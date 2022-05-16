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Новости Агрессия России против Украины Война
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ВСУ нанесли удар по позициям врага в Чернобаевке, - Генштаб

чорнобаївка

Вооруженные силы Украины ударили по россиянам в районе Чернобаевки Херсонской области, потери врага уточняются.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ в фейсбуке по состоянию на 6:00 16 мая по поводу российского вторжения.

Так, начались восемьдесят вторые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Основные усилия противник сосредоточил на Донецком направлении. На Слобожанском направлении пытается сдерживать наступление Сил обороны к северу от города Харьков и предотвратить их выход в Государственную границу Украины. Враг ведет подготовку наступательных действий силами подразделений, сосредоточенных в районе города Изюм.

Российская авиация производила поражение объектов гражданской и военной инфраструктуры в восточной операционной зоне и промышленных объектов в глубине территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь (до семи батальонов) продолжают выполнять задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы.

До 21 мая пройдет следующий этап проверки боевой готовности сил реагирования вооруженных сил Республики Беларусь. Фиксируется деятельность мобильного комплекса радиомониторинга в пограничной полосе, в том числе и на территории Украины. Он действует в целях мониторинга сетей сотовой связи.

Также читайте: До 2,5 тыс. резервистов готовится отправить Россия в Украину, - Генштаб ВСУ

На Северском направлении противник усилил контроль участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях и проводит демонстрационные действия с целью удержания подразделений Сил обороны на направлении и не допущение их переброски в Восточную операционную зону. Продолжает сохраняться возможность обстрелов и ракетно-бомбовых ударов с местности русской Федерации на указанном направлении.

На Харьковском направлении враг сосредотачивает основные усилия на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск в направлении Государственной границы Украины с Российской Федерацией.

В Славянском направлении активных боевых действий противник не проводил. Осуществляет доукомплектование и восполнение потерь.

Российские оккупанты обстреляли из артиллерии гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Довгенькое, Русские Тишки, Терновая и Петровка. Противник вел воздушную разведку с помощью БПЛА "Орлан-10".

На Донецком направлении оккупанты производили обстрелы со всего спектра имеющегося вооружения в авиацию, включая истощение личного состава и разрушение фортификационных сооружений подразделений наших войск.

На Лиманском, Бахмутском и Кураховском направлениях враг продолжает ведение наступления, боевые действия продолжаются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты терпят значительные потери, на отдельных направлениях комплектация российских подразделений менее 20%, - Генштаб

На Авдеевском направлении после нанесенных Силами обороны потерь враг отошел на ранее занятые позиции.

На Северодонецком и Новопавловском направлениях активных боевых действий противник не вел, пытался производить огневое поражение подразделений наших войск.

В Мариуполе противник продолжает массированные артиллерийские и авиационные удары. Основные усилия оккупанты сосредоточили на блокировании и поражении наших подразделений в районе завода "Азовсталь".

На Южнобугском направлении противник активных боевых действий не проводил, производил обстрелы наших подразделений с применением ствольной артиллерии и минометов.

Силами обороны был нанесен удар по позициям врага в районе населенного пункта Чернобаевка, нанесены потери в живой силе и технике. Количество уточняется.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки 15 мая уничтожены 2 вертолета, 7 беспилотников и 2 крылатых ракеты, наша авиация нанесла удар по переправе на Ингульце, - Воздушные Силы

"За предыдущие сутки подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск и Воздушных Сил поразили одиннадцать воздушных целей: два вертолета (Ка-52 и Ми-28) семь БПЛА оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты.

Авиация воздушных сил на определенных направлениях продолжала наносить противнику огневые удары с воздуха, поддерживать боевые действия подразделений наших войск и патрулировать воздушное пространство Украины.

На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбиты семнадцать атак врага, уничтожены три танка, одна артиллерийская система, шесть единиц боевой бронированной техники и автомобиль противника. Потери личного состава российских оккупантов уточняются", - сообщили в Генштабе.

армия РФ (19892) Генштаб ВС (6576) Чернобаевка (69)


