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Новини Хабарники
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"Людям подобається платити хабарі", - "слуга народу" Трубіцин за тиждень до арешту

Депутат Київської міськради від партії "Слуга народу" Владислав Трубіцин за тиждень до арешту заявляв, що "людям подобається платити хабарі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

В пості у Facebook депутат розповідав про демонтаж МАФу, який вирішив "вести свій "бізнес" без усього набору відповідних документів".

В коментарях користувачі дорікнули Трубіцину, що потрібно дати реальну можливість офіційно працювати, а "знищення у такий спосіб бізнесу це підло". На що депутат відповів: "є можливість платити податки, але людям подобається платити хабарі".

Водночас він зазначив, що "складно працювати по-чесному, але можливо".

Людям подобається платити хабарі, - слуга народу Трубіцин за тиждень до арешту 01
Людям подобається платити хабарі, - слуга народу Трубіцин за тиждень до арешту 02
Людям подобається платити хабарі, - слуга народу Трубіцин за тиждень до арешту 03

Нагадаємо, 9 лютого головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що "Слугу народу" Трубіцина, близького до голови ОП Єрмака, затримали на хабарі.

НАБУ повідомило, що депутат Київради із спільниками затримані на хабарі 1,26 млн грн.

Водночас партія "Слуга народу" скликає конференцію Київської міськорганізації для ухвалення рішення щодо Трубіцина, якого на хабарі затримало НАБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київського "слугу"-корупціонера Трубіцина затримали у кабінеті голови Оболонської РДА Фесика

Автор: 

хабар (4751) Трубіцин Владислав (57)


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Топ коментарі
+48
Ага.
А еще людям нравится брехня, повышение налогов, разворовывание бюджета, госизмена и дебил президент.

Хотя, судя по выборам 2019, зебилы именно этого и хотели.
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10.02.2022 10:26 Відповісти
+32
смешно, друг Коли Оболонского и Ермака против взяток??? Пчелы против мёда
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10.02.2022 10:30 Відповісти
+31
І Трухіна підставили. Правда?
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10.02.2022 10:30 Відповісти
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Люди змушені платити хабарі хабарникам, що ті від них відстали.
Наприклад зелені планують ввести податки на всіх і вся, окрім себе , звісно.
Уявіть як розростеться штат хабарників та взяткодавців. Вони будуть постійно шаритись по кишенях підприємців - або платиш здирницький податок або платиш мені. І що люди оберуть ?
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10.02.2022 10:24 Відповісти
взяткобравців*
Візьмемо маникюрницю, на яку планує накласти чималий податок обраний нею президент.
Прийде перевірка і що ? Заплатить штраф чи дасть хабаря натурою ? Манюкюрчик всій родині зробить ?
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10.02.2022 10:27 Відповісти
Слуга - народу: нравится, не нравится - плати моя красавица!!!
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10.02.2022 10:43 Відповісти
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10.02.2022 11:15 Відповісти
Как же он себя любит!
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10.02.2022 11:18 Відповісти
Ага.
А еще людям нравится брехня, повышение налогов, разворовывание бюджета, госизмена и дебил президент.

