Подозрение "слуге народа" Трубицыну согласовано, депутат задержан, - Сытник
Подозрение депутату Киевсовета от "Слуги народа" Владиславу Трубицыну согласовано, он находится в изоляторе временного содержания, также сообщено о подозрении еще пяти фигурантам этого дела.
Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Инкриминируется получение неправомерной выгоды. Шесть человек, среди них депутат Киевского горсовета, председатель постоянной комиссии по вопросам благоустройства… также это руководители коммунальных предприятий, деятельность которых связана с размещением МАФов", - отметил он.
По его словам, согласовано 6 подозрений по всем фигурантам дела, сейчас эти подозрения вручаются.
И.о. руководителя САП Максим Грищук добавил, что "действующий депутат горсовета… был задержан вчера, около 17 часов, сейчас он находится в изоляторе временного содержания; сейчас едут к нему проводить следственные действия, вручать сообщения о подозрении".
Напомним, 9 февраля главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что "Слугу народа" Трубицына, близкого к главе ОП Ермака, задержали на взятке.
НАБУ сообщило, что депутат Киевсовета с сообщниками задержан на взятке 1,26 млн грн.
В то же время партия "Слуга народа" созывает конференцию Киевской горорганизации для принятия решения по Трубицину, которого на взятке задержало НАБУ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Эти Зе!дебилы даже нормальной взятки взять не могут, ну ей богу смех да слезы.
Но скорее всего это связано с борьбой против Кличка, которую им не выиграть. Поскольку в сообщениях фигурируют ермаки, тищенки и прочий сброд включая новоназначенного главу Киевской ОГА кулебу борьба будет не шуточная
Алексей Кулеба родился в 1983 году в Киеве. В 2005 году окончил Киевский национальный экономический университет (магистр по международной экономике). В 2005-2008 годах являлся аспирантом Национальной академии государственного управления при президенте Украины. Кандидат наук по государственному управлению. Преподавал правоведение в Национальном педагогическом университете имени М. П. Драгоманова. Являлся советником на общественных началах генерального директора коммунального предприятия по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда г. Киева "Плесо". Занимал должность директора Департамента городского благоустройства КГГА. Имеет опыт предпринимательской деятельности. Источник:
Нагла хуцпата мразь яка в фейсбучику розказує про "боротьбу з корупційой", а в реалі бере хабарі. І кожне зелене, від найвеличнішого до останньої подолякової шавки, такі самі.
а покажіть то чмо з яким слідаку треба погоджувати затримання.
а як що до 72 години без погодження?
учасників дтп, не винних, кудись везуть, беруть аналізи, тримають скільки хочуть.