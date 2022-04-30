В Каховском районе собираются ввести рубли

В Херсонской области местный коллаборант объявил о введении рублей в "Каховском административном районе".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил журналист Олег Батурин, опубликовавший соответствующее "распоряжение", подписанное коллаборантом Леонтьевым.

"Чучело издало "распоряжение" о введении на территории "Каховского административного района" русских "фублей".

Похоже, они никак не определятся не только с "рехверендумом", но и со своими "должностями" и названием своих "учреждений". Представляли чучело по-одному, подписывается оно по-другому, а печать с курицей вообще содержит нечто третье", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Агрессоры похитили четырех участников мирного митинга в Каховке

Агресори викрали чотирьох учасників мирного мітингу в Каховці

Как сообщалось, городской голова Каховки Виталий Немерец, не согласившийся сотрудничать с захватчиками, выехал из захваченного войсками РФ города на подконтрольную украинской армии территорию.

1 апреля вооруженные военные РФ пришли на заседание горисполкома Каховки и назначили "управлять" городом Павла Филипчука, который недавно жил в российском городе Сочи и вернулся за несколько дней до нападения РФ на Украину. Кроме того, захватчики назначили "своих людей" на должности руководителей полиции и водоканала.

В Каховке коллаборанты анонсируют на 9 мая акцию "бессмертный полк".

Каховский журналист Олег Батурин, бывший в российском плену, узнал второго садиста, который вместе с "гауляйтером" Новой Каховки Владимиром Леонтьевым угрожал его убить - это так называемый "генерал-майор днр" Валентин Мотузенко.