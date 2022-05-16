ВСУ нанесли удар по позициям врага в Чернобаевке, - Генштаб
Вооруженные силы Украины ударили по россиянам в районе Чернобаевки Херсонской области, потери врага уточняются.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ в фейсбуке по состоянию на 6:00 16 мая по поводу российского вторжения.
Так, начались восемьдесят вторые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.
Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Основные усилия противник сосредоточил на Донецком направлении. На Слобожанском направлении пытается сдерживать наступление Сил обороны к северу от города Харьков и предотвратить их выход в Государственную границу Украины. Враг ведет подготовку наступательных действий силами подразделений, сосредоточенных в районе города Изюм.
Российская авиация производила поражение объектов гражданской и военной инфраструктуры в восточной операционной зоне и промышленных объектов в глубине территории Украины.
На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь (до семи батальонов) продолжают выполнять задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы.
До 21 мая пройдет следующий этап проверки боевой готовности сил реагирования вооруженных сил Республики Беларусь. Фиксируется деятельность мобильного комплекса радиомониторинга в пограничной полосе, в том числе и на территории Украины. Он действует в целях мониторинга сетей сотовой связи.
На Северском направлении противник усилил контроль участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях и проводит демонстрационные действия с целью удержания подразделений Сил обороны на направлении и не допущение их переброски в Восточную операционную зону. Продолжает сохраняться возможность обстрелов и ракетно-бомбовых ударов с местности русской Федерации на указанном направлении.
На Харьковском направлении враг сосредотачивает основные усилия на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск в направлении Государственной границы Украины с Российской Федерацией.
В Славянском направлении активных боевых действий противник не проводил. Осуществляет доукомплектование и восполнение потерь.
Российские оккупанты обстреляли из артиллерии гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Довгенькое, Русские Тишки, Терновая и Петровка. Противник вел воздушную разведку с помощью БПЛА "Орлан-10".
На Донецком направлении оккупанты производили обстрелы со всего спектра имеющегося вооружения в авиацию, включая истощение личного состава и разрушение фортификационных сооружений подразделений наших войск.
На Лиманском, Бахмутском и Кураховском направлениях враг продолжает ведение наступления, боевые действия продолжаются.
На Авдеевском направлении после нанесенных Силами обороны потерь враг отошел на ранее занятые позиции.
На Северодонецком и Новопавловском направлениях активных боевых действий противник не вел, пытался производить огневое поражение подразделений наших войск.
В Мариуполе противник продолжает массированные артиллерийские и авиационные удары. Основные усилия оккупанты сосредоточили на блокировании и поражении наших подразделений в районе завода "Азовсталь".
На Южнобугском направлении противник активных боевых действий не проводил, производил обстрелы наших подразделений с применением ствольной артиллерии и минометов.
Силами обороны был нанесен удар по позициям врага в районе населенного пункта Чернобаевка, нанесены потери в живой силе и технике. Количество уточняется.
"За предыдущие сутки подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск и Воздушных Сил поразили одиннадцать воздушных целей: два вертолета (Ка-52 и Ми-28) семь БПЛА оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты.
Авиация воздушных сил на определенных направлениях продолжала наносить противнику огневые удары с воздуха, поддерживать боевые действия подразделений наших войск и патрулировать воздушное пространство Украины.
На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбиты семнадцать атак врага, уничтожены три танка, одна артиллерийская система, шесть единиц боевой бронированной техники и автомобиль противника. Потери личного состава российских оккупантов уточняются", - сообщили в Генштабе.
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Авіація у країні як у себе в дома, виходить, літає???
Их сбивают - но к сожалению далеко не все
Сами самолеты в зону действия наших ПВО давно не заходят
А окрім в когось шось відібрать інших ідей не буде?
Але підірвати Антонівський міст могли і можемо. По цьому мосту іде вся техніка із Криму на правий берег, яка потім пре на Миколаїв та частково на Кривий ріг.
Підірвавши частково Антонівський міст, хча би один проліт, ми відрізаємо ординське угрупування на правому березі Дніпра аж до Нової Каховки і орки самі побіжать до Нової Каховки, залишивши позиції навколо Херсона, а якщо Криворіжське угрупування піде в наступ, кацапня ламанеться на Каховську ГЕС як дика. Отам їх і кінчати.
Не розумію чому до сих пір Антонівський міст цілий, адже орки його підірвуть зразу як тільки вони покинуть Херсон і відійдуть на лівий берег. То чи не простіше це зробити нам і утворити для орди котел на правому березі???
Видать ФСБешники из ОП хорошо и покойно дальше работают.
Як служив я в пана Та й першеє літо та й літо
- Заслужив я у пана Курочку за літо.
А та курка-чубатурка По садочку ходить та й ходить,
Курчаточок водить та й водить