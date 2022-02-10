"Людям подобається платити хабарі", - "слуга народу" Трубіцин за тиждень до арешту
Депутат Київської міськради від партії "Слуга народу" Владислав Трубіцин за тиждень до арешту заявляв, що "людям подобається платити хабарі".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
В пості у Facebook депутат розповідав про демонтаж МАФу, який вирішив "вести свій "бізнес" без усього набору відповідних документів".
В коментарях користувачі дорікнули Трубіцину, що потрібно дати реальну можливість офіційно працювати, а "знищення у такий спосіб бізнесу це підло". На що депутат відповів: "є можливість платити податки, але людям подобається платити хабарі".
Водночас він зазначив, що "складно працювати по-чесному, але можливо".
Нагадаємо, 9 лютого головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що "Слугу народу" Трубіцина, близького до голови ОП Єрмака, затримали на хабарі.
НАБУ повідомило, що депутат Київради із спільниками затримані на хабарі 1,26 млн грн.
Водночас партія "Слуга народу" скликає конференцію Київської міськорганізації для ухвалення рішення щодо Трубіцина, якого на хабарі затримало НАБУ.
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Наприклад зелені планують ввести податки на всіх і вся, окрім себе , звісно.
Уявіть як розростеться штат хабарників та взяткодавців. Вони будуть постійно шаритись по кишенях підприємців - або платиш здирницький податок або платиш мені. І що люди оберуть ?
Візьмемо маникюрницю, на яку планує накласти чималий податок обраний нею президент.
Прийде перевірка і що ? Заплатить штраф чи дасть хабаря натурою ? Манюкюрчик всій родині зробить ?
А еще людям нравится брехня, повышение налогов, разворовывание бюджета, госизмена и дебил президент.
Хотя, судя по выборам 2019, зебилы именно этого и хотели.
Ты же президента выбрал по двум сериям ТелеСериала!
В Україні не існує партій за національними чи державними інтересами, лише за інтересами зовнішнього ворога чи олігархату, навіть не існує партій за їх класичними поняттями та структурою.
В українських умовах партії - закриті клуби корупціонерів або агентів кремля, яким передається вся повнота державної влади після т.з. виборів.
Неконституційним майновим цензом народ позбавили виборчого права та участі у політичному житті держави. До участі у виборах призначеною корупціонерами комісією допускаються лише «свої», хто оплатив не малу суму, а не за популярністю серед виборців.
В Україні не існує партій за національними чи державними інтересами, лише за інтересами зовнішнього ворога чи олігархату, навіть не існує партій за їх класичними поняттями та структурою.
В українських умовах партії - закриті клуби корупціонерів або агентів кремля, яким передається вся повнота державної влади після т.з. виборів.
Неконституційним майновим цензом народ позбавили виборчого права та участі у політичному житті держави. До участі у виборах призначеною корупціонерами комісією допускаються лише «свої», хто оплатив не малу суму, а не за популярністю серед виборців
А взагалі-то...--- ... ЯКО ПРИВАРОК ШУМУЄ ___ВЕРХИ ТРА ЗНЯТИ
І не молоді, і, тим більше, не політики, це точно. Постарілі "малАдиє регіАнали".
Тупорила пліснява гопота, яка в силу своєї тупості, не здатна створити нічого державницького, лише красти та віджимати.
Це означає, що навіть той, хто не хотів би давати хабар, буде вимушений це зробити для реалізації своїх законних чи конституційних прав та інтересів.
Проблема у чиновниках-корупціонерах, які окупували державу, а не в народі.