Новини
20 492 350

Притула створює партію під назвою "24 серпня", - ЗМІ

Притула створює партію під назвою "24 серпня", - ЗМІ

У суботу, 5 лютого, проходить зустріч ініціативних груп по збору підписів за створення партії "24 серпня" Сергія Притули.

Про це повідомили співрозмовники Української правди в оточенні Притули, інформує Цензор.НЕТ.

На зборах активістів обговорюються організаційні моменти щодо створення та діяльності партії.

Повна назва нової політсили - "Політична партія "24 серпня".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Притула вийшов із партії "Голос": "Партійні "верхи" не чують "низів"

Нагадаємо, у червні 2021 року Сергій Притула заявив про те, що не відкидає творення свого політичного проєкту.

У вересні він оголосив про створення політичної партії.

У січні 2022-го колишній кандидат у народні депутати від партії "Голос", телеведучий Сергій Притула вказав, що політсилу буде створено цьогоріч

Автор: 

Топ коментарі
+76
Новый проект, что бы у ЕС голосова отобрать
показати весь коментар
05.02.2022 21:18 Відповісти
+42
Головний спонсор його партії зітьок Притулиної тещі Хомутиннік!

показати весь коментар
05.02.2022 21:23 Відповісти
+40
Там і беня задіяний, через ригівського хомутинника, свояка притули.
показати весь коментар
05.02.2022 21:28 Відповісти
Было два варианта партии, где - "При Притулi" и когда - "24 серпня". Решили на втором варианте остановиться
показати весь коментар
06.02.2022 00:36 Відповісти
ЛУЧШЕ Б НАЗВАЛ ПАРТИЮ " ХОМУТЫННИК " ))) ПОНЯТНЕЙ БЫЛО !)
показати весь коментар
06.02.2022 00:41 Відповісти
ИЛИ ПАРТИЯ ХОМУТЫННИК ПРИТУЛА )))
показати весь коментар
06.02.2022 00:42 Відповісти
А чего не "Новый год" или "Пасха"?
показати весь коментар
06.02.2022 00:44 Відповісти
Название странное...Притулу уважаю...не как Комика а как Волонтёра и в последнее время он просто молодец...Но Лидерские партии уже немного утомили посмотрим на Список Партии потому что потом вылазят всякие Рудики и херячат проект...Одного известного имени маловато...
показати весь коментар
06.02.2022 04:27 Відповісти
"Голос" розхєрячила Рудик, а не Вакарчук, який брехав що "цього разу все буде серйозно та навдовго", а сам дуже швидко злився в унітаз?
показати весь коментар
06.02.2022 11:05 Відповісти
31 лютого
показати весь коментар
06.02.2022 07:02 Відповісти
"24 августа"? Не прикольно. Совсем нет фантазии. Лучше "38 попугаев". Это будет соответствовать численному и электоральному составу партии.
показати весь коментар
06.02.2022 07:40 Відповісти
Завышенная самооценка, , бегающие ,,глаза , боящиеся разоблачения - он ещё более не внятный , чем Зе. Не слышал от него за года три ни одного умного слова, ни одной мысли - он гораздо слабее ,, конченных ,, опзжопых и прочих - те хоть брешут ( притихли в последнее время - Путин наверное наобещал должностей). Это что то из разряда плохих ужастиков.
показати весь коментар
06.02.2022 07:44 Відповісти
Нова партія,поява нової партії в Україні значить що в країні зявився ще один олігарх і не більше.Ні одна партія України не існує на кошти членських взносів а на кошти олігарха на якого партія буде працювати.
показати весь коментар
06.02.2022 07:55 Відповісти
Ні одна партія України не існує на кошти членських взносів

Позвольте! Что, разве КИВ и ПАП не члены партий СН и ЕС. У них хорошие зар.платы, и поэтому партии получают от них хорошие членские взносы на которые и существуют

