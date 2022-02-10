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Новини ДТП
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Монастирський звільнив керівника поліції Харківщини Перліна через спробу фальсифікації обставин ДТП за участю Ярославського

Монастирський звільнив керівника поліції Харківщини Перліна через спробу фальсифікації обставин ДТП за участю Ярославського

Керівник МВС Денис Монастирський звільнив керівника УМВС в Харківській області Станіслава Перліна за ситуацію, яка виникла внаслідок резонансної ДТП за участі автівки з автопарку олігарха Олександра Ярославського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці. 

Монастирський підкреслив: "До відповідальності за смерть людини буде притягнутий тільки той, хто був за кермом! Щойно прийняв рішення про звільнення начальника поліції Харківскої області Станіслава Перліна. Також буде розслідувано спробу фальсификації справи щодо ДТП з кортежем відомого бізнесмена Олександра Ярославського".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Водію Ярославського, який зізнався у скоєнні смертельної ДТП, оголосили підозру

Він продовжив: "Причиною таких моїх дій стало те, що сьогодні слідчі Харківскої поліції подали до прокуратури Харківської області підозру за скоєння резонансної ДТП, яку було складено на особу, яка прийшла вранці і заявила, що саме вона була за кермом авто, на якому було скоєно смертельне ДТП. Натомість, вже сьогодні стало відомо, що ця особа перебувала під час ДТП в іншому місці".

"Через намагання приховати цей злочин та надання завідомо неправдивих показань, справа має бути передана до Головного слідчого управління Національної поліції для повного та об’єктивного розслідування", - резюмував міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми неодноразово фіксували Ярославського за кермом. У ДТП, де загинула людина, потрапив "брабус" з кортежа олігарха вартістю 18 млн, - журналіст Ткач. ФОТО

Раніше ЗМІ повідомляли, що кортеж бізнесмена Ярославського збив на смерть людину у Харківській області.

Також медіа повідомили, що літак Ярославського вилетів з України.

Також читайте: Кортеж бізнесмена Ярославського збив на смерть людину у Харківській області, - ЗМІ

Автор: 

ДТП (4464) звільнення (2663) Ярославський Олександр (272) Монастирський (392)


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Топ коментарі
+49
Кого він повинен був звільнити?Себе?Ну ти ваащє.
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10.02.2022 23:30
+46
А чому після ДТП з Трухіним нікого не звільнили?
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10.02.2022 23:24
+35
Ты смотри, какой резкий. А шо там с Трухиным?
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10.02.2022 23:30
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Монастирському хтось дав команду фас.
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11.02.2022 01:19 Відповісти
угомонитесь,люди в Харькове на проукраинском митинге показали чей Харьков,уверен при атаке орды чиновники открывшие рот про хорошего путина выедут вперед ногами сразу
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11.02.2022 00:59 Відповісти
Просто нагонят бандитов с ножами и калашами, которые постреляют их и всё.
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11.02.2022 01:08 Відповісти
- Люди постановили сегодня не работать. Ты что, стахановец? Закон не уважаешь? Кто научил тебя, босяк, из трояка мастырить писку? Копеечкой надо работать, рукопомойник.(с)
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11.02.2022 10:29 Відповісти
Ярославський дуже не вигідний Росії, там в нього весь бізнес і він думаю не хотів би все втратити, так само як втратив Ахметов в Донецьку.
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11.02.2022 01:17 Відповісти
дай Бог
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11.02.2022 09:43 Відповісти
Розумієте як це все тупо виглядає.

Наприклад машина з кортежу дійсно збиває чоловіка, вони як мінімум мали вийти з машини і подивитись чи він живий, якщо живій то везуть в лікарню і по ходу там же якось рішають і напевно побачили б що відвалився номер машини.
Варіант №2 виходять з машини дивляться, а чоловік вже мертвий, то було б тупо оставляти там тіло, бо по дорогах є камери, могли б просто забрати тіло і десь прикопати, і якийсь час ніхто б не знав де подівся той чоловік, була б можливість скрити сліди аварії на машині.
Варіант №3 збили людину і тупо поїхали далі, думаю що там не дурні люди і так тупо вони б не поступили.

Я так трохи тупо написав, але...
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11.02.2022 01:14 Відповісти
Мы не знаем что там было вообще. Если верить Ткачу мы знаем что Ярославский любит кататься на этой тачке и вчера был пьян. Допустим Ткач прав. Но это ничего не доказывает, увы.
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11.02.2022 01:29 Відповісти
А ще одну червону майку, можна ж з відблисками , що не знайшли? ... ммм.. значить не треба. Комусь місце роботи звільнили..Поміняли...так сказати
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11.02.2022 02:08 Відповісти
А себе він не хоче звільнити через спробу фальсифікації обставин ДТП за участю Трухіна?!!
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11.02.2022 02:29 Відповісти
У патриотов виновность человека зависит от того ватник или не ватник. Значит Ярославский невиновен, он валялся пьяный и не мог сбить человека.)
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11.02.2022 02:55 Відповісти
Валялся пьяный за рулём? - ну тогда всё понятно!

