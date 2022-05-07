Інформація про вибухи на Хмельниччині наразі не підтверджена, - ОВА
У соцмережах повідомили про вибухи 7 травня у Хмельницькій областях. Втім, глава ОВА Сергій Гамалій офіційно спростовує цю інформацію.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне Поділля". Офіційного підтвердження інформації ще немає.
Перед цим на всій території України була оголошена повітряна тривога.
Росіяни завдали удару по Одещині, Сумщині та Миколаївщині.
Втім, пізніше глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив у телеграм-каналі, що наразі на території області все спокійно.
"Інформація в соціальних мережах і телеграм-каналах щодо вибухів в Хмельницькій області на даний момент не підтверджена", - зауважив він.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Женя-Женя
показати весь коментар07.05.2022 15:52 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Славинский Александр
показати весь коментар07.05.2022 15:56 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Zbiszek Zalypkin
показати весь коментар07.05.2022 15:57 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Макс Полиграф
показати весь коментар07.05.2022 16:03 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Zaba Zelena
показати весь коментар07.05.2022 16:01 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Irina Berezovska
показати весь коментар07.05.2022 16:03 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль