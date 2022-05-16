ВСУ нанесли удар по позициям врага в Чернобаевке, - Генштаб

Вооруженные силы Украины ударили по россиянам в районе Чернобаевки Херсонской области, потери врага уточняются.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ в фейсбуке по состоянию на 6:00 16 мая по поводу российского вторжения.

Так, начались восемьдесят вторые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Основные усилия противник сосредоточил на Донецком направлении. На Слобожанском направлении пытается сдерживать наступление Сил обороны к северу от города Харьков и предотвратить их выход в Государственную границу Украины. Враг ведет подготовку наступательных действий силами подразделений, сосредоточенных в районе города Изюм.

Российская авиация производила поражение объектов гражданской и военной инфраструктуры в восточной операционной зоне и промышленных объектов в глубине территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь (до семи батальонов) продолжают выполнять задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы.

До 21 мая пройдет следующий этап проверки боевой готовности сил реагирования вооруженных сил Республики Беларусь. Фиксируется деятельность мобильного комплекса радиомониторинга в пограничной полосе, в том числе и на территории Украины. Он действует в целях мониторинга сетей сотовой связи.

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На Северском направлении противник усилил контроль участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях и проводит демонстрационные действия с целью удержания подразделений Сил обороны на направлении и не допущение их переброски в Восточную операционную зону. Продолжает сохраняться возможность обстрелов и ракетно-бомбовых ударов с местности русской Федерации на указанном направлении.

На Харьковском направлении враг сосредотачивает основные усилия на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск в направлении Государственной границы Украины с Российской Федерацией.

В Славянском направлении активных боевых действий противник не проводил. Осуществляет доукомплектование и восполнение потерь.

Российские оккупанты обстреляли из артиллерии гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Довгенькое, Русские Тишки, Терновая и Петровка. Противник вел воздушную разведку с помощью БПЛА "Орлан-10".

На Донецком направлении оккупанты производили обстрелы со всего спектра имеющегося вооружения в авиацию, включая истощение личного состава и разрушение фортификационных сооружений подразделений наших войск.

На Лиманском, Бахмутском и Кураховском направлениях враг продолжает ведение наступления, боевые действия продолжаются.

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На Авдеевском направлении после нанесенных Силами обороны потерь враг отошел на ранее занятые позиции.

На Северодонецком и Новопавловском направлениях активных боевых действий противник не вел, пытался производить огневое поражение подразделений наших войск.

В Мариуполе противник продолжает массированные артиллерийские и авиационные удары. Основные усилия оккупанты сосредоточили на блокировании и поражении наших подразделений в районе завода "Азовсталь".

На Южнобугском направлении противник активных боевых действий не проводил, производил обстрелы наших подразделений с применением ствольной артиллерии и минометов.

Силами обороны был нанесен удар по позициям врага в районе населенного пункта Чернобаевка, нанесены потери в живой силе и технике. Количество уточняется.

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"За предыдущие сутки подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск и Воздушных Сил поразили одиннадцать воздушных целей: два вертолета (Ка-52 и Ми-28) семь БПЛА оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты.

Авиация воздушных сил на определенных направлениях продолжала наносить противнику огневые удары с воздуха, поддерживать боевые действия подразделений наших войск и патрулировать воздушное пространство Украины.

На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбиты семнадцать атак врага, уничтожены три танка, одна артиллерийская система, шесть единиц боевой бронированной техники и автомобиль противника. Потери личного состава российских оккупантов уточняются", - сообщили в Генштабе.