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Війна розпочалася задовго до отримання Томосу: У ПЦУ відповіли московському патріархату

упц,онуфрий

Ієрархи МП в Україні так і не знайшли ані належних слів, ані сміливості у своїх публічних заявах засудити ідеологію "русского мира".

Про це йдеться в заяві Священного Синоду Православної Церкви України, інформує Цензор.НЕТ.

Звернення підписали митрополити та єпископи ПЦУ.

"‌Як і багато з вас, ми з сумом і розчаруванням довідалися про рішення та заяви, які від імені Митрополії Московського патріархату в Україні були оприлюднені минулого тижня.

Вперше зібравшись на повноцінне засідання свого керівного органу, на третій місяць відкритої широкомасштабної російської агресії проти України, на дев’ятому році гібридної війни РФ проти нашої держави, ієрархи під головуванням митрополита Онуфрія, після звірств окупаційних військ у тимчасово захоплених містах і селах України, щоденних російських обстрілів, спричинених цим смертей і руйнувань, від яких страждають також і їхні духовенство та паства – після всього цього основною ціллю своїх публічних звинувачень вони знову обрали Православну Церкву України.

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Очолювана митрополитом Онуфрієм юрисдикція, всупереч правді та законодавству надалі привласнює собі назву "Українська Православна Церква", хоча насправді є Митрополією Російської Православної Церкви в Україні. Її представники десятиліттями послідовно просували, поширювали, підтримували і пропагували як серед своїх вірних, так і в українському суспільстві ідеологію "русского міра" – фундамент і ключове виправдання російської агресії проти нашої держави", - йдеться в заяві.

В Синоді зуважили, що ієрархи МП в Україні так і не знайшли ані належних слів, ані сміливості у своїх публічних заявах засудити ідеологію "русского міра", засудити вчинки свого патріарха, глави і керівника Церкви, до якої вони й надалі бажають належати і якому надалі виявляють послух і покірність, згадуючи як свого "вєлікого господіна і отца". Вони вперто і послідовно не бажають бачити істинної причини страждань українського народу, воліючи говорити більше про гуманітарні наслідки війни та про допомогу, яку вони надають постраждалим.

"Ієрархи МП в Україні! Якби не попередня свідома і наполеглива праця вашої Церкви в просуванні ідей "русского міра", війна не прийшла би на нашу землю! За цю працю в інтересах Москви дехто з вас, включно з митрополитом Онуфрієм, отримав російські ордени від Путіна – чи й досі нагороджені пишаються цим? Чому бояться повернути криваві ордени? Чому ви досі не засудили ідеологію "русского міра", як злочинну – можливо тому, що в душі продовжуєте поділяти її?

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Маємо нагадати, що відкрита війна Росії проти України розпочалася ще 20 лютого 2014 року, понад вісім років тому. Але цю війну представники МП в Україні, повторюючи кліше російської пропаганди, не раз називали "громадянською", в Криму і на Донбасі системно і послідовно сприяли окупантам. Нині, за три місяці широкомасштабного вторгнення, виявилися нові численні факти колабораціонізму священників МП в Україні. Частина з них публічно відомі, інші стануть відомі згодом, але це – не поодинокі прикрі факти, а закономірний плід насадження в Московському патріархаті ідей єдності з Росією та інших кліше "русского міра", - зазначили в ПЦУ.

"Чи засідання ієрархів МП в Україні засудило факти колабораціонізму серед свого духовенства і самих колаборантів? Чи дало належну оцінку численним фактам цілеспрямованого руйнування російськими загарбниками храмів? Чи дало оцінку діям своїх братів у Росії, де жоден архієрей не засудив війну проти України? Чи відповіли ієрархи на численні заклики з боку Православної Церкви України до діалогу? Чи відповідали на заклики власного духовенства і мирян засудити позицію глави РПЦ і розпочати процес повного відокремлення від Московського патріархату?

Нічого з цього не було зроблене! Натомість ієрархи МП в Україні зосередилися на обвинуваченнях супроти ПЦУ, назвавши саме її існування, отриманий нею Томос про автокефалію "причиною російського вторгнення". Невже ви, ієрархи МП в Україні, не помітили, що війна розпочалася задовго до Об’єднавчого Собору в Святій Софії й отримання Томосу? Невже вам і нині не стало зрозумілим, що причина путінського наказу воювати проти нашого народу – сам факт існування незалежної України, її державність та суверенітет, її успішний демократичний розвиток, волелюбність українців?

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Замість того, щоби зібрати повноважні керівні органи свого релігійного об’єднання, які мають право ухвалювати рішення, очільники МП в Україні заявили про намір колись у майбутньому скликати щось на зразок круглого столу чи конференції, де слід лише обговорити поточний стан "УПЦ", але де не буде можливості ухвалити якесь конкретне рішення. Тим самим очільники МП в Україні підтвердили: вони нічого не хочуть змінювати, вони не зробили жодних правильних висновків з того, що сталося, вони бажають надалі бути підлеглими Москві, підкорятися Кирилу Гундяєву, працювати задля втілення ідей "русского міра".

Саме така безвідповідальна, тепло-холодна, сліпа й глуха до реальності позиція очільників МП в Україні, а не міфічні "змови націоналістів проти УПЦ", стали причиною масштабного відходу вірних і громад від підлеглості цій юрисдикції. Соціологічні дослідження ще в березні зафіксували зменшення числа прихильників МП в Україні на 3/4 порівняно з лютим цього року – з 15% до 4% від усіх опитаних. Тож зміна громадами МП в Україні своєї юрисдикції – не плід міфічного "розпалювання ворожнечі", але цілком об’єктивний процес, основа якого – усвідомлене волевиявлення колишніх парафіян і духовенства МП", - йдеться в повідомленні.

Очільників МП в Україні закликають нарешті оговтатися від "московського дурману і летаргічного розслаблення, побачити реальне життя Церкви і суспільства, їхні потреби та прагнення!".

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Автор: 

УПЦ МП (1214) ПЦУ (796)


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Топ коментарі
+54
Потрібно викинути МП взад запарєбрік якомога скоріше...
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16.05.2022 19:03 Відповісти
+44
Цікаво по якому праву Московський патріархат володіє стародавніми церквами, які будувались коли на москві ще жаби квакали ?
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16.05.2022 19:08 Відповісти
+33
Це філія ФСБ в Україні!! Нах..,за порєбрік цей розплідник кремлівської гидоти!!!)))
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16.05.2022 19:18 Відповісти
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Потрібно викинути МП взад запарєбрік якомога скоріше...
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16.05.2022 19:03 Відповісти
Це філія ФСБ в Україні!! Нах..,за порєбрік цей розплідник кремлівської гидоти!!!)))
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16.05.2022 19:18 Відповісти
До завершення війни всіх попів московського сатанату портібно ізолювати від суспільства як неблагонадійних.
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16.05.2022 19:26 Відповісти
За порєбрік,в лоно рідної церкви!!!!)))
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16.05.2022 19:30 Відповісти
Російська православна неканонічна псевдорелігійна тютюново-горілчана Корпорація олігарха Кирила Гундяєва є похмурою картиною гримучої суміші фашизму, окультизму та язичництва. Ніхто навіть не заперечує того факту, що Христа в ній немає. Фактично у російському православ'ї від істинного «православ'я» залишилася одна назва. Рпц мп в Україні перебуває в канонічній єдності з московським патріархатом та під повним контролем та управлінням спецслужб ФСБ РФ. В архівах КДБ зберігаються досьє та прізвиська православних священиків усіх рівнів. Вони завербовані ще будучи семінаристами.

Позаштатні співробітники Контори не відспівують українських православних воїнів загиблих в Маріуполі під час бомбардувань орками «Азовсталі», не встають з крісел під час хвилини мовчання, пам'яті сталінських жертв Голодомору.

Клірики Гундяєва благословляли військові акції Кремля, тероризм та вбивство громадян Чечні, Грузії, Молдови, України, Сирії та Лівії та «освячують» балістични ракети «сатана». Православні батюшки зберігали у підвалах культових будівель зброю та **********, а територію церковного двору використовували для обстрілу з танкових гармат спальних районів міст на Донбасі. Філія ФСБ становить небезпеку для людства і має бути нейтралізованою.

На сесію Верховної Ради України необхідно внести пропозицію щодо розгляду ворожої діяльності московської православної Аль-Каїди на території України та зняття реєстрації в Департаменті у справах релігій.

Рецензия читательницы:

«Ох! Про служителей православной церкви московского патриархата лучше не говорить. Я давно считаю, что они отошли от Бога и служат только «золотому тельцу». Мою машину, как-то с левой стороны задел микроавтобус. Из-за кабины вылез мордатый бородатый батюшка в рясе и с крестом и начал свою речь словами:

«Ну, ты, в натуре, открой зенки, смотри куда рулишь, сейчас мусоров своих вызову, и тебе пи...ц!».




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16.05.2022 19:29 Відповісти
потрібно мати в багажнику "антискрепний домкрат" для "***** служителей православной церкви московского патриархата"
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16.05.2022 20:03 Відповісти
У них високий покровитель, лійтінант.
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16.05.2022 19:43 Відповісти
лійтінант. полковник!
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16.05.2022 20:19 Відповісти
У міністра культури (якої країни) це не на часі, як і прибрати сєпарських ведучів. А як жеш пушкін і лєрмонтов... Нема питання до комісії Євробачення яка обрала спочатку сєпаршу паш, порушивши правила перетину кордонів країни.
Все міністерство це клоака агентури і сепарні
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16.05.2022 20:33 Відповісти
Трешак путінсько-гундяєвської секти Онухрія.
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16.05.2022 19:04 Відповісти
бо закон не працює!вони збирають інформацію та засерають мізки українцям "русским миром",можна зробити висновок що ця секта є під патронатом влади.
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16.05.2022 19:07 Відповісти
Закон не працює!! В цьому відповідь на питання-Чому ми не в НАТО та ЄС ,бо в нас нема
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16.05.2022 19:34 Відповісти
Соррі** ...нема реальноі судової системи,а є розрлідник корупції!!!)))
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16.05.2022 19:39 Відповісти
А звалити звідси вони не можуть - у них тутка Клондайк та Ельдорадо у одному флаконі - найбільша кількість православних приходів в Україні.
УПЦ МП про це сором"язливо мовчить

і розказує, що Бог тераів і нам велів
і щр необхідне примирення

і не будемо забувати, що стрєлковогіркінська гнида переховувалася у 2014 також у УПЦ МП

І щось вони не засудили освячення гундяєвим цієї кривавої бойні, що тут путя влаштував.
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16.05.2022 19:07 Відповісти
revansh rjuZZke vo ******* vremja.....eto prosto ******.
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16.05.2022 19:07 Відповісти
квартальне зєбидло сваіх нє брасаєт.
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16.05.2022 19:08 Відповісти
кажуть, більшість з них прихожани МП.
Для них ПЦУ - вороги.
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16.05.2022 19:09 Відповісти
На жаль.
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16.05.2022 19:32 Відповісти
Цікаво по якому праву Московський патріархат володіє стародавніми церквами, які будувались коли на москві ще жаби квакали ?
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16.05.2022 19:08 Відповісти
Колись відбулася ціла спецоперація російських спецслужб по захопленню українських лавр,до України прибули цілі потяги з підготовленними людьми,про це можна знайти інформацію.
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16.05.2022 19:17 Відповісти
- певно це з часів сталіна , який заколотив "руську православну церкву"і насадив кгбістське ярмо на голови вірян ...
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16.05.2022 20:14 Відповісти
Не володіє, а користується.
А користування цим історичним майном регулює Мінкульт.
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16.05.2022 20:29 Відповісти
В Одесі храм на Соборній площі відновлений на кошти громади предали не Мінкульту а у власність попу МП Агафангелу за підписом великого патріота України представника ОПСЖ Скорика Миколи тоді працював в обл. адміністрації от такі дива бувають.
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16.05.2022 20:57 Відповісти
Місцеві особливості - це нормально. Та й ні до москви нідо могили він його не утягне.
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16.05.2022 22:34 Відповісти
Ткаченківський мінкульт імені Зеленського
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16.05.2022 22:29 Відповісти
Разом з тотальнивсесукраїнським 1+1 марафоном.
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16.05.2022 22:35 Відповісти
що то за церква, яка благословляє вбиць на вбивство ??????до того ж цілого народу, на землі якого воно жере???? пипець!
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16.05.2022 19:10 Відповісти
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16.05.2022 19:35 Відповісти
Майте бога в сердці і душі.
А ті всі попи та церкви - то язичество.
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16.05.2022 19:10 Відповісти
Они граждане Украины,уголовный кодекс к ним относится.
За бороду попяру и на 15 суток,метлу в руки и вперёд улицы мести
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16.05.2022 19:10 Відповісти
Читаю, і бачу, що це звернення не просто публічне "до всіх", а до керівників держави відповідного напряму, а саме до Зе, до Шмигаля, до Баканова, до Молюски. Щоб вони виконали передбачені чинним законодавством покладені на них функції відносно повернення філіалу РПЦ в Україні до правового поля в нашій державі.
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16.05.2022 19:11 Відповісти
Патриарх Кирилл благословляет войну в Украине, видео https://youtu.be/zsQhvTe43fM
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16.05.2022 19:13 Відповісти
Да какая разница 73%😢.
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16.05.2022 19:14 Відповісти
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16.05.2022 19:37 Відповісти
Ото возня: хто легальніше застовбив територію.

Шановні, беріть приклад з штундів. У них церква там, де зібралися двоє чи троє помолитись. Як Христос заповів
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16.05.2022 19:19 Відповісти
Поки Украінці будуть триматися божків
агресора,доти агресор буде їх догоняти*, читаємо Біблію..судіть не по назві,а по справам,де Боже,...
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16.05.2022 19:19 Відповісти
Не можна служити одночасно Богу і ....
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16.05.2022 19:21 Відповісти
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16.05.2022 19:19 Відповісти
якось не віриться, що "священники" московського патріархату будуть в городі працювати.
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16.05.2022 19:41 Відповісти
Тебе Порошенко и в штаны насрал. Герой мукачево - тищенко, это ты? А ты их асфальтом закидай.
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16.05.2022 19:37 Відповісти
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16.05.2022 19:32 Відповісти
Геть московських ворогів у рясах з України. Святині українського народу мають бути повернуті Україні. Злочинців московських попів треба судити і закрити до в'язниць.
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16.05.2022 19:34 Відповісти
Эту свору необходимо назвать ее настоящим именем -российская оккупационная община
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16.05.2022 19:36 Відповісти
у мп під рясою .. погони..

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16.05.2022 19:38 Відповісти
Нагадаю, що друг дитинства головнокомандувача - голова СБУ Баканов, ходе до московської церкви та заявляє, що не визнає "розколу"!
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16.05.2022 19:39 Відповісти
Головнокомандувач у нас Залужний. Не пиши дурниць.
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16.05.2022 22:42 Відповісти
Президент у нас верховний головнокомандувач.
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17.05.2022 00:29 Відповісти
Так звана "УПЦ МП" - це філія російських державних терористичних структур. Повно їхніх попів працювали навідниками та інформаторами, ховали склади з припасами для окупантів, а також брали участь у викраденні українського населення рашистами.
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16.05.2022 19:43 Відповісти
Їх
ще тоді ,коли вони не піднялись у Верховній раді,не вшанували загиблих українських воїнів,треба було взяти за бороди, і надавати підсрачників .Для початку.Пізніше може бути пізно.
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16.05.2022 19:50 Відповісти
Це повинна вирішити і прийняти закон,про заборону,взагалі назви УПЦ МП. Є УПЦ, і все крапка. А РПЦ МП,нахуй.
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16.05.2022 19:52 Відповісти
Так вони ж і називають себе УПЦ. МП у них негласно.
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17.05.2022 00:47 Відповісти
Так пусть они полетают с крыши, нет людей, нет проблем, чого мы их терпим?
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16.05.2022 19:59 Відповісти
В первые два месяца полномасштабной войны Онуфрий был сильно напуган и считал вполне реальной перспективу запрета УПЦ МП по примеру запрета пророссийских партий. Тем более что и законопроект соответствующий появился.

Но в конце апреля стало известно, что депутаты пришли к консенсусу о том, что этот вопрос не нужно поднимать. "Мы долгое время обсуждали этот вопрос в рамках наших политических фракций и групп… Мы договорились так: во время войны мы не имеем права принимать ни один закон, раскалывающий украинское общество", - сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.

Похоже, Онуфрий расценил это как "прощение грехов" и решил перейти в наступление. Поэтому он попытался создать капкан для Зеленского, рассчитывая на примитивную реакцию на слово "Порошенко". По-видимому, авторы обращения синода надеются, что Зеленский угодит в эту ловушку и объявит какие-то решения в защиту УПЦ - например, провозгласит мораторий на переходы общин в ПЦУ "во время военного положения". Если бы это произошло, кремлевская пропаганда могла бы тут же похвастаться, что Киев признал свою вину и начал отступление на религиозном фронте. Подчеркнем, что "религиозный фронт" - это терминология синода УПЦ МП.

Также в своем заявлении синод ни словом не упрекнул тех священников УПЦ МП, которые оправдывают Путина или вообще стали пособниками врага. Но таких фактов немало, и их нужно предавать огласке, ибо именно они вызывают возмущение людей и побуждают их переходить в ПЦУ.

Синод пытается сделать виноватой власть в своих проблемах, хотя виновата исключительно сама УПЦ МП.
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16.05.2022 20:00 Відповісти
Геть московських попів з України! Слава ЗСУ!
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16.05.2022 20:02 Відповісти
Если Онуфрий с его мышлением колхозника стал предстоятелем этой группировки, то как низко пала духовная составляющая в этом подразделении рпz. Впрочем, а не была ли она всегда ниже уровня
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16.05.2022 20:06 Відповісти
справи щодо моспаханата це звичайний кримінал рівня райвідділу.
Мер Конотопа може провести майстер-клас з іншими сцикунами типу садового чи к2.
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16.05.2022 20:06 Відповісти
Москальська філія фсб мп, знаходиться під охороною та лелеянням води.
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16.05.2022 20:08 Відповісти
...плеканням...
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16.05.2022 22:46 Відповісти
в УКРАИНЕ наконец то запретили все пророссийские партии.а вот когда московский бесонат запретят?!
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16.05.2022 20:16 Відповісти
Нахера ці попи взагалі потрібні?
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16.05.2022 20:18 Відповісти
зелена влада сциться їх прибрати. а спитайте в них - хто агресор? чи засуджують вони рашистів? чи це відповідає гуманізму - катувати людей?
МП і обсереться.

але зекоманда не запитає. бо сама не знає відповіді на ці запитання. просто пєрєстать стрєлять.... настання миру... дайте нам побільше накрасти....
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16.05.2022 20:23 Відповісти
Після перемоги багато що стане на свої місця. Може не все, але багато що. Більшість громад перейдуть до ПЦУ. Т.з. упц мп стане жалюгідною купкою зрадиків і відщепенців. Хоча вонятимуть ще довго...
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16.05.2022 21:04 Відповісти
Геть з України московські попи! За порєбрік!
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16.05.2022 21:05 Відповісти
Порошенко - томос. Зеленський - повна заборона УПЦ МП. Від такої боротьби Україна лише виграє.
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16.05.2022 21:06 Відповісти
патриархат? московский? Бог хоть о нем знает?
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16.05.2022 21:10 Відповісти
) ось вам і ще фронт, внутрішній... А це страшні зомбаки! Не здивуюся якщо будуть живі щити для орків робити як на донбасі. Ну або просто революцію
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16.05.2022 21:20 Відповісти
сатанинського біса онупрія з його нечестивою сектою під заборону далі суд і обмін на наших бранців
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16.05.2022 21:23 Відповісти
Пара сотен киян, інших бажаючих стільки ж, бити,арматури, палки на крайній випадок і фізично рашистських фанатиків вишвирювати з лаври! Інакше все залишиться як є.
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16.05.2022 21:36 Відповісти
Це ФСБ, а не якась церква. Але прихожан влаштовує мабуть.
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16.05.2022 21:50 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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16.05.2022 22:46 Відповісти
Цей онуфрій таку муйню зморозив... Розума в нього малувато.
Але забороняти їх зараз дійсно не до часу. Після перемоги майже всі вони самі відхрестяться від гундяєва і мп. А зараз просто бояться.
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17.05.2022 00:45 Відповісти
Гэть мацьковськава попа!
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17.05.2022 04:16 Відповісти
УПЦ МП
ФСБ
КВН

Представители этих москальских организаций никогда не поссорятся друг с другом, потому что все они работают на Москву, так что ждать от представителя КВН запрета представителей УПЦ МП или представителей ФСБ не стоит ...
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17.05.2022 04:57 Відповісти
Чому ці чорти в рясах досі сидять у Лаврах?
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17.05.2022 06:49 Відповісти
Долгие годы УПЦ МП унижал украинцев , вёл откровенную агитацию за ,, русский мир,, оправдывал оккупацию Крыма и Донбаса, прививал украинцам комплекс ,,младшего брата,, выполнял прямые указания ФСБ и являлся по сути пророссийской политической партией. По церковным правилам - это не церковь , а секта. Они лижут до сих пор у убийц - рашистов , благословляются убийц. Их место - на помойке. Это мусор.
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17.05.2022 07:13 Відповісти
Щоб не отримати звинувачень у дискримінації московського паханату просто треба привести діяльність усіх попів згідно з Конституцією, а саме - позбавити релігійні організації усіх пільг, вичистити учбові заклади, ЗСУ, державні установи від попівської мерзоти, вилучити усю землю отриману незаконним чином, заборонити відвідування церков неповнолітніми.
Через 10 років, ми забудемо про цей атавізм середньовіччя.
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17.05.2022 09:55 Відповісти
 
 