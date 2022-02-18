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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Ситуація на Донбасі викликає тривогу, - Пєсков

Ситуація на Донбасі викликає тривогу, - Пєсков

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що ескалація ситуації на Донбасі викликає тривогу в Москві.

Про це він сказав журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Те, що відбувається на Донбасі, - це дуже тривожні новини, вони викликають почуття тривоги. Потенційно вони дуже небезпечні", - сказав Пєсков.

На прохання прокоментувати слова президента США Джо Байдена про те, що інформацію про ситуацію на Донбасі йому надають 17 розвідслужб США, Пєсков сказав: "Так, їх у США дуже багато різних (розвідслужб). У Росії у президента з цим все добре", - сказав Пєсков.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Під обстріл військ РФ потрапив дитячий центр творчості в Мар'їнці. ФОТО

У Пєскова також запитали, як спиться президенту РФ Володимиру Путіну на тлі загострення ситуації на Донбасі.

"Спокійно", - відповів він.

Як повідомлялося, упродовж минулої доби, 17 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 60 порушень режиму припинення вогню, 43 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. В результаті ворожих дій було поранено двох українських віськовослужбовців та двох цивільних громадян.

Сьогодні, станом на 9 годину ранку з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано вже 20 порушень режиму припинення вогню, 15 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Війська РФ ведуть вогонь з населених пунктів та розміщують свої артсистеми поблизу житлових будинків.

Також дивіться: Пошкоджено щонайменше 10 домоволодінь мирних жителів, - наслідки вчорашнього обстрілу військами РФ Врубівки. ФОТОрепортаж

армія рф (17143) обстріл (28156) Пєсков (1604) Донбас (22354) бойові дії (3666)


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Топ коментарі
+30
ублюдки.... у нацистов также многое вызывало обеспокоенность.... когда уже Х..ло подохнет ушлебок окурочный...
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18.02.2022 12:31
+22
На данный момент единственной жертвой нового российско-украинского противостояния стала партия ОПЗЖ. Еще никто не стрелял, а людей Медведчука уже разметало по всей Европе.

Политики, которые восемь лет убеждали нас, что Россия - наш друг, партнер, мирная братская страна и вообще не сторона конфликта, вдруг ломанулись из Украины, как только появились слухи о возможном российском вторжении.
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18.02.2022 12:40
+13
и как они с Зеленским не могут найти общий язык. Ведь такие же клоуны, как и он
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18.02.2022 12:30
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и как они с Зеленским не могут найти общий язык. Ведь такие же клоуны, как и он
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18.02.2022 12:30 Відповісти
якби ти дозволив - то би знайшли б на раз.
Та й не тільки ти один не дозволяєш... Я, он, можу навскидку назвати ще такі потужні об'єднання людей (які проти), як Рух опору капітуляції, партія Європейська Солідарність, Демократична Сокира, та й майже всі інші українські партії (окрім відверто зпрокацаплених), так зване громадянське суспільство з численими ГО, тощо.
Інша справа, що навіть такі потужні сили не можуть примусити бубочку по мордасам іпашити тих клоунів, що навпроти нього... ну, так це заслуга 73/43%зебілів, які прогаласвали і за партію прислуги уродів...
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18.02.2022 12:40 Відповісти
Так зараз президентські рейтинги Порошенка і Зеленського майже зрівнялись. Це вже сигнал для поки що діючого президента, що він щось робить неправильно
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18.02.2022 12:45 Відповісти
Наше счастье что президент США не оказался таким клоуном как Зеля! Что бы мы делали если бы это был Трамп ?
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18.02.2022 12:46 Відповісти
Да, Трамп он такой, мог бы сказать, что **бнет по России атомными бомбами, а поставки вооружений Украине всё-равно бы продавило двухпартийное большинство.
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18.02.2022 12:51 Відповісти
ТЫ ИДИОТ?
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18.02.2022 12:51 Відповісти
Піськов-лицемірний покидьок...
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18.02.2022 12:31 Відповісти
ублюдки.... у нацистов также многое вызывало обеспокоенность.... когда уже Х..ло подохнет ушлебок окурочный...
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18.02.2022 12:31 Відповісти
Судя по размерам его белого стола, он очень сильно боиться умереть.
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18.02.2022 12:35 Відповісти
Боїться, що раптом зляже, то йому замість кисню в маску новічок пустять
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18.02.2022 12:57 Відповісти
У нацистов не было принято ныть про обеспокоенность.
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18.02.2022 13:48 Відповісти
Кацапи так відкрито гадять і підставляються , що це викликає тривогу у йоршика !
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18.02.2022 12:34 Відповісти
то он сделал кальку на жабоедов
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18.02.2022 12:38 Відповісти
Лучшая защита - это нападение.
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18.02.2022 12:35 Відповісти
У жабоєдафранцуза і фашика Шольца теж викликає стурбованість, а бульбафюрер Лукашенка взагалі перестурбований бо партизани вже лізуть з України)))
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18.02.2022 12:36 Відповісти
пяаськов - безпринципная шавка
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18.02.2022 12:36 Відповісти
...Минула доба від обстрілів десятків пунктів на сході, Вова мовчить. Вже весь світ заглянув у діру станичного садочка, Вова мовчить. Росіяни виводять на трибуну Радбезу опудало, яке звинувачує український військових у злочинах проти людства, а Вова на морі.
То хоч Азовське було, чи на Дніпрі знімали?

