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"Міністр тимчасовий, Могилянка - вічна!": Завтра біля Кабміну відбудеться акція з вимогою відставки Шкарлета

4 лютого біля стін Кабміну відбудеться акція протесту. Студенти Києво-Могилянської академії вимагатимуть відставки глави МОН Сергія Шкарлета та підписання контракту з обраним президентом НаУКМА.

Про це у Facebook повідомив голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора МОН відмовився підписувати договір з обраним президентом Могилянки Сергієм Квітом, "не визнаючи" результатів виборів. 

При тому, що:

а) Повноважень "не визнавати" щось МОН не має, про що міністр Шкарлет сам раніше казав у зв'язку з ситуацією з виборами ректором депутат від "СН" в Харкові;

б) Попри провокації, які відбулися, голоси вдалося порахувати до єдиного;

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Студенти Києво-Могилянської академії оголосили страйк через відмову Міносвіти визнати Квіта президентом закладу. Шкарлета закликають піти у відставку

в) Результати виборів визнають Наглядова рада, трудовий колектив, студенти і спільнота КМА, а також обидва фіналісти", - зазначив він.

За словами Жернакова, Шкарлет дуже чітко перевів усе з площини змагань програм і підходів кандидатів у площину "Майдан - антимайдан".

"Завтра, 04.02 о 9:00 під Кабміном акція "Міністр тимчасовий, Могилянка - вічна!", - анонсував Жернаков.

Організатори акції виступатимуть за:

- відставку міністра освіти Сергія Шкарлета;
- підписання контракту з обраним президентом НаУКМА;
- автономію українських університетів.

Нагадаємо, ексміністр освіти України Сергій Квіт переміг на виборах президента Національного університету "Києво-Могилянська академія".

Пізніше Квіт розповів, як невідомі намагалися зірвати вибори у виші.

Очільник МОН Сергій Шкарлет заявив, що міністерство не визнаватиме результати виборів президента Національного університету "Києво-Могилянська академія". Буде оголошено повторний конкурс.

Читайте: Дискредитація Могилянки через спробу зриву виборів президента може розглядатися як елемент "гібридної війни", - Гарань

Автор: 

акція (1461) Києво-Могилянська академія (43) Міносвіти (1421) Жернаков Михайло (52)


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Топ коментарі
+43
сегодня шкарлет! завтра членограй!
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03.02.2022 12:50 Відповісти
+22
"Повноважень "не визнавати" щось МОН не має, про що міністр Шкарлет сам раніше казав у зв'язку з ситуацією з виборами ректором депутат від "СН" в Харкові"

Джерело:

Тому що в Харкові "Это другое!", там просунули на посаду ректора свого, вгодного ОПі.
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03.02.2022 13:03 Відповісти
+20
А завтра підкандидат кива...
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03.02.2022 13:02 Відповісти
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сегодня шкарлет! завтра членограй!
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03.02.2022 12:50 Відповісти
А завтра підкандидат кива...
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03.02.2022 13:02 Відповісти
этот должен просто исчезнуть, чтоб свои же и зарыли где-нибудь. а потом через года два когда их будут сажать за убийство люди не могли вспомнить что это за кива такая была.
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03.02.2022 13:11 Відповісти
шкарлет,а в какую страну будешь драпать ? Заказывай билеты !!!
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03.02.2022 14:37 Відповісти
Він просто гніда !
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03.02.2022 15:32 Відповісти
Підтримаю!
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03.02.2022 12:52 Відповісти
"Повноважень "не визнавати" щось МОН не має, про що міністр Шкарлет сам раніше казав у зв'язку з ситуацією з виборами ректором депутат від "СН" в Харкові"

Джерело:

Тому що в Харкові "Это другое!", там просунули на посаду ректора свого, вгодного ОПі.
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03.02.2022 13:03 Відповісти
Петро Порошенко@poroshenko



Руки геть від Могилянки! А Шкарлет нехай «тихонько в лес уйдет»

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03.02.2022 19:34 Відповісти
Ківу міністром!
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03.02.2022 13:05 Відповісти
"чулку-носку-шкарпєту" відставка!
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03.02.2022 13:22 Відповісти
Шкарлет из пропутинской обоймы комуняки зе, пора определяться, демократия, или комуно-фашизм, в этом случае должны быть криминальные статьи за предательство.
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03.02.2022 13:34 Відповісти
Сором та ганьба тим студентам!! Якщо вибори пройшли з грубим порушенням, а викрадання скриньке це мабуть саме грубе, то такі вибори не можуть бути визнаними, навіть якщо кандидат паломничав з Христом. Шкода, що такий вуз а така ганьба. Петро Могила в могилі крутиться, як вітряк.
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03.02.2022 13:41 Відповісти
а хто ж її викрав, якщо з'ясувати?

