"Загинули всі, хто був на палубі, у рубці, хто керував крейсером, хто був на вахті", - мати строковика з крейсера "Москва"

Журналісти продовжують знаходити рідних матросів, які змогли врятуватися із підбитого українськими ракетами російського крейсера "Москва"..

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі програми "Схеми" (Радіо Свобода)

У процесі журналісти знаходять родичів членів екіпажу затонулої "Москви". Одна з них – мати матроса-строковика.

Жінка розповіла, що ввечері 14 квітня їй зателефонував син, і все що повідомив – йшло всупереч з офіційними заявами російської влади. Зокрема, він підтвердив, що у корабль поцілили українські ракети "Нептун". Він же повідомив про 40 загиблих на крейсері. Редакція не називає її імені з міркувань безпеки.

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Матрос вийшов на зв’язок з матір’ю 14 квітня.

"Син мені зателефонував 14-го в сльозах і сказав: "Мамо, ти розумієш, що сталося? У нас запустили 3 ракети! (за даними української влади, по крейсеру "Москва" було випущено дві крилаті ракети "Нептун", – ред.)", – жінка продовжила розповідь. – Частину хлопців евакуювали на фрегат "Макаров". Усіх, хто вижив, доставили до Севастополя. Їм дали телефони, бо вони були, вибачте, лише в трусах і тільниках. У них все там залишилось, і телефони, і документи. Вони без всього".

На той момент жінка вже бачила повідомлення у новинах про "пожежу на кораблі" і запитала в нього про це.

"Він мені сказав: "Ні, мамо, це неправда. Ніяка це не пожежа". Він не просто так це каже, не з голови взяв. Розповідає мені і плаче від жаху, який пережив. Ну, погодьтеся, що він просто так би це не придумав. І це не шлюпка дерев'яна, яка просто так би спалахнула. Ніхто нічого не пояснює. Я просто не розумію, чому радари на знаменитому крейсері, який був оснащений, не розпізнали ці ракети "Нептун".

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Тому тепер жінка відкидає офіційну версію Міноборони РФ про нібито загоряння "Москви" в результаті детонації боєприпасу".

Усього на "Москві", за словами матері російського матроса, перебувало близько 510 людей. Син розповів їй, що знає про 40 загиблих. "За його словами, загинули всі, хто був на палубі, у рубці, хто керував крейсером, хто був на вахті, бо удар стався якраз по палубі… Є поранені з відірваними кінцівками", – каже жінка.

Мати матроса розповіла, що її син на кораблі проходив строкову службу. Як з’ясувалося – з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Він строковик. А як він опинився на крейсері, що виконував завдання – це велике питання. Крейсер брав участь у бойових діях, острів Зміїний, Одеська область. І мій син там же брав участь, як строковик. Це означає що? Невиконання наказів? Невиконання законів?" – каже мати матроса.

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