Хотя, судя по выборам 2019, зебилы именно этого и хотели.
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10.02.2022 10:26 Відповісти
очень странно выглядит... судя по комментам в ФБ, ответам, он как раз был против взяток. может, подставили его... такое тоже исключать нельзя
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10.02.2022 10:27 Відповісти
І Трухіна підставили. Правда?
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10.02.2022 10:30 Відповісти
Не заважайте чєловєку, він на роботі))
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10.02.2022 10:31 Відповісти
человек в красном за рулем
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10.02.2022 12:25 Відповісти
смешно, друг Коли Оболонского и Ермака против взяток??? Пчелы против мёда
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10.02.2022 10:30 Відповісти
без понятия. я написал, возможно... система выдавливает тех, кто против нее... или вы думаете он там один на взятках, если он их берет??? почему не ловят остальных???
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10.02.2022 10:40 Відповісти
Мудожопый, и сколько платят за высер?
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10.02.2022 11:19 Відповісти
Не удивительно, что оцениваешь человечка по двум постам на Фэйсбуке.
Ты же президента выбрал по двум сериям ТелеСериала!
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10.02.2022 11:20 Відповісти
Ви зробили мій день)))
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10.02.2022 10:33 Відповісти
Он сказал, что не давал взятки но он не сказал,что любит брать взятки
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10.02.2022 10:47 Відповісти
у тебя в фамилии Мудожопый пару ошибок
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10.02.2022 11:17 Відповісти
Все що зараз відбувається з Україною,є результатом корупції на протязі 30 років незалежності. І якщо ще умовно вчора це була головна проблема країни,чого багато хто не розумів,то сьогодні тотальна корупція призвела до ще однієї головної проблеми-фактично загрозі існування України.Страшно,що і зараз багато хто цього не розуміє.Подумайте,скільки бабла було вкрадено (і продовжує розкрадатись і зараз,кожного дня) у держави (фактично в кожного із нас) за ці 30 років! Кожного дня хтось комусь щось "несе",кожного дня крутяться якісь мутні схеми і оборутки,кожного дня щось "відмивається"і виводиться в офшори. І це відбувається на всіх щаблях влади від найвищих,до голови сільради і начальників жеків.А ми дивуємось,чому ми так живимо?Чому у нас така армія?Чому така медицина?Чому така освіта?Чому така економіка,наука,культура,інфраструктура,транспорт? Чому такі зарплати?... Чому на все це не вистачає грошей?...Та тому,що вони фізично і систематично розкрадаються! Тому,пане нелох,ми до сих пір не в НАТО і не в Євросоюзі.Тому замісь цього, ми зараз стоїмо на порозі війни за виживання!
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10.02.2022 10:30 Відповісти
потому что вы как не индюковича так гундосика выбираете
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10.02.2022 11:18 Відповісти
Перераховую для індивідуумів з короткою пам'ятю: Кравчук,Кучма,Ющенко,індюкович,Порошенко,гундосік.Це все "навибирав" мудрий український нарід,до якого відноситься і ваша величність!
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10.02.2022 11:32 Відповісти
Ющенко іПорошенко-це найкраще що у вас було за всі роки незалежності, комуняцький ти щур.
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10.02.2022 13:14 Відповісти
Слідкую за тобою.Ти якийсь неадекватно агресивний.Збуджуєся з пів оберта.Зразу починаєш ображати.У тебе все гаразд?...То було у нас,а не у вас.І ми тут жили і все бачили,а не ви. І ми знаємо і "любих друзів" і всіх "кумів","сватів","братів","сестер" і інших "родичів".І крали всі і найкращі і найгірші!..Лайк постав,скотиняка!
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10.02.2022 15:54 Відповісти
Олігархат, зрадники і їхні т.з. партії є основним джерелом корупції в державі.

В Україні не існує партій за національними чи державними інтересами, лише за інтересами зовнішнього ворога чи олігархату, навіть не існує партій за їх класичними поняттями та структурою.

В українських умовах партії - закриті клуби корупціонерів або агентів кремля, яким передається вся повнота державної влади після т.з. виборів.