На членские взносы могут существовать только Садовые товарищества и Автокооперативы.
Партия может что-то реально делать только при наличии эффективного финансирования. И вот тут уже имеет значение какова ее цель и кто ее финансирует.
Если партию финансирует, пускай даже единолично, бизнесмен-миллиардер, но как альтруист, то это политический проект.
А если финансирование партии осуществляется бизнесом в качестве инвестиций, то это уже бизнес проект, который заточен на последующую прибыльность для инвесторов. У таких партий нет политических идеологий, у них коммерческая цель - взять в свои руки как можно больше власти и денежных потоков, которые сливать в офшоры своих инвесторов.
показати весь коментар
06.02.2022 09:31 Відповісти
"ПРИВАТ-24"-лучше подойдет.
показати весь коментар
06.02.2022 08:14 Відповісти
"Не ходил бы ты,Ванёк, у солдаты..." Уже убедились, что из комика не будет государственный деятель, только одно название.
показати весь коментар
06.02.2022 08:19 Відповісти
Ідіотизм в головах деяких базік. Сильна держава де народ більш згуртований навколо ідеї а не навколо призвища.чи мішка з грошима. Чим більше ми розкидані--тим слабіши.Треба створити ще одну партію--ПАРТІЮ ІДІОТІВ.Притула такий же шут,як і його візав--зеленський.
показати весь коментар
06.02.2022 09:08 Відповісти
А какая идея сейчас в Украине? Вступление в насквозь прогнивший ЕС, из которого нормальные страны уже начали бежать? Ведь о построении самостоятельного богатого независимого правового государства с передовой экономикой, медициной и образованием в программах ни в одного кандидата ни в депутаты, ни в президенты речи давно уже нет.
показати весь коментар
06.02.2022 09:45 Відповісти
Із Нато не втікають, навпаки, заговорили про вступ ті, хто довгі роки були нейтральними.
І НАТО це не тільки військовий союз.
Коли твої території вчергове окуповує навіжений, набагато сильніший сусід, абсолютно нейтральним не вижити.
показати весь коментар
06.02.2022 11:23 Відповісти
Союз "против кого-то" обречён, когда тот "кто-то" перестаёт представлять угрозу. Что и видно на примере того ж НАТО, когда оно несколько лет назад было уже почти мертво. Пока что придумали врага, немного возродили. Но пуйло ведь не вечно. С чем черт не шутит, преемником пуйла может оказаться какой-нибудь условный "навальный", который поведёт россию по совсем другому курсу. Что будет тогда? Придётся натовскому руководству придумывать новых врагов, трясти очередными пробирками с зубным порошком на трибуне ООН, нести "демократию" очередному "тирану и диктатору". Иначе отправят всех в отставку, потому как без "врага" НАТО и на фиг не надо. А денежек-то хочется...
показати весь коментар
06.02.2022 12:40 Відповісти
НАТО придумало, що расєя їхній ворог?
показати весь коментар
06.02.2022 12:59 Відповісти
В поняттях НАТО i iх основноi сили - сша, невiдомо з якого переляку тiльки вони мають право "керувати свiтом" i бомбити "демократичними" бомбами всiх, хто пiд них не прогинаеться.
ПС. Пропагувати мене, розказуючи казки про миролюбне НАТО, не треба. Я вже достатньо прожив, щоб розумiти, що до чого, на вiдмiну вiд деяких, якi розуму так i не набрались...
показати весь коментар
06.02.2022 13:12 Відповісти
Ви не відповіли на питання.
расєя миролюбива країна, про агресивність якої брешуть в НАТО?
показати весь коментар
06.02.2022 13:15 Відповісти
Не агресивнiша вiд багатьох краiн нато. Тiльки що не прикриваеться фейковою "демократiею".
ПС. А про Реституцiю Кресiв, хоча б, ти щось чула? Документи вже готовi. Так, поки що ситуацiю стримуе наявнiсть "спiльного ворога". Але побачим, що ти заспiваеш, коли того спiльного ворога не стане i дверi в твоiй хатi виб"е ногою поляк, пред"явить на неi документи i вижене тебе на вулицю.
показати весь коментар
06.02.2022 14:02 Відповісти
Мої двері ВЖЕ вибиває пуйло та підпуйловники, і тільки за останні роки вони вбили тисячі українців.
показати весь коментар
06.02.2022 14:05 Відповісти
Пуйлу твоi дверi i на пуй не потрiбнi. Хотiв би - вибив ще в 14-му, не чекаючи, доки змiцниться та озброiться украiнська армiя. Вiн хоч i неадекватний iдiот, але не дурень, зовсiм не дурень. Не ведись на натiвськi страшилки про "путiн нападе". Бо вони вже задовбались дату нападу переносити, а пуйло все не нападае. I про 200-тисячне вiйсько на кордонi я регулярно чую ще з 14-го року.
показати весь коментар
06.02.2022 14:20 Відповісти
То Крим та частина Донбасу не окуповані росією?
показати весь коментар
06.02.2022 14:43 Відповісти
Вони, тобто мiсцеве населення, САМI запросили до себе окупанта, зустрiчали його з пiснями та танцями, тобто, зовсiм були не проти окупацii. Для них кацапи не окупанти, а визволителi вiд "бандерiвщини". А хто запрошував натiвцiв в Сiрiю, Лiвiю та Iрак? Хто там був радий принесенiй бомбами "демократii"?
показати весь коментар
06.02.2022 17:01 Відповісти
З чого ви вирішили, що ЗА росію в 2014 були більшість тих, хто проживає в тих регіонах.
Тим більше, що на тих мітінгах була купа кацапів.

