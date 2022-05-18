Оккупанты планируют снести "Азовсталь", - горсовет Мариуполя

Российские оккупанты из "ДНР" намерены до освобождения Мариуполя ВСУ уничтожить остатки металлургического комбината "Азовсталь".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал городского совета Мариуполя.

"Зачем?"

- У ВСУ скоро появятся силы для деоккупации Мариуполя. Россияне превентивно уничтожают важный для Украины промышленный комплекс.

- они хотят стереть любое упоминание о героическом подвиге украинских военных.

- оккупанты не заинтересованы в восстановлении и развитии Мариуполя. Для них это только территория для крымского коридора", – говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Эвакуация с "Азовстали": украинских бойцов привезли в колонию в оккупированной Еленовке на Донбассе. ВИДЕО

В горсовете отмечают, что предприятие важное, потому что это уникальный металлургический комплекс полного цикла, который обеспечивал 10 тысяч рабочих мест, предоставлял миллиарды долларов валютных поступлений и налогов, производил 7 тысяч тонн высококачественной стали, 6 млн. тонн чугуна, 4,5 млн. тонн металлопроката.

"Для русских варваров "ломать – не строить. Душа не болит", - резюмируют в сообщении.

Напомним, 16 мая в СМИ появилась информация о вывозе украинских защитников из "Азовстали".

Впоследствии в Генштабе ВСУ сообщили: "Началась эвакуация 53 тяжелораненых военнослужащих. Они доставлены в медицинское учреждение в Новоазовске. Еще 211 защитников через гуманитарный коридор были эвакуированы в Оленевку с последующим возвращением их на подконтрольную Украине территорию через процедуру обмена".

Также читайте: Минобороны РФ утверждает, что 959 защитников "Азовстали" сдались в плен