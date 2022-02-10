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Підозру "слузі народу" Трубіцину погоджено, депутата затримано, - Ситник

Підозру

Підозра депутату Київради від "Слуги народу" Владиславу Трубіцину погоджено, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, також повідомлено про підозру ще п'ятьом фігурантам цієї справи.

Про це заявив директор НАБУ Артем Ситник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Інкримінується отримання неправомірної вигоди. Шість осіб, серед них - депутат Київської міськради, голова постійної комісії з питань благоустрою… також це керівники комунальних підприємств, діяльність яких пов'язана з розміщенням МАФів", - зазначив він.

За його словами, погоджено 6 підозр щодо всіх фігурантів справи, наразі ці підозри вручаються.

В.о. керівника САП Максим Грищук додав, що "діючого депутата міськради… було затримано вчора, близько 17 години, наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання; зараз їдуть до нього проводити слідчі дії, вручати повідомлення про підозру".

Нагадаємо, 9 лютого головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що "Слугу народу" Трубіцина, близького до голови ОП Єрмака, затримали на хабарі.

НАБУ повідомило, що депутат Київради із спільниками затримані на хабарі 1,26 млн грн.

Водночас партія "Слуга народу" скликає конференцію Київської міськорганізації для ухвалення рішення щодо Трубіцина, якого на хабарі затримало НАБУ.

Читайте: "Людям подобається платити хабарі", - "слуга народу" Трубіцин за тиждень до арешту

Автор: 

НАБУ (5114) Ситник Артем (863) Грищук Максим (45) САП (2248) Трубіцин Владислав (57)


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Топ коментарі
+8
Так он же был против взяток
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10.02.2022 13:58 Відповісти
+7
Кожного дня слуги урода попадають в капкан , але завдяки зеблазню , успішно із нього відповзають до ВР , а не до лісу 😡
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10.02.2022 13:59 Відповісти
+7
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10.02.2022 14:10 Відповісти
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Так он же был против взяток
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10.02.2022 13:58 Відповісти
Против маленьких взяток
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10.02.2022 14:25 Відповісти
1260000грн. = большая взятка? На эти деньги можно купить 1 VW Passat, один на шестерых (шестого держать в багажнике вместо запаски).
Эти Зе!дебилы даже нормальной взятки взять не могут, ну ей богу смех да слезы.

Но скорее всего это связано с борьбой против Кличка, которую им не выиграть. Поскольку в сообщениях фигурируют ермаки, тищенки и прочий сброд включая новоназначенного главу Киевской ОГА кулебу борьба будет не шуточная
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10.02.2022 15:08 Відповісти
Бред какой-то))) Это одна взятка на которой его поймали, сколько из было до этого? Каждый день можно было такую брать
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10.02.2022 15:52 Відповісти
Да бред, ради одного Passata оно не стало бы марать руки, об этом этот бред. Но это повлияет на политические расклады в КГГА.
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10.02.2022 16:23 Відповісти
Не нужно его отмазывать))) очень заметно
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10.02.2022 17:03 Відповісти
Справка ОП.

Алексей Кулеба родился в 1983 году в Киеве. В 2005 году окончил Киевский национальный экономический университет (магистр по международной экономике). В 2005-2008 годах являлся аспирантом Национальной академии государственного управления при президенте Украины. Кандидат наук по государственному управлению. Преподавал правоведение в Национальном педагогическом университете имени М. П. Драгоманова. Являлся советником на общественных началах генерального директора коммунального предприятия по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда г. Киева "Плесо". Занимал должность директора Департамента городского благоустройства КГГА. Имеет опыт предпринимательской деятельности. Источник:
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10.02.2022 15:10 Відповісти
толку от всего этого задержания не будет никакого подержат да и выпустят под какие то обязательства как обычно и всех и при всех....
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10.02.2022 13:59 Відповісти
Кожного дня слуги урода попадають в капкан , але завдяки зеблазню , успішно із нього відповзають до ВР , а не до лісу 😡
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10.02.2022 13:59 Відповісти
лучше не в лес, а в посадку слуг закапывать
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10.02.2022 14:01 Відповісти
Фундамент. Большое будивництво.
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10.02.2022 14:22 Відповісти
залог 50 000 грвн и домой уедет показуха
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10.02.2022 13:59 Відповісти
трубіцін це просто зеркало зебілізму.
Нагла хуцпата мразь яка в фейсбучику розказує про "боротьбу з корупційой", а в реалі бере хабарі. І кожне зелене, від найвеличнішого до останньої подолякової шавки, такі самі.
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10.02.2022 14:01 Відповісти
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10.02.2022 14:10 Відповісти
согласовано с кем?
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10.02.2022 14:10 Відповісти
С прокуратурой !
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10.02.2022 14:14 Відповісти
ну с кем єто даже не вопрос. вопрос в том-за сколько согласовано!
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10.02.2022 14:14 Відповісти
И что? Посадят?
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10.02.2022 14:38 Відповісти
А оце вже зелена інтрига
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10.02.2022 14:59 Відповісти
людей зловили, накрили чи піймали на хабарі.
а покажіть то чмо з яким слідаку треба погоджувати затримання.
а як що до 72 години без погодження?
учасників дтп, не винних, кудись везуть, беруть аналізи, тримають скільки хочуть.
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10.02.2022 16:46 Відповісти
 
 