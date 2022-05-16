Війна розпочалася задовго до отримання Томосу: У ПЦУ відповіли московському патріархату
Ієрархи МП в Україні так і не знайшли ані належних слів, ані сміливості у своїх публічних заявах засудити ідеологію "русского мира".
Про це йдеться в заяві Священного Синоду Православної Церкви України, інформує Цензор.НЕТ.
Звернення підписали митрополити та єпископи ПЦУ.
"Як і багато з вас, ми з сумом і розчаруванням довідалися про рішення та заяви, які від імені Митрополії Московського патріархату в Україні були оприлюднені минулого тижня.
Вперше зібравшись на повноцінне засідання свого керівного органу, на третій місяць відкритої широкомасштабної російської агресії проти України, на дев’ятому році гібридної війни РФ проти нашої держави, ієрархи під головуванням митрополита Онуфрія, після звірств окупаційних військ у тимчасово захоплених містах і селах України, щоденних російських обстрілів, спричинених цим смертей і руйнувань, від яких страждають також і їхні духовенство та паства – після всього цього основною ціллю своїх публічних звинувачень вони знову обрали Православну Церкву України.
Очолювана митрополитом Онуфрієм юрисдикція, всупереч правді та законодавству надалі привласнює собі назву "Українська Православна Церква", хоча насправді є Митрополією Російської Православної Церкви в Україні. Її представники десятиліттями послідовно просували, поширювали, підтримували і пропагували як серед своїх вірних, так і в українському суспільстві ідеологію "русского міра" – фундамент і ключове виправдання російської агресії проти нашої держави", - йдеться в заяві.
В Синоді зуважили, що ієрархи МП в Україні так і не знайшли ані належних слів, ані сміливості у своїх публічних заявах засудити ідеологію "русского міра", засудити вчинки свого патріарха, глави і керівника Церкви, до якої вони й надалі бажають належати і якому надалі виявляють послух і покірність, згадуючи як свого "вєлікого господіна і отца". Вони вперто і послідовно не бажають бачити істинної причини страждань українського народу, воліючи говорити більше про гуманітарні наслідки війни та про допомогу, яку вони надають постраждалим.
"Ієрархи МП в Україні! Якби не попередня свідома і наполеглива праця вашої Церкви в просуванні ідей "русского міра", війна не прийшла би на нашу землю! За цю працю в інтересах Москви дехто з вас, включно з митрополитом Онуфрієм, отримав російські ордени від Путіна – чи й досі нагороджені пишаються цим? Чому бояться повернути криваві ордени? Чому ви досі не засудили ідеологію "русского міра", як злочинну – можливо тому, що в душі продовжуєте поділяти її?
Маємо нагадати, що відкрита війна Росії проти України розпочалася ще 20 лютого 2014 року, понад вісім років тому. Але цю війну представники МП в Україні, повторюючи кліше російської пропаганди, не раз називали "громадянською", в Криму і на Донбасі системно і послідовно сприяли окупантам. Нині, за три місяці широкомасштабного вторгнення, виявилися нові численні факти колабораціонізму священників МП в Україні. Частина з них публічно відомі, інші стануть відомі згодом, але це – не поодинокі прикрі факти, а закономірний плід насадження в Московському патріархаті ідей єдності з Росією та інших кліше "русского міра", - зазначили в ПЦУ.
"Чи засідання ієрархів МП в Україні засудило факти колабораціонізму серед свого духовенства і самих колаборантів? Чи дало належну оцінку численним фактам цілеспрямованого руйнування російськими загарбниками храмів? Чи дало оцінку діям своїх братів у Росії, де жоден архієрей не засудив війну проти України? Чи відповіли ієрархи на численні заклики з боку Православної Церкви України до діалогу? Чи відповідали на заклики власного духовенства і мирян засудити позицію глави РПЦ і розпочати процес повного відокремлення від Московського патріархату?
Нічого з цього не було зроблене! Натомість ієрархи МП в Україні зосередилися на обвинуваченнях супроти ПЦУ, назвавши саме її існування, отриманий нею Томос про автокефалію "причиною російського вторгнення". Невже ви, ієрархи МП в Україні, не помітили, що війна розпочалася задовго до Об’єднавчого Собору в Святій Софії й отримання Томосу? Невже вам і нині не стало зрозумілим, що причина путінського наказу воювати проти нашого народу – сам факт існування незалежної України, її державність та суверенітет, її успішний демократичний розвиток, волелюбність українців?
Замість того, щоби зібрати повноважні керівні органи свого релігійного об’єднання, які мають право ухвалювати рішення, очільники МП в Україні заявили про намір колись у майбутньому скликати щось на зразок круглого столу чи конференції, де слід лише обговорити поточний стан "УПЦ", але де не буде можливості ухвалити якесь конкретне рішення. Тим самим очільники МП в Україні підтвердили: вони нічого не хочуть змінювати, вони не зробили жодних правильних висновків з того, що сталося, вони бажають надалі бути підлеглими Москві, підкорятися Кирилу Гундяєву, працювати задля втілення ідей "русского міра".
