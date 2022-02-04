РУС
Россия стремится создать повод для вторжения в Украину, - Великобритания

Россия стремится создать повод для вторжения в Украину, заявил спикер премьер-министра Бориса Джонсона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Я не могу комментировать конкретные данные разведки, но мы уверены, что Россия планирует создать повод, обвиняя Украину в атаке, чтобы оправдать российское вторжение в Украину", - отметил он.

Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее в четверг американские СМИ распространили информацию, что Соединенные Штаты получили разведданные о плане России сфабриковать повод для вторжения в Украину с помощью фальшивого видеофильма. Директор Национальной разведки США Аврил Гейнс и другие высокопоставленные чиновники администрации ознакомили членов Конгресса с этими материалами. Соответствующей информацией американская сторона также поделилась с союзниками.

Минобороны США подтвердило данные разведки о том, что Россия готовила постановочный фильм о якобы "атаке" ВСУ на русскоязычное население, чтобы оправдать агрессию против Украины.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Штаты предупредили Украину о подготовке Россией фейкового видео как повода для нового вторжения в Украину.

Также читайте: Бред, - Лавров о заявлении Госдепа о намерениях РФ использовать фейковое видео как повод для вторжения в Украину

+9
пускай еще пару месяцев подождут. не время еще...

04.02.2022 15:58 Ответить
+7
Абсолютно лишённая логики и здравого смысла затея. Но безумные глаза навыкате,слюни текут ... Подавай им Украину и всё тут. Чокнутые,невменяемые кацапские ублюдки.
04.02.2022 15:56 Ответить
+4
100%
04.02.2022 15:48 Ответить
100%
04.02.2022 15:48 Ответить
а давайте захватим Москву и пол России- чтобы у России появился повод нападать на Украину..
звучит дико..... но ведь Параша так себя и ведет и так планирует сделать напасть да потому что вообще нет никакого повода- что также повод для нападения.. просто кацабам так хочется.... они уверены в своей безнаказанности и наглости....НО в Истории немало примеров- когда хотеть и иметь- это разные Вселенные...и да ПИРОВА ПО-Беда никто также не отменил ни разу...
04.02.2022 17:21 Ответить
Раші не потрібен привід для вторгнення, їй потрібно переконати своїх Ванек, що це буде приємною прогулянкою до Києва, щоб ці дебили сміливіше пішли на м'ясо за свого царя.
Як тіки це станеться, і почнеться війна.
04.02.2022 15:48 Ответить
Так цей привід і є мотивацію для ванєк. " наших бьют!"
04.02.2022 15:53 Ответить
Абсолютно лишённая логики и здравого смысла затея. Но безумные глаза навыкате,слюни текут ... Подавай им Украину и всё тут. Чокнутые,невменяемые кацапские ублюдки.
04.02.2022 15:56 Ответить
пускай еще пару месяцев подождут. не время еще...

04.02.2022 15:58 Ответить
Ого.
04.02.2022 16:05 Ответить
04.02.2022 16:21 Ответить
26 ноября руководство СССР заявило, что финны обстреляли из артиллерии на границе советские войска. Хотя на самом деле такая провокация была устроена советской стороной. 30 ноября Красная армия, не объявляя войны, начала наступление на Финляндию. Сразу же 1 декабря в финском поселке Териоки было создано «народное правительство» во главе с коммунистом Отто Куусинененом, а 2 декабря это «правительство» от имени «Финляндской демократической республики» заключил договор сСССРо взаимопомощи и дружбе.Опорой этой «республики» стала «Финская народная армия», которую начали формировать в СССР еще в середине ноября. Не напоминает ли это нынешние «ДНР» и «ЛНР» с их «ополчениями»?
04.02.2022 16:06 Ответить
Не напоминает!

Подностью копирует, у гебни методы не меняются - шантаж, пытки, вранье, пряники для плохишей и наивняка. В тяжелых случаях тотальная зачистка.
04.02.2022 16:27 Ответить
Як це все вже дістало.... Нападайте, тварини дикі!
04.02.2022 16:07 Ответить
Пусть вторгаются!!! Тут если им хочется- наше дело встретить достойно, а не уговаривать !!
Попробуйте Кадырова уговорить или Лукошенко!!! Что прикалываться? Пусть пробуют!
04.02.2022 16:18 Ответить
Страна фейк, ничего не меняется
04.02.2022 16:29 Ответить
04.02.2022 16:46 Ответить
сепары п....сы, путинские подстилки
17.02.2022 17:58 Ответить
 
 