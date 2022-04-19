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"Загинули всі, хто був на палубі, у рубці, хто керував крейсером, хто був на вахті", - мати строковика з крейсера "Москва"

москва,крейсер

Журналісти продовжують знаходити рідних матросів, які змогли врятуватися із підбитого українськими ракетами російського крейсера "Москва"..

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі програми "Схеми" (Радіо Свобода) 

У процесі журналісти знаходять родичів членів екіпажу затонулої "Москви". Одна з них – мати матроса-строковика.

Жінка розповіла, що ввечері 14 квітня їй зателефонував син, і все що повідомив – йшло всупереч з офіційними заявами російської влади. Зокрема, він підтвердив, що у корабль поцілили українські ракети "Нептун". Він же повідомив про 40 загиблих на крейсері. Редакція не називає її імені з міркувань безпеки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Крейсер "Москва" після ураження українською ракетою. ФОТОрепортаж

Матрос вийшов на зв’язок з матір’ю 14 квітня.

"Син мені зателефонував 14-го в сльозах і сказав: "Мамо, ти розумієш, що сталося? У нас запустили 3 ракети! (за даними української влади, по крейсеру "Москва" було випущено дві крилаті ракети "Нептун", – ред.)", – жінка продовжила розповідь. – Частину хлопців евакуювали на фрегат "Макаров". Усіх, хто вижив, доставили до Севастополя. Їм дали телефони, бо вони були, вибачте, лише в трусах і тільниках. У них все там залишилось, і телефони, і документи. Вони без всього".

На той момент жінка вже бачила повідомлення у новинах про "пожежу на кораблі" і запитала в нього про це.

"Він мені сказав: "Ні, мамо, це неправда. Ніяка це не пожежа". Він не просто так це каже, не з голови взяв. Розповідає мені і плаче від жаху, який пережив. Ну, погодьтеся, що він просто так би це не придумав. І це не шлюпка дерев'яна, яка просто так би спалахнула. Ніхто нічого не пояснює. Я просто не розумію, чому радари на знаменитому крейсері, який був оснащений, не розпізнали ці ракети "Нептун".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мати російського моряка з крейсера "Москва" розповідає про пошуки сина

Тому тепер жінка відкидає офіційну версію Міноборони РФ про нібито загоряння "Москви" в результаті детонації боєприпасу".

Усього на "Москві", за словами матері російського матроса, перебувало близько 510 людей. Син розповів їй, що знає про 40 загиблих. "За його словами, загинули всі, хто був на палубі, у рубці, хто керував крейсером, хто був на вахті, бо удар стався якраз по палубі… Є поранені з відірваними кінцівками", – каже жінка.

Мати матроса розповіла, що її син на кораблі проходив строкову службу. Як з’ясувалося – з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Він строковик. А як він опинився на крейсері, що виконував завдання – це велике питання. Крейсер брав участь у бойових діях, острів Зміїний, Одеська область. І мій син там же брав участь, як строковик. Це означає що? Невиконання наказів? Невиконання законів?" – каже мати матроса.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський крейсер "Москва" після ураження українською ракетою "Нептун". ВIДЕО

Автор: 

крейсер (89) Чорноморський флот рф (624) Чорне море (1669)


