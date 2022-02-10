Монастирський звільнив керівника поліції Харківщини Перліна через спробу фальсифікації обставин ДТП за участю Ярославського
Керівник МВС Денис Монастирський звільнив керівника УМВС в Харківській області Станіслава Перліна за ситуацію, яка виникла внаслідок резонансної ДТП за участі автівки з автопарку олігарха Олександра Ярославського.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Монастирський підкреслив: "До відповідальності за смерть людини буде притягнутий тільки той, хто був за кермом! Щойно прийняв рішення про звільнення начальника поліції Харківскої області Станіслава Перліна. Також буде розслідувано спробу фальсификації справи щодо ДТП з кортежем відомого бізнесмена Олександра Ярославського".
Він продовжив: "Причиною таких моїх дій стало те, що сьогодні слідчі Харківскої поліції подали до прокуратури Харківської області підозру за скоєння резонансної ДТП, яку було складено на особу, яка прийшла вранці і заявила, що саме вона була за кермом авто, на якому було скоєно смертельне ДТП. Натомість, вже сьогодні стало відомо, що ця особа перебувала під час ДТП в іншому місці".
"Через намагання приховати цей злочин та надання завідомо неправдивих показань, справа має бути передана до Головного слідчого управління Національної поліції для повного та об’єктивного розслідування", - резюмував міністр.
Раніше ЗМІ повідомляли, що кортеж бізнесмена Ярославського збив на смерть людину у Харківській області.
Також медіа повідомили, що літак Ярославського вилетів з України.
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Наприклад машина з кортежу дійсно збиває чоловіка, вони як мінімум мали вийти з машини і подивитись чи він живий, якщо живій то везуть в лікарню і по ходу там же якось рішають і напевно побачили б що відвалився номер машини.
Варіант №2 виходять з машини дивляться, а чоловік вже мертвий, то було б тупо оставляти там тіло, бо по дорогах є камери, могли б просто забрати тіло і десь прикопати, і якийсь час ніхто б не знав де подівся той чоловік, була б можливість скрити сліди аварії на машині.
Варіант №3 збили людину і тупо поїхали далі, думаю що там не дурні люди і так тупо вони б не поступили.
Я так трохи тупо написав, але...
А саме головне, через тиск "громадськості на суд" він не був під вартою. На проголошення вироку не прийшов, а отримавши від адвоката інфу, що визнали винним, відразу пересік кордон. Зараз шукають мудака по Європах...
Хотя это конечно не оправдывает бегство с места дтп и неоказание помощи.