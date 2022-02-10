"Людям подобається платити хабарі", - "слуга народу" Трубіцин за тиждень до арешту

Депутат Київської міськради від партії "Слуга народу" Владислав Трубіцин за тиждень до арешту заявляв, що "людям подобається платити хабарі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

В пості у Facebook депутат розповідав про демонтаж МАФу, який вирішив "вести свій "бізнес" без усього набору відповідних документів".

В коментарях користувачі дорікнули Трубіцину, що потрібно дати реальну можливість офіційно працювати, а "знищення у такий спосіб бізнесу це підло". На що депутат відповів: "є можливість платити податки, але людям подобається платити хабарі".

Водночас він зазначив, що "складно працювати по-чесному, але можливо".







Нагадаємо, 9 лютого головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що "Слугу народу" Трубіцина, близького до голови ОП Єрмака, затримали на хабарі.

НАБУ повідомило, що депутат Київради із спільниками затримані на хабарі 1,26 млн грн.

Водночас партія "Слуга народу" скликає конференцію Київської міськорганізації для ухвалення рішення щодо Трубіцина, якого на хабарі затримало НАБУ.

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