Тепер от росіяни розкопують "масові захоронення" на Донбасі, а від нашого знову ні пари з вуст. Хоча кожна година мовчанки переконує світ у тому, що "тут щось не чисто". Це такий твій "знак согласія", Вова? https://t.me/nuts_roses/534 https://t.me/nuts_roses/534

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18.02.2022 12:37 Відповісти
Ну чого ж мовчить. Вчора воно бігало й кричало, що іноземних військових (а це наші партнери - американці і британці) ми не просимо.

"Ми одразу визнаємо: нам військові люди з чужими прапорами на нашій території не потрібні. Ми цього не просимо. Інакше дестабілізація буде у всьому світі. Ми не хочемо давати зайвий привід РФ говорити, що у нас тут бази і що їм треба себе "захищати", - Про це він заявив в https://www.rbc.ua/rus/news/vladimir-zelenskiy-prohodya-put-nato-ukraina-1645105487.html інтерв'ю РБК-Україна .
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18.02.2022 12:50 Відповісти
Піськін а ти знаєш як стурбований наш **********)))..ще сильніше за тебе))) Він вже памперси міняє кожну годуну)))
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18.02.2022 12:38 Відповісти
На данный момент единственной жертвой нового российско-украинского противостояния стала партия ОПЗЖ. Еще никто не стрелял, а людей Медведчука уже разметало по всей Европе.

Политики, которые восемь лет убеждали нас, что Россия - наш друг, партнер, мирная братская страна и вообще не сторона конфликта, вдруг ломанулись из Украины, как только появились слухи о возможном российском вторжении.
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18.02.2022 12:40 Відповісти
Причем ломанулись почему-то не к тому другу и партнеру, которого навязывали нам, а в ненавистную им "гейропу".
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18.02.2022 12:55 Відповісти
Осень 1941.
"Ситуация под Москвой вызывает тревогу". Геббельс.
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18.02.2022 12:41 Відповісти
Сами обстреливают Украину включая детский садик и тревожатся суки, ипаные лицемеры
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18.02.2022 12:44 Відповісти
Никогда такого не было и вот опять !
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18.02.2022 12:44 Відповісти
Да, тревогу ситуация вызывает исключительно у Украинской стороны.
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18.02.2022 12:45 Відповісти
https://bombay.d3.ru/fenomenalnoe-litsemerie-2256679/ Феноменальное лицемерие
А.Невзоров - https://video.twimg.com/ext_tw_video/1494347462525566979/pu/vid/640x640/Ir33MAKC1T2Hiibs.mp4 видео

