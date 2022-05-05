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Венгрия готова восстанавливать Киевщину и принимать на лечение украинских военных, - Сийярто

відбудова

Венгрия готова участвовать в восстановлении разрушенной во время войны инфраструктуры в Киевской области и принять на лечение украинских военных.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на международной конференции доноров для Украины в Польше, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мы готовы участвовать в восстановлении школ и больниц в Киевской области. Если киевские власти предложат другую локацию, мы также готовы", - сказал Сийярто.

Министр также заявил, что Будапешт готов предоставить мобильные дома для переселенцев в западных областях Украины, как только будет необходимо.

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По словам Сийярто, Венгрия приняла 627 тысяч беженцев из Украины, предоставляет им приют и еду, а также предлагает работу тем, кто хочет остаться на более долгое время.

"Мы также готовы предоставить тысячи стипендий для украинских студентов в венгерских университетах, чтобы они могли продолжить или завершить свою учебу", - сказал Сийярто.

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Венгрия также готова принимать на лечение раненых украинских военных без ограничений по количеству и 130 детей, нуждающихся в специализированном лечении.

"Я хочу очень четко сказать здесь: Венгрия поддерживает Украину и ее суверенитет. Мы четко разделяем кто напал и кто подвергся нападению. И мы осуждаем военную агрессию России против Украины и ряд нарушений прав человека и призываем к расследованию возможных военных преступлений", - сказал Сийярто. 

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Венгрия (2001) помощь и поддержка (874) Сийярто Петер (329) восстановление (217)


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Топ комментарии
+37
Не варто напружуватися. Дякувати Богу, нам є кому допомогти.
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05.05.2022 15:53
+31
спасиба... лучше эмбарго поддержи - Украине это важнее...
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05.05.2022 15:53
+31
ага, пасиба "дружище", но Киев уже отстраивает Джонсон.

p.s. вчера Данилов говорил, что Угорщина была в сговоре с ****** и им должно было отойти закарпатье.... отакот.
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05.05.2022 15:56
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спасиба... лучше эмбарго поддержи - Украине это важнее...
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05.05.2022 15:53 Ответить
А заднюю мы не включали❗Бе бе бе👍Мы развернулись и рванули обратно👍
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05.05.2022 16:41 Ответить
Не варто напружуватися. Дякувати Богу, нам є кому допомогти.
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05.05.2022 15:53 Ответить
Угорщина- лицемірні виродки.
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05.05.2022 15:55 Ответить
ага, пасиба "дружище", но Киев уже отстраивает Джонсон.

