Інформація про вибухи на Хмельниччині наразі не підтверджена, - ОВА

У соцмережах повідомили про вибухи 7 травня у Хмельницькій областях. Втім, глава ОВА Сергій Гамалій офіційно спростовує цю інформацію.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне Поділля". Офіційного підтвердження інформації ще немає.

Перед цим на всій території України була оголошена повітряна тривога.

Росіяни завдали удару по Одещині, Сумщині та Миколаївщині.

Втім, пізніше глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив у телеграм-каналі, що наразі на території області все спокійно.

"Інформація в соціальних мережах і телеграм-каналах щодо вибухів в Хмельницькій області на даний момент не підтверджена", - зауважив він.