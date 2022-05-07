РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12434 посетителя онлайн
Новости
7 590 6

Информация о взрывах в Хмельницкой области пока не подтверждена, - ОВА

область,хмельниччина,хмельницька

В соцсетях сообщили о взрывах 7 мая в Хмельницкой области. Впрочем, глава ОВА Сергей Гамалий официально опровергает эту информацию.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне Поділля". Официального доказательства информации еще нет.

Перед этим по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Россияне нанесли удар по Одесчине, Сумщине и Николаевщине.

Смотрите также: Российская авиация обстреляла Сумщину, ранен воин-пограничник. Госпогранслужба сообщает, что вражеские самолеты ударили и по территории РФ. ВИДЕО+ФОТО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Впрочем, позже глава Хмельницкой ОВ Сергей Гамалий сообщил в телеграм-канале, что на территории области все спокойно.

"Информация в социальных сетях и телеграм-каналах о взрывах в Хмельницкой области на данный момент не подтверждена", – отметил он.

Автор: 

обстрел (27807) ракеты (3610) Хмельницкая область (961)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
коли вже почують вибухи у севастополі??
показать весь комментарий
07.05.2022 15:52 Ответить
Де офіційне підтвердження? В цю хвилину на території Західної України грім і грози!
показать весь комментарий
07.05.2022 15:56 Ответить
****** и по их городах
показать весь комментарий
07.05.2022 15:57 Ответить
как скажешь, набутылочник
показать весь комментарий
07.05.2022 16:03 Ответить
Так так вони вже звикли, квасять ракетами - відповіді все одно нема.
показать весь комментарий
07.05.2022 16:01 Ответить
то гроза і грім
показать весь комментарий
07.05.2022 16:03 Ответить
 
 