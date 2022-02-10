Монастирський звільнив керівника поліції Харківщини Перліна через спробу фальсифікації обставин ДТП за участю Ярославського

Керівник МВС Денис Монастирський звільнив керівника УМВС в Харківській області Станіслава Перліна за ситуацію, яка виникла внаслідок резонансної ДТП за участі автівки з автопарку олігарха Олександра Ярославського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Монастирський підкреслив: "До відповідальності за смерть людини буде притягнутий тільки той, хто був за кермом! Щойно прийняв рішення про звільнення начальника поліції Харківскої області Станіслава Перліна. Також буде розслідувано спробу фальсификації справи щодо ДТП з кортежем відомого бізнесмена Олександра Ярославського".

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Він продовжив: "Причиною таких моїх дій стало те, що сьогодні слідчі Харківскої поліції подали до прокуратури Харківської області підозру за скоєння резонансної ДТП, яку було складено на особу, яка прийшла вранці і заявила, що саме вона була за кермом авто, на якому було скоєно смертельне ДТП. Натомість, вже сьогодні стало відомо, що ця особа перебувала під час ДТП в іншому місці".

"Через намагання приховати цей злочин та надання завідомо неправдивих показань, справа має бути передана до Головного слідчого управління Національної поліції для повного та об’єктивного розслідування", - резюмував міністр.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що кортеж бізнесмена Ярославського збив на смерть людину у Харківській області.

Також медіа повідомили, що літак Ярославського вилетів з України.

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