Неконституційним майновим цензом народ позбавили виборчого права та участі у політичному житті держави. До участі у виборах призначеною корупціонерами комісією допускаються лише «свої», хто оплатив не малу суму, а не за популярністю серед виборців.
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10.02.2022 12:07 Відповісти
ЗЕбилам вообще всё это ******** нравится.
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10.02.2022 10:31 Відповісти
хворі люди - ці елітні кріпаки зі "слуг народу"
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10.02.2022 10:33 Відповісти
зебилы, вы его красавицы. вам нравится?
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10.02.2022 10:34 Відповісти
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10.02.2022 10:36 Відповісти
Правда жизни
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10.02.2022 10:54 Відповісти
Ти бач, а тим, хто бере хабарі це не подобається і вони стидливо змушені брати, як "голубі ворішки"!
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10.02.2022 10:36 Відповісти
Не виноватая я он сам ее принес!
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10.02.2022 10:38 Відповісти
А оця ",,,,,,,,,,,,,,," не здогадєуться Що ті, хто вимушені !!! давати хабарів ВАМ , до речі , суки-падлюки!! І таки,нарешті, візьмуть вила.
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10.02.2022 10:40 Відповісти
А деяким людям особливо подобається брати хабарі!
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10.02.2022 10:40 Відповісти
Ничего удивительного, все естественно, бвцилы коррупции СН перешли из верхних рядов в низшие, и уже переросла в пандемию в среде СН, члены должны равняться на своего главаря.
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10.02.2022 10:42 Відповісти
Вони просто розуміють, що їх час збігає - треба встигнути отоваритись.
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10.02.2022 11:00 Відповісти
Любой человек идёт в политику для того, чтоб брать взятки. Это - аксиома.
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10.02.2022 10:43 Відповісти
Олігархат, зрадники і їхні т.з. партії є основним джерелом корупції в державі.

В Україні не існує партій за національними чи державними інтересами, лише за інтересами зовнішнього ворога чи олігархату, навіть не існує партій за їх класичними поняттями та структурою.

В українських умовах партії - закриті клуби корупціонерів або агентів кремля, яким передається вся повнота державної влади після т.з. виборів.

Неконституційним майновим цензом народ позбавили виборчого права та участі у політичному житті держави. До участі у виборах призначеною корупціонерами комісією допускаються лише «свої», хто оплатив не малу суму, а не за популярністю серед виборців
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10.02.2022 12:09 Відповісти
Два миллиона процентов.
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10.02.2022 12:58 Відповісти
Ти за кого голосував?
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10.02.2022 13:13 Відповісти
немає за кого і немає сенсу "голосувати" на цих "виборах"
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10.02.2022 14:38 Відповісти
***-а-а. Так он честный человек - жертва системы.
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10.02.2022 10:46 Відповісти
Якщо ви ще не знаєте, що таке хуцпа, то от такі заяви це і є хуцпа!
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10.02.2022 10:48 Відповісти
Гордон,гондон зелендон - ціна то єдна - вибачайте , не буду...
А взагалі-то...--- ... ЯКО ПРИВАРОК ШУМУЄ ___ВЕРХИ ТРА ЗНЯТИ
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10.02.2022 10:50 Відповісти
За 30 років нічого не змінилось. Одні дають, інші беруть. Совок є совок.
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10.02.2022 10:50 Відповісти
Ми обговорюємо конкретну ситуацію з поголовним хабарництвом "слуг урода".
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10.02.2022 11:05 Відповісти
"Ніколи не давав" хабарі тому що завжди брав
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10.02.2022 10:52 Відповісти
Той, хто дає хабаря, отримує таке ж задоволення, як людина, яку гвалтують!
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10.02.2022 10:55 Відповісти
Типу, розслабтесь і отримуйте задоволення
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10.02.2022 10:58 Відповісти
А вам, хто це читає, подобається От при усій повазі до мера Києва, просто дивує, що смотрящім за містом є не мер, а вадім столар - а це як?
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10.02.2022 10:56 Відповісти
Ну, когось ловлять. У мене ж особисто немає таких повноважень
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10.02.2022 11:01 Відповісти
та он в доле! ты за Виталю не переживай!
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10.02.2022 13:12 Відповісти
Смешно как боты накидывают на Кличко.
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10.02.2022 15:27 Відповісти
МаладиЄ не пАлітіки.

