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"Людям нравится платить взятки", - "слуга народа" Трубицын за неделю до ареста

Депутат Киевского горсовета от партии "Слуга народа" Владислав Трубицын за неделю до ареста заявлял, что "людям нравится платить взятки".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В посте в Facebook депутат рассказывал о демонтаже МАФа, решившего "вести свой "бизнес" без всего набора соответствующих документов".

В комментариях пользователи упрекнули Трубицина в том, что нужно дать реальную возможность официально работать, а "уничтожение таким образом бизнеса - это подло". На что депутат ответил: есть возможность платить налоги, но людям нравится платить взятки.

Также читайте: Дубинский заявил, что взяточника Трубицына в список "слуг народа" привел Тищенко, партнер главы ОП Ермака

В то же время он отметил, что "сложно работать по-честному, но возможно".

Людям нравится платить взятки, - слуга народа Трубицын за неделю до ареста 01
Людям нравится платить взятки, - слуга народа Трубицын за неделю до ареста 02
Людям нравится платить взятки, - слуга народа Трубицын за неделю до ареста 03

Напомним, 9 февраля главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что "Слугу народа" Трубицына, близкого к главе ОП Ермака, задержали на взятке.

НАБУ сообщило, что депутат Киевсовета с сообщниками задержан на взятке 1,26 млн грн.

В то же время партия "Слуга народа" созывает конференцию Киевской горорганизации для принятия решения по Трубицину, которого на взятке задержало НАБУ.

Автор: 

взятка (6196) Трубицын Владислав (35)


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Топ комментарии
+48
Ага.
А еще людям нравится брехня, повышение налогов, разворовывание бюджета, госизмена и дебил президент.

Хотя, судя по выборам 2019, зебилы именно этого и хотели.
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10.02.2022 10:26 Ответить
+32
смешно, друг Коли Оболонского и Ермака против взяток??? Пчелы против мёда
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10.02.2022 10:30 Ответить
+31
І Трухіна підставили. Правда?
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10.02.2022 10:30 Ответить
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Люди змушені платити хабарі хабарникам, що ті від них відстали.
Наприклад зелені планують ввести податки на всіх і вся, окрім себе , звісно.
Уявіть як розростеться штат хабарників та взяткодавців. Вони будуть постійно шаритись по кишенях підприємців - або платиш здирницький податок або платиш мені. І що люди оберуть ?
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10.02.2022 10:24 Ответить
взяткобравців*
Візьмемо маникюрницю, на яку планує накласти чималий податок обраний нею президент.
Прийде перевірка і що ? Заплатить штраф чи дасть хабаря натурою ? Манюкюрчик всій родині зробить ?
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10.02.2022 10:27 Ответить
Слуга - народу: нравится, не нравится - плати моя красавица!!!
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10.02.2022 10:43 Ответить
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10.02.2022 11:15 Ответить
Как же он себя любит!
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10.02.2022 11:18 Ответить
Ага.
А еще людям нравится брехня, повышение налогов, разворовывание бюджета, госизмена и дебил президент.

Хотя, судя по выборам 2019, зебилы именно этого и хотели.
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10.02.2022 10:26 Ответить
очень странно выглядит... судя по комментам в ФБ, ответам, он как раз был против взяток. может, подставили его... такое тоже исключать нельзя
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10.02.2022 10:27 Ответить
І Трухіна підставили. Правда?
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10.02.2022 10:30 Ответить
Не заважайте чєловєку, він на роботі))
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10.02.2022 10:31 Ответить
человек в красном за рулем
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10.02.2022 12:25 Ответить
смешно, друг Коли Оболонского и Ермака против взяток??? Пчелы против мёда
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10.02.2022 10:30 Ответить
без понятия. я написал, возможно... система выдавливает тех, кто против нее... или вы думаете он там один на взятках, если он их берет??? почему не ловят остальных???
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10.02.2022 10:40 Ответить
Мудожопый, и сколько платят за высер?
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10.02.2022 11:19 Ответить
Не удивительно, что оцениваешь человечка по двум постам на Фэйсбуке.
Ты же президента выбрал по двум сериям ТелеСериала!
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10.02.2022 11:20 Ответить
Ви зробили мій день)))
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10.02.2022 10:33 Ответить
Он сказал, что не давал взятки но он не сказал,что любит брать взятки
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10.02.2022 10:47 Ответить
у тебя в фамилии Мудожопый пару ошибок
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10.02.2022 11:17 Ответить
Все що зараз відбувається з Україною,є результатом корупції на протязі 30 років незалежності. І якщо ще умовно вчора це була головна проблема країни,чого багато хто не розумів,то сьогодні тотальна корупція призвела до ще однієї головної проблеми-фактично загрозі існування України.Страшно,що і зараз багато хто цього не розуміє.Подумайте,скільки бабла було вкрадено (і продовжує розкрадатись і зараз,кожного дня) у держави (фактично в кожного із нас) за ці 30 років! Кожного дня хтось комусь щось "несе",кожного дня крутяться якісь мутні схеми і оборутки,кожного дня щось "відмивається"і виводиться в офшори. І це відбувається на всіх щаблях влади від найвищих,до голови сільради і начальників жеків.А ми дивуємось,чому ми так живимо?Чому у нас така армія?Чому така медицина?Чому така освіта?Чому така економіка,наука,культура,інфраструктура,транспорт? Чому такі зарплати?... Чому на все це не вистачає грошей?...Та тому,що вони фізично і систематично розкрадаються! Тому,пане нелох,ми до сих пір не в НАТО і не в Євросоюзі.Тому замісь цього, ми зараз стоїмо на порозі війни за виживання!
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10.02.2022 10:30 Ответить
потому что вы как не индюковича так гундосика выбираете
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10.02.2022 11:18 Ответить
Перераховую для індивідуумів з короткою пам'ятю: Кравчук,Кучма,Ющенко,індюкович,Порошенко,гундосік.Це все "навибирав" мудрий український нарід,до якого відноситься і ваша величність!
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10.02.2022 11:32 Ответить
Ющенко іПорошенко-це найкраще що у вас було за всі роки незалежності, комуняцький ти щур.
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10.02.2022 13:14 Ответить
Слідкую за тобою.Ти якийсь неадекватно агресивний.Збуджуєся з пів оберта.Зразу починаєш ображати.У тебе все гаразд?...То було у нас,а не у вас.І ми тут жили і все бачили,а не ви. І ми знаємо і "любих друзів" і всіх "кумів","сватів","братів","сестер" і інших "родичів".І крали всі і найкращі і найгірші!..Лайк постав,скотиняка!
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10.02.2022 15:54 Ответить
Олігархат, зрадники і їхні т.з. партії є основним джерелом корупції в державі.