p.s. вчера Данилов говорил, что Угорщина была в сговоре с ****** и им должно было отойти закарпатье.... отакот.
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05.05.2022 15:56 Ответить
Данилов говорил не о сговоре, а о том, что Венгрия знала что Россия готовит нападение. Так об этом знал весь мир и Зеленский. Данилов как и наш посол в ФРГ провокаторы. Ведут себя как актеры 95 квартала, забывая, что завтра надо будет просить денег, оружия и содействия для вступления в ЕС и НАТО. Или это делается специально, чтобы нас туда не приняли.
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05.05.2022 16:37 Ответить
Данилов говорил именно о том о чем я написал выше.
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05.05.2022 17:15 Ответить
Так ! Ці зе , арахамії та данілови щось як ляпнуть - можна тільки здогадуватись , чи не сповна розуму , чи дійсно , якась провокація . Так само , Німеччина почала давати танки і гаубиці , а зе накинувся на Штанмайера . Так і в цьому випадку - казав знайомим : не спішіть осуджувати Угорщину , може ті недали якомусь тіщенку або шуфрічам Закарпаття розкрадати і порушили схеми ? Їздив ще при совку в Ужгород , Мукачево , інші міста і села , ще тоді угорці багато в чому допомогали Українцям , і взагалі хороші та доброзичливі люди . Мене більше обурюють такі зебіли дуркуваті , як один тут , що вище написав "нє нада , абайдьомся!".
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05.05.2022 19:10 Ответить
Так нам теперь сиярте и орбане попы целовать? Они подлые ********, и это очень скоро вызовет смену руководства в венгрии.
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05.05.2022 19:57 Ответить
Крокодиловые слезы Украине не нужны. И без вас весь мир Украине помогает. Продолжайте лизать жопу путлеру, он вчера черную икру кушал.
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05.05.2022 15:56 Ответить
С учетом ситуации любая помощь ценна. Тем более при таком количестве переселенцев в западном регионе.
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05.05.2022 15:57 Ответить
Це якщо вiд щирого серця, але коли тримаэш камiнь за пазухою (окупацiя Закарпаття), а тебе викрили - це пiдлiсть.
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05.05.2022 16:04 Ответить
Дякуємо, ми вже за 400 років по горлянку ситі "братской помощью" з боку московії.
Нам ще одного "брата" не вистачає (який теж, як копія - намагається спотворити історію і привласнити чуже).
А про переселенців мовчу;
1. Такі гроші, які "брати" дерли і деруть в прикордонних містечках, - Львову не снилися.
2. Цілп купа "переселенців" в угорщині - "біженці" із Закарпаття.
3. Вони були вимушені приймати, зважаючи, що в ЄС, та й зайві грошики від ЄС (в рази переважачі фактичні витрати на переселенців), - не помішають.
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05.05.2022 16:23 Ответить
в итоге всегда выйдет себе дороже с такой "помощью", если уже брать чистый практицизм. О морали вообще молчу, как можно вообще иметь дело с пособниками кремлёвских убийц и садистов? У многих память такая короткая, вернее, её нет вообще. Готовы уже брататься с беларусами, кацапами и их шоблой за какие-то обещанные ништяки.. уверен, если кацапы предложат сейчас газ по гривне за куб, соберётся большой видсоток с ними дружить..
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05.05.2022 19:01 Ответить
Шо це з венграми сталось, такі милі та любі!?
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05.05.2022 16:02 Ответить
Мабуть чиновники з ЄС попередили: не будете допомагати Україні - не отримаєте дотацій.
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05.05.2022 16:05 Ответить
Як що сталося? Данилов на днях сказав що нам відомо що орбан у зговорі з рашафюрером,
і що угорщина знала про напад ********* на Україну, а також хотіла під шумок хапнути Закарпаття. Після того угорці по іншому заспівали, бо зрозуміли що їм срака
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05.05.2022 16:14 Ответить
Запахло великими грішми.
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05.05.2022 16:19 Ответить
оце ближче до правди..
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05.05.2022 17:12 Ответить
тільки вони забули сказати що за чужі кошти
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05.05.2022 16:02 Ответить
Почему у нас забывают что Орбан и Сиятро президент и министр Венгрии, а не Украины?
Они объязаны жителям своей страны и народа, а нам вообще ничем не объязаны. Они приняли 600 беженцев, несмотря на большую нагрузку на бюджет, поддержали предыдущие 5 пакетов санкций и согласовали 6, с небольшими преференциями для себя конечно, но не ветировали. Не передали оружие? Да, но они и не объязаны это делать, они думают о безопасности своей страны и это их право.
Люди, давайте благодарить каждого, кто хоть копейкой помогает нашей стране, а не обсырать целые страны, потому что они не делают все, т.к. именно Вам хочется. Уберите с головы что нам кто-то чем-то обязан, помощь от Венгрии громадная. Да, она могла быть и больше, но она и так громадная.
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05.05.2022 16:02 Ответить
Тільки вони стали такими добрими лише тоді, коли на горизонті замаячили гроші на розбудову України, а їм самім світить скорочення фінансування від ЄС. Довбой...оби вони. А цей Сійято перший довбой..б.
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05.05.2022 16:12 Ответить
Плохо, брат, ты мадьяр знаешь.
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05.05.2022 16:59 Ответить
"помощь от Венгрии громадная" - пшол нахрен, вместе с кремевскими подсосиновиками Орбаном и Сиярто, чмо лишнехромосомное!
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05.05.2022 17:34 Ответить
Якб це заявив будь-який угорець, не пов'язаний з партією "******", я б ще повірив. ******ам не вірю. Це реваншисти, які мріють про "Велику Угорщину" із Закарпаттям у складі. За відбудову Києва вони можуть потім вимагати Закарпаття. Тому краще нехай збоку пстоять.
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05.05.2022 16:02 Ответить
Данунах!!!
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05.05.2022 16:02 Ответить
До речі, "данунах" - це не дієслово, а іменник. Іменна нагорода. Така ж як "услід за кораблем".

