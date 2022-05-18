Оккупанты планируют снести "Азовсталь", - горсовет Мариуполя
Российские оккупанты из "ДНР" намерены до освобождения Мариуполя ВСУ уничтожить остатки металлургического комбината "Азовсталь".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал городского совета Мариуполя.
"Зачем?"
- У ВСУ скоро появятся силы для деоккупации Мариуполя. Россияне превентивно уничтожают важный для Украины промышленный комплекс.
- они хотят стереть любое упоминание о героическом подвиге украинских военных.
- оккупанты не заинтересованы в восстановлении и развитии Мариуполя. Для них это только территория для крымского коридора", – говорится в сообщении.
В горсовете отмечают, что предприятие важное, потому что это уникальный металлургический комплекс полного цикла, который обеспечивал 10 тысяч рабочих мест, предоставлял миллиарды долларов валютных поступлений и налогов, производил 7 тысяч тонн высококачественной стали, 6 млн. тонн чугуна, 4,5 млн. тонн металлопроката.
"Для русских варваров "ломать – не строить. Душа не болит", - резюмируют в сообщении.
Напомним, 16 мая в СМИ появилась информация о вывозе украинских защитников из "Азовстали".
Впоследствии в Генштабе ВСУ сообщили: "Началась эвакуация 53 тяжелораненых военнослужащих. Они доставлены в медицинское учреждение в Новоазовске. Еще 211 защитников через гуманитарный коридор были эвакуированы в Оленевку с последующим возвращением их на подконтрольную Украине территорию через процедуру обмена".
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треба або будувати меткомбінат з нуля на нових технологіях ближче до Одеси, або, краще, не потрібні нам меткомбінати - не было б печали, да путинские черти накачали:
маємо нагоду докорінно перебудувати структуру економіки України
Доречі р.Калка знаходиться біля Маріуполя
Чи разом із цивілізованим світом у 5-й?
Яка концепція?
Бо в нас що влада, що політологи мелять щось своє, ніхто не формулює концепцію України майбутьного.
Силами кацапов проводят деиндустриализацию и ликвидацию кровавого наследия совка.
Наші пропогандони навіть гірші за москальських....
Яка нах може бути ПЕРЕМОГА, на території де ведуться бойові дії?... Де крім втраченого Маріуполя, Херсона. море вбитого цивільного населення, зруйнований житловий фонд...тобто кожен біженець втратив власне житло, а значить мінімум 10-100к доларів за цю нерухомість... Нерухомість в Харкові, Чернігові, в Сумах критично знецінилася... Який ідіот стане у цих регіонах купляти квартиру?
За західного інвестора можна забути навіть Києву, жоден тепер не збудує наприклад завод, коли москаль може прийти і його розбомбити як Ірпінь....
Мільйони біженців...дітей та жінок працездатного віку, більшість з яких вже не повернеться ...А навпаки...після війни заберуть чоловіків... Країна остаточно перетвориться на країну ПЕНСІОНЕРІВ... Замість 3 пенсіонерів на одного працюючого, стане 5-6пенсіонерів.... Падіння економіки на 40%....
ЯКА ПИЛЯТЬ ТУТ ПЕРЕМОГА, ЦЕ КАТАСТРОФА.....
- після таких бомбардувань завод відновити неможливо, його треба будувати з нуля
- завод розташований майже у центрі міста, сказав би що навіть нависає над ним і дуже його задимлює, а це екологія і здоров'я всіх мешканців міста
- на цьому місті можна построїти модернові екологічно чисті підприємства та житло для містян.
Звичайно, загарбники не думали про такі можливості, вони керувалися якимось своїми резонами, наприклад, заробити на металобрухті. Звичайний грабіж.
Але суть від цього не змінюється.
Лохопєди, це їм не девятеповерхівку авіабомбою завалити, на знос всієї Азовсталі треба дохрєна мілійонів долярів, бо будувалось то все на віки з гарного бетону і залізяччя