В Україні не існує партій за національними чи державними інтересами, лише за інтересами зовнішнього ворога чи олігархату, навіть не існує партій за їх класичними поняттями та структурою.

В українських умовах партії - закриті клуби корупціонерів або агентів кремля, яким передається вся повнота державної влади після т.з. виборів.

Неконституційним майновим цензом народ позбавили виборчого права та участі у політичному житті держави. До участі у виборах призначеною корупціонерами комісією допускаються лише «свої», хто оплатив не малу суму, а не за популярністю серед виборців.
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10.02.2022 12:07 Ответить
ЗЕбилам вообще всё это ******** нравится.
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10.02.2022 10:31 Ответить
хворі люди - ці елітні кріпаки зі "слуг народу"
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10.02.2022 10:33 Ответить
зебилы, вы его красавицы. вам нравится?
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10.02.2022 10:34 Ответить
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10.02.2022 10:36 Ответить
Правда жизни
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10.02.2022 10:54 Ответить
Ти бач, а тим, хто бере хабарі це не подобається і вони стидливо змушені брати, як "голубі ворішки"!
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10.02.2022 10:36 Ответить
Не виноватая я он сам ее принес!
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10.02.2022 10:38 Ответить
А оця ",,,,,,,,,,,,,,," не здогадєуться Що ті, хто вимушені !!! давати хабарів ВАМ , до речі , суки-падлюки!! І таки,нарешті, візьмуть вила.
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10.02.2022 10:40 Ответить
А деяким людям особливо подобається брати хабарі!
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10.02.2022 10:40 Ответить
Ничего удивительного, все естественно, бвцилы коррупции СН перешли из верхних рядов в низшие, и уже переросла в пандемию в среде СН, члены должны равняться на своего главаря.
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10.02.2022 10:42 Ответить
Вони просто розуміють, що їх час збігає - треба встигнути отоваритись.
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10.02.2022 11:00 Ответить
Любой человек идёт в политику для того, чтоб брать взятки. Это - аксиома.
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10.02.2022 10:43 Ответить
Олігархат, зрадники і їхні т.з. партії є основним джерелом корупції в державі.

В Україні не існує партій за національними чи державними інтересами, лише за інтересами зовнішнього ворога чи олігархату, навіть не існує партій за їх класичними поняттями та структурою.

В українських умовах партії - закриті клуби корупціонерів або агентів кремля, яким передається вся повнота державної влади після т.з. виборів.

