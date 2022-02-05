РУС
Притула создает партию под названием "24 августа", - СМИ

Притула создает партию под названием "24 августа", - СМИ

В субботу, 5 февраля, проходит встреча инициативных групп по сбору подписей за создание партии "24 августа" Сергея Притулы.

Об этом сообщили собеседники Украинской правды в окружении Притулы, передает Цензор.НЕТ.

На собрании активистов обсуждаются организационные моменты создания и деятельности партии.

Полное название новой политсилы – "Политическая партия "24 августа".

Читайте также: Рудик о Притуле: "Можем пожелать ему успеха в стремлении возглавить хоть что-то"

Напомним, в июне 2021 года Сергей Притула заявил о том, что не исключает создания своего политического проекта.

В сентябре он объявил о создании политической партии.

В январе 2022-го бывший кандидат в народные депутаты от партии "Голос", телеведущий Сергей Притула указал, что политсила будет создана в этом году.

партия (567) Притула Сергей (85)
Топ комментарии
+76
Новый проект, что бы у ЕС голосова отобрать
05.02.2022 21:18 Ответить
+42
Головний спонсор його партії зітьок Притулиної тещі Хомутиннік!

05.02.2022 21:23 Ответить
+40
Там і беня задіяний, через ригівського хомутинника, свояка притули.
05.02.2022 21:28 Ответить
Было два варианта партии, где - "При Притулi" и когда - "24 серпня". Решили на втором варианте остановиться
06.02.2022 00:36 Ответить
ЛУЧШЕ Б НАЗВАЛ ПАРТИЮ " ХОМУТЫННИК " ))) ПОНЯТНЕЙ БЫЛО !)
06.02.2022 00:41 Ответить
ИЛИ ПАРТИЯ ХОМУТЫННИК ПРИТУЛА )))
06.02.2022 00:42 Ответить
А чего не "Новый год" или "Пасха"?
06.02.2022 00:44 Ответить
Название странное...Притулу уважаю...не как Комика а как Волонтёра и в последнее время он просто молодец...Но Лидерские партии уже немного утомили посмотрим на Список Партии потому что потом вылазят всякие Рудики и херячат проект...Одного известного имени маловато...
06.02.2022 04:27 Ответить
"Голос" розхєрячила Рудик, а не Вакарчук, який брехав що "цього разу все буде серйозно та навдовго", а сам дуже швидко злився в унітаз?
06.02.2022 11:05 Ответить
31 лютого
06.02.2022 07:02 Ответить
"24 августа"? Не прикольно. Совсем нет фантазии. Лучше "38 попугаев". Это будет соответствовать численному и электоральному составу партии.
06.02.2022 07:40 Ответить
Завышенная самооценка, , бегающие ,,глаза , боящиеся разоблачения - он ещё более не внятный , чем Зе. Не слышал от него за года три ни одного умного слова, ни одной мысли - он гораздо слабее ,, конченных ,, опзжопых и прочих - те хоть брешут ( притихли в последнее время - Путин наверное наобещал должностей). Это что то из разряда плохих ужастиков.
06.02.2022 07:44 Ответить
Нова партія,поява нової партії в Україні значить що в країні зявився ще один олігарх і не більше.Ні одна партія України не існує на кошти членських взносів а на кошти олігарха на якого партія буде працювати.
06.02.2022 07:55 Ответить
Ні одна партія України не існує на кошти членських взносів

Позвольте! Что, разве КИВ и ПАП не члены партий СН и ЕС. У них хорошие зар.платы, и поэтому партии получают от них хорошие членские взносы на которые и существуют