І не молоді, і, тим більше, не політики, це точно. Постарілі "малАдиє регіАнали".
Тупорила пліснява гопота, яка в силу своєї тупості, не здатна створити нічого державницького, лише красти та віджимати.
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10.02.2022 10:59 Відповісти
"Слуга народа" Давид Арахамия, который получил украинское гражданство в 2015 году, заявил, что коррупция "зашита в ДНК" украинцев. -Инородцы искренне уверены что украинцы бараны, которых они стричь просто обязаны-для блага самих же украинцев.
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10.02.2022 11:00 Відповісти
Я понимаю, что Европа будет скулить, но считаю, что нужно вернуть казнь через насаживание на кол на центральной площади городов. Эта мерзота нагло ссыт людям в глаза и открыто смееться над украинцами. Казнить эту тварь.
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10.02.2022 11:00 Відповісти
Надо разрешить смертную казнь только на 1 месяц. А потом под давлением Европы отменить ее. И не более 100 человек! Была же Небесная Сотня. А теперь будет Ненебесная Сотня. Эффект буде неменьшим, уверен.
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10.02.2022 11:17 Відповісти
Чувак попутав. Нравітся брати взятки.
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10.02.2022 11:02 Відповісти
зебилы, ау! жить стало лучше?
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10.02.2022 11:10 Відповісти
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10.02.2022 11:52 Відповісти
Умный человек не пойдет во власть. Вот и собирается наверху пена из бездельников, не нашедших себя в жизни.
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10.02.2022 11:21 Відповісти
Людям нравится платить взятки, у каждого ФОПа есть офшор, ну все как всегда😁
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10.02.2022 11:23 Відповісти
Одне слово...кОзел
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10.02.2022 11:30 Відповісти
судячи з усього, його сторінка в фб вже давненько взломана.
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10.02.2022 11:40 Відповісти
Вот это мразина..Никогда он взятки не давал за 20 лет...Крыса
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10.02.2022 11:48 Відповісти
В Україні системна корупція на державному рівні. Це мафія структурована у вигляді регіональних кланів під управлінням олігархів.
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10.02.2022 12:15 Відповісти
це видно як янелох, т.з. гарант Конституції, боїться боротьби з корупцією, саботуючи призначення "не свого" антикорупційного прокурора
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10.02.2022 14:50 Відповісти
Уся система державного управління, соціальних послуг від держави вибудована з корупційною метою, якщо порівняти з аналогічними системами та моделями у європейських країнах.
Це означає, що навіть той, хто не хотів би давати хабар, буде вимушений це зробити для реалізації своїх законних чи конституційних прав та інтересів.
Проблема у чиновниках-корупціонерах, які окупували державу, а не в народі.
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10.02.2022 12:19 Відповісти
Цей мохнорилий трутень був вимушений брати хабарі під тиском Київради. (версія ВаЗелинових)
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10.02.2022 12:54 Відповісти
Корупція існує тому, що існує високий рівень толеранціі в суспільстві. Боротьба із корупцією починаються із самого суспільства. К
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10.02.2022 13:18 Відповісти
У нас толерантність суспільства взагалі до злочинців у владі, а не лише до корупції
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10.02.2022 14:42 Відповісти
У Слуг нет никакой совести. Они постоянно говорят какие честные, а сами воруют по черному.
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10.02.2022 15:26 Відповісти
Две песни ботов - это всё Кличко, у нас так было тридцать лет. Первое - это не Кличков, а второе. Нет, не было тридцать лет. Не надо делать вид, что все такие же. Это наглое ворье, которое пришло на волне антимайдановской контрреволюции 19 года и как любое ворье оно жрет в тригорла. Почитай про Францию после Наполеона.
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10.02.2022 15:30 Відповісти
интересно - кто и сколько заплатит за этого гандона, что б он вышел под заставу!!!!???????
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10.02.2022 16:55 Відповісти
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10.02.2022 23:17 Відповісти
 
 