Чому не повторити другий тур вкотре виникла така ситуація? Чи проукраїнський кандидат не влаштовує зелену шоблу?
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03.02.2022 14:00 Відповісти
Вкрай погано, що там поліції не було щоб охороняти скриньку.
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04.02.2022 02:02 Відповісти
Шкарпетку у відставку!
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03.02.2022 13:44 Відповісти
Зарплатня в січні цього року пана-брехана Квіта склала 14,7 млн грн! Чи не забагато для педагога?
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03.02.2022 13:54 Відповісти
граєш на більшовистсько-жлобських інстинктах,вкидуючи таку "інформацію"?як же ви,кляті нащадки ригів та кацапів ,осточортіли.
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03.02.2022 14:13 Відповісти
Це претензії до пана міністра! А жлоб свіжоукраїнський, який отримує таку зарплатню не може керувати Могилянкою! Хай йде через ліс, може його там зелені вовки з"їдять! Або голодні студенти!
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03.02.2022 15:32 Відповісти
По перше, це не вам вирішувати. По друге, - не зеленим вилупкам.
По третє, йдіть у ліс тихенько, як радив Трухін. Будуть і ситі вовки, і жлоби вгодовані.
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03.02.2022 21:08 Відповісти
Квіт сказав, що він забув кому поставити перед двома останніми цифрами. Тому ці мільйони не в гривнях, а копійках. Я розумію, що він гуманітарій, а як вони кажуть, що "нащо нам математика". Але тут же школярська помилка.
То що це за науковець, який робить такі дикі школярські арифметичні помилки. Не знаю як в його спеціальності, але в усьому іншому він має схильність до незважених дій (як і з цією комою).
Але до Шкарлета я гірше аідношуся як і до всієї зеленої шобли.
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04.02.2022 02:22 Відповісти
Бідолага всього 174 тис. грн. отримав? Добре, хоч не 174 мільйони! А яка різниця?
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04.02.2022 07:42 Відповісти
зарплатня за місяць січень нараховується 4 лютого, а ти вже 3 дні цю фіг ню ліпиш під кожним постом! не ганьбися, хлопе, май шану хоча б до себе
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03.02.2022 23:24 Відповісти
Йой, йой, гарна панянка за мною слідкує вже третій день? Як приємно! Та мені , правда, якось пофігу скільки він отримав, чи отримає за січень, хай навіть півтора мільйона гривень - все одно він буде порошенківським баригою, якого потрібно подалі тримати від педагогічної діяльності! Чи він не знав, коли був міністром скільки отримують рядові педагоги?
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04.02.2022 07:40 Відповісти
Плагіатора і просто підлу людину Шкарлета - геть з посади міністра!
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03.02.2022 14:20 Відповісти
Дожилися. Плагіатор не визнає АВТОРА і професора
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03.02.2022 14:35 Відповісти
шкарлет пошел на опережение :"Ведомство уже объявило новый конкурс на занятие должности руководителя вуза. Об этом говорится в https://mon.gov.ua/ua/news/ministerstvo-osviti-i-nauki-********-ogoloshuye-konkurs-na-zajnyattya-posadi-prezidenta-nacionalnogo-universitetu-kiyevo-mogilyanska-akademiya сообщении пресс-службы на сайте МОН .Была победа - и нет победы"

https://shkola.obozrevatel.com/news/kvita-taki-lishili-pobedyi-mon-obyavil-novyie-********-prezidenta-kievo-mogilyanskoj-akademii.htm?_gl=1*xur0xh*_ga*MzA1NTEzODE0LjE0NzEzNzk1NTQ.*_ga_JBX3X27G7H*MTY0Mzg5MzEwNC4xMjcyLjEuMTY0Mzg5MzExNi4w&_ga=2.36332264.978789763.1637147411-305513814.1471379554 Квита таки лишили победы: МОН объявил новые выборы президента Киево-Могилянской академии
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03.02.2022 15:02 Відповісти
Є така хвороба - шкарлатина
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03.02.2022 15:02 Відповісти
Коли плагіатом міністр освіти,що може бути в цій країні, окрім липових докторі та кандидатів наук та ганьби для справжніх науковців,тому що міцні господарники таких не *******.
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03.02.2022 15:05 Відповісти
Шкарпєта - у ліс!
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03.02.2022 16:16 Відповісти
очередной ваЗЕлиновский Дегенерат, плагиатор и придаток сбежавшего табачника, который взят кремлевской Крысой ермаком для "решения" вопросов языка и обучения в пользу ПИД,,,раши+ откаты+ планы сЦицерона на "строительства" какого то непонятного вуза....
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03.02.2022 17:15 Відповісти
Студенти КМА, страйкуйте до перемоги! Допоки не звільнить зелена шмаркля плагіатора-шкарлета.
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03.02.2022 20:11 Відповісти
так и не понял, кто из них патриот?
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03.02.2022 20:51 Відповісти
Портновский защекан активничает
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03.02.2022 21:26 Відповісти
зебилы срутся не снимая порток=) Даннинг-Крюгер
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03.02.2022 23:50 Відповісти
История дураков ничему не учит. Почему-то нынешние идиоты считают что Янукович обосрался, потому, что сфинктер у него был слабый, а них посильнее =)))) Даннинг-Крюгер
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03.02.2022 23:52 Відповісти
Мені дуже не подобаються і Шкарлет і Квіт. Але Шкарлет більше не подобається.
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04.02.2022 01:46 Відповісти
Оберіть Ківу. І в МОНУ заперечень не буде науковець силос"@@@ям не може не сподобатися плагіатору-алігатору
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04.02.2022 02:57 Відповісти
Квіт задекларував зарплату за січень 14737159 грн (14,7... млн). Коли розгорівся скандал, то він сказав, що він забув поставити кому перед двома останніми цифрами. Тому, каже, що ці мільйони не в гривнях, а в копійках. Абсурд.

Я розумію, що він гуманітарій, а як вони кажуть, що "нащо нам математика". Але тут же школярська помилка.
То що це за науковець, який робить такі дикі школярські арифметичні помилки. Не знаю, як він в його вузькій спеціальності, але в усьому іншому він має схильність до нерозважених дій (як і з цією комою). Людина-хаос, притому гіперактивний.

Висновок такий, що хай би собі гіперактивна людина-хаос займався науковою діяльністю і не рвався б в адміністрування. Така людина, коли під її впливом знаходяться тисячі студентів, може привести до великої шкоди.
Але до Шкарлета я відношуся гірше, як і до всієї зеленої шобли.
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04.02.2022 07:41 Відповісти
 
 