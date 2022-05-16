Война началась задолго до получения Томоса: В ПЦУ ответили Московскому патриархату

Иерархи МП в Украине так и не нашли ни подобающих слов, ни смелости в своих публичных заявлениях осудить идеологию "русского мира".

Об этом говорится в заявлении Священного Синода Православной церкви Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Обращение подписали митрополиты и епископы ПЦУ.

"Как и многие из вас, мы с грустью и разочарованием узнали о решениях и заявлениях, которые от имени Митрополии Московского патриархата в Украине были обнародованы на прошлой неделе.

Впервые собравшись на полноценное заседание своего руководящего органа, на третий месяц открытой широкомасштабной российской агрессии против Украины, на девятом году гибридной войны РФ против нашего государства, иерархи под председательством митрополита Онуфрия, после зверств оккупационных войск во временно захваченных городах и селах Украины, ежедневных российских обстрелов, приведших к смертям и разрушениям, от которых страдают также и их духовенство, и паства – после всего этого основной целью своих публичных обвинений они вновь избрали Православную церковь Украины.

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Возглавляемая митрополитом Онуфрием юрисдикция, вопреки правде и законодательству, по-прежнему присваивает себе название "Украинская православная Церковь", хотя на самом деле является Митрополией Российской православной церкви в Украине. Ее представители десятилетиями последовательно продвигали, распространяли, поддерживали и пропагандировали как среди своих верующих, так и в украинском обществе идеологию "русского мира" – фундамент и ключевое оправдание российской агрессии против нашего государства", - говорится в заявлении.

В Синоде отметили, что иерархи МП в Украине так и не нашли ни подобающих слов, ни смелости в своих публичных заявлениях осудить идеологию "русского мира", осудить поступки своего патриарха, главы и руководителя Церкви, к которой они и дальше желают принадлежать и которому в дальнейшем проявляют послушание и покорность, упоминая как своего "великого хозяина и отца". Они упорно и последовательно не желают видеть истинную причину страданий украинского народа, предпочитая говорить больше о гуманитарных последствиях войны и о помощи, которую они оказывают пострадавшим.

"Иерархи МП в Украине! Если бы не предыдущий сознательный и упорный труд вашей Церкви в продвижении идей "русского мира", война не пришла бы на нашу землю! За этот труд в интересах Москвы некоторые из вас, включая митрополита Онуфрия, получили российские ордена от Путина. До сих пор гордятся этим? Почему боятся вернуть кровавые ордена? Почему вы до сих пор не осудили идеологию "русского мира" как преступную? Возможно потому, что в душе продолжаете разделять ее?

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Должны напомнить, что открытая война России против Украины началась еще 20 февраля 2014 года, более восьми лет назад. Но эту войну представители МП в Украине, повторяя клише российской пропаганды, не раз называли "гражданской", в Крыму и на Донбассе системно и последовательно содействовали оккупантам. В настоящее время, за три месяца широкомасштабного вторжения, выявились новые многочисленные факты коллаборационизма священников МП в Украине. Часть из них публично известны, другие станут известны впоследствии, но это не единичные досадные факты, а закономерный плод насаждения в Московском патриархате идей единства с Россией и других клише "русского мира", - отметили в ПЦУ.

"Или заседание иерархов МП в Украине осудило факты коллаборационизма среди своего духовенства и самих коллаборантов? Дало ли надлежащую оценку многочисленным фактам целенаправленного разрушения российскими захватчиками храмов? Дало ли оценку действиям своих братьев в России, где ни один архиерей не осудил войну против Украины? Ответили ли иерархи на многочисленные призывы со стороны Православной церкви Украины к диалогу? Ответили ли на призывы собственного духовенства и мирян осудить позицию главы РПЦ и начать процесс полного отделения от Московского патриархата?

Ничего из этого не было сделано! В то же время иерархи МП в Украине сосредоточились на обвинениях против ПЦУ, назвав само ее существование, полученный ею Томос об автокефалии "причиной российского вторжения". Неужели вы, иерархи МП в Украине, не заметили, что война началась задолго до объединительного собора в Святой Софии и получения Томоса? Неужели вам и сейчас не стало понятно, что причина путинского приказа воевать против нашего народа – сам факт существования независимой Украины, ее государственность и суверенитет, ее успешное демократическое развитие, свободолюбие украинцев?

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Вместо того чтобы собрать полномочные руководящие органы своего религиозного объединения, имеющие право принимать решения, главы МП в Украине заявили о намерении когда-то в будущем созвать что-то вроде круглого стола или конференции, где следует только обсудить текущее состояние "УПЦ", но где не будет возможности принять какое-либо конкретное решение. Тем самым главы МП в Украине подтвердили: они ничего не хотят менять, они не сделали никаких правильных выводов из случившегося, они желают в дальнейшем быть подчиненными Москве, подчиняться Кириллу Гундяеву, работать для воплощения идей "русского мира".

Именно такая безответственная, тепло-холодная, слепая и глухая к реальности позиция глав МП в Украине, а не мифические "заговоры националистов против УПЦ", стали причиной масштабного ухода верующих и громад от подчиненности этой юрисдикции. Социологические исследования еще в марте зафиксировали уменьшение числа сторонников МП в Украине на 3/4 по сравнению с февралем этого года – с 15% до 4% всех опрошенных. Поэтому смена громадами МП в Украине своей юрисдикции – не плод мифического "разжигания вражды", но вполне объективный процесс, основа которого – осознанное волеизъявление бывших прихожан и духовенства МП", - говорится в сообщении.

Руководители МП в Украине призывают наконец оправиться от "московского дурмана и летаргического расслабления, увидеть реальную жизнь Церкви и общества, их потребности и стремления!"

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