Притула создает партию под названием "24 августа", - СМИ
В субботу, 5 февраля, проходит встреча инициативных групп по сбору подписей за создание партии "24 августа" Сергея Притулы.
Об этом сообщили собеседники Украинской правды в окружении Притулы, передает Цензор.НЕТ.
На собрании активистов обсуждаются организационные моменты создания и деятельности партии.
Полное название новой политсилы – "Политическая партия "24 августа".
Напомним, в июне 2021 года Сергей Притула заявил о том, что не исключает создания своего политического проекта.
В сентябре он объявил о создании политической партии.
В январе 2022-го бывший кандидат в народные депутаты от партии "Голос", телеведущий Сергей Притула указал, что политсила будет создана в этом году.
Дмитрий Иванов
Бандерівець
Чайка Київ
Позвольте! Что, разве КИВ и ПАП не члены партий СН и ЕС. У них хорошие зар.платы, и поэтому партии получают от них хорошие членские взносы на которые и существуют
На членские взносы могут существовать только Садовые товарищества и Автокооперативы.
Партия может что-то реально делать только при наличии эффективного финансирования. И вот тут уже имеет значение какова ее цель и кто ее финансирует.
Если партию финансирует, пускай даже единолично, бизнесмен-миллиардер, но как альтруист, то это политический проект.
А если финансирование партии осуществляется бизнесом в качестве инвестиций, то это уже бизнес проект, который заточен на последующую прибыльность для инвесторов. У таких партий нет политических идеологий, у них коммерческая цель - взять в свои руки как можно больше власти и денежных потоков, которые сливать в офшоры своих инвесторов.
І НАТО це не тільки військовий союз.
Коли твої території вчергове окуповує навіжений, набагато сильніший сусід, абсолютно нейтральним не вижити.
ПС. Пропагувати мене, розказуючи казки про миролюбне НАТО, не треба. Я вже достатньо прожив, щоб розумiти, що до чого, на вiдмiну вiд деяких, якi розуму так i не набрались...
расєя миролюбива країна, про агресивність якої брешуть в НАТО?
ПС. А про Реституцiю Кресiв, хоча б, ти щось чула? Документи вже готовi. Так, поки що ситуацiю стримуе наявнiсть "спiльного ворога". Але побачим, що ти заспiваеш, коли того спiльного ворога не стане i дверi в твоiй хатi виб"е ногою поляк, пред"явить на неi документи i вижене тебе на вулицю.
Тим більше, що на тих мітінгах була купа кацапів.
Российский флаг над Харьковской облгосадминистрацией установил гражданин России.
Об этом свидетельствует его фотография в соцсетях.
https://tsn.ua/ru/********/flag-rossii-nad-harkovskoy-oga-dnem-podnyal-zhitel-moskvy-352329.html
ПС. Передивись ще раз вiдео з Криму з танцюючим "морячком". В тому ж Харковi такоi масовоi радостi приходу руського миру не було навiть приблизно. I нiяка купа кацапiв, якi теж туди були привезенi, не допомогла...
А в Криму по всьому півострову розповзлась кацапська озброєна до зубів армія.
Про який чесний референдум можна вести мову?
ПС. Та й мова не тiльки про пуйла, але ти упорото з"iжджаеш з теми. Зрозумiло, що тобi прикро визнавати, що твоi хазяi, перед якими ти плазуеш, насправдi зовсiм не святi.
И кого НАТО бомбило "демократическими бомбами" кроме прокремлевского ****** Милошевича, которого ШЕСТЬ ЛЕТ уговаривали не резать мирное население?
Давайте ще клованів у владу !
Бо бракує !
"Сподіваюсь шо частина проукраїнських виборців Зеленського, які в ньому розчарувались, проголосують за партію Притули, бо для них більше немає партій за які можна було б голосувати. "Свобода" це пройдений етап, нові партії Самопоміч і Голос також вже позаду. За партію Порошенка вони теж голосувати не будуть, для них він вже назавжди барига. Тому лишається чи не єдиний варіант це Незалежніть Притули."