"Погибли все, кто был на палубе, в рубке, кто управлял крейсером, кто был на вахте", - мать срочника с крейсера "Москва"

Журналисты продолжают находить родных матросов, которые смогли спастись из подбитого украинскими ракетами российского крейсера "Москва".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале программы "Схемы" (Радио Свобода).

В процессе журналисты находят родственников членов экипажа затонувшей "Москвы". Одна из них – мать матроса-срочника.

Женщина рассказала, что вечером 14 апреля ей позвонил сын, и все что сообщил – шло вопреки официальным заявлениям российских властей. В частности, он подтвердил, что в корабль попали украинские ракеты "Нептун". Он сообщил о 40 погибших на крейсере. По словам матери моряка, этот корабль с 24 февраля уже выполнял ряд боевых задач, в том числе на острове Змеиный, а во время последнего похода российские войска планировали операцию по высадке морпехов в Одессе. Редакция не называет ее имени из соображений безопасности.

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Матрос вышел на связь с матерью 14 апреля.

"Сын мне позвонил по телефону 14-го в слезах и сказал: "Мама, ты понимаешь, что произошло? В нас запустили 3 ракеты! (по данным украинской власти, по крейсеру "Москва" были выпущены две крылатые ракеты "Нептун" – ред.)", – женщина продолжила рассказ. – Часть ребят эвакуировали на фрегат "Макаров". Всех выживших доставили в Севастополь. Им дали телефоны, потому что они были, извините, только в трусах и тельняжках. У них все там осталось, и телефоны, и документы. Они без всего".

На тот момент женщина уже видела сообщения в новостях о "пожаре на корабле" и спросила у него об этом.

"Он мне сказал: "Нет, мама, это неправда. Никакой это не пожар". Он не просто так это говорит, не с головы взял. Рассказывает мне и плачет от пережившего ужаса. Ну, согласитесь, что он просто так бы это не придумал. И это не шлюпка деревянная, которая просто так бы загорелась. Никто ничего не объясняет. Я просто не понимаю, почему радары на знаменитом крейсере, который был оснащен, не распознали эти ракеты "Нептун".

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Поэтому теперь женщина исключает официальную версию Минобороны РФ о якобы возгорании "Москвы" в результате детонации боеприпаса".

Всего на "Москве", по словам матери российского матроса, находились около 510 человек. Сын рассказал ей, что знает о 40 погибших. "По его словам, погибли все, кто был на палубе, в рубке, кто руководил крейсером, кто был на вахте, потому что удар произошел как раз по палубе... Есть раненые с оторванными конечностями", – говорит женщина.

Мать матроса рассказала, что ее сын на корабле проходил срочную службу. Как выяснилось, с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину.

"Он срочник. А как он оказался на крейсере, выполнявшем задание – это большой вопрос. Крейсер участвовал в боевых действиях, остров Змеиный, Одесская область. И мой сын там же участвовал, как срочник. Это значит что? Невыполнение приказов? Несоблюдение законов?" – говорит мать матроса.

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