Неконституційним майновим цензом народ позбавили виборчого права та участі у політичному житті держави. До участі у виборах призначеною корупціонерами комісією допускаються лише «свої», хто оплатив не малу суму, а не за популярністю серед виборців
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10.02.2022 12:09 Ответить
Два миллиона процентов.
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10.02.2022 12:58 Ответить
Ти за кого голосував?
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10.02.2022 13:13 Ответить
немає за кого і немає сенсу "голосувати" на цих "виборах"
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10.02.2022 14:38 Ответить
***-а-а. Так он честный человек - жертва системы.
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10.02.2022 10:46 Ответить
Якщо ви ще не знаєте, що таке хуцпа, то от такі заяви це і є хуцпа!
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10.02.2022 10:48 Ответить
Гордон,гондон зелендон - ціна то єдна - вибачайте , не буду...
А взагалі-то...--- ... ЯКО ПРИВАРОК ШУМУЄ ___ВЕРХИ ТРА ЗНЯТИ
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10.02.2022 10:50 Ответить
За 30 років нічого не змінилось. Одні дають, інші беруть. Совок є совок.
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10.02.2022 10:50 Ответить
Ми обговорюємо конкретну ситуацію з поголовним хабарництвом "слуг урода".
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10.02.2022 11:05 Ответить
"Ніколи не давав" хабарі тому що завжди брав
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10.02.2022 10:52 Ответить
Той, хто дає хабаря, отримує таке ж задоволення, як людина, яку гвалтують!
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10.02.2022 10:55 Ответить
Типу, розслабтесь і отримуйте задоволення
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10.02.2022 10:58 Ответить
А вам, хто це читає, подобається От при усій повазі до мера Києва, просто дивує, що смотрящім за містом є не мер, а вадім столар - а це як?
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10.02.2022 10:56 Ответить
Ну, когось ловлять. У мене ж особисто немає таких повноважень
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10.02.2022 11:01 Ответить
та он в доле! ты за Виталю не переживай!
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10.02.2022 13:12 Ответить
Смешно как боты накидывают на Кличко.
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10.02.2022 15:27 Ответить
МаладиЄ не пАлітіки.

І не молоді, і, тим більше, не політики, це точно. Постарілі "малАдиє регіАнали".
Тупорила пліснява гопота, яка в силу своєї тупості, не здатна створити нічого державницького, лише красти та віджимати.
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10.02.2022 10:59 Ответить
"Слуга народа" Давид Арахамия, который получил украинское гражданство в 2015 году, заявил, что коррупция "зашита в ДНК" украинцев. -Инородцы искренне уверены что украинцы бараны, которых они стричь просто обязаны-для блага самих же украинцев.
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10.02.2022 11:00 Ответить
Я понимаю, что Европа будет скулить, но считаю, что нужно вернуть казнь через насаживание на кол на центральной площади городов. Эта мерзота нагло ссыт людям в глаза и открыто смееться над украинцами. Казнить эту тварь.
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10.02.2022 11:00 Ответить
Надо разрешить смертную казнь только на 1 месяц. А потом под давлением Европы отменить ее. И не более 100 человек! Была же Небесная Сотня. А теперь будет Ненебесная Сотня. Эффект буде неменьшим, уверен.
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10.02.2022 11:17 Ответить
Чувак попутав. Нравітся брати взятки.
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10.02.2022 11:02 Ответить
зебилы, ау! жить стало лучше?
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10.02.2022 11:10 Ответить
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10.02.2022 11:52 Ответить
Умный человек не пойдет во власть. Вот и собирается наверху пена из бездельников, не нашедших себя в жизни.
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10.02.2022 11:21 Ответить
Людям нравится платить взятки, у каждого ФОПа есть офшор, ну все как всегда😁
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10.02.2022 11:23 Ответить
Одне слово...кОзел
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10.02.2022 11:30 Ответить
судячи з усього, його сторінка в фб вже давненько взломана.
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10.02.2022 11:40 Ответить
Вот это мразина..Никогда он взятки не давал за 20 лет...Крыса
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10.02.2022 11:48 Ответить
В Україні системна корупція на державному рівні. Це мафія структурована у вигляді регіональних кланів під управлінням олігархів.
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10.02.2022 12:15 Ответить
це видно як янелох, т.з. гарант Конституції, боїться боротьби з корупцією, саботуючи призначення "не свого" антикорупційного прокурора
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10.02.2022 14:50 Ответить
Уся система державного управління, соціальних послуг від держави вибудована з корупційною метою, якщо порівняти з аналогічними системами та моделями у європейських країнах.
Це означає, що навіть той, хто не хотів би давати хабар, буде вимушений це зробити для реалізації своїх законних чи конституційних прав та інтересів.
Проблема у чиновниках-корупціонерах, які окупували державу, а не в народі.
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10.02.2022 12:19 Ответить
Цей мохнорилий трутень був вимушений брати хабарі під тиском Київради. (версія ВаЗелинових)
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10.02.2022 12:54 Ответить
Корупція існує тому, що існує високий рівень толеранціі в суспільстві. Боротьба із корупцією починаються із самого суспільства. К
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10.02.2022 13:18 Ответить
У нас толерантність суспільства взагалі до злочинців у владі, а не лише до корупції
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10.02.2022 14:42 Ответить
У Слуг нет никакой совести. Они постоянно говорят какие честные, а сами воруют по черному.
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10.02.2022 15:26 Ответить
Две песни ботов - это всё Кличко, у нас так было тридцать лет. Первое - это не Кличков, а второе. Нет, не было тридцать лет. Не надо делать вид, что все такие же. Это наглое ворье, которое пришло на волне антимайдановской контрреволюции 19 года и как любое ворье оно жрет в тригорла. Почитай про Францию после Наполеона.
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10.02.2022 15:30 Ответить
интересно - кто и сколько заплатит за этого гандона, что б он вышел под заставу!!!!???????
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10.02.2022 16:55 Ответить
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10.02.2022 23:17 Ответить
 
 