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Топ коментарі
+89
Горіть в пеклі підари. І мамаша цього строковика хай там горить. Всіх кацапів в пекло.
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19.04.2022 21:31
+81
Так это ж хорошо. Что не так, а свиноматка?
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19.04.2022 21:29
+61
Щодо 3-ьох ракет: першою була керована високоточна бомба з "Байрактару" - яка "засліпила" локатор того сраного крейсєра мацква, а вже потім прилетіли два "Нептуни", які й зробили що треба!
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19.04.2022 21:31
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згоден, Ниже написав таке саме.
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19.04.2022 22:09 Відповісти
Та шож такое, я нимагу праматать ленту, шобы дописать свой скорбный коммент. Скарблю, сачуствую, пытаюсь помочь в дальнейшем. С участием Кущ
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19.04.2022 22:07 Відповісти
Не вірю а ні цвй тьотці, ані всім іншим байкам. Гадаю, що якщо є живі - то по пальцях. Вдумайтесь - корабель один (!!!!) і горить - там пекло, без гіпербол. Хто пірнув у море - ну можна протриматись півгодини, максимум, якщо не зварило. Хто міг вижити на посудині, яка плавиться? Дурня. І друге - хто міг настільки швидко підійти? Так що - мамка теж фейкова, скоріш з усе, дурять кацапам голови, що хтось там вижив. Ну - це мої думки, можливо я помиляюся.
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19.04.2022 22:08 Відповісти
Я русский из Киева, я выучил пару слов украинских: вам - *****! Громко говорю вам, оркам, во весь рот: вам - *****!
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19.04.2022 22:08 Відповісти
Тоже по рождению русский, правда с 70-го - житель Сум. И, как учитель биологии, целиком Вас поддерживаю, правда более изыскано - женские наружные половые органы. Или https://universal_lexikon.de-academic.com/292327/Rima_pudendi Rima pudendi
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19.04.2022 22:44 Відповісти
Да радары вообще не работали. Чего кацапикам то было бояться. Они на пикничок отплыли-с.
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19.04.2022 22:08 Відповісти
Кожен,хто служив на флоті-добре знає: все,що розповіла «мамка» -ФУФЛО. Там врятувались максимум кілька десятків,якщо не одиниці.
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19.04.2022 22:20 Відповісти
Малость раньше написал то же самое - согласен. Всё - хренота, пудрят ватникам головы и отвлекают внимание. Первая информация - скорее всего правда - несколько душ случайно выживших
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19.04.2022 22:46 Відповісти
а ви ***** думали шо це вам *** собачий, чи шо????
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19.04.2022 22:26 Відповісти
Вода бетоном, вам підари кацапські!
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19.04.2022 22:33 Відповісти
"Я просто не розумію, чому радари на знаменитому крейсері, який був оснащений, не розпізнали ці ракети "Нептун" - Я не спеціаліст, але такі міркування маю - Висота польоту ракети на кінцевій частині 3-10 м в залежності від висоти хвилі. Радар бачить у прямій видимості. Враховуючи кривизну земної кулі, відсутність хвиль, при розташуванні радару на висоті 15 м (висота 5-етажного будинку) ракету буде помітно з 21,200 км при висоті об'єкту у 3 м. Швидкість ракети - 900 км/год - 0,25 км/сек. Тобто якщо б радар помітив ракету було 84,8 сек на реагування. Але ефективна відражаюча поверхня ракети (ЕВП) звичайно менша, чим об'єкт висотою у 3 м. Тому час реагування ще менше. Ще й треба влучити у ракету. А роздільне розміщення системи керування та артустановки комплексу АК-630М приводить к великим помилкам у точності стрільби.
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19.04.2022 22:44 Відповісти
Ось тут у статті є табличка з реальними даними по ЕВП різних цілей: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F лінк
В крилатої ракети (а тим більше коли вона летить точно на тебе і радар бачить тільки її фронтальну проекцію) той показник - мізер. Мабудь важку таку фігульку помітити.
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19.04.2022 23:19 Відповісти
А можна задовольнитись просто фактом-йому кердик. І нафіга влазити в "теорію"?
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20.04.2022 05:11 Відповісти
486 жмуриков - скоро мамаши начнут трезвонить во всю.
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19.04.2022 22:52 Відповісти
Не начнут. Не было у них сыновей. Похоронки на деньги обменяют.
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19.04.2022 23:35 Відповісти
Всё равно молва пойдёт и в интернете, и сарафанным каналом.
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19.04.2022 23:41 Відповісти
"загинули всі, хто був на палубі, у рубці, хто керував крейсером, хто був на вахті"

продолжай! не останавливайся!
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19.04.2022 23:06 Відповісти
Да не скули ты, свиносамка. Еще нарожаешь.
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19.04.2022 23:12 Відповісти
как ты так можешь! это же женЬщина, этожемать.. а матьэтосвятое!
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20.04.2022 01:30 Відповісти
Оно наверное думало, что стрелять ракетами по безоружным им можно. А когда прилетела сдача, то аж заплакал. Ничего, тяжело в учениях - легко в аду.
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19.04.2022 23:26 Відповісти
Теж схоже на вкид зафіксувати кількість 40 хто загинув і багато поранених.
Щодо третьої ракети може й насправді робота "Байрактара". Під час визволення Карабаху вони знищували як С-300 так і Панцирі та Буки. Дійсно він для такої техніки "Стелс''!
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19.04.2022 23:27 Відповісти
Один кораблик пытается толкать, а на втором все со смартфонами стоят, видосики снимают. Типа, на, зафотай меня с дымком ))
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19.04.2022 23:39 Відповісти
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19.04.2022 23:53 Відповісти
"Я просто не розумію, чому радари на знаменитому крейсері, який був оснащений, не розпізнали ці ракети "Нептун""

Дай бог чтобы у тех радаров мертвая зона была или быстродействие...

хотя и работа байрактара по РЛС сойдет
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20.04.2022 00:14 Відповісти
"Байрактар" подлетел и вывел РЛС из строя.
Потому ракеты летели, любуясь пейзажем.
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20.04.2022 01:35 Відповісти
За убитих з крейсеру Українців московитам нічого сказати, а за своїх сцикунів ґвалт підняли ….
Нелюди московські …
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20.04.2022 00:50 Відповісти
Это значит, что независимое государство дна черного моря приняло москву и членов экипажа в состав своего государства. Все члены команды проголосовили "за" .
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20.04.2022 01:34 Відповісти
Погибают люди, рашисты подыхают
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20.04.2022 01:35 Відповісти
Рыбий корм.
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20.04.2022 01:36 Відповісти
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20.04.2022 09:30 Відповісти
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