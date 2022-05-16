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Новости Война
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Война началась задолго до получения Томоса: В ПЦУ ответили Московскому патриархату

упц,онуфрий

Иерархи МП в Украине так и не нашли ни подобающих слов, ни смелости в своих публичных заявлениях осудить идеологию "русского мира".

Об этом говорится в заявлении Священного Синода Православной церкви Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Обращение подписали митрополиты и епископы ПЦУ.

"Как и многие из вас, мы с грустью и разочарованием узнали о решениях и заявлениях, которые от имени Митрополии Московского патриархата в Украине были обнародованы на прошлой неделе.

Впервые собравшись на полноценное заседание своего руководящего органа, на третий месяц открытой широкомасштабной российской агрессии против Украины, на девятом году гибридной войны РФ против нашего государства, иерархи под председательством митрополита Онуфрия, после зверств оккупационных войск во временно захваченных городах и селах Украины, ежедневных российских обстрелов, приведших к смертям и разрушениям, от которых страдают также и их духовенство, и паства – после всего этого основной целью своих публичных обвинений они вновь избрали Православную церковь Украины.

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Возглавляемая митрополитом Онуфрием юрисдикция, вопреки правде и законодательству, по-прежнему присваивает себе название "Украинская православная Церковь", хотя на самом деле является Митрополией Российской православной церкви в Украине. Ее представители десятилетиями последовательно продвигали, распространяли, поддерживали и пропагандировали как среди своих верующих, так и в украинском обществе идеологию "русского мира" – фундамент и ключевое оправдание российской агрессии против нашего государства", - говорится в заявлении.

В Синоде отметили, что иерархи МП в Украине так и не нашли ни подобающих слов, ни смелости в своих публичных заявлениях осудить идеологию "русского мира", осудить поступки своего патриарха, главы и руководителя Церкви, к которой они и дальше желают принадлежать и которому в дальнейшем проявляют послушание и покорность, упоминая как своего "великого хозяина и отца". Они упорно и последовательно не желают видеть истинную причину страданий украинского народа, предпочитая говорить больше о гуманитарных последствиях войны и о помощи, которую они оказывают пострадавшим.

"Иерархи МП в Украине! Если бы не предыдущий сознательный и упорный труд вашей Церкви в продвижении идей "русского мира", война не пришла бы на нашу землю! За этот труд в интересах Москвы некоторые из вас, включая митрополита Онуфрия, получили российские ордена от Путина. До сих пор гордятся этим? Почему боятся вернуть кровавые ордена? Почему вы до сих пор не осудили идеологию "русского мира" как преступную? Возможно потому, что в душе продолжаете разделять ее?

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Должны напомнить, что открытая война России против Украины началась еще 20 февраля 2014 года, более восьми лет назад. Но эту войну представители МП в Украине, повторяя клише российской пропаганды, не раз называли "гражданской", в Крыму и на Донбассе системно и последовательно содействовали оккупантам. В настоящее время, за три месяца широкомасштабного вторжения, выявились новые многочисленные факты коллаборационизма священников МП в Украине. Часть из них публично известны, другие станут известны впоследствии, но это не единичные досадные факты, а закономерный плод насаждения в Московском патриархате идей единства с Россией и других клише "русского мира", - отметили в ПЦУ.

"Или заседание иерархов МП в Украине осудило факты коллаборационизма среди своего духовенства и самих коллаборантов? Дало ли надлежащую оценку многочисленным фактам целенаправленного разрушения российскими захватчиками храмов? Дало ли оценку действиям своих братьев в России, где ни один архиерей не осудил войну против Украины? Ответили ли иерархи на многочисленные призывы со стороны Православной церкви Украины к диалогу? Ответили ли на призывы собственного духовенства и мирян осудить позицию главы РПЦ и начать процесс полного отделения от Московского патриархата?

Ничего из этого не было сделано! В то же время иерархи МП в Украине сосредоточились на обвинениях против ПЦУ, назвав само ее существование, полученный ею Томос об автокефалии "причиной российского вторжения". Неужели вы, иерархи МП в Украине, не заметили, что война началась задолго до объединительного собора в Святой Софии и получения Томоса? Неужели вам и сейчас не стало понятно, что причина путинского приказа воевать против нашего народа – сам факт существования независимой Украины, ее государственность и суверенитет, ее успешное демократическое развитие, свободолюбие украинцев?

