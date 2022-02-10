Подозрение "слуге народа" Трубицыну согласовано, депутат задержан, - Сытник

Подозрение депутату Киевсовета от "Слуги народа" Владиславу Трубицыну согласовано, он находится в изоляторе временного содержания, также сообщено о подозрении еще пяти фигурантам этого дела.

Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Инкриминируется получение неправомерной выгоды. Шесть человек, среди них депутат Киевского горсовета, председатель постоянной комиссии по вопросам благоустройства… также это руководители коммунальных предприятий, деятельность которых связана с размещением МАФов", - отметил он.

По его словам, согласовано 6 подозрений по всем фигурантам дела, сейчас эти подозрения вручаются.

И.о. руководителя САП Максим Грищук добавил, что "действующий депутат горсовета… был задержан вчера, около 17 часов, сейчас он находится в изоляторе временного содержания; сейчас едут к нему проводить следственные действия, вручать сообщения о подозрении".

Напомним, 9 февраля главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что "Слугу народа" Трубицына, близкого к главе ОП Ермака, задержали на взятке.

НАБУ сообщило, что депутат Киевсовета с сообщниками задержан на взятке 1,26 млн грн.

В то же время партия "Слуга народа" созывает конференцию Киевской горорганизации для принятия решения по Трубицину, которого на взятке задержало НАБУ.

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