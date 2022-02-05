Притула створює партію під назвою "24 серпня", - ЗМІ

У суботу, 5 лютого, проходить зустріч ініціативних груп по збору підписів за створення партії "24 серпня" Сергія Притули.

Про це повідомили співрозмовники Української правди в оточенні Притули, інформує Цензор.НЕТ.

На зборах активістів обговорюються організаційні моменти щодо створення та діяльності партії.

Повна назва нової політсили - "Політична партія "24 серпня".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Притула вийшов із партії "Голос": "Партійні "верхи" не чують "низів"

Нагадаємо, у червні 2021 року Сергій Притула заявив про те, що не відкидає творення свого політичного проєкту.

У вересні він оголосив про створення політичної партії.

У січні 2022-го колишній кандидат у народні депутати від партії "Голос", телеведучий Сергій Притула вказав, що політсилу буде створено цьогоріч.