Россия стремится создать повод для вторжения в Украину, - Великобритания

Россия стремится создать повод для вторжения в Украину, заявил спикер премьер-министра Бориса Джонсона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Я не могу комментировать конкретные данные разведки, но мы уверены, что Россия планирует создать повод, обвиняя Украину в атаке, чтобы оправдать российское вторжение в Украину", - отметил он.

Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее в четверг американские СМИ распространили информацию, что Соединенные Штаты получили разведданные о плане России сфабриковать повод для вторжения в Украину с помощью фальшивого видеофильма. Директор Национальной разведки США Аврил Гейнс и другие высокопоставленные чиновники администрации ознакомили членов Конгресса с этими материалами. Соответствующей информацией американская сторона также поделилась с союзниками.

Минобороны США подтвердило данные разведки о том, что Россия готовила постановочный фильм о якобы "атаке" ВСУ на русскоязычное население, чтобы оправдать агрессию против Украины.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Штаты предупредили Украину о подготовке Россией фейкового видео как повода для нового вторжения в Украину.