Вибачте за недоречний коментар, будь ласка.
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05.05.2022 16:45 Ответить
Таки да!
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05.05.2022 17:14 Ответить
Ви що, тримаєте нас за дурнів? Блокуєте ембарго і шлете нам пря7ики?!!! Учі діти.
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05.05.2022 16:03 Ответить
Смотри, ситуация:
Ты покупаешь картошку у соседа по 5 грн. Тут сосед начинает каждый вечер избивать свою жену. Ты из-за этого перестанешь покупать у него картошку по 5 грн и начнёшь ездить в другой город за 100 км и покупать там картошку за 20 грн? Та никогда в жизни ты такого не сделаешь, сам же знаешь, а от других требуешь. Детей этого соседа приютили, кормят, одевают, и за это спасибо.
Тем более они согласились отказаться от нефти, правда с отсрочкой в полтора года. Ну, а к тому времени ***** и так не будет и Европа продолжит покупать нефть у *********. Это просто даётся сигнал элитам, или убираете ***** до конца года и меняете курс страны, или мы Вашу нефть больше не покупаем никогда
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05.05.2022 16:10 Ответить
ти реально будеш купляти картоплю в сусіда, який бьє твою дружину? ти настільки убога мерзота?
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05.05.2022 16:16 Ответить
Та. нє. жінка в його прикладі-сусіда. Але від цього його *прімерчікі* не виглядають менш дебільними.
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05.05.2022 16:31 Ответить
то есть!? в твоем больном воображении параша и Украина семья в которой парашка муж хещет жену Украину за то что она гульнула с соседом на западе!? иди прими таблетки, лапоть!
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05.05.2022 16:44 Ответить
Тільки маленька поправочка не "избивать жену",а "убивать".при тому патронами ,які він купить за ті гроші що ви дасте йому за картоплю.
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05.05.2022 17:04 Ответить
Смотри, ситуация: ты лишнехромосомный набутылочник
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05.05.2022 17:36 Ответить
"Якщо київська влада запропонує іншу локацію, ми також готові". Мариуполь?
Неужто наши вправили ему мозги?

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05.05.2022 16:03 Ответить
А пососать вместо отстраивания Киевщены ?
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05.05.2022 16:03 Ответить
Дякуєме вам мадяри, справжні друзі пізнавутся у біді, нигда не забудеме вашу помошь!
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05.05.2022 16:06 Ответить
вот именно, только так и должно быть!
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05.05.2022 19:11 Ответить
Мад'яропітекі йдуть за відомою адресою
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05.05.2022 16:14 Ответить
Руку засунь себе в ЖОПУ, и за язык подергай!
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05.05.2022 16:15 Ответить
Глисти
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05.05.2022 16:16 Ответить
Київщину має відбудовувати найбідніша країна- донор. Бо регіони України мають бути розвинені рівномірно!
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05.05.2022 16:20 Ответить
кормильца всея страны бамбас пусть отстраивает, киевщина беднее
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05.05.2022 17:29 Ответить
вєнгєрскій свинособачий карабль, ********
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05.05.2022 16:22 Ответить
Кацапський х буде відбудовувати??? Нехай відповість на питання:-чий Крим,й скаже п... хло
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05.05.2022 16:22 Ответить
Смрдючим уграм непаскудити Київщину
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05.05.2022 16:24 Ответить
От помощи не откажемся. Благодарными быть умеем, если это искренне( без задних мыслей).
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05.05.2022 16:25 Ответить
відчули що рашкі пісець скоро прийде
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05.05.2022 16:28 Ответить
Це так угри хочуть зберегти свою морду ліца, однак свинське рило залишеться рашистським рилом
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05.05.2022 16:35 Ответить
Цигани чують що їх карта бита, і що суд над російськими нацистами може і циганів торкнутися за співпрацю
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05.05.2022 16:39 Ответить
Уго́рці, мадя́ри (від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 угор. magyarok - «мо́дьорок») - народ з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8 фіно-угорської мовної групи

