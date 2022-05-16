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Новини Агресія Росії проти України Війна
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ЗСУ завдали удару по позиціях ворога в Чорнобаївці, - Генштаб

чорнобаївка

Збройні сили України вдарили по росіянах у районі Чорнобаївки на Херсонщині, втрати ворога уточнюються.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ у фейсбуці станом на 6:00 16 травня щодо російського вторгнення.

Так, розпочалась вісімдесят друга доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Основні зусилля ворог зосередив на Донецькому напрямку. На Слобожанському напрямку намагається стримувати наступ Сил оборони на північ від міста Харків та запобігти їх виходу до Державного кордону України. Ворог веде підготовку наступальних дій силами підрозділів зосереджених у районі міста Ізюм.

Російська авіація здійснювала ураження об’єктів цивільної та військової інфраструктури у східній операційній зоні та промислових об’єктів у глибині території України.

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь (до семи батальйонів) продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону.

До 21 травня триватиме наступний етап перевірки бойової готовності сил реагування збройних сил Республіки Білорусь. Фіксується діяльність мобільного комплексу радіомоніторингу в прикордонній смузі, зокрема і на території України. Він діє з метою моніторингу мереж стільникового зв’язку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти зазнають значних втрат, на окремих напрямках комплектація російських підрозділів менше 20%, - Генштаб

На Сіверському напрямку противник посилив контроль ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях та проводить демонстраційні дії, з метою утримання підрозділів Сил оборони на напрямку та не допущення їхнього перекидання до Східної операційної зони. Продовжує зберігатися імовірність обстрілів та ракетно-бомбових ударів з території Російської Федерації на зазначеному напрямку.

На Харківському напрямку ворог зосереджує основні зусилля на утриманні займаних позицій та недопущенні просування наших військ у напрямку до Державного кордону України з Російською Федерацією.

На Слов’янському напрямку активних бойових дій противник не проводив. Здійснює доукомплектування та поповнення втрат.

Російські окупанти обстріляли з артилерії цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Довгеньке, Руські Тишки, Тернова та Петрівка. Противник вів повітряну розвідку за допомогою БпЛА "Орлан-10".

На Донецькому напрямку окупанти здійснювали обстріли з усього спектру наявного озброєння до авіації включно з метою виснаження особового складу і руйнування фортифікаційних споруд підрозділів наших військ.

На Лиманському, Бахмутському та Курахівському напрямках ворог продовжує ведення наступу, бойові дії тривають.

Читайте: Окупанти посилили охорону кордону та обстріляли села на Сумщині, - Генштаб

На Авдіївському напрямку, після завданих Силами оборони втрат, ворог відійшов на раніше зайняті позиції.

На Сєверодонецькому та Новопавлівському напрямках активних бойових дій противник не вів, намагався здійснювати вогневе ураження підрозділів наших військ.

У Маріуполі ворог продовжує масовані артилерійські та авіаційні удари. Основні зусилля окупанти зосереджували на блокуванні та ураженні наших підрозділів у районі заводу "Азовсталь".

На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив, здійснював обстріли наших підрозділів із застосуванням ствольної артилерії та мінометів.

Силами оборони було завдано удару по позиціях ворога у районі населеного пункту Чорнобаївка, завдано втрат у живій силі та техніці. Кількість уточнюється.

Також читайте: До 2,5 тис. резервістів готується відправити Росія в Україну, - Генштаб ЗСУ

"За попередню добу підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ та Повітряних Сил вразили одинадцять повітряних цілей: два вертольоти (Ка-52 та Мі-28) сім БпЛА оперативно-тактичного рівня і дві крилаті ракети.

Авіація повітряних сил на визначених напрямках продовжувала завдавати противнику вогневих ударів з повітря, підтримувати бойові дії підрозділів наших військ та патрулювати повітряний простір України.

На Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу відбито сімнадцять атак ворога, знищено три танки, одну артилерійську систему, шість одиниць бойової броньованої техніки та автомобіль противника. Втрати особового складу російських окупантів уточнюються", - повідомили в Генштабі.

Автор: 

армія рф (18043) Генштаб ЗС (6878) Чорнобаївка (81)


