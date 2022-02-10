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Новости ДТП
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Монастырский уволил руководителя полиции Харьковщины Перлина из-за попытки фальсификации обстоятельств ДТП с участием Ярославского

Монастырский уволил руководителя полиции Харьковщины Перлина из-за попытки фальсификации обстоятельств ДТП с участием Ярославского

Руководитель МВД Денис Монастырский уволил руководителя УМВД в Харьковской области Станислава Перлина за ситуацию, возникшую в результате резонансного ДТП с участием автомобиля из автопарка олигарха Александра Ярославского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Монастырский подчеркнул: "К ответственности за смерть человека будет привлечен только тот, кто был за рулем! Только что принял решение об увольнении начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина. Также будет расследована попытка фальсификации дела по ДТП с кортежем известного бизнесмена Александра Ярославского".

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Он продолжил: "Причиной таких моих действий стало то, что сегодня следователи Харьковской полиции подали в прокуратуру Харьковской области подозрение за совершение резонансного ДТП, которое было составлено на пришедшее утром лицо и заявившее, что именно оно было за рулем авто, на котором было совершено смертельное ДТП. В то же время, уже сегодня стало известно, что этот человек находился во время ДТП в другом месте".

"Из-за попытки скрыть это преступление и предоставление заведомо ложных показаний дело должно быть передано в Главное следственное управление Национальной полиции для полного и объективного расследования", - резюмировал министр.

Ранее СМИ сообщали, что кортеж бизнесмена Ярославского сбил насмерть человека в Харьковской области.

Также медиа сообщили, что самолет Ярославского вылетел из Украины.

Автор: 

ДТП (7670) увольнение (2671) Ярославский Александр (182) Монастырский (335)


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Топ комментарии
+49
Кого він повинен був звільнити?Себе?Ну ти ваащє.
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10.02.2022 23:30
+46
А чому після ДТП з Трухіним нікого не звільнили?
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10.02.2022 23:24
+35
Ты смотри, какой резкий. А шо там с Трухиным?
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10.02.2022 23:30
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Страница 2 из 2
Монастирському хтось дав команду фас.
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11.02.2022 01:19 Ответить
угомонитесь,люди в Харькове на проукраинском митинге показали чей Харьков,уверен при атаке орды чиновники открывшие рот про хорошего путина выедут вперед ногами сразу
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11.02.2022 00:59 Ответить
Просто нагонят бандитов с ножами и калашами, которые постреляют их и всё.
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11.02.2022 01:08 Ответить
- Люди постановили сегодня не работать. Ты что, стахановец? Закон не уважаешь? Кто научил тебя, босяк, из трояка мастырить писку? Копеечкой надо работать, рукопомойник.(с)
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11.02.2022 10:29 Ответить
Ярославський дуже не вигідний Росії, там в нього весь бізнес і він думаю не хотів би все втратити, так само як втратив Ахметов в Донецьку.
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11.02.2022 01:17 Ответить
дай Бог
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11.02.2022 09:43 Ответить
Розумієте як це все тупо виглядає.

Наприклад машина з кортежу дійсно збиває чоловіка, вони як мінімум мали вийти з машини і подивитись чи він живий, якщо живій то везуть в лікарню і по ходу там же якось рішають і напевно побачили б що відвалився номер машини.
Варіант №2 виходять з машини дивляться, а чоловік вже мертвий, то було б тупо оставляти там тіло, бо по дорогах є камери, могли б просто забрати тіло і десь прикопати, і якийсь час ніхто б не знав де подівся той чоловік, була б можливість скрити сліди аварії на машині.
Варіант №3 збили людину і тупо поїхали далі, думаю що там не дурні люди і так тупо вони б не поступили.

Я так трохи тупо написав, але...
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11.02.2022 01:14 Ответить
Мы не знаем что там было вообще. Если верить Ткачу мы знаем что Ярославский любит кататься на этой тачке и вчера был пьян. Допустим Ткач прав. Но это ничего не доказывает, увы.
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11.02.2022 01:29 Ответить
А ще одну червону майку, можна ж з відблисками , що не знайшли? ... ммм.. значить не треба. Комусь місце роботи звільнили..Поміняли...так сказати
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11.02.2022 02:08 Ответить
А себе він не хоче звільнити через спробу фальсифікації обставин ДТП за участю Трухіна?!!
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11.02.2022 02:29 Ответить
У патриотов виновность человека зависит от того ватник или не ватник. Значит Ярославский невиновен, он валялся пьяный и не мог сбить человека.)
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11.02.2022 02:55 Ответить
Валялся пьяный за рулём? - ну тогда всё понятно!

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11.02.2022 08:42 Ответить
Фигово, ярику есть что защищать. Не вовремя очень. Но место аварии нигде не опубликовано. 574 км. Все. Ночь. Судя по бамперу, лобовой удар был
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11.02.2022 04:13 Ответить
Пан монастырский , відверто заявляю, що в головному слідчому працюють ідіоти
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11.02.2022 05:08 Ответить
Виявився не той, хто був в "червоному", тепер треба шукати того хто "тихенько в ліс пішов".
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11.02.2022 07:12 Ответить
Плохо доил Ярославского вот и был уволен,нового дояра назначат,потом Трухин поедет за деньгами...
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11.02.2022 07:16 Ответить
Нужно же знать зеленую погань, она продает все и вся. Если Ярославский через пару недель вернется назад спокойно, значит сняли как раз за то, что отказывался фальсифицировать, а зеленая мразь хочет бабла срубить и дело замять.
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11.02.2022 07:21 Ответить
звільнений мабуть орел авакова .
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11.02.2022 08:10 Ответить
Моня.стырский, а когда ты будешь гнать и сажать всю вашу зебанутую шушену, которая отмазывает Трухина? Или буба криворогий не велит?
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11.02.2022 07:26 Ответить
Подозреваю, что его сняли не за то. А за то, что об этом наезде было обнародовано.
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11.02.2022 07:26 Ответить
как дела у трухина, там никто ничего не «фальсифицировал» ?! Сам в отставку подать не хочет?
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11.02.2022 07:58 Ответить
так за фальсификацию надо не увольнять, а привлекать к уголовной ответственности...
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11.02.2022 08:23 Ответить
не може бути щоб людина авакова що-небудь незаконное сделала

