"Людям нравится платить взятки", - "слуга народа" Трубицын за неделю до ареста
Депутат Киевского горсовета от партии "Слуга народа" Владислав Трубицын за неделю до ареста заявлял, что "людям нравится платить взятки".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В посте в Facebook депутат рассказывал о демонтаже МАФа, решившего "вести свой "бизнес" без всего набора соответствующих документов".
В комментариях пользователи упрекнули Трубицина в том, что нужно дать реальную возможность официально работать, а "уничтожение таким образом бизнеса - это подло". На что депутат ответил: есть возможность платить налоги, но людям нравится платить взятки.
В то же время он отметил, что "сложно работать по-честному, но возможно".
Напомним, 9 февраля главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что "Слугу народа" Трубицына, близкого к главе ОП Ермака, задержали на взятке.
НАБУ сообщило, что депутат Киевсовета с сообщниками задержан на взятке 1,26 млн грн.
В то же время партия "Слуга народа" созывает конференцию Киевской горорганизации для принятия решения по Трубицину, которого на взятке задержало НАБУ.
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Наприклад зелені планують ввести податки на всіх і вся, окрім себе , звісно.
Уявіть як розростеться штат хабарників та взяткодавців. Вони будуть постійно шаритись по кишенях підприємців - або платиш здирницький податок або платиш мені. І що люди оберуть ?
Візьмемо маникюрницю, на яку планує накласти чималий податок обраний нею президент.
Прийде перевірка і що ? Заплатить штраф чи дасть хабаря натурою ? Манюкюрчик всій родині зробить ?
А еще людям нравится брехня, повышение налогов, разворовывание бюджета, госизмена и дебил президент.
Хотя, судя по выборам 2019, зебилы именно этого и хотели.
Ты же президента выбрал по двум сериям ТелеСериала!
В Україні не існує партій за національними чи державними інтересами, лише за інтересами зовнішнього ворога чи олігархату, навіть не існує партій за їх класичними поняттями та структурою.
В українських умовах партії - закриті клуби корупціонерів або агентів кремля, яким передається вся повнота державної влади після т.з. виборів.
Неконституційним майновим цензом народ позбавили виборчого права та участі у політичному житті держави. До участі у виборах призначеною корупціонерами комісією допускаються лише «свої», хто оплатив не малу суму, а не за популярністю серед виборців.
В Україні не існує партій за національними чи державними інтересами, лише за інтересами зовнішнього ворога чи олігархату, навіть не існує партій за їх класичними поняттями та структурою.
В українських умовах партії - закриті клуби корупціонерів або агентів кремля, яким передається вся повнота державної влади після т.з. виборів.
Неконституційним майновим цензом народ позбавили виборчого права та участі у політичному житті держави. До участі у виборах призначеною корупціонерами комісією допускаються лише «свої», хто оплатив не малу суму, а не за популярністю серед виборців
А взагалі-то...--- ... ЯКО ПРИВАРОК ШУМУЄ ___ВЕРХИ ТРА ЗНЯТИ
І не молоді, і, тим більше, не політики, це точно. Постарілі "малАдиє регіАнали".
Тупорила пліснява гопота, яка в силу своєї тупості, не здатна створити нічого державницького, лише красти та віджимати.
Це означає, що навіть той, хто не хотів би давати хабар, буде вимушений це зробити для реалізації своїх законних чи конституційних прав та інтересів.
Проблема у чиновниках-корупціонерах, які окупували державу, а не в народі.