Российский флаг над Харьковской облгосадминистрацией установил гражданин России.
Об этом свидетельствует его фотография в соцсетях.

https://tsn.ua/ru/********/flag-rossii-nad-harkovskoy-oga-dnem-podnyal-zhitel-moskvy-352329.html


показати весь коментар
06.02.2022 18:51 Відповісти
Там, де бiльшостi не було, той же Харкiв, там руський мiр i не пройшов. А те, що "референдуми" в Криму та на Донбасi провели буцiмто "пiд дулами автоматiв" - байки для лохторату. Якщо основна маса людей буде проти, нiякi автомати не допоможуть. Так що...
ПС. Передивись ще раз вiдео з Криму з танцюючим "морячком". В тому ж Харковi такоi масовоi радостi приходу руського миру не було навiть приблизно. I нiяка купа кацапiв, якi теж туди були привезенi, не допомогла...
показати весь коментар
06.02.2022 19:09 Відповісти
В Дніпрі була дура, яка вдарила учасника АТО молотком по голові в театрі, але це не означає, що таких там більшість.
А в Криму по всьому півострову розповзлась кацапська озброєна до зубів армія.
Про який чесний референдум можна вести мову?
показати весь коментар
06.02.2022 19:48 Відповісти
Зрозумiло. Все-таки голосувати примусили, "морячку" пiд ноги стрiляли короткими чергами, щоб танцював та зображав радiсть. Перейти на свою сторону 80% кримських ЗСУ теж силомiць примусили... От як можна вести дискусiю з упоротими, якi абсолютно не здатнi аналiзувати та думати головою?
показати весь коментар
06.02.2022 20:18 Відповісти
До чого ви упорото хилите, до того, що пуйло правильно зробив, що окупував Крим та частину Донбасу?
показати весь коментар
06.02.2022 20:56 Відповісти
Хилю до того, що пуйло окупував тих, хто сам бажав (i, навiть, мрiяв) бути ним окупованим, що ти упорото не хочеш визнати. А правильно це чи нi?.. З нашоi, украiнськоi, точки зору, звiсно, що нi. А що б ти сказала, якби ми подiбним чином приеднали до себе, примiром, Кубань, яка б захотiла звiльнитись з-пiд путiнського ярма i до нас приеднатись? Це було б правильно, чи нi?
показати весь коментар
06.02.2022 21:12 Відповісти
Ні, не правильно. Зараз 21 століття, є визнані міжнародними договорами, в тому числі і пуйловською росією, кордони країн. Будь-яка людина, за вийнятком тоталітарної кндр, може вільно переїхати в іншу країну.
показати весь коментар
06.02.2022 21:34 Відповісти
Коли НАТО, ( фактично США), розбомбило i розвалило Югославiю, нiхто з "мiжнародноi спiльноти" i не писнув з приводу "21-го столiття", "непорушностi кордонiв" та "мiжнародних договорiв". Бо та "спiльнота" давно вже прогнила наскрiзь, живе за подвiйними стандартами i в свiтi визнаеться тiльки право сильного, якому дозволено приносити "демократiю" бомбами будь-кому, хто хоче не танцювати пiд дудку "сильних свiту цього", а жити самостiйно i самостiйно розпоряджатись своiми багатствами. Причому, приносять вони демократiю не рахуючись з кiлькiстю жертв тих, кого вони "демократизують" i категоричним небажанням iх бути "демократизованими". Тому маячню про якiсь "мiжнароднi договори" викинь з голови i бiльше такого не пиши. Трамп он навiть мiжнародний суд в Гаазi був визнав нелегiтимним, коли той надумав судити "не тих, кого слiд"...
показати весь коментар
06.02.2022 23:02 Відповісти
якби це було так, то пуйло би ще в 2014 віддяпало, як мінімум, 6-8 областей України, які він об'являв Малоросією. Але його право сильного виявилось не таким вже й сильним.
показати весь коментар
06.02.2022 23:24 Відповісти
Ти упорота безнадiйно. Яка Малоросiя? Нiхто ii в реальностi i не думав створювать, то був розвод для лохiв. Бо вiдтяпати мало, вiдтяпане треба ще й утримувати, а iх економiка нiякi 6 - 8 областей не потягне. I пуйло це прекрасно розумiе. Отих огризкiв двох областей йому цiлком достатньо, щоб зберiгати вплив на Украiну. З Кримом також зрозумiло, плацдарм був йому необхiдний.
ПС. Та й мова не тiльки про пуйла, але ти упорото з"iжджаеш з теми. Зрозумiло, що тобi прикро визнавати, що твоi хазяi, перед якими ти плазуеш, насправдi зовсiм не святi.
показати весь коментар
07.02.2022 13:19 Відповісти
Не клей дурня. Агресивна, чи ні саме росія, а не інші, не про них мова, кацапчик.
показати весь коментар
06.02.2022 16:14 Відповісти
Я вже писав: так само агресивна, як i краiни НАТО. В кожного свiй iнтерес. А те, що рагулям треба повторювати все по кiлька разiв, та й то не дiйде, то це таке. На те вони i рагулi.
показати весь коментар
06.02.2022 17:12 Відповісти
Всегда интересно наблюдать украиномовных кацапов