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Топ коментарі
+28
Не можем бить по позициям врага в Херсоне, Мелитополе, Н.Каховке. Не хотим бить по Донецку и Луганску. Это наши города. Но ударить по Крымскому мосту, Белгороду кто мешает.? Позиция "терпил" к добру не приведет. Тот же Херсон... Орки лупят по Николаеву каждый день, а ВСУ ограничивается Чернобаевкой. Что в Херсоне нет военных объектов рашистов? Или наша разведка хуже, чем диверсанты из Параши?
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16.05.2022 07:39 Відповісти
+17
Уже вошло в привычку. Или это традиция новая?
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16.05.2022 07:34 Відповісти
+17
Крылатые ракеты запускаются с бомбардировщиков над Черным морем,над Каспием и тд
Их сбивают - но к сожалению далеко не все
Сами самолеты в зону действия наших ПВО давно не заходят
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16.05.2022 07:52 Відповісти
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Уже вошло в привычку. Или это традиция новая?
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16.05.2022 07:34 Відповісти
Ідіотизм,це не надовго,це назавжди!!!)))
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16.05.2022 07:39 Відповісти
Анекдот про ковбоя ы одиноке дерево у прерыъ я вже приводив не раз!
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16.05.2022 08:02 Відповісти
Російська авіація здійснювала ураження об'єктів цивільної та військової інфраструктури у східній операційній зоні та промислових об'єктів у глибині території України. Джерело:
----
Авіація у країні як у себе в дома, виходить, літає???
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16.05.2022 07:35 Відповісти
Напевно як в себе дома літають ракети,які кацапські стратегічні бомбардувальники запускають над територією засрашки.
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16.05.2022 07:40 Відповісти
Крылатые ракеты запускаются с бомбардировщиков над Черным морем,над Каспием и тд
Их сбивают - но к сожалению далеко не все
Сами самолеты в зону действия наших ПВО давно не заходят
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16.05.2022 07:52 Відповісти
Так і є
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16.05.2022 07:54 Відповісти
Для того, щоб ППО збивало кожен літак, безпілотник чи ракету, потрібно було забути років на 30 не лише за асфальт, а й за зарплати бюджетникам, пенсії і платити не 5 а 50 % військового збору та мати 260 тисяч військових лише в ППО. Бо це занадто дороге задоволення.
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16.05.2022 08:34 Відповісти
Чи конфіскувати все майно у корумпованих та кремлівських гнид!!!)))
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16.05.2022 08:44 Відповісти
Ти віриш в такі казки?
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16.05.2022 09:35 Відповісти
Я переконаний в тому,що ми мусимо це робити,або марно мріяти про суверенну європейську державу,про ЄС та НАТО !!!)))
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16.05.2022 09:46 Відповісти
"всьо взять і поделіть!" (С)
А окрім в когось шось відібрать інших ідей не буде?
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16.05.2022 11:42 Відповісти
Тобто карати корупціонерів і зрадникі не потрібно,хай далі знесилюють і нищать Україну!!!!!))))
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16.05.2022 12:05 Відповісти
Танці на граблях-ісконная лапатная духовная скрєпа...
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16.05.2022 07:35 Відповісти
да здраувствуётъ 2-я рабо-крепостъная армия миру. Стрелковъ - наливай!
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16.05.2022 09:35 Відповісти
Ахахахаха.
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16.05.2022 07:36 Відповісти
Не можем бить по позициям врага в Херсоне, Мелитополе, Н.Каховке. Не хотим бить по Донецку и Луганску. Это наши города. Но ударить по Крымскому мосту, Белгороду кто мешает.? Позиция "терпил" к добру не приведет. Тот же Херсон... Орки лупят по Николаеву каждый день, а ВСУ ограничивается Чернобаевкой. Что в Херсоне нет военных объектов рашистов? Или наша разведка хуже, чем диверсанты из Параши?
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16.05.2022 07:39 Відповісти
Для досягнення перемоги,головне це Не стріляти!!)))
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16.05.2022 07:45 Відповісти
Нічим! Нема зброї такого радіусу дії
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16.05.2022 07:55 Відповісти
Які цілі для ураження ви можете надати в Бєлгороді?
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16.05.2022 08:23 Відповісти
В самому Херсоні як і в Миколаєві воєнних об'єктів небагато. А чому орки лупашать по Миколаєву практично кожен день - бо хочуть залякати, це їхня улюблена тактика завдяки якій вони намагаються поставити міста на коліна. Ніякої "політики терпил" не існує, існують просто межі, за які Україна не може заступити. Якщо ми будемо лупити по Херсону, це означатиме що ми просто наплюємо на усіх наших людей у місті, сам же кажеш "Донецьк Луганськ наші міста". Але от Херсон ще більш українське місто ніж Донецьк і Луганськ разом взяті. Ударити по Кримському Мосту ми не можемо, бо нам відрізали доступ до Азовського моря, звідки стріляти взагалі? А по Бєлгороду і так кожен день прилітає. Нам не треба рівняти Бєлгород з землею як вони це роблять з Миколаєвом, тому що ми - не загарбники
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16.05.2022 08:34 Відповісти
Кримський міст ми не дістанемо, це однозначно.
Але підірвати Антонівський міст могли і можемо. По цьому мосту іде вся техніка із Криму на правий берег, яка потім пре на Миколаїв та частково на Кривий ріг.
