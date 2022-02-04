Россия стремится создать повод для вторжения в Украину, - Великобритания
Россия стремится создать повод для вторжения в Украину, заявил спикер премьер-министра Бориса Джонсона.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Я не могу комментировать конкретные данные разведки, но мы уверены, что Россия планирует создать повод, обвиняя Украину в атаке, чтобы оправдать российское вторжение в Украину", - отметил он.
Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее в четверг американские СМИ распространили информацию, что Соединенные Штаты получили разведданные о плане России сфабриковать повод для вторжения в Украину с помощью фальшивого видеофильма. Директор Национальной разведки США Аврил Гейнс и другие высокопоставленные чиновники администрации ознакомили членов Конгресса с этими материалами. Соответствующей информацией американская сторона также поделилась с союзниками.
Минобороны США подтвердило данные разведки о том, что Россия готовила постановочный фильм о якобы "атаке" ВСУ на русскоязычное население, чтобы оправдать агрессию против Украины.
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Штаты предупредили Украину о подготовке Россией фейкового видео как повода для нового вторжения в Украину.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
звучит дико..... но ведь Параша так себя и ведет и так планирует сделать напасть да потому что вообще нет никакого повода- что также повод для нападения.. просто кацабам так хочется.... они уверены в своей безнаказанности и наглости....НО в Истории немало примеров- когда хотеть и иметь- это разные Вселенные...и да ПИРОВА ПО-Беда никто также не отменил ни разу...
Як тіки це станеться, і почнеться війна.
Подностью копирует, у гебни методы не меняются - шантаж, пытки, вранье, пряники для плохишей и наивняка. В тяжелых случаях тотальная зачистка.
Попробуйте Кадырова уговорить или Лукошенко!!! Что прикалываться? Пусть пробуют!