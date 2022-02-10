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Подозрение "слуге народа" Трубицыну согласовано, депутат задержан, - Сытник

Подозрение

Подозрение депутату Киевсовета от "Слуги народа" Владиславу Трубицыну согласовано, он находится в изоляторе временного содержания, также сообщено о подозрении еще пяти фигурантам этого дела.

Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Инкриминируется получение неправомерной выгоды. Шесть человек, среди них депутат Киевского горсовета, председатель постоянной комиссии по вопросам благоустройства… также это руководители коммунальных предприятий, деятельность которых связана с размещением МАФов", - отметил он.

По его словам, согласовано 6 подозрений по всем фигурантам дела, сейчас эти подозрения вручаются.

И.о. руководителя САП Максим Грищук добавил, что "действующий депутат горсовета… был задержан вчера, около 17 часов, сейчас он находится в изоляторе временного содержания; сейчас едут к нему проводить следственные действия, вручать сообщения о подозрении".

Напомним, 9 февраля главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что "Слугу народа" Трубицына, близкого к главе ОП Ермака, задержали на взятке.

НАБУ сообщило, что депутат Киевсовета с сообщниками задержан на взятке 1,26 млн грн.

В то же время партия "Слуга народа" созывает конференцию Киевской горорганизации для принятия решения по Трубицину, которого на взятке задержало НАБУ.

Также читайте: "Людям нравится платить взятки", - "слуга народа" Трубицын за неделю до ареста

Автор: 

НАБУ (4242) Сытник (958) Грищук Максим (54) САП (2082) Трубицын Владислав (35)


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Топ комментарии
+8
Так он же был против взяток
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10.02.2022 13:58 Ответить
+7
Кожного дня слуги урода попадають в капкан , але завдяки зеблазню , успішно із нього відповзають до ВР , а не до лісу 😡
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10.02.2022 13:59 Ответить
+7
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10.02.2022 14:10 Ответить
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Так он же был против взяток
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10.02.2022 13:58 Ответить
Против маленьких взяток
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10.02.2022 14:25 Ответить
1260000грн. = большая взятка? На эти деньги можно купить 1 VW Passat, один на шестерых (шестого держать в багажнике вместо запаски).
Эти Зе!дебилы даже нормальной взятки взять не могут, ну ей богу смех да слезы.

Но скорее всего это связано с борьбой против Кличка, которую им не выиграть. Поскольку в сообщениях фигурируют ермаки, тищенки и прочий сброд включая новоназначенного главу Киевской ОГА кулебу борьба будет не шуточная
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10.02.2022 15:08 Ответить
Бред какой-то))) Это одна взятка на которой его поймали, сколько из было до этого? Каждый день можно было такую брать
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10.02.2022 15:52 Ответить
Да бред, ради одного Passata оно не стало бы марать руки, об этом этот бред. Но это повлияет на политические расклады в КГГА.
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10.02.2022 16:23 Ответить
Не нужно его отмазывать))) очень заметно
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10.02.2022 17:03 Ответить
Справка ОП.

Алексей Кулеба родился в 1983 году в Киеве. В 2005 году окончил Киевский национальный экономический университет (магистр по международной экономике). В 2005-2008 годах являлся аспирантом Национальной академии государственного управления при президенте Украины. Кандидат наук по государственному управлению. Преподавал правоведение в Национальном педагогическом университете имени М. П. Драгоманова. Являлся советником на общественных началах генерального директора коммунального предприятия по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда г. Киева "Плесо". Занимал должность директора Департамента городского благоустройства КГГА. Имеет опыт предпринимательской деятельности. Источник:
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10.02.2022 15:10 Ответить
толку от всего этого задержания не будет никакого подержат да и выпустят под какие то обязательства как обычно и всех и при всех....
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10.02.2022 13:59 Ответить
Кожного дня слуги урода попадають в капкан , але завдяки зеблазню , успішно із нього відповзають до ВР , а не до лісу 😡
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10.02.2022 13:59 Ответить
лучше не в лес, а в посадку слуг закапывать
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10.02.2022 14:01 Ответить
Фундамент. Большое будивництво.
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10.02.2022 14:22 Ответить
залог 50 000 грвн и домой уедет показуха
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10.02.2022 13:59 Ответить
трубіцін це просто зеркало зебілізму.
Нагла хуцпата мразь яка в фейсбучику розказує про "боротьбу з корупційой", а в реалі бере хабарі. І кожне зелене, від найвеличнішого до останньої подолякової шавки, такі самі.
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10.02.2022 14:01 Ответить
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10.02.2022 14:10 Ответить
согласовано с кем?
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10.02.2022 14:10 Ответить
С прокуратурой !
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10.02.2022 14:14 Ответить
ну с кем єто даже не вопрос. вопрос в том-за сколько согласовано!
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10.02.2022 14:14 Ответить
И что? Посадят?
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10.02.2022 14:38 Ответить
А оце вже зелена інтрига
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10.02.2022 14:59 Ответить
людей зловили, накрили чи піймали на хабарі.
а покажіть то чмо з яким слідаку треба погоджувати затримання.
а як що до 72 години без погодження?
учасників дтп, не винних, кудись везуть, беруть аналізи, тримають скільки хочуть.
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10.02.2022 16:46 Ответить
 
 