Підірвавши частково Антонівський міст, хча би один проліт, ми відрізаємо ординське угрупування на правому березі Дніпра аж до Нової Каховки і орки самі побіжать до Нової Каховки, залишивши позиції навколо Херсона, а якщо Криворіжське угрупування піде в наступ, кацапня ламанеться на Каховську ГЕС як дика. Отам їх і кінчати.
Не розумію чому до сих пір Антонівський міст цілий, адже орки його підірвуть зразу як тільки вони покинуть Херсон і відійдуть на лівий берег. То чи не простіше це зробити нам і утворити для орди котел на правому березі???
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16.05.2022 10:21 Відповісти
Ну добре, ввалимо Антонівській міст. Кацапи вам за таке тільки "дякую" сказали би. Через тиждень-другий (може більше, але це полюбому буде) в них жива сила с технікою скінчиться і ЗСУ буде переходити в контрнаступ. І перед цим наступом ви пропонуєте ввалити важливий стратегічний міст, який теоретично можна захопити і використати?
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16.05.2022 11:41 Відповісти
Мости через Дніпро вже давно орки замінували. І в них нажаль немає верещучки, щоб розмінувала перед нашим наступом. Так що в будь- якому випадку наступати треба буде вздовж лівого берега.
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16.05.2022 12:03 Відповісти
А, что Зеленые ИДИОТЫ не понимают, что отступая орки все равно этот Андреевский мост взорвут.
Видать ФСБешники из ОП хорошо и покойно дальше работают.
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16.05.2022 21:52 Відповісти
Да нечем бить по крымскому мосту. Дальнобойных комплексов еще не доставили. Шапкозакидатели, вы, честно говоря, уже *******.
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16.05.2022 08:37 Відповісти
Задовбали,ясна річ,от кремлівськи гниди,що розмінували Чонгар та мости то справжні патріоти !! Дійсно ми можемо підвищити обороноздатність України,але тоді ми не зможемо будувати дороги ,шедеврально !!!)))
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16.05.2022 08:53 Відповісти
Так.Якби одну злодюгу повісили свого часу за шию,то воювати зараз було б на багато легше.
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16.05.2022 09:22 Відповісти
На жаль,цих кремлівських гнид в Україні незліченна кількість,на всіх шаблях державної влади та всіх державних інституціях!!!)))
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16.05.2022 09:40 Відповісти
Тих, хто розмінували прохід з Криму треба садити за грати, а шапкозакидавцям, що верещать чому не можна ******* по кримському мосту - надавати стусанів, щоб не верзіли нісенітниці.
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16.05.2022 09:30 Відповісти
Пан мав на увазі покарати тих хто наказав розминувати ???)))
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16.05.2022 09:52 Відповісти
Залежить від того, яким чином це трапилось. Але, наймовірніше, так як припускаєте ви.
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17.05.2022 00:12 Відповісти
80 лет назад немцы к бомбе на 1 000 кг прикручивали крылья с фанеры и прямоточный реактивн. двигатель сделанный с выхлопной трубы танка, летало оно, ФАУ-1 на 400 км, сделали их 30 000. Ничего изобретать не надо, Надо взять готовое и повторить. Для нього німці виробляли ще й штучний бензин з рекордним тоді октановим числом 80, а у нас є вже готовий, 98, 100, і навіть сольвент, октанове число 110
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16.05.2022 09:43 Відповісти
В принципі так. Але одне діло попасти такою вундервафлею по Лондону, а зовсім інше попасти по неширокому мосту напічканому ППО.
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16.05.2022 12:07 Відповісти
Кацапи роблять дурню. Вони витрачають дорогущі ракети, які до того ж вже не можуть виробляти через брак компонентів, на невійськові цілі. Це їм ні як не допомогає в війні. То ви пропонуєте ЗСУ робити таку саму дурню?
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16.05.2022 11:36 Відповісти
Утилізація мокшебурятських ординців триває !!!)))
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16.05.2022 07:41 Відповісти
Бурятоубийственная война
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16.05.2022 07:44 Відповісти
20:0
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16.05.2022 07:43 Відповісти
Черговий "чорний понеділок" для кацапів в селі-герої Чорнобаївка.
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16.05.2022 07:44 Відповісти
Зеленський-Дайте нам важку арту!! Дали,а далі що-Головне не стріляти і жодної агресії в бік окупанта,бо Путін нападе!!)))
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16.05.2022 07:53 Відповісти
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16.05.2022 07:53 Відповісти
Чимось трохи на нашого кривавого пастора схожий
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16.05.2022 11:01 Відповісти
Для лукашенка ,як в тій українській пісні...

Як служив я в пана Та й першеє літо та й літо
- Заслужив я у пана Курочку за літо.
А та курка-чубатурка По садочку ходить та й ходить,
Курчаточок водить та й водить
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16.05.2022 08:14 Відповісти
У суботу, 14 травня, в https://news.obozrevatel.com/ukr/russia/u-rosii-u-rozpal-vijni-proti-ukraini-vlashtuvali-konkurs-iz-prikrasi-mogil-foto.htm Новосибірську вперше відбувся турнір по прикрашанню могил.
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16.05.2022 08:42 Відповісти
Ну, дна там давно нема.
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16.05.2022 09:28 Відповісти
""
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16.05.2022 09:18 Відповісти
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16.05.2022 10:43 Відповісти
ЧерноБАБАХаевка! 🎬
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16.05.2022 12:43 Відповісти
 
 