На членские взносы могут существовать только Садовые товарищества и Автокооперативы.
Партия может что-то реально делать только при наличии эффективного финансирования. И вот тут уже имеет значение какова ее цель и кто ее финансирует.
Если партию финансирует, пускай даже единолично, бизнесмен-миллиардер, но как альтруист, то это политический проект.
А если финансирование партии осуществляется бизнесом в качестве инвестиций, то это уже бизнес проект, который заточен на последующую прибыльность для инвесторов. У таких партий нет политических идеологий, у них коммерческая цель - взять в свои руки как можно больше власти и денежных потоков, которые сливать в офшоры своих инвесторов.
06.02.2022 09:31 Ответить
"ПРИВАТ-24"-лучше подойдет.
06.02.2022 08:14 Ответить
"Не ходил бы ты,Ванёк, у солдаты..." Уже убедились, что из комика не будет государственный деятель, только одно название.
06.02.2022 08:19 Ответить
Ідіотизм в головах деяких базік. Сильна держава де народ більш згуртований навколо ідеї а не навколо призвища.чи мішка з грошима. Чим більше ми розкидані--тим слабіши.Треба створити ще одну партію--ПАРТІЮ ІДІОТІВ.Притула такий же шут,як і його візав--зеленський.
06.02.2022 09:08 Ответить
А какая идея сейчас в Украине? Вступление в насквозь прогнивший ЕС, из которого нормальные страны уже начали бежать? Ведь о построении самостоятельного богатого независимого правового государства с передовой экономикой, медициной и образованием в программах ни в одного кандидата ни в депутаты, ни в президенты речи давно уже нет.
06.02.2022 09:45 Ответить
Із Нато не втікають, навпаки, заговорили про вступ ті, хто довгі роки були нейтральними.
І НАТО це не тільки військовий союз.
Коли твої території вчергове окуповує навіжений, набагато сильніший сусід, абсолютно нейтральним не вижити.
06.02.2022 11:23 Ответить
Союз "против кого-то" обречён, когда тот "кто-то" перестаёт представлять угрозу. Что и видно на примере того ж НАТО, когда оно несколько лет назад было уже почти мертво. Пока что придумали врага, немного возродили. Но пуйло ведь не вечно. С чем черт не шутит, преемником пуйла может оказаться какой-нибудь условный "навальный", который поведёт россию по совсем другому курсу. Что будет тогда? Придётся натовскому руководству придумывать новых врагов, трясти очередными пробирками с зубным порошком на трибуне ООН, нести "демократию" очередному "тирану и диктатору". Иначе отправят всех в отставку, потому как без "врага" НАТО и на фиг не надо. А денежек-то хочется...
06.02.2022 12:40 Ответить
НАТО придумало, що расєя їхній ворог?
06.02.2022 12:59 Ответить
В поняттях НАТО i iх основноi сили - сша, невiдомо з якого переляку тiльки вони мають право "керувати свiтом" i бомбити "демократичними" бомбами всiх, хто пiд них не прогинаеться.
ПС. Пропагувати мене, розказуючи казки про миролюбне НАТО, не треба. Я вже достатньо прожив, щоб розумiти, що до чого, на вiдмiну вiд деяких, якi розуму так i не набрались...
06.02.2022 13:12 Ответить
Ви не відповіли на питання.
расєя миролюбива країна, про агресивність якої брешуть в НАТО?
06.02.2022 13:15 Ответить
Не агресивнiша вiд багатьох краiн нато. Тiльки що не прикриваеться фейковою "демократiею".
ПС. А про Реституцiю Кресiв, хоча б, ти щось чула? Документи вже готовi. Так, поки що ситуацiю стримуе наявнiсть "спiльного ворога". Але побачим, що ти заспiваеш, коли того спiльного ворога не стане i дверi в твоiй хатi виб"е ногою поляк, пред"явить на неi документи i вижене тебе на вулицю.
06.02.2022 14:02 Ответить
Мої двері ВЖЕ вибиває пуйло та підпуйловники, і тільки за останні роки вони вбили тисячі українців.
06.02.2022 14:05 Ответить
Пуйлу твоi дверi i на пуй не потрiбнi. Хотiв би - вибив ще в 14-му, не чекаючи, доки змiцниться та озброiться украiнська армiя. Вiн хоч i неадекватний iдiот, але не дурень, зовсiм не дурень. Не ведись на натiвськi страшилки про "путiн нападе". Бо вони вже задовбались дату нападу переносити, а пуйло все не нападае. I про 200-тисячне вiйсько на кордонi я регулярно чую ще з 14-го року.
06.02.2022 14:20 Ответить
То Крим та частина Донбасу не окуповані росією?
06.02.2022 14:43 Ответить
Вони, тобто мiсцеве населення, САМI запросили до себе окупанта, зустрiчали його з пiснями та танцями, тобто, зовсiм були не проти окупацii. Для них кацапи не окупанти, а визволителi вiд "бандерiвщини". А хто запрошував натiвцiв в Сiрiю, Лiвiю та Iрак? Хто там був радий принесенiй бомбами "демократii"?
06.02.2022 17:01 Ответить
З чого ви вирішили, що ЗА росію в 2014 були більшість тих, хто проживає в тих регіонах.
Тим більше, що на тих мітінгах була купа кацапів.

