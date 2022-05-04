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Сценарій обстрілу об’єктів "Укрзалізниці" було передбачено, тому розроблені плани альтернативних маршрутів, - Мінінфраструктури

уз

Внаслідок масованого ракетного удару, який здійснили російські загарбники, завдано шкоди шістьом залізничним підстанціям в центральних та західних областях України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.

"Ми заздалегідь передбачали подібного роду сценарії ракетних ударів, зокрема були розроблені плани альтернативних логістичних маршрутів. Завдяки цьому мінімізовано шкоду для пасажирських перевезень, бізнесу та сил української оборони", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок масованого ракетного удару, який здійснили російські загарбники, завдано шкоди шістьом залізничним підстанціям в центральних та західних областях України. Через це низка потягів прямували із затримкою, а курс деяких пасажирських потягів було змінено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У зв'язку з ворожим обстрілом залізничних підстанцій низка поїздів прямуватиме із затримкою, - "Укрзалізниця"

В міністерстві уточнили, що наразі "Укрзалізниця" оперативно вирішує проблему графіку руху потягів, аби якнайшвидше скоротити кількість затримок. Також продовжується системна робота з розв'язання логістичних проблем, спричинених повномасштабним вторгненням рф.

"Ми забезпечуємо стабільність залізничних пасажирських та вантажних перевезень, попри спроби ворога погіршити нам життя", - підкреслили в Мінінфраструктури.

Нагадаємо, ввечері 3 травня росіяни завдали масованого ракетного удару по заходу України. Із шести випущених ракет дві збили сили протиповітряної оборони, три влучили по Львову, а одна - по Закарпаттю. Внаслідок обстрілу двоє людей у Львові отримали осколкові поранення.

Також читайте: Російські війська обстріляли шість залізничних станцій у центрі та на заході України, - Камишін

Автор: 

обстріл (29006) Укрзалізниця (6895) Мінінфраструктури (2060)