И кого НАТО бомбило "демократическими бомбами" кроме прокремлевского ****** Милошевича, которого ШЕСТЬ ЛЕТ уговаривали не резать мирное население?
показати весь коментар
06.02.2022 13:18 Відповісти
Тiльки чомусь при "демократичних" бомбардуваннях Югославii, Лiвii, Сiрii та Iраку загинуло бiльше, нiж вiд мiсцевих диктаторiв. I так, пiсля принесеноi бомбами демократii Лiвiя, Сiрiя та Iрак нарештi процвiтають...
показати весь коментар
06.02.2022 13:50 Відповісти
А чого партія названо не "1 квітня" ?
Давайте ще клованів у владу !
Бо бракує !
показати весь коментар
06.02.2022 09:52 Відповісти
24 - це мабуть про мільйони ... зелених..
показати весь коментар
06.02.2022 10:28 Відповісти
Если в голове у вас есть капля мозга - подумайте вот над таким мнением:
"Сподіваюсь шо частина проукраїнських виборців Зеленського, які в ньому розчарувались, проголосують за партію Притули, бо для них більше немає партій за які можна було б голосувати. "Свобода" це пройдений етап, нові партії Самопоміч і Голос також вже позаду. За партію Порошенка вони теж голосувати не будуть, для них він вже назавжди барига. Тому лишається чи не єдиний варіант це Незалежніть Притули."
показати весь коментар
06.02.2022 10:56 Відповісти
Это не мнение - это диагноз
показати весь коментар
06.02.2022 13:19 Відповісти
днюха ?
показати весь коментар
06.02.2022 10:59 Відповісти
маладому рехварматару, украинофобской мрази, димасику строгают пару, чтобы не скучно было.
показати весь коментар
06.02.2022 11:00 Відповісти
Думаю що щурі від РФ це Смішко і Гордон.
показати весь коментар
06.02.2022 16:56 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 