Сценарий обстрела объектов "Укрзализныци" предвидели, поэтому разработаны планы альтернативных маршрутов, - Мининфраструктуры

В результате массированного ракетного удара, нанесенного российскими захватчиками, нанесен ущерб шести железнодорожным подстанциям в центральных и западных областях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

"Мы заранее предвидели подобного рода сценарии ракетных ударов, в частности, были разработаны планы альтернативных логистических маршрутов. Благодаря этому минимизирован ущерб для пассажирских перевозок, бизнеса и сил украинской обороны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате массированного ракетного удара, нанесенного российскими захватчиками, нанесен ущерб шести железнодорожным подстанциям в центральных и западных областях Украины. Поэтому ряд поездов направлялся с задержкой, а курс некоторых пассажирских поездов был изменен.

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В министерстве уточнили, что сейчас "Укрзализныця" оперативно решает проблему графика движения поездов, чтобы как можно быстрее сократить количество задержек. Также продолжается системная работа по решению логистических проблем, вызванных полномасштабным вторжением РФ.

"Мы обеспечиваем стабильность железнодорожных пассажирских и грузовых перевозок, несмотря на попытки врага ухудшить нам жизнь", - подчеркнули в Мининфраструктуры.

Напомним, вечером 3 мая россияне нанесли массированный ракетный удар по западу Украины. Из шести выпущенных ракет две сбили силы противовоздушной обороны, три попали по Львову, а одна – по Закарпатью. В результате обстрела два человека во Львове получили осколочные ранения.

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