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Топ коментарі
+12
Бутылочное горлышко сейчас в кацапском анусе. Хочешь, так сиди. Хочешь, глубже насаживайся.
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04.05.2022 13:57
+12
Все идет по плану. Сначала уничтожили всю авиацию Украины, несколько раз подряд. Потом всю бронетехнику, которая числилась в Украине со времен Киевской Руси. Теперь вот весь ленд лиз. Думаешь, украинцы не отличат свинью кацапскую от человека, немытый?
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04.05.2022 14:01
+9
Про це не обов'язково всіх оповіщати 😕
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04.05.2022 13:52
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Про це не обов'язково всіх оповіщати 😕
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04.05.2022 13:52 Відповісти
Логістика проста - перейти на тепловози і паровози і нефіг умнчать.
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04.05.2022 13:58 Відповісти
А премию Сироже Лещенко как выписывать?
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04.05.2022 14:02 Відповісти
Бутылочное горлышко сейчас в кацапском анусе. Хочешь, так сиди. Хочешь, глубже насаживайся.
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04.05.2022 13:57 Відповісти
Кацап , передай своїм що - ніхея у вас не вийде ,, скільки б ви тими ракетами не пуляли . . Західна зброя як прямувала на схід , так і прямує ,, ну хіба що з невеличкими затримками тепер . Мережа залізниці в Україні настільки розгалуджена , що у вас просто не вистачить ракет щоб паралізувати залізничний рух .. Не тужтеся казломорді , бо грижу отримаєте .! .
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04.05.2022 14:23 Відповісти
Не-не, чувачок, это в ваших голосах скавчание началось. Аж на вой переходите уже, лапти.
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04.05.2022 14:32 Відповісти
Ну та - шо там казати про мене , от в твоєму голосі , чую я - одні пабьєди мля ,, всіх нацистів перебив , хвошиздів прогнав , Київ взяв , Львов взяв , уже до Берліна підходиш .
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04.05.2022 14:38 Відповісти
З Чорнобаївки пишеш?
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04.05.2022 14:42 Відповісти
кацапа,а шо такое?ты уже посчитал,сколько ваших ********* утонуло в выкопанном нами море?
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04.05.2022 14:51 Відповісти
Навіть якщо вся залізниця стане (для цього треба знищити всі тепловози, мости і ще багато чого). Це все перейде на авто тягачі. Тому нічого це рашистам не дасть в стратегічній перспективі.
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04.05.2022 14:28 Відповісти
Вы еще расскажите какие, идиоты.
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04.05.2022 13:52 Відповісти
Самиє освєдомльонниє в твоєму гєйштабі - це вісім дохлих генералів, такої ганьби жодна армія не знала, але ж ви не армія, а орда розумово недорозвинутих нелюді, яких цивілізація обійшла стороною.
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04.05.2022 14:02 Відповісти
Шо, из расеи на Цензора без впн не зайти?
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04.05.2022 14:08 Відповісти
Все идет по плану. Сначала уничтожили всю авиацию Украины, несколько раз подряд. Потом всю бронетехнику, которая числилась в Украине со времен Киевской Руси. Теперь вот весь ленд лиз. Думаешь, украинцы не отличат свинью кацапскую от человека, немытый?
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04.05.2022 14:01 Відповісти
Стріляти крилатими ракетами по гаубицям - це ідея з клінічної психпоатії.
Знищих кілька штук і на цьому все - це не вікна які розлітаються в радіусі 500 м
Ясно що вони знищували підстанції.
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04.05.2022 14:23 Відповісти
о кацапа про критическую массу шось вычитал .а какова критическая масса твоих срублей за кило сахару?
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04.05.2022 14:54 Відповісти
Баканов зара передасть кацапам
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04.05.2022 13:54 Відповісти
через Валуєва?
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04.05.2022 13:59 Відповісти
Я вам сейчас на карте покажу! Четыре обходных маршрута!
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04.05.2022 13:56 Відповісти
Розумію, що кацапська агентура цю інформацію давно здала керівництву, але можна було зайвий раз публічно не виступати.
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04.05.2022 13:56 Відповісти
Они тяговые подстанции выводят из строя.
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04.05.2022 13:58 Відповісти
18 ракет по ляму баксов на 6 стаций + бк пво - даже для кацапов невыгодный размен. Станции довольно быстро восстановить, и дешевле ляма.
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04.05.2022 14:02 Відповісти
Існують взагалі пересувні змонтовані на базі залізничного вагону... Я правда не знаю чи в Україні вони є...
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04.05.2022 14:07 Відповісти
У Х***ла последний дембельский аккорд перед смертью, и он уже ничего не видит кроме как уничтожить по максимому Украину. А дальше он сдохнет уже етой осенью и хоть камни с неба.
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04.05.2022 14:10 Відповісти
Які гаубиці - ти спробуй ту гаубиці знищити навіть ракетой. Комплектуючі Нептуна були цілі після ракетних ударів.
Вони знищували підстанції.
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04.05.2022 14:16 Відповісти
Ти знаєш що знаходиться в силових трансформаторах? Почитай на досугє
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04.05.2022 14:24 Відповісти
Немає у кацапів ракет здатних бити по динамічним цілям. Тому і хєрячат по стаціонарним. Усі їхні "високоточні" ракети програмуються на кінцеву точку, а поки вона годину буде летіти, один Боженька знає, де той ешелон чи "танковоз" вже буде. Та й вразити вона може один-два танковоза. Це взагалі ідіотизм витрачати ракету вартістю 5 лямім на один танк.
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04.05.2022 14:11 Відповісти
. Скопілось пара ешелоноф.!!! Баран , ти вважаєш що в Генштабі ЗСУ сидять якісь бовдури , щоб кучкувати елелони на залізничних станціях . . Ну ну ..

Тормоз , виглянь у вікно ,, надворі 21 століття , а ти й досі воюєш по лекалам 18 -того ..
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04.05.2022 14:31 Відповісти
То кацап, не парся
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04.05.2022 14:42 Відповісти
Ти взагалі бачив колись гірський тунель йолопе? Неядерною ракетою ти хіба що рейки на в'їзді до нього пошкодиш на 2-3 години...
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04.05.2022 14:43 Відповісти
ЕС новые поставят, это не проблема. Главное люди, а на любое железо у Украины сейчас полный карт бланш.
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04.05.2022 14:08 Відповісти
Сышь, ньюфажина рашистская, пшел вон отседова
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04.05.2022 14:03 Відповісти
Якщо ви передбачали такий сценарій (а його дійсно не складно передбачити) то чому ж ви не передбачили прикриття цих об'єктів? Це ж крилаті ракети, їх можно збити із ПЗРК!
Хіба на Закарпатті так багато маршрутів через які така ракета може залетіти? Хіба там не має висот, з яких гарний огляд місцевості? Хіба години підльоту мало, щоби підготуватися для її прильоту? Невже вона може прилетіти з боку країн НАТО???
Це з не рівнина врешті решт!!!
Я звісно не ПВОшник і можу помилятися, але як на мене готувалися ви хреново до такого варіанту.
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04.05.2022 14:03 Відповісти
Для пзрк надо много постов через каждые 10 км, моментрально передавать вектор и координаты, брать в учет тот факт что ракета может менять курс, стрелять только навстречу курсу и т.д.
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04.05.2022 14:07 Відповісти
Так у них висота польоту не більше двох сотень метрів. Це значить, що вони в область можуть залетіти тільки по декільком маршрутам, по долинам. От там і концентрувати пости.
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04.05.2022 14:12 Відповісти
І чого на зустріч тільки стріляти? Вона дозвукова!?
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04.05.2022 14:17 Відповісти
Нет, транс- или сверхзвуковые, когда надо мной пролетали, я вначале видел ракету, а потом секунд через 5-7 звук. На малой высоте такого допплеровского эффекта на дозвуке не добиться.
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04.05.2022 14:26 Відповісти
Х-55 (произносится как «Ха-55») («изделие 120», общеизвестное название - РКВ-500) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 советская и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F российская стратегическая авиационная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 крылатая ракета , разработанная в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0 дубненском https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%93%D0%A3%D0%9F_%D0%9C%D0%9A%D0%91_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0 МКБ «Радуга» под руководством https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%91%D0%B2,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 И. С. Селезнёва в конце 1970-х - начале 1980-х годов для вооружения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA стратегических бомбардировщиков .

