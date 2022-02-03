"Міністр тимчасовий, Могилянка - вічна!": Завтра біля Кабміну відбудеться акція з вимогою відставки Шкарлета

4 лютого біля стін Кабміну відбудеться акція протесту. Студенти Києво-Могилянської академії вимагатимуть відставки глави МОН Сергія Шкарлета та підписання контракту з обраним президентом НаУКМА.

Про це у Facebook повідомив голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора МОН відмовився підписувати договір з обраним президентом Могилянки Сергієм Квітом, "не визнаючи" результатів виборів.

При тому, що:

а) Повноважень "не визнавати" щось МОН не має, про що міністр Шкарлет сам раніше казав у зв'язку з ситуацією з виборами ректором депутат від "СН" в Харкові;

б) Попри провокації, які відбулися, голоси вдалося порахувати до єдиного;

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в) Результати виборів визнають Наглядова рада, трудовий колектив, студенти і спільнота КМА, а також обидва фіналісти", - зазначив він.

За словами Жернакова, Шкарлет дуже чітко перевів усе з площини змагань програм і підходів кандидатів у площину "Майдан - антимайдан".

"Завтра, 04.02 о 9:00 під Кабміном акція "Міністр тимчасовий, Могилянка - вічна!", - анонсував Жернаков.

Організатори акції виступатимуть за:



- відставку міністра освіти Сергія Шкарлета;

- підписання контракту з обраним президентом НаУКМА;

- автономію українських університетів.

Нагадаємо, ексміністр освіти України Сергій Квіт переміг на виборах президента Національного університету "Києво-Могилянська академія".

Пізніше Квіт розповів, як невідомі намагалися зірвати вибори у виші.

Очільник МОН Сергій Шкарлет заявив, що міністерство не визнаватиме результати виборів президента Національного університету "Києво-Могилянська академія". Буде оголошено повторний конкурс.

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