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Топ комментарии
+28
Не можем бить по позициям врага в Херсоне, Мелитополе, Н.Каховке. Не хотим бить по Донецку и Луганску. Это наши города. Но ударить по Крымскому мосту, Белгороду кто мешает.? Позиция "терпил" к добру не приведет. Тот же Херсон... Орки лупят по Николаеву каждый день, а ВСУ ограничивается Чернобаевкой. Что в Херсоне нет военных объектов рашистов? Или наша разведка хуже, чем диверсанты из Параши?
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16.05.2022 07:39 Ответить
+17
Уже вошло в привычку. Или это традиция новая?
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16.05.2022 07:34 Ответить
+17
Крылатые ракеты запускаются с бомбардировщиков над Черным морем,над Каспием и тд
Их сбивают - но к сожалению далеко не все
Сами самолеты в зону действия наших ПВО давно не заходят
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16.05.2022 07:52 Ответить
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Уже вошло в привычку. Или это традиция новая?
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16.05.2022 07:34 Ответить
Ідіотизм,це не надовго,це назавжди!!!)))
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16.05.2022 07:39 Ответить
Анекдот про ковбоя ы одиноке дерево у прерыъ я вже приводив не раз!
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16.05.2022 08:02 Ответить
Російська авіація здійснювала ураження об'єктів цивільної та військової інфраструктури у східній операційній зоні та промислових об'єктів у глибині території України. Джерело:
----
Авіація у країні як у себе в дома, виходить, літає???
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16.05.2022 07:35 Ответить
Напевно як в себе дома літають ракети,які кацапські стратегічні бомбардувальники запускають над територією засрашки.
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16.05.2022 07:40 Ответить
Крылатые ракеты запускаются с бомбардировщиков над Черным морем,над Каспием и тд
Их сбивают - но к сожалению далеко не все
Сами самолеты в зону действия наших ПВО давно не заходят
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16.05.2022 07:52 Ответить
Так і є
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16.05.2022 07:54 Ответить
Для того, щоб ППО збивало кожен літак, безпілотник чи ракету, потрібно було забути років на 30 не лише за асфальт, а й за зарплати бюджетникам, пенсії і платити не 5 а 50 % військового збору та мати 260 тисяч військових лише в ППО. Бо це занадто дороге задоволення.
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16.05.2022 08:34 Ответить
Чи конфіскувати все майно у корумпованих та кремлівських гнид!!!)))
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16.05.2022 08:44 Ответить
Ти віриш в такі казки?
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16.05.2022 09:35 Ответить
Я переконаний в тому,що ми мусимо це робити,або марно мріяти про суверенну європейську державу,про ЄС та НАТО !!!)))
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16.05.2022 09:46 Ответить
"всьо взять і поделіть!" (С)
А окрім в когось шось відібрать інших ідей не буде?
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16.05.2022 11:42 Ответить
Тобто карати корупціонерів і зрадникі не потрібно,хай далі знесилюють і нищать Україну!!!!!))))
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16.05.2022 12:05 Ответить
Танці на граблях-ісконная лапатная духовная скрєпа...
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16.05.2022 07:35 Ответить
да здраувствуётъ 2-я рабо-крепостъная армия миру. Стрелковъ - наливай!
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16.05.2022 09:35 Ответить
Ахахахаха.
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16.05.2022 07:36 Ответить
Не можем бить по позициям врага в Херсоне, Мелитополе, Н.Каховке. Не хотим бить по Донецку и Луганску. Это наши города. Но ударить по Крымскому мосту, Белгороду кто мешает.? Позиция "терпил" к добру не приведет. Тот же Херсон... Орки лупят по Николаеву каждый день, а ВСУ ограничивается Чернобаевкой. Что в Херсоне нет военных объектов рашистов? Или наша разведка хуже, чем диверсанты из Параши?
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16.05.2022 07:39 Ответить
Для досягнення перемоги,головне це Не стріляти!!)))
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16.05.2022 07:45 Ответить
Нічим! Нема зброї такого радіусу дії
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16.05.2022 07:55 Ответить
Які цілі для ураження ви можете надати в Бєлгороді?
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16.05.2022 08:23 Ответить
В самому Херсоні як і в Миколаєві воєнних об'єктів небагато. А чому орки лупашать по Миколаєву практично кожен день - бо хочуть залякати, це їхня улюблена тактика завдяки якій вони намагаються поставити міста на коліна. Ніякої "політики терпил" не існує, існують просто межі, за які Україна не може заступити. Якщо ми будемо лупити по Херсону, це означатиме що ми просто наплюємо на усіх наших людей у місті, сам же кажеш "Донецьк Луганськ наші міста". Але от Херсон ще більш українське місто ніж Донецьк і Луганськ разом взяті. Ударити по Кримському Мосту ми не можемо, бо нам відрізали доступ до Азовського моря, звідки стріляти взагалі? А по Бєлгороду і так кожен день прилітає. Нам не треба рівняти Бєлгород з землею як вони це роблять з Миколаєвом, тому що ми - не загарбники
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16.05.2022 08:34 Ответить
Кримський міст ми не дістанемо, це однозначно.
Але підірвати Антонівський міст могли і можемо. По цьому мосту іде вся техніка із Криму на правий берег, яка потім пре на Миколаїв та частково на Кривий ріг.
