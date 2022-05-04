Сценарій обстрілу об’єктів "Укрзалізниці" було передбачено, тому розроблені плани альтернативних маршрутів, - Мінінфраструктури
Внаслідок масованого ракетного удару, який здійснили російські загарбники, завдано шкоди шістьом залізничним підстанціям в центральних та західних областях України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.
"Ми заздалегідь передбачали подібного роду сценарії ракетних ударів, зокрема були розроблені плани альтернативних логістичних маршрутів. Завдяки цьому мінімізовано шкоду для пасажирських перевезень, бізнесу та сил української оборони", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок масованого ракетного удару, який здійснили російські загарбники, завдано шкоди шістьом залізничним підстанціям в центральних та західних областях України. Через це низка потягів прямували із затримкою, а курс деяких пасажирських потягів було змінено.
В міністерстві уточнили, що наразі "Укрзалізниця" оперативно вирішує проблему графіку руху потягів, аби якнайшвидше скоротити кількість затримок. Також продовжується системна робота з розв'язання логістичних проблем, спричинених повномасштабним вторгненням рф.
"Ми забезпечуємо стабільність залізничних пасажирських та вантажних перевезень, попри спроби ворога погіршити нам життя", - підкреслили в Мінінфраструктури.
Нагадаємо, ввечері 3 травня росіяни завдали масованого ракетного удару по заходу України. Із шести випущених ракет дві збили сили протиповітряної оборони, три влучили по Львову, а одна - по Закарпаттю. Внаслідок обстрілу двоє людей у Львові отримали осколкові поранення.
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Знищих кілька штук і на цьому все - це не вікна які розлітаються в радіусі 500 м
Ясно що вони знищували підстанції.
Вони знищували підстанції.
Тормоз , виглянь у вікно ,, надворі 21 століття , а ти й досі воюєш по лекалам 18 -того ..
Хіба на Закарпатті так багато маршрутів через які така ракета може залетіти? Хіба там не має висот, з яких гарний огляд місцевості? Хіба години підльоту мало, щоби підготуватися для її прильоту? Невже вона може прилетіти з боку країн НАТО???
Це з не рівнина врешті решт!!!
Я звісно не ПВОшник і можу помилятися, але як на мене готувалися ви хреново до такого варіанту.
Совершает https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82 полёт на дозвуковых скоростях на предельно малых https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0 высотах с огибанием рельефа местности. Предназначена для применения против стратегически важных стационарных наземных целей с заранее известными https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B координатами .
Носителями Х-55 являются стратегические бомбардировщики https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-95 Ту-95 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-160 Ту-160 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-55#cite_note-1 [1] .
На іншій території, на рівнині, так, там інші умови, а я пишу за конкретний регіон. Де вона може прилетіти з одного двох напрямів.
Ну мені так здається... може я й не правий, звісно...
Міст, тим паче у горах, це така споруда у яку потрібно точно влучити. Десять метрів туди, десять сюди там не пройде.
Сколько вы закупили дизель-тепловозов за 2 месяца войны? НОЛЬ!
Що значить якби вони були? Україна закупала їх у США і це (о диво!) були саме тепловози, а соляри, скільки треба, стільки союзники і дадуть. Як раз за це потрібно найменше хвилюватися.