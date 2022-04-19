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Новости Агрессия России против Украины Война
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"Погибли все, кто был на палубе, в рубке, кто управлял крейсером, кто был на вахте", - мать срочника с крейсера "Москва"

москва,крейсер

Журналисты продолжают находить родных матросов, которые смогли спастись из подбитого украинскими ракетами российского крейсера "Москва".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале программы "Схемы" (Радио Свобода).

В процессе журналисты находят родственников членов экипажа затонувшей "Москвы". Одна из них – мать матроса-срочника.

Женщина рассказала, что вечером 14 апреля ей позвонил сын, и все что сообщил – шло вопреки официальным заявлениям российских властей. В частности, он подтвердил, что в корабль попали украинские ракеты "Нептун". Он сообщил о 40 погибших на крейсере. По словам матери моряка, этот корабль с 24 февраля уже выполнял ряд боевых задач, в том числе на острове Змеиный, а во время последнего похода российские войска планировали операцию по высадке морпехов в Одессе. Редакция не называет ее имени из соображений безопасности.

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Матрос вышел на связь с матерью 14 апреля.

"Сын мне позвонил по телефону 14-го в слезах и сказал: "Мама, ты понимаешь, что произошло? В нас запустили 3 ракеты! (по данным украинской власти, по крейсеру "Москва" были выпущены две крылатые ракеты "Нептун" – ред.)", – женщина продолжила рассказ. – Часть ребят эвакуировали на фрегат "Макаров". Всех выживших доставили в Севастополь. Им дали телефоны, потому что они были, извините, только в трусах и тельняжках. У них все там осталось, и телефоны, и документы. Они без всего".

На тот момент женщина уже видела сообщения в новостях о "пожаре на корабле" и спросила у него об этом.

"Он мне сказал: "Нет, мама, это неправда. Никакой это не пожар". Он не просто так это говорит, не с головы взял. Рассказывает мне и плачет от пережившего ужаса. Ну, согласитесь, что он просто так бы это не придумал. И это не шлюпка деревянная, которая просто так бы загорелась. Никто ничего не объясняет. Я просто не понимаю, почему радары на знаменитом крейсере, который был оснащен, не распознали эти ракеты "Нептун".

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Поэтому теперь женщина исключает официальную версию Минобороны РФ о якобы возгорании "Москвы" в результате детонации боеприпаса".

Всего на "Москве", по словам матери российского матроса, находились около 510 человек. Сын рассказал ей, что знает о 40 погибших. "По его словам, погибли все, кто был на палубе, в рубке, кто руководил крейсером, кто был на вахте, потому что удар произошел как раз по палубе... Есть раненые с оторванными конечностями", – говорит женщина.

Мать матроса рассказала, что ее сын на корабле проходил срочную службу. Как выяснилось, с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину.

"Он срочник. А как он оказался на крейсере, выполнявшем задание – это большой вопрос. Крейсер участвовал в боевых действиях, остров Змеиный, Одесская область. И мой сын там же участвовал, как срочник. Это значит что? Невыполнение приказов? Несоблюдение законов?" – говорит мать матроса.

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крейсер (98) Черноморский флот РФ (1560) Черное море (1480)


