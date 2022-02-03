"Міністр тимчасовий, Могилянка - вічна!": Завтра біля Кабміну відбудеться акція з вимогою відставки Шкарлета
4 лютого біля стін Кабміну відбудеться акція протесту. Студенти Києво-Могилянської академії вимагатимуть відставки глави МОН Сергія Шкарлета та підписання контракту з обраним президентом НаУКМА.
Про це у Facebook повідомив голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора МОН відмовився підписувати договір з обраним президентом Могилянки Сергієм Квітом, "не визнаючи" результатів виборів.
При тому, що:
а) Повноважень "не визнавати" щось МОН не має, про що міністр Шкарлет сам раніше казав у зв'язку з ситуацією з виборами ректором депутат від "СН" в Харкові;
б) Попри провокації, які відбулися, голоси вдалося порахувати до єдиного;
в) Результати виборів визнають Наглядова рада, трудовий колектив, студенти і спільнота КМА, а також обидва фіналісти", - зазначив він.
За словами Жернакова, Шкарлет дуже чітко перевів усе з площини змагань програм і підходів кандидатів у площину "Майдан - антимайдан".
"Завтра, 04.02 о 9:00 під Кабміном акція "Міністр тимчасовий, Могилянка - вічна!", - анонсував Жернаков.
Організатори акції виступатимуть за:
- відставку міністра освіти Сергія Шкарлета;
- підписання контракту з обраним президентом НаУКМА;
- автономію українських університетів.
Нагадаємо, ексміністр освіти України Сергій Квіт переміг на виборах президента Національного університету "Києво-Могилянська академія".
Пізніше Квіт розповів, як невідомі намагалися зірвати вибори у виші.
Очільник МОН Сергій Шкарлет заявив, що міністерство не визнаватиме результати виборів президента Національного університету "Києво-Могилянська академія". Буде оголошено повторний конкурс.
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Джерело:
Тому що в Харкові "Это другое!", там просунули на посаду ректора свого, вгодного ОПі.
Руки геть від Могилянки! А Шкарлет нехай «тихонько в лес уйдет»
Чому не повторити другий тур вкотре виникла така ситуація? Чи проукраїнський кандидат не влаштовує зелену шоблу?
По третє, йдіть у ліс тихенько, як радив Трухін. Будуть і ситі вовки, і жлоби вгодовані.
То що це за науковець, який робить такі дикі школярські арифметичні помилки. Не знаю як в його спеціальності, але в усьому іншому він має схильність до незважених дій (як і з цією комою).
Але до Шкарлета я гірше аідношуся як і до всієї зеленої шобли.
https://shkola.obozrevatel.com/news/kvita-taki-lishili-pobedyi-mon-obyavil-novyie-********-prezidenta-kievo-mogilyanskoj-akademii.htm?_gl=1*xur0xh*_ga*MzA1NTEzODE0LjE0NzEzNzk1NTQ.*_ga_JBX3X27G7H*MTY0Mzg5MzEwNC4xMjcyLjEuMTY0Mzg5MzExNi4w&_ga=2.36332264.978789763.1637147411-305513814.1471379554 Квита таки лишили победы: МОН объявил новые выборы президента Киево-Могилянской академии
Я розумію, що він гуманітарій, а як вони кажуть, що "нащо нам математика". Але тут же школярська помилка.
То що це за науковець, який робить такі дикі школярські арифметичні помилки. Не знаю, як він в його вузькій спеціальності, але в усьому іншому він має схильність до нерозважених дій (як і з цією комою). Людина-хаос, притому гіперактивний.
Висновок такий, що хай би собі гіперактивна людина-хаос займався науковою діяльністю і не рвався б в адміністрування. Така людина, коли під її впливом знаходяться тисячі студентів, може привести до великої шкоди.
Але до Шкарлета я відношуся гірше, як і до всієї зеленої шобли.