* * *
Клиническая картина параноидной формы заболевания включает такие проявления, как: Наличие сверхидеи, имеющей высшую ценность и значимость. Мнения, не соответствующие мировоззрению параноика, подвергаются активной критике. Если здорового человека в каких-либо моментах можно переубедить, то больной человек будет до конца отстаивать свои идеи. Никакие аргументы на него не действуют. Маниакальная подозрительность, сосредоточенность на своей персоне, мания величия. Это главные признаки паранойи. Постоянный поиск мнимых врагов. Возникновение этого симптома связано с жизненной нереализованностью и неудачами. Отсутствие самокритичности не позволяет анализировать собственные ошибки. Поэтому виноватого приходится искать среди окружающих. В качестве такого объекта выбирается отдельная личность, страна или даже весь мир. Опасность для общества. На поздних стадиях расстройство личности приводит пациента в психиатрический стационар. Симптомы паранойи, которые раньше казались несущественными, становятся угрозой для окружающих. Например, человек считает, что коллеги устраивают заговоры. Пациент долго присматривается к подозрительным людям и однажды решает расправиться с выбранными объектами. Читайте подробнее на: https://eustress.ru/shizofreniya/paranojya-i-shizofreniya-otlichiya
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18.02.2022 12:45 Відповісти
он китайці всіх споцменів загнали в морозильну камери і попробуйте показать в таких умовах хороший результат оце так олімпіада кацапи змагаються з китайцями хто більшу пакость світу зробить
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18.02.2022 12:47 Відповісти
Я читал где-то в комментариях, что следующие поставки вооружения из США и Великобритании будут вообще чумовыми
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18.02.2022 12:49 Відповісти
Дали команду сепарам на массовые обстрелы и обеспокоились сразу.
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18.02.2022 12:50 Відповісти
А какое ему дело до украинского Донбаса.
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18.02.2022 12:53 Відповісти
Самі обстріляли і самі "абєспакоілісь" Цап- це не людина, а мерзенне підле створіння і на українській землі його жде тільки дірка в голові і канава
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18.02.2022 12:53 Відповісти
Смахивает на придурка, который насрал и показывает пальцем что оно воняет
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18.02.2022 12:55 Відповісти
))) если писюнков в курсе сна *****, то выходит шо он минимум держит свечку у его постели. ну или вообще с ним в постели )) как сказала бы мадонна "в постели с ******" ))
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18.02.2022 12:56 Відповісти
Донбас - ерунда!!! Я жене запретил в Киев ехать !! Россияне сказали весь Киев залит фашистской спермой!!!! Пусть сидит дома!!!
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18.02.2022 12:56 Відповісти
Ты с кем ща разговариваешь?
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18.02.2022 12:58 Відповісти
Хочешь с тобой поговорю!
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18.02.2022 13:04 Відповісти
Хочу. Рассказывай как казломордые такие как ты в Украину припхались. Жду ответа.
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18.02.2022 13:18 Відповісти
Ну мой Козлоордый папа с Четрткова Терн. обл , Козломордая мама с Днепра!! Встретились эти два козломордых, занялись сексом и получились три козломордых ребенка!!! Вот так это было в кратце!!
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18.02.2022 13:24 Відповісти
Бывает. А почему тогда кулемет не смазываешь шоб кацапам навалять?
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18.02.2022 13:29 Відповісти
Пойдёте против Украины?
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18.02.2022 14:05 Відповісти
Вопрос только один. Что мы вам плохого сделали?
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18.02.2022 14:06 Відповісти
Чем???
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18.02.2022 14:45 Відповісти
Во *****. Сами ****** и сами потом сказки рассказывают. Никогда не прощу!!! Уже смазываю гаубицу.
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18.02.2022 12:57 Відповісти
Самі стріляють, самі тривожаться.
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18.02.2022 13:00 Відповісти
Ух-ты-ы.У московитов которая собрала орду у границ Украины появилась тревога.А вот еще несколько дней назад была увереность в своей всемогущественности и в том что именно они являются пупом мира.А сегодня уже тревога.
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18.02.2022 13:02 Відповісти
цинизм орков не знает границ..
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18.02.2022 13:04 Відповісти
https://holodilnik.d3.ru/karikatura-1939-goda-2256568/ Карикатура 1939 года

Россия - Финляндии: "Злодейка! Пытаешься на меня напасть?"
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18.02.2022 13:06 Відповісти
Після цьогоскликають своїх вівчарок на трибуни і дають команду фас.
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18.02.2022 13:11 Відповісти
интересно, откуда он знает, как спит *****?
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18.02.2022 13:24 Відповісти
А у писькова бывают хоть какие-то намеки эскалации мозга в контексте постоянно генерируемой им лжи? Вряд ли. Там уже всё потеряно.
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18.02.2022 13:34 Відповісти
вот так

Минобороны России объявило о проведении в субботу, 19 февраля, ядерных учений под руководством президента Владимира Путина.

Будут проведены пуски баллистических и крылатых ракет. К учениям будут привлечены Южный военный округ, а также корабли Северного и Черноморского флотов.

В рамках учений планируется проверить готовность военного управления, боевых расчётов, экипажей и надёжность вооружения стратегических ядерных и неядерных сил, сообщает Минобороны.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что Москва перенесла ядерные учения с осени на февраль. Собеседники издания расценили это как предостережение НАТО и связали с вероятным вторжением России на территорию Украины.

https://www.yaplakal.com/go/?https%3A%2F%2Fwww.svoboda.org%2Fa%2Fminoborony-rossii-obyavilo-o-provedenii-yadernyh-ucheniy%2F31709762.html via & https://www.yaplakal.com/go/?https%3A%2F%2Fpolitring.com%2Fmir%2F52083-rossiya-provedet-ucheniya-s-uchastiem-yadernoy-triady.html via
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18.02.2022 13:44 Відповісти
Мне кажется "маркиз" все усложнил, в ссср почти все были зомби, а эрэфия продолжение империи зла, вспрмните полавление прадской весны, тогда на ппртесты, из 250 млн населения вышли на прртест 7 человек, я хому сказать, эти 140 млн остаток тех 250 млн, и вылечить их невозможно, их нужно только утилизировать.
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18.02.2022 13:44 Відповісти
Все заявления этого существа, тот же понос, который изрыгает мунтян. Не взирая на титулы, уровень, мерзости мунтян и писькова одинаковый. Не стоит даже публиковать такие "новости". Это так же банально, как срущая корова среди поля, только вместо жопы у нее голова писькова, ну или мунтян, или лаврова. Суть повествуемого, ими, непонятна, только слышно как что то ляпает, падая на землю.
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18.02.2022 13:48 Відповісти
Авжеш турботно ,коли кацапи з гармат по дитячим садочкам гатять.
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18.02.2022 13:53 Відповісти
"Ой, а кто это наделал???"
""
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18.02.2022 15:00 Відповісти
читать противно этих мразей. цинничные недолюди. нет - просто нелюди, биомусор. только уничтожать.
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18.02.2022 19:01 Відповісти
 
 