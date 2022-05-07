Информация о взрывах в Хмельницкой области пока не подтверждена, - ОВА
В соцсетях сообщили о взрывах 7 мая в Хмельницкой области. Впрочем, глава ОВА Сергей Гамалий официально опровергает эту информацию.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне Поділля". Официального доказательства информации еще нет.
Перед этим по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
Россияне нанесли удар по Одесчине, Сумщине и Николаевщине.
Впрочем, позже глава Хмельницкой ОВ Сергей Гамалий сообщил в телеграм-канале, что на территории области все спокойно.
"Информация в социальных сетях и телеграм-каналах о взрывах в Хмельницкой области на данный момент не подтверждена", – отметил он.
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