Ситуация на Донбассе вызывает тревогу, - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эскалация ситуации на Донбассе вызывает тревогу в Москве.

Об этом он сказал журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"То, что происходит на Донбассе, - это очень тревожные новости, они вызывают чувство тревоги. Потенциально они очень опасны", - сказал Песков.

На просьбу прокомментировать слова президента США Джо Байдена о том, что информацию о ситуации на Донбассе ему предоставляют 17 разведслужб США, Песков сказал: "Да, их в США очень много различных (разведслужб). В России у президента с этим все хорошо", - сказал Песков.

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Пескова также спросили, как спится президенту РФ Владимиру Путину на фоне обострения ситуации на Донбассе.

"Спокойно", – ответил он.

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 17 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксированы 60 нарушений режима прекращения огня, 43 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате вражеских действий были ранены двое украинских военнослужащих и двое гражданских.

Сегодня по состоянию на 9 часов утра со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы уже 20 нарушений режима прекращения огня, 15 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Войска РФ ведут огонь из населенных пунктов и размещают свои артсистемы вблизи жилых домов.

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