Саме така безвідповідальна, тепло-холодна, сліпа й глуха до реальності позиція очільників МП в Україні, а не міфічні "змови націоналістів проти УПЦ", стали причиною масштабного відходу вірних і громад від підлеглості цій юрисдикції. Соціологічні дослідження ще в березні зафіксували зменшення числа прихильників МП в Україні на 3/4 порівняно з лютим цього року – з 15% до 4% від усіх опитаних. Тож зміна громадами МП в Україні своєї юрисдикції – не плід міфічного "розпалювання ворожнечі", але цілком об’єктивний процес, основа якого – усвідомлене волевиявлення колишніх парафіян і духовенства МП", - йдеться в повідомленні.
Очільників МП в Україні закликають нарешті оговтатися від "московського дурману і летаргічного розслаблення, побачити реальне життя Церкви і суспільства, їхні потреби та прагнення!".
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Позаштатні співробітники Контори не відспівують українських православних воїнів загиблих в Маріуполі під час бомбардувань орками «Азовсталі», не встають з крісел під час хвилини мовчання, пам'яті сталінських жертв Голодомору.
Клірики Гундяєва благословляли військові акції Кремля, тероризм та вбивство громадян Чечні, Грузії, Молдови, України, Сирії та Лівії та «освячують» балістични ракети «сатана». Православні батюшки зберігали у підвалах культових будівель зброю та **********, а територію церковного двору використовували для обстрілу з танкових гармат спальних районів міст на Донбасі. Філія ФСБ становить небезпеку для людства і має бути нейтралізованою.
На сесію Верховної Ради України необхідно внести пропозицію щодо розгляду ворожої діяльності московської православної Аль-Каїди на території України та зняття реєстрації в Департаменті у справах релігій.
Рецензия читательницы:
«Ох! Про служителей православной церкви московского патриархата лучше не говорить. Я давно считаю, что они отошли от Бога и служат только «золотому тельцу». Мою машину, как-то с левой стороны задел микроавтобус. Из-за кабины вылез мордатый бородатый батюшка в рясе и с крестом и начал свою речь словами:
«Ну, ты, в натуре, открой зенки, смотри куда рулишь, сейчас мусоров своих вызову, и тебе пи...ц!».
Все міністерство це клоака агентури і сепарні
УПЦ МП про це сором"язливо мовчить
і розказує, що Бог тераів і нам велів
і щр необхідне примирення
і не будемо забувати, що стрєлковогіркінська гнида переховувалася у 2014 також у УПЦ МП
І щось вони не засудили освячення гундяєвим цієї кривавої бойні, що тут путя влаштував.
Для них ПЦУ - вороги.
А користування цим історичним майном регулює Мінкульт.
А ті всі попи та церкви - то язичество.
За бороду попяру и на 15 суток,метлу в руки и вперёд улицы мести
Шановні, беріть приклад з штундів. У них церква там, де зібралися двоє чи троє помолитись. Як Христос заповів
агресора,доти агресор буде їх догоняти*, читаємо Біблію..судіть не по назві,а по справам,де Боже,...
ще тоді ,коли вони не піднялись у Верховній раді,не вшанували загиблих українських воїнів,треба було взяти за бороди, і надавати підсрачників .Для початку.Пізніше може бути пізно.
Но в конце апреля стало известно, что депутаты пришли к консенсусу о том, что этот вопрос не нужно поднимать. "Мы долгое время обсуждали этот вопрос в рамках наших политических фракций и групп… Мы договорились так: во время войны мы не имеем права принимать ни один закон, раскалывающий украинское общество", - сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.
Похоже, Онуфрий расценил это как "прощение грехов" и решил перейти в наступление. Поэтому он попытался создать капкан для Зеленского, рассчитывая на примитивную реакцию на слово "Порошенко". По-видимому, авторы обращения синода надеются, что Зеленский угодит в эту ловушку и объявит какие-то решения в защиту УПЦ - например, провозгласит мораторий на переходы общин в ПЦУ "во время военного положения". Если бы это произошло, кремлевская пропаганда могла бы тут же похвастаться, что Киев признал свою вину и начал отступление на религиозном фронте. Подчеркнем, что "религиозный фронт" - это терминология синода УПЦ МП.
Также в своем заявлении синод ни словом не упрекнул тех священников УПЦ МП, которые оправдывают Путина или вообще стали пособниками врага. Но таких фактов немало, и их нужно предавать огласке, ибо именно они вызывают возмущение людей и побуждают их переходить в ПЦУ.
Синод пытается сделать виноватой власть в своих проблемах, хотя виновата исключительно сама УПЦ МП.
Мер Конотопа може провести майстер-клас з іншими сцикунами типу садового чи к2.
МП і обсереться.
але зекоманда не запитає. бо сама не знає відповіді на ці запитання. просто пєрєстать стрєлять.... настання миру... дайте нам побільше накрасти....
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Але забороняти їх зараз дійсно не до часу. Після перемоги майже всі вони самі відхрестяться від гундяєва і мп. А зараз просто бояться.
ФСБ
КВН
Представители этих москальских организаций никогда не поссорятся друг с другом, потому что все они работают на Москву, так что ждать от представителя КВН запрета представителей УПЦ МП или представителей ФСБ не стоит ...
Через 10 років, ми забудемо про цей атавізм середньовіччя.