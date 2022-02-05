Притула создает партию под названием "24 августа", - СМИ

В субботу, 5 февраля, проходит встреча инициативных групп по сбору подписей за создание партии "24 августа" Сергея Притулы.

Об этом сообщили собеседники Украинской правды в окружении Притулы, передает Цензор.НЕТ.

На собрании активистов обсуждаются организационные моменты создания и деятельности партии.

Полное название новой политсилы – "Политическая партия "24 августа".

Напомним, в июне 2021 года Сергей Притула заявил о том, что не исключает создания своего политического проекта.

В сентябре он объявил о создании политической партии.

В январе 2022-го бывший кандидат в народные депутаты от партии "Голос", телеведущий Сергей Притула указал, что политсила будет создана в этом году.