Сценарий обстрела объектов "Укрзализныци" предвидели, поэтому разработаны планы альтернативных маршрутов, - Мининфраструктуры
В результате массированного ракетного удара, нанесенного российскими захватчиками, нанесен ущерб шести железнодорожным подстанциям в центральных и западных областях Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.
"Мы заранее предвидели подобного рода сценарии ракетных ударов, в частности, были разработаны планы альтернативных логистических маршрутов. Благодаря этому минимизирован ущерб для пассажирских перевозок, бизнеса и сил украинской обороны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате массированного ракетного удара, нанесенного российскими захватчиками, нанесен ущерб шести железнодорожным подстанциям в центральных и западных областях Украины. Поэтому ряд поездов направлялся с задержкой, а курс некоторых пассажирских поездов был изменен.
В министерстве уточнили, что сейчас "Укрзализныця" оперативно решает проблему графика движения поездов, чтобы как можно быстрее сократить количество задержек. Также продолжается системная работа по решению логистических проблем, вызванных полномасштабным вторжением РФ.
"Мы обеспечиваем стабильность железнодорожных пассажирских и грузовых перевозок, несмотря на попытки врага ухудшить нам жизнь", - подчеркнули в Мининфраструктуры.
Напомним, вечером 3 мая россияне нанесли массированный ракетный удар по западу Украины. Из шести выпущенных ракет две сбили силы противовоздушной обороны, три попали по Львову, а одна – по Закарпатью. В результате обстрела два человека во Львове получили осколочные ранения.
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Знищих кілька штук і на цьому все - це не вікна які розлітаються в радіусі 500 м
Ясно що вони знищували підстанції.
Вони знищували підстанції.
Тормоз , виглянь у вікно ,, надворі 21 століття , а ти й досі воюєш по лекалам 18 -того ..
Хіба на Закарпатті так багато маршрутів через які така ракета може залетіти? Хіба там не має висот, з яких гарний огляд місцевості? Хіба години підльоту мало, щоби підготуватися для її прильоту? Невже вона може прилетіти з боку країн НАТО???
Це з не рівнина врешті решт!!!
Я звісно не ПВОшник і можу помилятися, але як на мене готувалися ви хреново до такого варіанту.
Совершает https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82 полёт на дозвуковых скоростях на предельно малых https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0 высотах с огибанием рельефа местности. Предназначена для применения против стратегически важных стационарных наземных целей с заранее известными https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B координатами .
Носителями Х-55 являются стратегические бомбардировщики https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-95 Ту-95 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-160 Ту-160 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-55#cite_note-1 [1] .
На іншій території, на рівнині, так, там інші умови, а я пишу за конкретний регіон. Де вона може прилетіти з одного двох напрямів.
Ну мені так здається... може я й не правий, звісно...
Міст, тим паче у горах, це така споруда у яку потрібно точно влучити. Десять метрів туди, десять сюди там не пройде.
Сколько вы закупили дизель-тепловозов за 2 месяца войны? НОЛЬ!
Що значить якби вони були? Україна закупала їх у США і це (о диво!) були саме тепловози, а соляри, скільки треба, стільки союзники і дадуть. Як раз за це потрібно найменше хвилюватися.