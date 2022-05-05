Венгрия готова восстанавливать Киевщину и принимать на лечение украинских военных, - Сийярто
Венгрия готова участвовать в восстановлении разрушенной во время войны инфраструктуры в Киевской области и принять на лечение украинских военных.
Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на международной конференции доноров для Украины в Польше, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Мы готовы участвовать в восстановлении школ и больниц в Киевской области. Если киевские власти предложат другую локацию, мы также готовы", - сказал Сийярто.
Министр также заявил, что Будапешт готов предоставить мобильные дома для переселенцев в западных областях Украины, как только будет необходимо.
По словам Сийярто, Венгрия приняла 627 тысяч беженцев из Украины, предоставляет им приют и еду, а также предлагает работу тем, кто хочет остаться на более долгое время.
"Мы также готовы предоставить тысячи стипендий для украинских студентов в венгерских университетах, чтобы они могли продолжить или завершить свою учебу", - сказал Сийярто.
Венгрия также готова принимать на лечение раненых украинских военных без ограничений по количеству и 130 детей, нуждающихся в специализированном лечении.
"Я хочу очень четко сказать здесь: Венгрия поддерживает Украину и ее суверенитет. Мы четко разделяем кто напал и кто подвергся нападению. И мы осуждаем военную агрессию России против Украины и ряд нарушений прав человека и призываем к расследованию возможных военных преступлений", - сказал Сийярто.
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p.s. вчера Данилов говорил, что Угорщина была в сговоре с ****** и им должно было отойти закарпатье.... отакот.
Нам ще одного "брата" не вистачає (який теж, як копія - намагається спотворити історію і привласнити чуже).
А про переселенців мовчу;
1. Такі гроші, які "брати" дерли і деруть в прикордонних містечках, - Львову не снилися.
2. Цілп купа "переселенців" в угорщині - "біженці" із Закарпаття.
3. Вони були вимушені приймати, зважаючи, що в ЄС, та й зайві грошики від ЄС (в рази переважачі фактичні витрати на переселенців), - не помішають.
і що угорщина знала про напад ********* на Україну, а також хотіла під шумок хапнути Закарпаття. Після того угорці по іншому заспівали, бо зрозуміли що їм срака
Они объязаны жителям своей страны и народа, а нам вообще ничем не объязаны. Они приняли 600 беженцев, несмотря на большую нагрузку на бюджет, поддержали предыдущие 5 пакетов санкций и согласовали 6, с небольшими преференциями для себя конечно, но не ветировали. Не передали оружие? Да, но они и не объязаны это делать, они думают о безопасности своей страны и это их право.
Люди, давайте благодарить каждого, кто хоть копейкой помогает нашей стране, а не обсырать целые страны, потому что они не делают все, т.к. именно Вам хочется. Уберите с головы что нам кто-то чем-то обязан, помощь от Венгрии громадная. Да, она могла быть и больше, но она и так громадная.
Вибачте за недоречний коментар, будь ласка.
Ты покупаешь картошку у соседа по 5 грн. Тут сосед начинает каждый вечер избивать свою жену. Ты из-за этого перестанешь покупать у него картошку по 5 грн и начнёшь ездить в другой город за 100 км и покупать там картошку за 20 грн? Та никогда в жизни ты такого не сделаешь, сам же знаешь, а от других требуешь. Детей этого соседа приютили, кормят, одевают, и за это спасибо.
Тем более они согласились отказаться от нефти, правда с отсрочкой в полтора года. Ну, а к тому времени ***** и так не будет и Европа продолжит покупать нефть у *********. Это просто даётся сигнал элитам, или убираете ***** до конца года и меняете курс страны, или мы Вашу нефть больше не покупаем никогда
Неужто наши вправили ему мозги?
Цига́ни (в офіційних документах та в пресі натомість вживається назва ро́миhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8#cite_note-51 [51] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8#cite_note-52 [52] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8#cite_note-53 [53] ) - історична і побутова українська назва групи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4 народів індійського походження
так шо на циган с тракторами ненадо гнать))
кацапы бахнули по Воловцу ( напрямую к границе Венгрии 50 км) и Сиярту зашевелился
ТЕПЕРЬ И ОРУЖИЕ Украине РАЗРЕШАТ ВЕЗТИ через территорию Венгрии, бо кому то надо их границу защищать
По ставленню до всіх без виключення своїх сусідів.