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11.02.2022 08:42 Відповісти
Фигово, ярику есть что защищать. Не вовремя очень. Но место аварии нигде не опубликовано. 574 км. Все. Ночь. Судя по бамперу, лобовой удар был
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11.02.2022 04:13 Відповісти
Пан монастырский , відверто заявляю, що в головному слідчому працюють ідіоти
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11.02.2022 05:08 Відповісти
Виявився не той, хто був в "червоному", тепер треба шукати того хто "тихенько в ліс пішов".
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11.02.2022 07:12 Відповісти
Плохо доил Ярославского вот и был уволен,нового дояра назначат,потом Трухин поедет за деньгами...
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11.02.2022 07:16 Відповісти
Нужно же знать зеленую погань, она продает все и вся. Если Ярославский через пару недель вернется назад спокойно, значит сняли как раз за то, что отказывался фальсифицировать, а зеленая мразь хочет бабла срубить и дело замять.
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11.02.2022 07:21 Відповісти
звільнений мабуть орел авакова .
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11.02.2022 08:10 Відповісти
Моня.стырский, а когда ты будешь гнать и сажать всю вашу зебанутую шушену, которая отмазывает Трухина? Или буба криворогий не велит?
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11.02.2022 07:26 Відповісти
Подозреваю, что его сняли не за то. А за то, что об этом наезде было обнародовано.
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11.02.2022 07:26 Відповісти
как дела у трухина, там никто ничего не «фальсифицировал» ?! Сам в отставку подать не хочет?
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11.02.2022 07:58 Відповісти
так за фальсификацию надо не увольнять, а привлекать к уголовной ответственности...
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11.02.2022 08:23 Відповісти
не може бути щоб людина авакова що-небудь незаконное сделала

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11.02.2022 08:27 Відповісти
Вероятность того что трезвый водитель сбил человека насмерть стремится к нулю. Если не посадят этого олигарха, значит ничего не изменилось со времен Кучмы.
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11.02.2022 08:48 Відповісти
Вероятность того что таким авто управлял водитель - равна нулю . Харьков не даст соврать . Даже если и управлял по причине невменяемости хозяина , то он бы точно на нём не летел . АСЭТ в этом авто при обнаружении препятствия сначала начинает мигать ≪треугольник≫ на панели , потом пищать начинает , а затем тормозить ... Но происходит это всё действие за доли секунд . Подушка должна была сработать то же , но ёё могли просто срезать . Ярославский , как и Дыминский сами нарисовали себе проблему на ровном месте .
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11.02.2022 09:37 Відповісти
у нас в області один із активістів бухим збив на пішохідному переході людину. Був на євроблясі, то через пару км її спалив, а у поліцію закинув заяву про те що вкрали. Із огромними проблемами, через коствені докази довели що це він вчинив ДТП, але скільки лайна було вилито за той час і на ментів, і на прокурорів і на суд, важко уявити.
А саме головне, через тиск "громадськості на суд" він не був під вартою. На проголошення вироку не прийшов, а отримавши від адвоката інфу, що визнали винним, відразу пересік кордон. Зараз шукають мудака по Європах...
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11.02.2022 10:58 Відповісти
Нажаль у нас люди вважають, якщо активіст, то 100500% "кристально чистой души человек".
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11.02.2022 13:21 Відповісти
Яка бурхлива імітація бурхливої діяльності. Монастирський, згориш на роботі...
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11.02.2022 10:05 Відповісти
Вот зачем придираться к Монастырскому, сравнивая это дело с Трухиным. Он ясно сказал, что снял с должности начальника харьковской полиции не за ДТП, а за попытку фальсификации. В данном случае Монастырский - молодец.
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11.02.2022 10:22 Відповісти
Почему этот "молодец" никого не увольняет ,или сам не уволится за фальсификацию с трухой...в течении пол года..
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11.02.2022 13:38 Відповісти
Увольнять за вызывающие демонстративные фальсификации нужно не Перлина, а Татарова, за которым прячется физиономия соотечественника Монатырского и Ярославского по фимилии Ермак. В данном случае налицо обман и попытка подмены, характерная для политических авантюристов и прохвостов. Что до Ярославского, он сможет оправдаться в суде сам без помощи Монастырского.
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11.02.2022 18:54 Відповісти
дениска самому потрібно йти з посади бо життя підказує до міністра тобі як до неба рачки
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11.02.2022 10:29 Відповісти
Почему никто не пишет про обставыны дтп. Быстрей всего и ярославский был под мухой но и погибший нарушал пдд. Иначе щас бы был вой типа на пешеходном переходе или на красный свет или на обочине ну и т п. А раз по этому поводу молчат то наверняка и пешеход нарушал правила. Например шёл в темноте по дороге да ещё и без светоотражающих элементов.
Хотя это конечно не оправдывает бегство с места дтп и неоказание помощи.
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11.02.2022 10:36 Відповісти
мабуть тому, що наразі не має доказів що Ярославський взагалі там був, не говорячи про те, що він був саме за кермом...
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11.02.2022 10:54 Відповісти
так, так. а трухін?
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11.02.2022 10:48 Відповісти
А про Трухіна все, забудьте. Тепер усі розмови будуть тільки про це ДТП)
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11.02.2022 10:53 Відповісти
Спроба передати справу у підконтрольне офісу президента ДБР...
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11.02.2022 10:52 Відповісти
А сТрухиным как?
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11.02.2022 11:33 Відповісти
Значит, виновный с места ДТП утёк...и ,посовещавшись,нашли "фукса" готового сидеть. Стало быть "виновный" дорог хозяину (если не он сам) . Бывают, знаете ли, любимые родственники и просто незаменимые друзья. Хозяин в городе из первых лиц (если не первое) и интрига та еще....
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11.02.2022 11:50 Відповісти
А те що "хазяін" хутко зник з міста ні про що не каже?
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11.02.2022 12:33 Відповісти
Мабудь добре пече у дупі через справу Трухіна що вирішив показати себе принциповим і суворим керівником. А щодо того харківського єврея, то його вже давно треба було гнати паганою мітлою чере те, що у його місті резонансні ДТП йдуть одно за іншим. Вочевидь поліція там вже зовсім нічого не робить з існуючим "беспределом" на дорогах і перш за все з боку мажорів.
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11.02.2022 12:31 Відповісти
Респект!!!
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11.02.2022 13:38 Відповісти
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