Підірвавши частково Антонівський міст, хча би один проліт, ми відрізаємо ординське угрупування на правому березі Дніпра аж до Нової Каховки і орки самі побіжать до Нової Каховки, залишивши позиції навколо Херсона, а якщо Криворіжське угрупування піде в наступ, кацапня ламанеться на Каховську ГЕС як дика. Отам їх і кінчати.
Не розумію чому до сих пір Антонівський міст цілий, адже орки його підірвуть зразу як тільки вони покинуть Херсон і відійдуть на лівий берег. То чи не простіше це зробити нам і утворити для орди котел на правому березі???
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16.05.2022 10:21 Ответить
Ну добре, ввалимо Антонівській міст. Кацапи вам за таке тільки "дякую" сказали би. Через тиждень-другий (може більше, але це полюбому буде) в них жива сила с технікою скінчиться і ЗСУ буде переходити в контрнаступ. І перед цим наступом ви пропонуєте ввалити важливий стратегічний міст, який теоретично можна захопити і використати?
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16.05.2022 11:41 Ответить
Мости через Дніпро вже давно орки замінували. І в них нажаль немає верещучки, щоб розмінувала перед нашим наступом. Так що в будь- якому випадку наступати треба буде вздовж лівого берега.
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16.05.2022 12:03 Ответить
А, что Зеленые ИДИОТЫ не понимают, что отступая орки все равно этот Андреевский мост взорвут.
Видать ФСБешники из ОП хорошо и покойно дальше работают.
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16.05.2022 21:52 Ответить
Да нечем бить по крымскому мосту. Дальнобойных комплексов еще не доставили. Шапкозакидатели, вы, честно говоря, уже *******.
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16.05.2022 08:37 Ответить
Задовбали,ясна річ,от кремлівськи гниди,що розмінували Чонгар та мости то справжні патріоти !! Дійсно ми можемо підвищити обороноздатність України,але тоді ми не зможемо будувати дороги ,шедеврально !!!)))
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16.05.2022 08:53 Ответить
Так.Якби одну злодюгу повісили свого часу за шию,то воювати зараз було б на багато легше.
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16.05.2022 09:22 Ответить
На жаль,цих кремлівських гнид в Україні незліченна кількість,на всіх шаблях державної влади та всіх державних інституціях!!!)))
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16.05.2022 09:40 Ответить
Тих, хто розмінували прохід з Криму треба садити за грати, а шапкозакидавцям, що верещать чому не можна ******* по кримському мосту - надавати стусанів, щоб не верзіли нісенітниці.
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16.05.2022 09:30 Ответить
Пан мав на увазі покарати тих хто наказав розминувати ???)))
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16.05.2022 09:52 Ответить
Залежить від того, яким чином це трапилось. Але, наймовірніше, так як припускаєте ви.
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17.05.2022 00:12 Ответить
80 лет назад немцы к бомбе на 1 000 кг прикручивали крылья с фанеры и прямоточный реактивн. двигатель сделанный с выхлопной трубы танка, летало оно, ФАУ-1 на 400 км, сделали их 30 000. Ничего изобретать не надо, Надо взять готовое и повторить. Для нього німці виробляли ще й штучний бензин з рекордним тоді октановим числом 80, а у нас є вже готовий, 98, 100, і навіть сольвент, октанове число 110
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16.05.2022 09:43 Ответить
В принципі так. Але одне діло попасти такою вундервафлею по Лондону, а зовсім інше попасти по неширокому мосту напічканому ППО.
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16.05.2022 12:07 Ответить
Кацапи роблять дурню. Вони витрачають дорогущі ракети, які до того ж вже не можуть виробляти через брак компонентів, на невійськові цілі. Це їм ні як не допомогає в війні. То ви пропонуєте ЗСУ робити таку саму дурню?
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16.05.2022 11:36 Ответить
Утилізація мокшебурятських ординців триває !!!)))
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16.05.2022 07:41 Ответить
Бурятоубийственная война
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16.05.2022 07:44 Ответить
20:0
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16.05.2022 07:43 Ответить
Черговий "чорний понеділок" для кацапів в селі-герої Чорнобаївка.
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16.05.2022 07:44 Ответить
Зеленський-Дайте нам важку арту!! Дали,а далі що-Головне не стріляти і жодної агресії в бік окупанта,бо Путін нападе!!)))
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16.05.2022 07:53 Ответить
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16.05.2022 07:53 Ответить
Чимось трохи на нашого кривавого пастора схожий
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16.05.2022 11:01 Ответить
Для лукашенка ,як в тій українській пісні...

Як служив я в пана Та й першеє літо та й літо
- Заслужив я у пана Курочку за літо.
А та курка-чубатурка По садочку ходить та й ходить,
Курчаточок водить та й водить
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16.05.2022 08:14 Ответить
У суботу, 14 травня, в https://news.obozrevatel.com/ukr/russia/u-rosii-u-rozpal-vijni-proti-ukraini-vlashtuvali-konkurs-iz-prikrasi-mogil-foto.htm Новосибірську вперше відбувся турнір по прикрашанню могил.
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16.05.2022 08:42 Ответить
Ну, дна там давно нема.
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16.05.2022 09:28 Ответить
""
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16.05.2022 09:18 Ответить
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16.05.2022 10:43 Ответить
ЧерноБАБАХаевка! 🎬
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16.05.2022 12:43 Ответить
 
 