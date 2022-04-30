В Каховском районе собираются ввести рубли
В Херсонской области местный коллаборант объявил о введении рублей в "Каховском административном районе".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил журналист Олег Батурин, опубликовавший соответствующее "распоряжение", подписанное коллаборантом Леонтьевым.
"Чучело издало "распоряжение" о введении на территории "Каховского административного района" русских "фублей".
Похоже, они никак не определятся не только с "рехверендумом", но и со своими "должностями" и названием своих "учреждений". Представляли чучело по-одному, подписывается оно по-другому, а печать с курицей вообще содержит нечто третье", - говорится в сообщении.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Агрессоры похитили четырех участников мирного митинга в Каховке
Как сообщалось, городской голова Каховки Виталий Немерец, не согласившийся сотрудничать с захватчиками, выехал из захваченного войсками РФ города на подконтрольную украинской армии территорию.
1 апреля вооруженные военные РФ пришли на заседание горисполкома Каховки и назначили "управлять" городом Павла Филипчука, который недавно жил в российском городе Сочи и вернулся за несколько дней до нападения РФ на Украину. Кроме того, захватчики назначили "своих людей" на должности руководителей полиции и водоканала.
В Каховке коллаборанты анонсируют на 9 мая акцию "бессмертный полк".
Каховский журналист Олег Батурин, бывший в российском плену, узнал второго садиста, который вместе с "гауляйтером" Новой Каховки Владимиром Леонтьевым угрожал его убить - это так называемый "генерал-майор днр" Валентин Мотузенко.
- Гарпун достає, Вільха, можна з катерів, а з під Очакова достає Точка_У. Про небо не кажу, там ***** ППО і дістатися важко. Ще є звичайний американський тротил, *********** трофейний КАМАЗ і наша руцькоязичная диверсійна група! Було б бажання до Перемоги, і наказ
Тобто заїжджали цілі групи підозрілих людей в країну , це була така державна політика?Реінтеграція так би мовити ,я правильно зрозумів?
Цікаво, що скаже Ще і команда. Бо це просто знущання з України.
Значить , кацапський бюджет ( кацапський ПФ ) , пенсіонерам українцям , які працювали в Україні і в Україні ж - заробили й оформили пенсію ( а значить - до паРаші ніякого відношення не мають ) , бере на себе утримання українських пенсіонерів , і виплату їм пенсії в срублях ?? .
Кацапський налогоплательщик , тобі не здається що тебе добряче най.бують ??