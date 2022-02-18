Ситуация на Донбассе вызывает тревогу, - Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эскалация ситуации на Донбассе вызывает тревогу в Москве.
Об этом он сказал журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"То, что происходит на Донбассе, - это очень тревожные новости, они вызывают чувство тревоги. Потенциально они очень опасны", - сказал Песков.
На просьбу прокомментировать слова президента США Джо Байдена о том, что информацию о ситуации на Донбассе ему предоставляют 17 разведслужб США, Песков сказал: "Да, их в США очень много различных (разведслужб). В России у президента с этим все хорошо", - сказал Песков.
Пескова также спросили, как спится президенту РФ Владимиру Путину на фоне обострения ситуации на Донбассе.
"Спокойно", – ответил он.
Как сообщалось, за прошедшие сутки, 17 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксированы 60 нарушений режима прекращения огня, 43 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате вражеских действий были ранены двое украинских военнослужащих и двое гражданских.
Сегодня по состоянию на 9 часов утра со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы уже 20 нарушений режима прекращения огня, 15 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Войска РФ ведут огонь из населенных пунктов и размещают свои артсистемы вблизи жилых домов.
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Та й не тільки ти один не дозволяєш... Я, он, можу навскидку назвати ще такі потужні об'єднання людей (які проти), як Рух опору капітуляції, партія Європейська Солідарність, Демократична Сокира, та й майже всі інші українські партії (окрім відверто зпрокацаплених), так зване громадянське суспільство з численими ГО, тощо.
Інша справа, що навіть такі потужні сили не можуть примусити бубочку по мордасам іпашити тих клоунів, що навпроти нього... ну, так це заслуга 73/43%зебілів, які прогаласвали і за партію прислуги уродів...
То хоч Азовське було, чи на Дніпрі знімали?
Тепер от росіяни розкопують "масові захоронення" на Донбасі, а від нашого знову ні пари з вуст. Хоча кожна година мовчанки переконує світ у тому, що "тут щось не чисто". Це такий твій "знак согласія", Вова? https://t.me/nuts_roses/534 https://t.me/nuts_roses/534
"Ми одразу визнаємо: нам військові люди з чужими прапорами на нашій території не потрібні. Ми цього не просимо. Інакше дестабілізація буде у всьому світі. Ми не хочемо давати зайвий привід РФ говорити, що у нас тут бази і що їм треба себе "захищати", - Про це він заявив в https://www.rbc.ua/rus/news/vladimir-zelenskiy-prohodya-put-nato-ukraina-1645105487.html інтерв'ю РБК-Україна .
Политики, которые восемь лет убеждали нас, что Россия - наш друг, партнер, мирная братская страна и вообще не сторона конфликта, вдруг ломанулись из Украины, как только появились слухи о возможном российском вторжении.
"Ситуация под Москвой вызывает тревогу". Геббельс.
А.Невзоров - https://video.twimg.com/ext_tw_video/1494347462525566979/pu/vid/640x640/Ir33MAKC1T2Hiibs.mp4 видео
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Клиническая картина параноидной формы заболевания включает такие проявления, как: Наличие сверхидеи, имеющей высшую ценность и значимость. Мнения, не соответствующие мировоззрению параноика, подвергаются активной критике. Если здорового человека в каких-либо моментах можно переубедить, то больной человек будет до конца отстаивать свои идеи. Никакие аргументы на него не действуют. Маниакальная подозрительность, сосредоточенность на своей персоне, мания величия. Это главные признаки паранойи. Постоянный поиск мнимых врагов. Возникновение этого симптома связано с жизненной нереализованностью и неудачами. Отсутствие самокритичности не позволяет анализировать собственные ошибки. Поэтому виноватого приходится искать среди окружающих. В качестве такого объекта выбирается отдельная личность, страна или даже весь мир. Опасность для общества. На поздних стадиях расстройство личности приводит пациента в психиатрический стационар. Симптомы паранойи, которые раньше казались несущественными, становятся угрозой для окружающих. Например, человек считает, что коллеги устраивают заговоры. Пациент долго присматривается к подозрительным людям и однажды решает расправиться с выбранными объектами. Читайте подробнее на: https://eustress.ru/shizofreniya/paranojya-i-shizofreniya-otlichiya
Россия - Финляндии: "Злодейка! Пытаешься на меня напасть?"
Минобороны России объявило о проведении в субботу, 19 февраля, ядерных учений под руководством президента Владимира Путина.
Будут проведены пуски баллистических и крылатых ракет. К учениям будут привлечены Южный военный округ, а также корабли Северного и Черноморского флотов.
В рамках учений планируется проверить готовность военного управления, боевых расчётов, экипажей и надёжность вооружения стратегических ядерных и неядерных сил, сообщает Минобороны.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что Москва перенесла ядерные учения с осени на февраль. Собеседники издания расценили это как предостережение НАТО и связали с вероятным вторжением России на территорию Украины.
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