Венгрия готова восстанавливать Киевщину и принимать на лечение украинских военных, - Сийярто

Венгрия готова участвовать в восстановлении разрушенной во время войны инфраструктуры в Киевской области и принять на лечение украинских военных.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на международной конференции доноров для Украины в Польше, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мы готовы участвовать в восстановлении школ и больниц в Киевской области. Если киевские власти предложат другую локацию, мы также готовы", - сказал Сийярто.

Министр также заявил, что Будапешт готов предоставить мобильные дома для переселенцев в западных областях Украины, как только будет необходимо.

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По словам Сийярто, Венгрия приняла 627 тысяч беженцев из Украины, предоставляет им приют и еду, а также предлагает работу тем, кто хочет остаться на более долгое время.

"Мы также готовы предоставить тысячи стипендий для украинских студентов в венгерских университетах, чтобы они могли продолжить или завершить свою учебу", - сказал Сийярто.

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Венгрия также готова принимать на лечение раненых украинских военных без ограничений по количеству и 130 детей, нуждающихся в специализированном лечении.

"Я хочу очень четко сказать здесь: Венгрия поддерживает Украину и ее суверенитет. Мы четко разделяем кто напал и кто подвергся нападению. И мы осуждаем военную агрессию России против Украины и ряд нарушений прав человека и призываем к расследованию возможных военных преступлений", - сказал Сийярто.

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