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Вместо того чтобы собрать полномочные руководящие органы своего религиозного объединения, имеющие право принимать решения, главы МП в Украине заявили о намерении когда-то в будущем созвать что-то вроде круглого стола или конференции, где следует только обсудить текущее состояние "УПЦ", но где не будет возможности принять какое-либо конкретное решение. Тем самым главы МП в Украине подтвердили: они ничего не хотят менять, они не сделали никаких правильных выводов из случившегося, они желают в дальнейшем быть подчиненными Москве, подчиняться Кириллу Гундяеву, работать для воплощения идей "русского мира".

Именно такая безответственная, тепло-холодная, слепая и глухая к реальности позиция глав МП в Украине, а не мифические "заговоры националистов против УПЦ", стали причиной масштабного ухода верующих и громад от подчиненности этой юрисдикции. Социологические исследования еще в марте зафиксировали уменьшение числа сторонников МП в Украине на 3/4 по сравнению с февралем этого года – с 15% до 4% всех опрошенных. Поэтому смена громадами МП в Украине своей юрисдикции – не плод мифического "разжигания вражды", но вполне объективный процесс, основа которого – осознанное волеизъявление бывших прихожан и духовенства МП", - говорится в сообщении.

Руководители МП в Украине призывают наконец оправиться от "московского дурмана и летаргического расслабления, увидеть реальную жизнь Церкви и общества, их потребности и стремления!"

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Автор: 

УПЦ МП (1567) ПЦУ (791)


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Топ комментарии
+54
Потрібно викинути МП взад запарєбрік якомога скоріше...
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16.05.2022 19:03 Ответить
+44
Цікаво по якому праву Московський патріархат володіє стародавніми церквами, які будувались коли на москві ще жаби квакали ?
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16.05.2022 19:08 Ответить
+33
Це філія ФСБ в Україні!! Нах..,за порєбрік цей розплідник кремлівської гидоти!!!)))
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16.05.2022 19:18 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Потрібно викинути МП взад запарєбрік якомога скоріше...
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16.05.2022 19:03 Ответить
Це філія ФСБ в Україні!! Нах..,за порєбрік цей розплідник кремлівської гидоти!!!)))
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16.05.2022 19:18 Ответить
До завершення війни всіх попів московського сатанату портібно ізолювати від суспільства як неблагонадійних.
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16.05.2022 19:26 Ответить
За порєбрік,в лоно рідної церкви!!!!)))
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16.05.2022 19:30 Ответить
Російська православна неканонічна псевдорелігійна тютюново-горілчана Корпорація олігарха Кирила Гундяєва є похмурою картиною гримучої суміші фашизму, окультизму та язичництва. Ніхто навіть не заперечує того факту, що Христа в ній немає. Фактично у російському православ'ї від істинного «православ'я» залишилася одна назва. Рпц мп в Україні перебуває в канонічній єдності з московським патріархатом та під повним контролем та управлінням спецслужб ФСБ РФ. В архівах КДБ зберігаються досьє та прізвиська православних священиків усіх рівнів. Вони завербовані ще будучи семінаристами.

Позаштатні співробітники Контори не відспівують українських православних воїнів загиблих в Маріуполі під час бомбардувань орками «Азовсталі», не встають з крісел під час хвилини мовчання, пам'яті сталінських жертв Голодомору.

Клірики Гундяєва благословляли військові акції Кремля, тероризм та вбивство громадян Чечні, Грузії, Молдови, України, Сирії та Лівії та «освячують» балістични ракети «сатана». Православні батюшки зберігали у підвалах культових будівель зброю та **********, а територію церковного двору використовували для обстрілу з танкових гармат спальних районів міст на Донбасі. Філія ФСБ становить небезпеку для людства і має бути нейтралізованою.

На сесію Верховної Ради України необхідно внести пропозицію щодо розгляду ворожої діяльності московської православної Аль-Каїди на території України та зняття реєстрації в Департаменті у справах релігій.

Рецензия читательницы:

«Ох! Про служителей православной церкви московского патриархата лучше не говорить. Я давно считаю, что они отошли от Бога и служат только «золотому тельцу». Мою машину, как-то с левой стороны задел микроавтобус. Из-за кабины вылез мордатый бородатый батюшка в рясе и с крестом и начал свою речь словами:

«Ну, ты, в натуре, открой зенки, смотри куда рулишь, сейчас мусоров своих вызову, и тебе пи...ц!».




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16.05.2022 19:29 Ответить
потрібно мати в багажнику "антискрепний домкрат" для "***** служителей православной церкви московского патриархата"
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16.05.2022 20:03 Ответить
У них високий покровитель, лійтінант.
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16.05.2022 19:43 Ответить
лійтінант. полковник!
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16.05.2022 20:19 Ответить
У міністра культури (якої країни) це не на часі, як і прибрати сєпарських ведучів. А як жеш пушкін і лєрмонтов... Нема питання до комісії Євробачення яка обрала спочатку сєпаршу паш, порушивши правила перетину кордонів країни.
Все міністерство це клоака агентури і сепарні
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16.05.2022 20:33 Ответить
Трешак путінсько-гундяєвської секти Онухрія.
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16.05.2022 19:04 Ответить
бо закон не працює!вони збирають інформацію та засерають мізки українцям "русским миром",можна зробити висновок що ця секта є під патронатом влади.
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16.05.2022 19:07 Ответить
Закон не працює!! В цьому відповідь на питання-Чому ми не в НАТО та ЄС ,бо в нас нема
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16.05.2022 19:34 Ответить
Соррі** ...нема реальноі судової системи,а є розрлідник корупції!!!)))
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16.05.2022 19:39 Ответить
А звалити звідси вони не можуть - у них тутка Клондайк та Ельдорадо у одному флаконі - найбільша кількість православних приходів в Україні.
УПЦ МП про це сором"язливо мовчить

і розказує, що Бог тераів і нам велів
і щр необхідне примирення

і не будемо забувати, що стрєлковогіркінська гнида переховувалася у 2014 також у УПЦ МП

І щось вони не засудили освячення гундяєвим цієї кривавої бойні, що тут путя влаштував.
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16.05.2022 19:07 Ответить
revansh rjuZZke vo ******* vremja.....eto prosto ******.
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16.05.2022 19:07 Ответить
квартальне зєбидло сваіх нє брасаєт.
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16.05.2022 19:08 Ответить
кажуть, більшість з них прихожани МП.
Для них ПЦУ - вороги.
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16.05.2022 19:09 Ответить
На жаль.
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16.05.2022 19:32 Ответить
Цікаво по якому праву Московський патріархат володіє стародавніми церквами, які будувались коли на москві ще жаби квакали ?
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16.05.2022 19:08 Ответить
Колись відбулася ціла спецоперація російських спецслужб по захопленню українських лавр,до України прибули цілі потяги з підготовленними людьми,про це можна знайти інформацію.
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16.05.2022 19:17 Ответить
- певно це з часів сталіна , який заколотив "руську православну церкву"і насадив кгбістське ярмо на голови вірян ...
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16.05.2022 20:14 Ответить
Не володіє, а користується.
А користування цим історичним майном регулює Мінкульт.
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16.05.2022 20:29 Ответить
В Одесі храм на Соборній площі відновлений на кошти громади предали не Мінкульту а у власність попу МП Агафангелу за підписом великого патріота України представника ОПСЖ Скорика Миколи тоді працював в обл. адміністрації от такі дива бувають.
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16.05.2022 20:57 Ответить
Місцеві особливості - це нормально. Та й ні до москви нідо могили він його не утягне.
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16.05.2022 22:34 Ответить
Ткаченківський мінкульт імені Зеленського
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16.05.2022 22:29 Ответить
Разом з тотальнивсесукраїнським 1+1 марафоном.
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16.05.2022 22:35 Ответить
що то за церква, яка благословляє вбиць на вбивство ??????до того ж цілого народу, на землі якого воно жере???? пипець!
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16.05.2022 19:10 Ответить
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16.05.2022 19:35 Ответить
Майте бога в сердці і душі.
А ті всі попи та церкви - то язичество.
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16.05.2022 19:10 Ответить
Они граждане Украины,уголовный кодекс к ним относится.
За бороду попяру и на 15 суток,метлу в руки и вперёд улицы мести
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16.05.2022 19:10 Ответить
Читаю, і бачу, що це звернення не просто публічне "до всіх", а до керівників держави відповідного напряму, а саме до Зе, до Шмигаля, до Баканова, до Молюски. Щоб вони виконали передбачені чинним законодавством покладені на них функції відносно повернення філіалу РПЦ в Україні до правового поля в нашій державі.
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16.05.2022 19:11 Ответить
Патриарх Кирилл благословляет войну в Украине, видео https://youtu.be/zsQhvTe43fM
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16.05.2022 19:13 Ответить
Да какая разница 73%😢.
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16.05.2022 19:14 Ответить
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16.05.2022 19:37 Ответить
Ото возня: хто легальніше застовбив територію.

Шановні, беріть приклад з штундів. У них церква там, де зібралися двоє чи троє помолитись. Як Христос заповів
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16.05.2022 19:19 Ответить
Поки Украінці будуть триматися божків
агресора,доти агресор буде їх догоняти*, читаємо Біблію..судіть не по назві,а по справам,де Боже,...
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16.05.2022 19:19 Ответить
Не можна служити одночасно Богу і ....
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16.05.2022 19:21 Ответить
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16.05.2022 19:19 Ответить
якось не віриться, що "священники" московського патріархату будуть в городі працювати.
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16.05.2022 19:41 Ответить
Тебе Порошенко и в штаны насрал. Герой мукачево - тищенко, это ты? А ты их асфальтом закидай.
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16.05.2022 19:37 Ответить
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16.05.2022 19:32 Ответить
Геть московських ворогів у рясах з України. Святині українського народу мають бути повернуті Україні. Злочинців московських попів треба судити і закрити до в'язниць.
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16.05.2022 19:34 Ответить
Эту свору необходимо назвать ее настоящим именем -российская оккупационная община
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16.05.2022 19:36 Ответить
у мп під рясою .. погони..

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16.05.2022 19:38 Ответить
Нагадаю, що друг дитинства головнокомандувача - голова СБУ Баканов, ходе до московської церкви та заявляє, що не визнає "розколу"!
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16.05.2022 19:39 Ответить
Головнокомандувач у нас Залужний. Не пиши дурниць.
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16.05.2022 22:42 Ответить
Президент у нас верховний головнокомандувач.
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17.05.2022 00:29 Ответить
Так звана "УПЦ МП" - це філія російських державних терористичних структур. Повно їхніх попів працювали навідниками та інформаторами, ховали склади з припасами для окупантів, а також брали участь у викраденні українського населення рашистами.
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16.05.2022 19:43 Ответить
Їх
ще тоді ,коли вони не піднялись у Верховній раді,не вшанували загиблих українських воїнів,треба було взяти за бороди, і надавати підсрачників .Для початку.Пізніше може бути пізно.
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16.05.2022 19:50 Ответить
Це повинна вирішити і прийняти закон,про заборону,взагалі назви УПЦ МП. Є УПЦ, і все крапка. А РПЦ МП,нахуй.
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16.05.2022 19:52 Ответить
Так вони ж і називають себе УПЦ. МП у них негласно.
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17.05.2022 00:47 Ответить
Так пусть они полетают с крыши, нет людей, нет проблем, чого мы их терпим?
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16.05.2022 19:59 Ответить
В первые два месяца полномасштабной войны Онуфрий был сильно напуган и считал вполне реальной перспективу запрета УПЦ МП по примеру запрета пророссийских партий. Тем более что и законопроект соответствующий появился.

Но в конце апреля стало известно, что депутаты пришли к консенсусу о том, что этот вопрос не нужно поднимать. "Мы долгое время обсуждали этот вопрос в рамках наших политических фракций и групп… Мы договорились так: во время войны мы не имеем права принимать ни один закон, раскалывающий украинское общество", - сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.

Похоже, Онуфрий расценил это как "прощение грехов" и решил перейти в наступление. Поэтому он попытался создать капкан для Зеленского, рассчитывая на примитивную реакцию на слово "Порошенко". По-видимому, авторы обращения синода надеются, что Зеленский угодит в эту ловушку и объявит какие-то решения в защиту УПЦ - например, провозгласит мораторий на переходы общин в ПЦУ "во время военного положения". Если бы это произошло, кремлевская пропаганда могла бы тут же похвастаться, что Киев признал свою вину и начал отступление на религиозном фронте. Подчеркнем, что "религиозный фронт" - это терминология синода УПЦ МП.

Также в своем заявлении синод ни словом не упрекнул тех священников УПЦ МП, которые оправдывают Путина или вообще стали пособниками врага. Но таких фактов немало, и их нужно предавать огласке, ибо именно они вызывают возмущение людей и побуждают их переходить в ПЦУ.