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Топ комментарии
+89
Горіть в пеклі підари. І мамаша цього строковика хай там горить. Всіх кацапів в пекло.
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19.04.2022 21:31
+81
Так это ж хорошо. Что не так, а свиноматка?
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19.04.2022 21:29
+61
Щодо 3-ьох ракет: першою була керована високоточна бомба з "Байрактару" - яка "засліпила" локатор того сраного крейсєра мацква, а вже потім прилетіли два "Нептуни", які й зробили що треба!
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19.04.2022 21:31
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згоден, Ниже написав таке саме.
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19.04.2022 22:09 Ответить
Та шож такое, я нимагу праматать ленту, шобы дописать свой скорбный коммент. Скарблю, сачуствую, пытаюсь помочь в дальнейшем. С участием Кущ
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19.04.2022 22:07 Ответить
Не вірю а ні цвй тьотці, ані всім іншим байкам. Гадаю, що якщо є живі - то по пальцях. Вдумайтесь - корабель один (!!!!) і горить - там пекло, без гіпербол. Хто пірнув у море - ну можна протриматись півгодини, максимум, якщо не зварило. Хто міг вижити на посудині, яка плавиться? Дурня. І друге - хто міг настільки швидко підійти? Так що - мамка теж фейкова, скоріш з усе, дурять кацапам голови, що хтось там вижив. Ну - це мої думки, можливо я помиляюся.
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19.04.2022 22:08 Ответить
Я русский из Киева, я выучил пару слов украинских: вам - *****! Громко говорю вам, оркам, во весь рот: вам - *****!
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19.04.2022 22:08 Ответить
Тоже по рождению русский, правда с 70-го - житель Сум. И, как учитель биологии, целиком Вас поддерживаю, правда более изыскано - женские наружные половые органы. Или https://universal_lexikon.de-academic.com/292327/Rima_pudendi Rima pudendi
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19.04.2022 22:44 Ответить
Да радары вообще не работали. Чего кацапикам то было бояться. Они на пикничок отплыли-с.
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19.04.2022 22:08 Ответить
Кожен,хто служив на флоті-добре знає: все,що розповіла «мамка» -ФУФЛО. Там врятувались максимум кілька десятків,якщо не одиниці.
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19.04.2022 22:20 Ответить
Малость раньше написал то же самое - согласен. Всё - хренота, пудрят ватникам головы и отвлекают внимание. Первая информация - скорее всего правда - несколько душ случайно выживших
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19.04.2022 22:46 Ответить
а ви ***** думали шо це вам *** собачий, чи шо????
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19.04.2022 22:26 Ответить
Вода бетоном, вам підари кацапські!
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19.04.2022 22:33 Ответить
"Я просто не розумію, чому радари на знаменитому крейсері, який був оснащений, не розпізнали ці ракети "Нептун" - Я не спеціаліст, але такі міркування маю - Висота польоту ракети на кінцевій частині 3-10 м в залежності від висоти хвилі. Радар бачить у прямій видимості. Враховуючи кривизну земної кулі, відсутність хвиль, при розташуванні радару на висоті 15 м (висота 5-етажного будинку) ракету буде помітно з 21,200 км при висоті об'єкту у 3 м. Швидкість ракети - 900 км/год - 0,25 км/сек. Тобто якщо б радар помітив ракету було 84,8 сек на реагування. Але ефективна відражаюча поверхня ракети (ЕВП) звичайно менша, чим об'єкт висотою у 3 м. Тому час реагування ще менше. Ще й треба влучити у ракету. А роздільне розміщення системи керування та артустановки комплексу АК-630М приводить к великим помилкам у точності стрільби.
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19.04.2022 22:44 Ответить
Ось тут у статті є табличка з реальними даними по ЕВП різних цілей: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F лінк
В крилатої ракети (а тим більше коли вона летить точно на тебе і радар бачить тільки її фронтальну проекцію) той показник - мізер. Мабудь важку таку фігульку помітити.
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19.04.2022 23:19 Ответить
А можна задовольнитись просто фактом-йому кердик. І нафіга влазити в "теорію"?
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20.04.2022 05:11 Ответить
486 жмуриков - скоро мамаши начнут трезвонить во всю.
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19.04.2022 22:52 Ответить
Не начнут. Не было у них сыновей. Похоронки на деньги обменяют.
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19.04.2022 23:35 Ответить
Всё равно молва пойдёт и в интернете, и сарафанным каналом.
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19.04.2022 23:41 Ответить
"загинули всі, хто був на палубі, у рубці, хто керував крейсером, хто був на вахті"

продолжай! не останавливайся!
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19.04.2022 23:06 Ответить
Да не скули ты, свиносамка. Еще нарожаешь.
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19.04.2022 23:12 Ответить
как ты так можешь! это же женЬщина, этожемать.. а матьэтосвятое!
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20.04.2022 01:30 Ответить
Оно наверное думало, что стрелять ракетами по безоружным им можно. А когда прилетела сдача, то аж заплакал. Ничего, тяжело в учениях - легко в аду.
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19.04.2022 23:26 Ответить
Теж схоже на вкид зафіксувати кількість 40 хто загинув і багато поранених.
Щодо третьої ракети може й насправді робота "Байрактара". Під час визволення Карабаху вони знищували як С-300 так і Панцирі та Буки. Дійсно він для такої техніки "Стелс''!
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19.04.2022 23:27 Ответить
Один кораблик пытается толкать, а на втором все со смартфонами стоят, видосики снимают. Типа, на, зафотай меня с дымком ))
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19.04.2022 23:39 Ответить
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19.04.2022 23:53 Ответить
"Я просто не розумію, чому радари на знаменитому крейсері, який був оснащений, не розпізнали ці ракети "Нептун""

Дай бог чтобы у тех радаров мертвая зона была или быстродействие...

хотя и работа байрактара по РЛС сойдет
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20.04.2022 00:14 Ответить
"Байрактар" подлетел и вывел РЛС из строя.
Потому ракеты летели, любуясь пейзажем.
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20.04.2022 01:35 Ответить
За убитих з крейсеру Українців московитам нічого сказати, а за своїх сцикунів ґвалт підняли ….
Нелюди московські …
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20.04.2022 00:50 Ответить
Это значит, что независимое государство дна черного моря приняло москву и членов экипажа в состав своего государства. Все члены команды проголосовили "за" .
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20.04.2022 01:34 Ответить
Погибают люди, рашисты подыхают
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20.04.2022 01:35 Ответить
Рыбий корм.
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20.04.2022 01:36 Ответить
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20.04.2022 09:30 Ответить
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