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Інформація про вибухи на Хмельниччині наразі не підтверджена, - ОВА

область,хмельниччина,хмельницька

У соцмережах повідомили про вибухи 7 травня у Хмельницькій областях. Втім, глава ОВА Сергій Гамалій офіційно спростовує цю інформацію.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне Поділля". Офіційного підтвердження інформації ще немає.

Перед цим на всій території України була оголошена повітряна тривога.

Росіяни завдали удару по Одещині, Сумщині та Миколаївщині.

Втім, пізніше глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив у телеграм-каналі, що наразі на території області все спокійно.

"Інформація в соціальних мережах і телеграм-каналах щодо вибухів в Хмельницькій області на даний момент не підтверджена", - зауважив він.

Автор: 

обстріл (29128) ракети (4068) Хмельницька область (981)


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коли вже почують вибухи у севастополі??
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07.05.2022 15:52 Відповісти
Де офіційне підтвердження? В цю хвилину на території Західної України грім і грози!
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07.05.2022 15:56 Відповісти
****** и по их городах
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07.05.2022 15:57 Відповісти
как скажешь, набутылочник
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07.05.2022 16:03 Відповісти
Так так вони вже звикли, квасять ракетами - відповіді все одно нема.
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07.05.2022 16:01 Відповісти
то гроза і грім
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07.05.2022 16:03 Відповісти
 
 