Российский флаг над Харьковской облгосадминистрацией установил гражданин России.
Об этом свидетельствует его фотография в соцсетях.

https://tsn.ua/ru/********/flag-rossii-nad-harkovskoy-oga-dnem-podnyal-zhitel-moskvy-352329.html


06.02.2022 18:51 Ответить
Там, де бiльшостi не було, той же Харкiв, там руський мiр i не пройшов. А те, що "референдуми" в Криму та на Донбасi провели буцiмто "пiд дулами автоматiв" - байки для лохторату. Якщо основна маса людей буде проти, нiякi автомати не допоможуть. Так що...
ПС. Передивись ще раз вiдео з Криму з танцюючим "морячком". В тому ж Харковi такоi масовоi радостi приходу руського миру не було навiть приблизно. I нiяка купа кацапiв, якi теж туди були привезенi, не допомогла...
06.02.2022 19:09 Ответить
В Дніпрі була дура, яка вдарила учасника АТО молотком по голові в театрі, але це не означає, що таких там більшість.
А в Криму по всьому півострову розповзлась кацапська озброєна до зубів армія.
Про який чесний референдум можна вести мову?
06.02.2022 19:48 Ответить
Зрозумiло. Все-таки голосувати примусили, "морячку" пiд ноги стрiляли короткими чергами, щоб танцював та зображав радiсть. Перейти на свою сторону 80% кримських ЗСУ теж силомiць примусили... От як можна вести дискусiю з упоротими, якi абсолютно не здатнi аналiзувати та думати головою?
06.02.2022 20:18 Ответить
До чого ви упорото хилите, до того, що пуйло правильно зробив, що окупував Крим та частину Донбасу?
06.02.2022 20:56 Ответить
Хилю до того, що пуйло окупував тих, хто сам бажав (i, навiть, мрiяв) бути ним окупованим, що ти упорото не хочеш визнати. А правильно це чи нi?.. З нашоi, украiнськоi, точки зору, звiсно, що нi. А що б ти сказала, якби ми подiбним чином приеднали до себе, примiром, Кубань, яка б захотiла звiльнитись з-пiд путiнського ярма i до нас приеднатись? Це було б правильно, чи нi?
06.02.2022 21:12 Ответить
Ні, не правильно. Зараз 21 століття, є визнані міжнародними договорами, в тому числі і пуйловською росією, кордони країн. Будь-яка людина, за вийнятком тоталітарної кндр, може вільно переїхати в іншу країну.
06.02.2022 21:34 Ответить
Коли НАТО, ( фактично США), розбомбило i розвалило Югославiю, нiхто з "мiжнародноi спiльноти" i не писнув з приводу "21-го столiття", "непорушностi кордонiв" та "мiжнародних договорiв". Бо та "спiльнота" давно вже прогнила наскрiзь, живе за подвiйними стандартами i в свiтi визнаеться тiльки право сильного, якому дозволено приносити "демократiю" бомбами будь-кому, хто хоче не танцювати пiд дудку "сильних свiту цього", а жити самостiйно i самостiйно розпоряджатись своiми багатствами. Причому, приносять вони демократiю не рахуючись з кiлькiстю жертв тих, кого вони "демократизують" i категоричним небажанням iх бути "демократизованими". Тому маячню про якiсь "мiжнароднi договори" викинь з голови i бiльше такого не пиши. Трамп он навiть мiжнародний суд в Гаазi був визнав нелегiтимним, коли той надумав судити "не тих, кого слiд"...
06.02.2022 23:02 Ответить
якби це було так, то пуйло би ще в 2014 віддяпало, як мінімум, 6-8 областей України, які він об'являв Малоросією. Але його право сильного виявилось не таким вже й сильним.
06.02.2022 23:24 Ответить
Ти упорота безнадiйно. Яка Малоросiя? Нiхто ii в реальностi i не думав створювать, то був розвод для лохiв. Бо вiдтяпати мало, вiдтяпане треба ще й утримувати, а iх економiка нiякi 6 - 8 областей не потягне. I пуйло це прекрасно розумiе. Отих огризкiв двох областей йому цiлком достатньо, щоб зберiгати вплив на Украiну. З Кримом також зрозумiло, плацдарм був йому необхiдний.
ПС. Та й мова не тiльки про пуйла, але ти упорото з"iжджаеш з теми. Зрозумiло, що тобi прикро визнавати, що твоi хазяi, перед якими ти плазуеш, насправдi зовсiм не святi.
07.02.2022 13:19 Ответить
Не клей дурня. Агресивна, чи ні саме росія, а не інші, не про них мова, кацапчик.
06.02.2022 16:14 Ответить
Я вже писав: так само агресивна, як i краiни НАТО. В кожного свiй iнтерес. А те, що рагулям треба повторювати все по кiлька разiв, та й то не дiйде, то це таке. На те вони i рагулi.
06.02.2022 17:12 Ответить
Всегда интересно наблюдать украиномовных кацапов

