гривни был бы стабилен и без НБУ, ОП бы его стабилизировал из своих валютных заначек
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03.02.2022 23:07 Відповісти
А можно ссылочку на то, где он этого не скрывал? Я то все, что можно найти в инете - на уровне слухов. Ибо если он этого не скрывал - то он полный идиот и непонятно, чем занимается НАБУ.
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04.02.2022 08:25 Відповісти
Особенно доставило про стабильный курс без нбу. По ходу - экономический гений. Как без него до сих пор экономика работает - не понятно.
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04.02.2022 14:38 Відповісти
Правільна-шкарлєтізація нє прайдьот...
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03.02.2022 23:08 Відповісти
Негодяя шкарлета привел к власти другой негодяй, зе, который сфальсифицировал его выборы.
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03.02.2022 23:14 Відповісти
засцяли зрадники, що їх винесуть на смітник. клас!
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03.02.2022 23:18 Відповісти
шмыга, говно СН
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03.02.2022 23:20 Відповісти
зелибобы опять пытались провести своего ушлепка с квартала... как свежо
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03.02.2022 23:22 Відповісти
у зелибобов какая-то навязчивая идея, везде поставить своих из 95 квартала, типа это их спасет...
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03.02.2022 23:25 Відповісти
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03.02.2022 23:30 Відповісти
Жгі ісчо!
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04.02.2022 00:04 Відповісти
У студентів була не одна вимога, й та досі не виконана.

Протест все одно відбудеться

Завтра, 9:00, КМУ
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03.02.2022 23:36 Відповісти
То тепер раптом вибори вже стали законними . Зелені хами зупиняються тільки там де їх зупиняють.
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03.02.2022 23:41 Відповісти
Щось те зешобло конкретно подібне на ************-там де дають в табло то відповзають і скиглять.
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04.02.2022 00:08 Відповісти
один из приличных украинских вузов, и тот надо зекоманде развалить
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03.02.2022 23:43 Відповісти
це чудові новини
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04.02.2022 06:22 Відповісти
 
 