Ситуація на Донбасі викликає тривогу, - Пєсков
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що ескалація ситуації на Донбасі викликає тривогу в Москві.
Про це він сказав журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
"Те, що відбувається на Донбасі, - це дуже тривожні новини, вони викликають почуття тривоги. Потенційно вони дуже небезпечні", - сказав Пєсков.
На прохання прокоментувати слова президента США Джо Байдена про те, що інформацію про ситуацію на Донбасі йому надають 17 розвідслужб США, Пєсков сказав: "Так, їх у США дуже багато різних (розвідслужб). У Росії у президента з цим все добре", - сказав Пєсков.
У Пєскова також запитали, як спиться президенту РФ Володимиру Путіну на тлі загострення ситуації на Донбасі.
"Спокійно", - відповів він.
Як повідомлялося, упродовж минулої доби, 17 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 60 порушень режиму припинення вогню, 43 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. В результаті ворожих дій було поранено двох українських віськовослужбовців та двох цивільних громадян.
Сьогодні, станом на 9 годину ранку з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано вже 20 порушень режиму припинення вогню, 15 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Війська РФ ведуть вогонь з населених пунктів та розміщують свої артсистеми поблизу житлових будинків.
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Та й не тільки ти один не дозволяєш... Я, он, можу навскидку назвати ще такі потужні об'єднання людей (які проти), як Рух опору капітуляції, партія Європейська Солідарність, Демократична Сокира, та й майже всі інші українські партії (окрім відверто зпрокацаплених), так зване громадянське суспільство з численими ГО, тощо.
Інша справа, що навіть такі потужні сили не можуть примусити бубочку по мордасам іпашити тих клоунів, що навпроти нього... ну, так це заслуга 73/43%зебілів, які прогаласвали і за партію прислуги уродів...
То хоч Азовське було, чи на Дніпрі знімали?
Тепер от росіяни розкопують "масові захоронення" на Донбасі, а від нашого знову ні пари з вуст. Хоча кожна година мовчанки переконує світ у тому, що "тут щось не чисто". Це такий твій "знак согласія", Вова? https://t.me/nuts_roses/534 https://t.me/nuts_roses/534
"Ми одразу визнаємо: нам військові люди з чужими прапорами на нашій території не потрібні. Ми цього не просимо. Інакше дестабілізація буде у всьому світі. Ми не хочемо давати зайвий привід РФ говорити, що у нас тут бази і що їм треба себе "захищати", - Про це він заявив в https://www.rbc.ua/rus/news/vladimir-zelenskiy-prohodya-put-nato-ukraina-1645105487.html інтерв'ю РБК-Україна .
Политики, которые восемь лет убеждали нас, что Россия - наш друг, партнер, мирная братская страна и вообще не сторона конфликта, вдруг ломанулись из Украины, как только появились слухи о возможном российском вторжении.
"Ситуация под Москвой вызывает тревогу". Геббельс.
А.Невзоров - https://video.twimg.com/ext_tw_video/1494347462525566979/pu/vid/640x640/Ir33MAKC1T2Hiibs.mp4 видео
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Клиническая картина параноидной формы заболевания включает такие проявления, как: Наличие сверхидеи, имеющей высшую ценность и значимость. Мнения, не соответствующие мировоззрению параноика, подвергаются активной критике. Если здорового человека в каких-либо моментах можно переубедить, то больной человек будет до конца отстаивать свои идеи. Никакие аргументы на него не действуют. Маниакальная подозрительность, сосредоточенность на своей персоне, мания величия. Это главные признаки паранойи. Постоянный поиск мнимых врагов. Возникновение этого симптома связано с жизненной нереализованностью и неудачами. Отсутствие самокритичности не позволяет анализировать собственные ошибки. Поэтому виноватого приходится искать среди окружающих. В качестве такого объекта выбирается отдельная личность, страна или даже весь мир. Опасность для общества. На поздних стадиях расстройство личности приводит пациента в психиатрический стационар. Симптомы паранойи, которые раньше казались несущественными, становятся угрозой для окружающих. Например, человек считает, что коллеги устраивают заговоры. Пациент долго присматривается к подозрительным людям и однажды решает расправиться с выбранными объектами. Читайте подробнее на: https://eustress.ru/shizofreniya/paranojya-i-shizofreniya-otlichiya
Россия - Финляндии: "Злодейка! Пытаешься на меня напасть?"
Минобороны России объявило о проведении в субботу, 19 февраля, ядерных учений под руководством президента Владимира Путина.
Будут проведены пуски баллистических и крылатых ракет. К учениям будут привлечены Южный военный округ, а также корабли Северного и Черноморского флотов.
В рамках учений планируется проверить готовность военного управления, боевых расчётов, экипажей и надёжность вооружения стратегических ядерных и неядерных сил, сообщает Минобороны.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что Москва перенесла ядерные учения с осени на февраль. Собеседники издания расценили это как предостережение НАТО и связали с вероятным вторжением России на территорию Украины.
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