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11.02.2022 08:27 Ответить
Вероятность того что трезвый водитель сбил человека насмерть стремится к нулю. Если не посадят этого олигарха, значит ничего не изменилось со времен Кучмы.
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11.02.2022 08:48 Ответить
Вероятность того что таким авто управлял водитель - равна нулю . Харьков не даст соврать . Даже если и управлял по причине невменяемости хозяина , то он бы точно на нём не летел . АСЭТ в этом авто при обнаружении препятствия сначала начинает мигать ≪треугольник≫ на панели , потом пищать начинает , а затем тормозить ... Но происходит это всё действие за доли секунд . Подушка должна была сработать то же , но ёё могли просто срезать . Ярославский , как и Дыминский сами нарисовали себе проблему на ровном месте .
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11.02.2022 09:37 Ответить
у нас в області один із активістів бухим збив на пішохідному переході людину. Був на євроблясі, то через пару км її спалив, а у поліцію закинув заяву про те що вкрали. Із огромними проблемами, через коствені докази довели що це він вчинив ДТП, але скільки лайна було вилито за той час і на ментів, і на прокурорів і на суд, важко уявити.
А саме головне, через тиск "громадськості на суд" він не був під вартою. На проголошення вироку не прийшов, а отримавши від адвоката інфу, що визнали винним, відразу пересік кордон. Зараз шукають мудака по Європах...
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11.02.2022 10:58 Ответить
Нажаль у нас люди вважають, якщо активіст, то 100500% "кристально чистой души человек".
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11.02.2022 13:21 Ответить
Яка бурхлива імітація бурхливої діяльності. Монастирський, згориш на роботі...
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11.02.2022 10:05 Ответить
Вот зачем придираться к Монастырскому, сравнивая это дело с Трухиным. Он ясно сказал, что снял с должности начальника харьковской полиции не за ДТП, а за попытку фальсификации. В данном случае Монастырский - молодец.
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11.02.2022 10:22 Ответить
Почему этот "молодец" никого не увольняет ,или сам не уволится за фальсификацию с трухой...в течении пол года..
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11.02.2022 13:38 Ответить
Увольнять за вызывающие демонстративные фальсификации нужно не Перлина, а Татарова, за которым прячется физиономия соотечественника Монатырского и Ярославского по фимилии Ермак. В данном случае налицо обман и попытка подмены, характерная для политических авантюристов и прохвостов. Что до Ярославского, он сможет оправдаться в суде сам без помощи Монастырского.
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11.02.2022 18:54 Ответить
дениска самому потрібно йти з посади бо життя підказує до міністра тобі як до неба рачки
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11.02.2022 10:29 Ответить
Почему никто не пишет про обставыны дтп. Быстрей всего и ярославский был под мухой но и погибший нарушал пдд. Иначе щас бы был вой типа на пешеходном переходе или на красный свет или на обочине ну и т п. А раз по этому поводу молчат то наверняка и пешеход нарушал правила. Например шёл в темноте по дороге да ещё и без светоотражающих элементов.
Хотя это конечно не оправдывает бегство с места дтп и неоказание помощи.
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11.02.2022 10:36 Ответить
мабуть тому, що наразі не має доказів що Ярославський взагалі там був, не говорячи про те, що він був саме за кермом...
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11.02.2022 10:54 Ответить
так, так. а трухін?
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11.02.2022 10:48 Ответить
А про Трухіна все, забудьте. Тепер усі розмови будуть тільки про це ДТП)
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11.02.2022 10:53 Ответить
Спроба передати справу у підконтрольне офісу президента ДБР...
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11.02.2022 10:52 Ответить
А сТрухиным как?
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11.02.2022 11:33 Ответить
Значит, виновный с места ДТП утёк...и ,посовещавшись,нашли "фукса" готового сидеть. Стало быть "виновный" дорог хозяину (если не он сам) . Бывают, знаете ли, любимые родственники и просто незаменимые друзья. Хозяин в городе из первых лиц (если не первое) и интрига та еще....
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11.02.2022 11:50 Ответить
А те що "хазяін" хутко зник з міста ні про що не каже?
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11.02.2022 12:33 Ответить
Мабудь добре пече у дупі через справу Трухіна що вирішив показати себе принциповим і суворим керівником. А щодо того харківського єврея, то його вже давно треба було гнати паганою мітлою чере те, що у його місті резонансні ДТП йдуть одно за іншим. Вочевидь поліція там вже зовсім нічого не робить з існуючим "беспределом" на дорогах і перш за все з боку мажорів.
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11.02.2022 12:31 Ответить
Респект!!!
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11.02.2022 13:38 Ответить
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