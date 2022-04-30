РУС
Новости
5 155 27

В Каховском районе собираются ввести рубли

рубль

В Херсонской области местный коллаборант объявил о введении рублей в "Каховском административном районе".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил журналист Олег Батурин, опубликовавший соответствующее "распоряжение", подписанное коллаборантом Леонтьевым.

"Чучело издало "распоряжение" о введении на территории "Каховского административного района" русских "фублей".

Похоже, они никак не определятся не только с "рехверендумом", но и со своими "должностями" и названием своих "учреждений". Представляли чучело по-одному, подписывается оно по-другому, а печать с курицей вообще содержит нечто третье", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Агрессоры похитили четырех участников мирного митинга в Каховке

Агресори викрали чотирьох учасників мирного мітингу в Каховці

В Каховском районе собираются ввести рубли 01

Как сообщалось, городской голова Каховки Виталий Немерец, не согласившийся сотрудничать с захватчиками, выехал из захваченного войсками РФ города на подконтрольную украинской армии территорию.

1 апреля вооруженные военные РФ пришли на заседание горисполкома Каховки и назначили "управлять" городом Павла Филипчука, который недавно жил в российском городе Сочи и вернулся за несколько дней до нападения РФ на Украину. Кроме того, захватчики назначили "своих людей" на должности руководителей полиции и водоканала.

В Каховке коллаборанты анонсируют на 9 мая акцию "бессмертный полк".

Каховский журналист Олег Батурин, бывший в российском плену, узнал второго садиста, который вместе с "гауляйтером" Новой Каховки Владимиром Леонтьевым угрожал его убить - это так называемый "генерал-майор днр" Валентин Мотузенко.

Каховка (95) Новая Каховка (155) Херсонская область (5133)
+10
В качестве туалетной бумаги.
30.04.2022 21:09 Ответить
+8
Ага. Будут вам твари скоро срубли. Будете выродки рашистские целофановые пакеты через неделю искать как только лендлиз подьедет
30.04.2022 21:11 Ответить
+8
При немцах рейхсмарки ходили. Иче, помогло?
30.04.2022 21:12 Ответить
Про долляр.
Хочуть сделать три рубля -- не выходит них... чего.
30.04.2022 21:08 Ответить
Сидит путин на скамейке

Жопой долбит три копейки

Хочет сделать три рубля

Не выходит нихуя
30.04.2022 23:39 Ответить
30.04.2022 21:09 Ответить
1 Доллар = 220 ***** !!!
30.04.2022 21:34 Ответить
А что туалетная бумага уже в дехвиците? Теперь будут никому не нужные срубли впаривать под дулом автомата
30.04.2022 21:09 Ответить
Леонтьев, кусок верёвки и гилляка ждут тебя в очень скором времени!
30.04.2022 21:11 Ответить
30.04.2022 21:11 Ответить
30.04.2022 21:12 Ответить
с таким же успехом там можно вводить северокорейские воны.
30.04.2022 21:13 Ответить
‼️‼️‼️- Чим розїбати ТРИ чонгарськіх моста, через Сіваш, між Херсоном і Кримом? Це стратегічні мости, два автомобільних і один залізничний, чим?, - зупитують совісні розумні люди.

- Гарпун достає, Вільха, можна з катерів, а з під Очакова достає Точка_У. Про небо не кажу, там ***** ППО і дістатися важко. Ще є звичайний американський тротил, *********** трофейний КАМАЗ і наша руцькоязичная диверсійна група! Було б бажання до Перемоги, і наказ
30.04.2022 21:15 Ответить
когда то и немецкие фашисты в Киеве свою валюту вводили . всем известно как позорно сложилась судьба фашистов так же позорно закончат и рашисты. всему свое время
показать весь комментарий
30.04.2022 21:16 Ответить
30.04.2022 21:17 Ответить
У меня в коллекции была такая 50-ка, с надписью чернильным карандашом "Смерть немецким оккупантам". Можно и на рублях понаписывать.
показать весь комментарий
Путін потирає руки: южні міста в його володінні.Невже неможливо завдати там пару ударів? А відвойовувати командування в перспективі збирається?
показать весь комментарий
30.04.2022 21:18 Ответить
" Павла Філіпчука, який донедавна жив у російському місті Сочі і повернувся за кілька днів до нападу РФ на Україну. Крім того, загарбники призначили "своїх людей" на посади керівників поліції і водоканалу."
Тобто заїжджали цілі групи підозрілих людей в країну , це була така державна політика?Реінтеграція так би мовити ,я правильно зрозумів?
30.04.2022 21:19 Ответить
Ні,ця тварюка народилася в Каховці,навіть висувався на посаду мера,та програв,вирішив хоть так дорватися до влади
30.04.2022 21:37 Ответить
Соьгодні також Лавров заявив, що російська сторона щодня обговорюють з українською питаннями "денацифікації", "визнання нових геополітичних реалій", статус російської мови та скасування санкцій.

Цікаво, що скаже Ще і команда. Бо це просто знущання з України.
30.04.2022 21:21 Ответить
Щеленський - це круто
30.04.2022 21:30 Ответить
У тебе довіра лаврову, поважний?
30.04.2022 21:46 Ответить
А хто , кому й за що , ті срублі буде видавати .. ? За чей счьот банкєт , тобто ?

Значить , кацапський бюджет ( кацапський ПФ ) , пенсіонерам українцям , які працювали в Україні і в Україні ж - заробили й оформили пенсію ( а значить - до паРаші ніякого відношення не мають ) , бере на себе утримання українських пенсіонерів , і виплату їм пенсії в срублях ?? .

Кацапський налогоплательщик , тобі не здається що тебе добряче най.бують ??
30.04.2022 21:22 Ответить
PzH 2000 уже в Украине. Будете рашисты вместе со своими срублями вприпрыжку драпать с Украины
30.04.2022 21:29 Ответить
30.04.2022 21:35 Ответить
Токо не нужно возвеличивать зегевару...
30.04.2022 23:41 Ответить
Вся ця фігня має одну мету - деморалізувати решту людей,котрі ще мають надію,на повернення під контроль України.Мовляв,уже і рублі ввели,все расійская ґубєнія ми.Тими рублями через деякий час можна буде туалети обклеювати))
30.04.2022 22:26 Ответить
Дык они ж деревянныя.
30.04.2022 23:09 Ответить
Они везде их вводят на оккупированных территориях. А интересно. за прокат скотов в рф политическое руководство Украины до сих пор получает в рублях или в другой валюте.
01.05.2022 00:52 Ответить
Кому це деревяне гівно потрібне !? Хіба сраку підтерти
01.05.2022 02:54 Ответить
 
 