Монастырский уволил руководителя полиции Харьковщины Перлина из-за попытки фальсификации обстоятельств ДТП с участием Ярославского

Руководитель МВД Денис Монастырский уволил руководителя УМВД в Харьковской области Станислава Перлина за ситуацию, возникшую в результате резонансного ДТП с участием автомобиля из автопарка олигарха Александра Ярославского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Монастырский подчеркнул: "К ответственности за смерть человека будет привлечен только тот, кто был за рулем! Только что принял решение об увольнении начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина. Также будет расследована попытка фальсификации дела по ДТП с кортежем известного бизнесмена Александра Ярославского".

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Он продолжил: "Причиной таких моих действий стало то, что сегодня следователи Харьковской полиции подали в прокуратуру Харьковской области подозрение за совершение резонансного ДТП, которое было составлено на пришедшее утром лицо и заявившее, что именно оно было за рулем авто, на котором было совершено смертельное ДТП. В то же время, уже сегодня стало известно, что этот человек находился во время ДТП в другом месте".

"Из-за попытки скрыть это преступление и предоставление заведомо ложных показаний дело должно быть передано в Главное следственное управление Национальной полиции для полного и объективного расследования", - резюмировал министр.

Ранее СМИ сообщали, что кортеж бизнесмена Ярославского сбил насмерть человека в Харьковской области.

Также медиа сообщили, что самолет Ярославского вылетел из Украины.