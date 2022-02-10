"Людям нравится платить взятки", - "слуга народа" Трубицын за неделю до ареста

Депутат Киевского горсовета от партии "Слуга народа" Владислав Трубицын за неделю до ареста заявлял, что "людям нравится платить взятки".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В посте в Facebook депутат рассказывал о демонтаже МАФа, решившего "вести свой "бизнес" без всего набора соответствующих документов".

В комментариях пользователи упрекнули Трубицина в том, что нужно дать реальную возможность официально работать, а "уничтожение таким образом бизнеса - это подло". На что депутат ответил: есть возможность платить налоги, но людям нравится платить взятки.

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В то же время он отметил, что "сложно работать по-честному, но возможно".







Напомним, 9 февраля главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что "Слугу народа" Трубицына, близкого к главе ОП Ермака, задержали на взятке.

НАБУ сообщило, что депутат Киевсовета с сообщниками задержан на взятке 1,26 млн грн.

В то же время партия "Слуга народа" созывает конференцию Киевской горорганизации для принятия решения по Трубицину, которого на взятке задержало НАБУ.