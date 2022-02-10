Підозру "слузі народу" Трубіцину погоджено, депутата затримано, - Ситник
Підозра депутату Київради від "Слуги народу" Владиславу Трубіцину погоджено, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, також повідомлено про підозру ще п'ятьом фігурантам цієї справи.
Про це заявив директор НАБУ Артем Ситник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Інкримінується отримання неправомірної вигоди. Шість осіб, серед них - депутат Київської міськради, голова постійної комісії з питань благоустрою… також це керівники комунальних підприємств, діяльність яких пов'язана з розміщенням МАФів", - зазначив він.
За його словами, погоджено 6 підозр щодо всіх фігурантів справи, наразі ці підозри вручаються.
В.о. керівника САП Максим Грищук додав, що "діючого депутата міськради… було затримано вчора, близько 17 години, наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання; зараз їдуть до нього проводити слідчі дії, вручати повідомлення про підозру".
Нагадаємо, 9 лютого головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що "Слугу народу" Трубіцина, близького до голови ОП Єрмака, затримали на хабарі.
НАБУ повідомило, що депутат Київради із спільниками затримані на хабарі 1,26 млн грн.
Водночас партія "Слуга народу" скликає конференцію Київської міськорганізації для ухвалення рішення щодо Трубіцина, якого на хабарі затримало НАБУ.
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Эти Зе!дебилы даже нормальной взятки взять не могут, ну ей богу смех да слезы.
Но скорее всего это связано с борьбой против Кличка, которую им не выиграть. Поскольку в сообщениях фигурируют ермаки, тищенки и прочий сброд включая новоназначенного главу Киевской ОГА кулебу борьба будет не шуточная
Алексей Кулеба родился в 1983 году в Киеве. В 2005 году окончил Киевский национальный экономический университет (магистр по международной экономике). В 2005-2008 годах являлся аспирантом Национальной академии государственного управления при президенте Украины. Кандидат наук по государственному управлению. Преподавал правоведение в Национальном педагогическом университете имени М. П. Драгоманова. Являлся советником на общественных началах генерального директора коммунального предприятия по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда г. Киева "Плесо". Занимал должность директора Департамента городского благоустройства КГГА. Имеет опыт предпринимательской деятельности. Источник:
Нагла хуцпата мразь яка в фейсбучику розказує про "боротьбу з корупційой", а в реалі бере хабарі. І кожне зелене, від найвеличнішого до останньої подолякової шавки, такі самі.
а покажіть то чмо з яким слідаку треба погоджувати затримання.
а як що до 72 години без погодження?
учасників дтп, не винних, кудись везуть, беруть аналізи, тримають скільки хочуть.