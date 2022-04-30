УКР
Новини
5 155 27

У Каховському районі збираються ввести рублі

рубль

На Херсонщині місцевий колаборант оголосив про введення рублів у "Каховському адміністративному районі".

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив журналіст Олег Батурін, який опублікував відповідне "распоряженіє", підписане колаборантом Леонтьєвим.

"Чучєло видало "распоряжєніє" про введення на території "Каховського адміністративного району" руських фублів.

Схоже, вони ніяк не визначаться не лише з "рехвєрєндумом", а й зі своїми "посадами" і назвою своїх "учрєждєній". Представляли чучєло по-одному, підписується воно по-іншому, а печатка з куркою взагалі містить щось третє", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Агресори викрали чотирьох учасників мирного мітингу в Каховці

У Каховському районі збираються ввести рублі 01

Як повідомлялося, міський голова Каховки Віталій Немерець, який не погодився співпрацювати із загарбниками, виїхав із захопленого військами РФ міста на підконтрольну українській армії територію.

1 квітня озброєні військові РФ прийшли на засідання міськвиконкому Каховки і призначили "керувати" містом Павла Філіпчука, який донедавна жив у російському місті Сочі і повернувся за кілька днів до нападу РФ на Україну. Крім того, загарбники призначили "своїх людей" на посади керівників поліції і водоканалу.

У Каховці колаборанти анонсують на 9 травня "бессмертный полк".

Каховський журналіст Олег Батурін, який був у російському полоні, впізнав другого садиста, який разом з "гауляйтером" Нової Каховки Володимиром Леонтьєвим погрожував його вбити - це так званий "генерал-майор днр" Валентин Мотузенко.

Автор: 

Каховка (125) Нова Каховка (181) Херсонська область (6129)
Топ коментарі
+10
В качестве туалетной бумаги.
показати весь коментар
30.04.2022 21:09 Відповісти
+8
Ага. Будут вам твари скоро срубли. Будете выродки рашистские целофановые пакеты через неделю искать как только лендлиз подьедет
показати весь коментар
30.04.2022 21:11 Відповісти
+8
При немцах рейхсмарки ходили. Иче, помогло?
показати весь коментар
30.04.2022 21:12 Відповісти
Про долляр.
Хочуть сделать три рубля -- не выходит них... чего.
30.04.2022 21:08 Відповісти
Сидит путин на скамейке

Жопой долбит три копейки

Хочет сделать три рубля

Не выходит нихуя
30.04.2022 23:39 Відповісти
30.04.2022 21:09 Відповісти
1 Доллар = 220 ***** !!!
30.04.2022 21:34 Відповісти
А что туалетная бумага уже в дехвиците? Теперь будут никому не нужные срубли впаривать под дулом автомата
30.04.2022 21:09 Відповісти
Леонтьев, кусок верёвки и гилляка ждут тебя в очень скором времени!
30.04.2022 21:11 Відповісти
30.04.2022 21:11 Відповісти
30.04.2022 21:12 Відповісти
с таким же успехом там можно вводить северокорейские воны.
30.04.2022 21:13 Відповісти
‼️‼️‼️- Чим розїбати ТРИ чонгарськіх моста, через Сіваш, між Херсоном і Кримом? Це стратегічні мости, два автомобільних і один залізничний, чим?, - зупитують совісні розумні люди.

- Гарпун достає, Вільха, можна з катерів, а з під Очакова достає Точка_У. Про небо не кажу, там ***** ППО і дістатися важко. Ще є звичайний американський тротил, *********** трофейний КАМАЗ і наша руцькоязичная диверсійна група! Було б бажання до Перемоги, і наказ
30.04.2022 21:15 Відповісти
когда то и немецкие фашисты в Киеве свою валюту вводили . всем известно как позорно сложилась судьба фашистов так же позорно закончат и рашисты. всему свое время
30.04.2022 21:16 Відповісти
30.04.2022 21:17 Відповісти
У меня в коллекции была такая 50-ка, с надписью чернильным карандашом "Смерть немецким оккупантам". Можно и на рублях понаписывать.
30.04.2022 21:29 Відповісти
Путін потирає руки: южні міста в його володінні.Невже неможливо завдати там пару ударів? А відвойовувати командування в перспективі збирається?
30.04.2022 21:18 Відповісти
" Павла Філіпчука, який донедавна жив у російському місті Сочі і повернувся за кілька днів до нападу РФ на Україну. Крім того, загарбники призначили "своїх людей" на посади керівників поліції і водоканалу."
Тобто заїжджали цілі групи підозрілих людей в країну , це була така державна політика?Реінтеграція так би мовити ,я правильно зрозумів?
30.04.2022 21:19 Відповісти
Ні,ця тварюка народилася в Каховці,навіть висувався на посаду мера,та програв,вирішив хоть так дорватися до влади
30.04.2022 21:37 Відповісти
Соьгодні також Лавров заявив, що російська сторона щодня обговорюють з українською питаннями "денацифікації", "визнання нових геополітичних реалій", статус російської мови та скасування санкцій.

Цікаво, що скаже Ще і команда. Бо це просто знущання з України.
30.04.2022 21:21 Відповісти
Щеленський - це круто
30.04.2022 21:30 Відповісти
У тебе довіра лаврову, поважний?
30.04.2022 21:46 Відповісти
А хто , кому й за що , ті срублі буде видавати .. ? За чей счьот банкєт , тобто ?

Значить , кацапський бюджет ( кацапський ПФ ) , пенсіонерам українцям , які працювали в Україні і в Україні ж - заробили й оформили пенсію ( а значить - до паРаші ніякого відношення не мають ) , бере на себе утримання українських пенсіонерів , і виплату їм пенсії в срублях ?? .

Кацапський налогоплательщик , тобі не здається що тебе добряче най.бують ??
30.04.2022 21:22 Відповісти
PzH 2000 уже в Украине. Будете рашисты вместе со своими срублями вприпрыжку драпать с Украины
30.04.2022 21:29 Відповісти
30.04.2022 21:35 Відповісти
Токо не нужно возвеличивать зегевару...
30.04.2022 23:41 Відповісти
Вся ця фігня має одну мету - деморалізувати решту людей,котрі ще мають надію,на повернення під контроль України.Мовляв,уже і рублі ввели,все расійская ґубєнія ми.Тими рублями через деякий час можна буде туалети обклеювати))
30.04.2022 22:26 Відповісти
Дык они ж деревянныя.
30.04.2022 23:09 Відповісти
Они везде их вводят на оккупированных территориях. А интересно. за прокат скотов в рф политическое руководство Украины до сих пор получает в рублях или в другой валюте.
01.05.2022 00:52 Відповісти
Кому це деревяне гівно потрібне !? Хіба сраку підтерти
01.05.2022 02:54 Відповісти
 
 