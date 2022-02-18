Ситуація на Донбасі викликає тривогу, - Пєсков

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що ескалація ситуації на Донбасі викликає тривогу в Москві.

Про це він сказав журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Те, що відбувається на Донбасі, - це дуже тривожні новини, вони викликають почуття тривоги. Потенційно вони дуже небезпечні", - сказав Пєсков.

На прохання прокоментувати слова президента США Джо Байдена про те, що інформацію про ситуацію на Донбасі йому надають 17 розвідслужб США, Пєсков сказав: "Так, їх у США дуже багато різних (розвідслужб). У Росії у президента з цим все добре", - сказав Пєсков.

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У Пєскова також запитали, як спиться президенту РФ Володимиру Путіну на тлі загострення ситуації на Донбасі.

"Спокійно", - відповів він.

Як повідомлялося, упродовж минулої доби, 17 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 60 порушень режиму припинення вогню, 43 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. В результаті ворожих дій було поранено двох українських віськовослужбовців та двох цивільних громадян.

Сьогодні, станом на 9 годину ранку з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано вже 20 порушень режиму припинення вогню, 15 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Війська РФ ведуть вогонь з населених пунктів та розміщують свої артсистеми поблизу житлових будинків.

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