Синод пытается сделать виноватой власть в своих проблемах, хотя виновата исключительно сама УПЦ МП.
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16.05.2022 20:00 Ответить
Геть московських попів з України! Слава ЗСУ!
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16.05.2022 20:02 Ответить
Если Онуфрий с его мышлением колхозника стал предстоятелем этой группировки, то как низко пала духовная составляющая в этом подразделении рпz. Впрочем, а не была ли она всегда ниже уровня
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16.05.2022 20:06 Ответить
справи щодо моспаханата це звичайний кримінал рівня райвідділу.
Мер Конотопа може провести майстер-клас з іншими сцикунами типу садового чи к2.
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16.05.2022 20:06 Ответить
Москальська філія фсб мп, знаходиться під охороною та лелеянням води.
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16.05.2022 20:08 Ответить
...плеканням...
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16.05.2022 22:46 Ответить
в УКРАИНЕ наконец то запретили все пророссийские партии.а вот когда московский бесонат запретят?!
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16.05.2022 20:16 Ответить
Нахера ці попи взагалі потрібні?
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16.05.2022 20:18 Ответить
зелена влада сциться їх прибрати. а спитайте в них - хто агресор? чи засуджують вони рашистів? чи це відповідає гуманізму - катувати людей?
МП і обсереться.

але зекоманда не запитає. бо сама не знає відповіді на ці запитання. просто пєрєстать стрєлять.... настання миру... дайте нам побільше накрасти....
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16.05.2022 20:23 Ответить
Після перемоги багато що стане на свої місця. Може не все, але багато що. Більшість громад перейдуть до ПЦУ. Т.з. упц мп стане жалюгідною купкою зрадиків і відщепенців. Хоча вонятимуть ще довго...
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16.05.2022 21:04 Ответить
Геть з України московські попи! За порєбрік!
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16.05.2022 21:05 Ответить
Порошенко - томос. Зеленський - повна заборона УПЦ МП. Від такої боротьби Україна лише виграє.
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16.05.2022 21:06 Ответить
патриархат? московский? Бог хоть о нем знает?
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16.05.2022 21:10 Ответить
) ось вам і ще фронт, внутрішній... А це страшні зомбаки! Не здивуюся якщо будуть живі щити для орків робити як на донбасі. Ну або просто революцію
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16.05.2022 21:20 Ответить
сатанинського біса онупрія з його нечестивою сектою під заборону далі суд і обмін на наших бранців
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16.05.2022 21:23 Ответить
Пара сотен киян, інших бажаючих стільки ж, бити,арматури, палки на крайній випадок і фізично рашистських фанатиків вишвирювати з лаври! Інакше все залишиться як є.
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16.05.2022 21:36 Ответить
Це ФСБ, а не якась церква. Але прихожан влаштовує мабуть.
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16.05.2022 21:50 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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16.05.2022 22:46 Ответить
Цей онуфрій таку муйню зморозив... Розума в нього малувато.
Але забороняти їх зараз дійсно не до часу. Після перемоги майже всі вони самі відхрестяться від гундяєва і мп. А зараз просто бояться.
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17.05.2022 00:45 Ответить
Гэть мацьковськава попа!
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17.05.2022 04:16 Ответить
УПЦ МП
ФСБ
КВН

Представители этих москальских организаций никогда не поссорятся друг с другом, потому что все они работают на Москву, так что ждать от представителя КВН запрета представителей УПЦ МП или представителей ФСБ не стоит ...
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17.05.2022 04:57 Ответить
Чому ці чорти в рясах досі сидять у Лаврах?
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17.05.2022 06:49 Ответить
Долгие годы УПЦ МП унижал украинцев , вёл откровенную агитацию за ,, русский мир,, оправдывал оккупацию Крыма и Донбаса, прививал украинцам комплекс ,,младшего брата,, выполнял прямые указания ФСБ и являлся по сути пророссийской политической партией. По церковным правилам - это не церковь , а секта. Они лижут до сих пор у убийц - рашистов , благословляются убийц. Их место - на помойке. Это мусор.
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17.05.2022 07:13 Ответить
Щоб не отримати звинувачень у дискримінації московського паханату просто треба привести діяльність усіх попів згідно з Конституцією, а саме - позбавити релігійні організації усіх пільг, вичистити учбові заклади, ЗСУ, державні установи від попівської мерзоти, вилучити усю землю отриману незаконним чином, заборонити відвідування церков неповнолітніми.
Через 10 років, ми забудемо про цей атавізм середньовіччя.
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17.05.2022 09:55 Ответить
 
 