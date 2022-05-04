Сценарій обстрілу об’єктів "Укрзалізниці" було передбачено, тому розроблені плани альтернативних маршрутів, - Мінінфраструктури

Внаслідок масованого ракетного удару, який здійснили російські загарбники, завдано шкоди шістьом залізничним підстанціям в центральних та західних областях України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.

"Ми заздалегідь передбачали подібного роду сценарії ракетних ударів, зокрема були розроблені плани альтернативних логістичних маршрутів. Завдяки цьому мінімізовано шкоду для пасажирських перевезень, бізнесу та сил української оборони", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок масованого ракетного удару, який здійснили російські загарбники, завдано шкоди шістьом залізничним підстанціям в центральних та західних областях України. Через це низка потягів прямували із затримкою, а курс деяких пасажирських потягів було змінено.

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В міністерстві уточнили, що наразі "Укрзалізниця" оперативно вирішує проблему графіку руху потягів, аби якнайшвидше скоротити кількість затримок. Також продовжується системна робота з розв'язання логістичних проблем, спричинених повномасштабним вторгненням рф.

"Ми забезпечуємо стабільність залізничних пасажирських та вантажних перевезень, попри спроби ворога погіршити нам життя", - підкреслили в Мінінфраструктури.

Нагадаємо, ввечері 3 травня росіяни завдали масованого ракетного удару по заходу України. Із шести випущених ракет дві збили сили протиповітряної оборони, три влучили по Львову, а одна - по Закарпаттю. Внаслідок обстрілу двоє людей у Львові отримали осколкові поранення.

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