Цига́ни (в офіційних документах та в пресі натомість вживається назва ро́миhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8#cite_note-51 [51] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8#cite_note-52 [52] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8#cite_note-53 [53] ) - історична і побутова українська назва групи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4 народів індійського походження

так шо на циган с тракторами ненадо гнать))
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05.05.2022 17:27 Ответить
ОСЬ ЯК !!

кацапы бахнули по Воловцу ( напрямую к границе Венгрии 50 км) и Сиярту зашевелился
ТЕПЕРЬ И ОРУЖИЕ Украине РАЗРЕШАТ ВЕЗТИ через территорию Венгрии, бо кому то надо их границу защищать
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05.05.2022 16:42 Ответить
Всё равно не разрешили оружие для Украины через свою территорию провозить. Не по ним же бахнули а только по Закарпатью.
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05.05.2022 19:53 Ответить
Ну от,ще коля тіщенко ("котлета") казав на Закарпатті (чи Прикарпатті),що "венгри-наші друзі"
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05.05.2022 16:44 Ответить
А як зрозуміти "можливих воєнних злочинів"?! Це факт вже, і у великих масштабах!
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05.05.2022 16:50 Ответить
Пішла вона нахєр та Угорщина з ******** разом.
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05.05.2022 16:51 Ответить
627 тисяч біженців - это вранье. От силы несколько десятков тысяч. Эти сотни тысяч прошли транзитом через венгров и не стали оставаться, видя какое к ним отношение властей. А венгры хотят поиметь с Европы денег, типа они приняли беженцев.
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05.05.2022 17:02 Ответить
щось друзі пуйла засіпались...щось відчувають падли. Лукашенко тут констатує що щось війна затягнулась і не по плану (а кричав що за три дні візьмуть Україну ), цей угорський фашист вже задню включив...
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05.05.2022 17:07 Ответить
Может еще Мосгорстрой пригласим Киев відбудовувать? Венгрии нет доверия, они были отьявленными посипаками Гитлера, а сейчас отьявленые пособники Хутина. Венргия и Сербия союзники фашистской россии и враги Украины. Точка
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05.05.2022 17:20 Ответить
угорщина? а ще сербія і німеччина мабуть? ідіть за корабльом
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05.05.2022 17:23 Ответить
Иди отстраивай Зауралье, откуда когда то пришли твои предки. А Украину есть кому отстраивать и без гуннов.
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05.05.2022 17:25 Ответить
избави боже УКРАИНУ от таких друзей а с врагом она как нибудь сама разберётся!
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05.05.2022 17:40 Ответить
Мадяри завжди були і залишаються продажними сикунами.
По ставленню до всіх без виключення своїх сусідів.
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05.05.2022 17:50 Ответить
Идите на х"й ! Ось що ми вам відповімо !
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05.05.2022 18:35 Ответить
За лупу вам на рило , а не Київщину відбудовувати . Нацисти прокляті . Сидіть рівно , ****** .
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05.05.2022 19:34 Ответить
"Помощь")) Пилить строительными подрядчиками евробабло?) Таких помощников уже очередь стоит. Самые умные нашлись, цыгане....
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05.05.2022 19:35 Ответить
чтоб он сдох. Ноги его тут не будет! И воинов наших туда не пускать, так полечат, что они умрут скорее. Послать на х* вежливо и всех делов.
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05.05.2022 22:08 Ответить
 
 