У Каховському районі збираються ввести рублі
На Херсонщині місцевий колаборант оголосив про введення рублів у "Каховському адміністративному районі".
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив журналіст Олег Батурін, який опублікував відповідне "распоряженіє", підписане колаборантом Леонтьєвим.
"Чучєло видало "распоряжєніє" про введення на території "Каховського адміністративного району" руських фублів.
Схоже, вони ніяк не визначаться не лише з "рехвєрєндумом", а й зі своїми "посадами" і назвою своїх "учрєждєній". Представляли чучєло по-одному, підписується воно по-іншому, а печатка з куркою взагалі містить щось третє", - сказано в повідомленні.
Як повідомлялося, міський голова Каховки Віталій Немерець, який не погодився співпрацювати із загарбниками, виїхав із захопленого військами РФ міста на підконтрольну українській армії територію.
1 квітня озброєні військові РФ прийшли на засідання міськвиконкому Каховки і призначили "керувати" містом Павла Філіпчука, який донедавна жив у російському місті Сочі і повернувся за кілька днів до нападу РФ на Україну. Крім того, загарбники призначили "своїх людей" на посади керівників поліції і водоканалу.
У Каховці колаборанти анонсують на 9 травня "бессмертный полк".
Каховський журналіст Олег Батурін, який був у російському полоні, впізнав другого садиста, який разом з "гауляйтером" Нової Каховки Володимиром Леонтьєвим погрожував його вбити - це так званий "генерал-майор днр" Валентин Мотузенко.
Хочуть сделать три рубля -- не выходит них... чего.
Жопой долбит три копейки
Хочет сделать три рубля
Не выходит нихуя
- Гарпун достає, Вільха, можна з катерів, а з під Очакова достає Точка_У. Про небо не кажу, там ***** ППО і дістатися важко. Ще є звичайний американський тротил, *********** трофейний КАМАЗ і наша руцькоязичная диверсійна група! Було б бажання до Перемоги, і наказ
Тобто заїжджали цілі групи підозрілих людей в країну , це була така державна політика?Реінтеграція так би мовити ,я правильно зрозумів?
Цікаво, що скаже Ще і команда. Бо це просто знущання з України.
Значить , кацапський бюджет ( кацапський ПФ ) , пенсіонерам українцям , які працювали в Україні і в Україні ж - заробили й оформили пенсію ( а значить - до паРаші ніякого відношення не мають ) , бере на себе утримання українських пенсіонерів , і виплату їм пенсії в срублях ?? .
Кацапський налогоплательщик , тобі не здається що тебе добряче най.бують ??