И кого НАТО бомбило "демократическими бомбами" кроме прокремлевского ****** Милошевича, которого ШЕСТЬ ЛЕТ уговаривали не резать мирное население?
06.02.2022 13:18 Ответить
Тiльки чомусь при "демократичних" бомбардуваннях Югославii, Лiвii, Сiрii та Iраку загинуло бiльше, нiж вiд мiсцевих диктаторiв. I так, пiсля принесеноi бомбами демократii Лiвiя, Сiрiя та Iрак нарештi процвiтають...
06.02.2022 13:50 Ответить
А чого партія названо не "1 квітня" ?
Давайте ще клованів у владу !
Бо бракує !
06.02.2022 09:52 Ответить
24 - це мабуть про мільйони ... зелених..
06.02.2022 10:28 Ответить
Если в голове у вас есть капля мозга - подумайте вот над таким мнением:
"Сподіваюсь шо частина проукраїнських виборців Зеленського, які в ньому розчарувались, проголосують за партію Притули, бо для них більше немає партій за які можна було б голосувати. "Свобода" це пройдений етап, нові партії Самопоміч і Голос також вже позаду. За партію Порошенка вони теж голосувати не будуть, для них він вже назавжди барига. Тому лишається чи не єдиний варіант це Незалежніть Притули."
06.02.2022 10:56 Ответить
Это не мнение - это диагноз
06.02.2022 13:19 Ответить
днюха ?
06.02.2022 10:59 Ответить
маладому рехварматару, украинофобской мрази, димасику строгают пару, чтобы не скучно было.
06.02.2022 11:00 Ответить
Думаю що щурі від РФ це Смішко і Гордон.
06.02.2022 16:56 Ответить