Совершает https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82 полёт на дозвуковых скоростях на предельно малых https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0 высотах с огибанием рельефа местности. Предназначена для применения против стратегически важных стационарных наземных целей с заранее известными https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B координатами .

Носителями Х-55 являются стратегические бомбардировщики https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-95 Ту-95 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-160 Ту-160 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-55#cite_note-1 [1] .
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04.05.2022 14:33 Відповісти
Потому, собственно, и нужно по встречной стрелять - в догонку тяжело взять в захват ГСН, перпендекулярно стингер не довернет - это не р-73 и не сайдвиндер.
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04.05.2022 14:28 Відповісти
З чого ти вирішив, що у нас завжди низька хмарність? На відміну від балістичних, від цих як раз таки є захист. Потрібно просто нормально його організувати. Конкретно цю ракету бачили сотні людей у чотирьох районах. Був би серед них хоча би один підготовлений чоловік із ПЗКР, збили би, аж бігом.
На іншій території, на рівнині, так, там інші умови, а я пишу за конкретний регіон. Де вона може прилетіти з одного двох напрямів.
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04.05.2022 14:27 Відповісти
***, а шо не можна так: - ойц, нам *****, всьо пропало..... А самі під суматоху, тихенько..... А так, звучить, як ''їбаште ще''..... Важко посаду ''тролляки'' ввести?)
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04.05.2022 14:04 Відповісти
Замінять електровози на тепловози.?
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04.05.2022 14:08 Відповісти
Чушь
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04.05.2022 14:26 Відповісти
Странно, что не бьют по ж/д мостам.
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04.05.2022 14:09 Відповісти
Чого тут дивного? У міст потрібно ще влучити. Це ж не 100*100 як підстанція. Вони чим б'ють по мосту в Одеській області? Бастіонами? протикорабельними ракетами? А чому? Бо там влучність інакша, а ці ракети такої влучності не мають. Вони умовно "високоточні"...
Ну мені так здається... може я й не правий, звісно...
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04.05.2022 14:15 Відповісти
Я видел как попадали в телебашню.
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04.05.2022 14:16 Відповісти
Вони хіба у саму вежу влучили? Чи в телецентр?
Міст, тим паче у горах, це така споруда у яку потрібно точно влучити. Десять метрів туди, десять сюди там не пройде.
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04.05.2022 14:23 Відповісти
В саму.
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04.05.2022 14:40 Відповісти
В саму.
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04.05.2022 14:47 Відповісти
Кацапи це скоти, якби реально могли, вони би вже це зробили. Особливо там, де їх вибили і де вони не мають жодних шансів. Великий міст не ядерною ракетою не так просто вивести із ладу.
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04.05.2022 14:38 Відповісти
Ще потрібно мати резерв трансформаторів,поприбирати від залізниці тягові підстанції, й встановити груговий відеонагляд
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04.05.2022 14:09 Відповісти
Простіше було обнести металевою сіткою підстанції - примітивний але дієвий спосіб захисту від крилатих ракет. Але звісно ніхто цього не зробив за 8 років.
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04.05.2022 14:19 Відповісти
Менше б патякали, не було б загрози від орків, не було б й обстрілів.
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04.05.2022 14:12 Відповісти
Шо вы, плять, чешете - "було передбачено"! В Украине 95% тяги - электровозы.
Сколько вы закупили дизель-тепловозов за 2 месяца войны? НОЛЬ!
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04.05.2022 14:25 Відповісти
Мрії кацап, мрії... Ми вже бачили "Київ за 3 дні"...
Що значить якби вони були? Україна закупала їх у США і це (о диво!) були саме тепловози, а соляри, скільки треба, стільки союзники і дадуть. Як раз за це потрібно найменше хвилюватися.
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04.05.2022 14:41 Відповісти
 
 