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Новости Война
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Оккупанты планируют снести "Азовсталь", - горсовет Мариуполя

азовсталь

Российские оккупанты из "ДНР" намерены до освобождения Мариуполя ВСУ уничтожить остатки металлургического комбината "Азовсталь".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал городского совета Мариуполя.

"Зачем?"

- У ВСУ скоро появятся силы для деоккупации Мариуполя. Россияне превентивно уничтожают важный для Украины промышленный комплекс.

- они хотят стереть любое упоминание о героическом подвиге украинских военных.

- оккупанты не заинтересованы в восстановлении и развитии Мариуполя. Для них это только территория для крымского коридора", – говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Эвакуация с "Азовстали": украинских бойцов привезли в колонию в оккупированной Еленовке на Донбассе. ВИДЕО

В горсовете отмечают, что предприятие важное, потому что это уникальный металлургический комплекс полного цикла, который обеспечивал 10 тысяч рабочих мест, предоставлял миллиарды долларов валютных поступлений и налогов, производил 7 тысяч тонн высококачественной стали, 6 млн. тонн чугуна, 4,5 млн. тонн металлопроката.

"Для русских варваров "ломать – не строить. Душа не болит", - резюмируют в сообщении.

Напомним, 16 мая в СМИ появилась информация о вывозе украинских защитников из "Азовстали".

Впоследствии в Генштабе ВСУ сообщили: "Началась эвакуация 53 тяжелораненых военнослужащих. Они доставлены в медицинское учреждение в Новоазовске. Еще 211 защитников через гуманитарный коридор были эвакуированы в Оленевку с последующим возвращением их на подконтрольную Украине территорию через процедуру обмена".

Также читайте: Минобороны РФ утверждает, что 959 защитников "Азовстали" сдались в плен

Мариуполь (5737) оккупация (10213) Азовсталь (380)


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Топ комментарии
+29
Вот мариупольская вата и останется без работы. "Аполитичные" роженицы и прочие, кого защищал "Азов". Те, кто пока еще не депортирован на Сахалин.
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18.05.2022 14:47 Ответить
+20
не снести а порезать на металлолом!
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18.05.2022 14:42 Ответить
+18
Азовсталь в Марику не потрібен.

треба або будувати меткомбінат з нуля на нових технологіях ближче до Одеси, або, краще, не потрібні нам меткомбінати - не было б печали, да путинские черти накачали:

маємо нагоду докорінно перебудувати структуру економіки України
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18.05.2022 14:45 Ответить
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не снести а порезать на металлолом!
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18.05.2022 14:42 Ответить
100% скільки там металу, ці упирі якісь шахти різали на метал і контактні лінії тролейбусів в Донецьку, а тут ціла Азовсталь
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18.05.2022 17:33 Ответить
Азовсталь в Марику не потрібен.

треба або будувати меткомбінат з нуля на нових технологіях ближче до Одеси, або, краще, не потрібні нам меткомбінати - не было б печали, да путинские черти накачали:

маємо нагоду докорінно перебудувати структуру економіки України
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18.05.2022 14:45 Ответить
В Одесі точно не треба забруднювати повітря.
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18.05.2022 15:02 Ответить
Война уже кончилась,чтобы что-то строить?!...
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18.05.2022 15:04 Ответить
все починається з мрії.
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18.05.2022 16:26 Ответить
да там нужно пляжи развивать и курортную зону..
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18.05.2022 16:30 Ответить
Це звісно цікаво, але підприємтво давало роботу, валюту, сировину для ОПК. Без Азовсталі місто зачахне бо більше там робити нема чого
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18.05.2022 17:35 Ответить
Азовсталь, як і всі інші металургійні підприємства, майже 100% працювали на експорт, а броньовану сталь для військової техніки ОПК купував за кордоном.
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18.05.2022 19:05 Ответить
там еще Ильича остается. вваливать миллиарды на восстановление Ахметка не будет и правильно сделает,кацапня никуда не денется. новое место возле Николаева,порт рядом,К.Рог с рудой тоже.
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18.05.2022 20:43 Ответить
Дуже дивує коли люди не розуміють важливість Маріуполя для економічного та стратегічного розвитку та існування України . Маріуполь знаходиться поблизу залізнорудних та вугільних бассейнів ( Азовсталь була не просто так побудованна в цьому місці , не з дурної голови ) Україна ще якихось 30 років назад входила в пятірку найпотужніших виробників сталі , зараз мабуть в десятку ( думаєте ахметов , пінчук та інша олігархічна наволоч дарма прихватизувала сталепромислові гіганти України ) , по запасам залізних руд в світі 20% це Україна , причому наякісніших ( до 46 % вмісту заліза ) По запасам марганцевих руд -2 місце після ПАР, по якості руди -Перше. Порт Маріуполя це експорт сталі та зерна (звісно з портами Херсона ,Миколаїва,Ольвії) , а найбільші урожаї зернових це якраз степові райони півдня України . Кацапи та кримлівський пацюк знають що роблять, відрізають та грабують нашу стратегічну економіку , ще на додаток окупували Енергодар ( найбільша АЕС та виробник електроенергії в Європі ) . А демілітарізація і денаціфікація це так -відволікаючий туман
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19.05.2022 01:13 Ответить
Для великої країни, жодна серйозна економіка без важкої індустрії неможлива. Виробництво сталі це і будівництво й машинобудування, приладобудування і багато чого іншого.
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19.05.2022 01:20 Ответить
Взагалі навіщо Україні виробництва? Закрити все нахер?
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19.05.2022 04:36 Ответить
Звичайна ординська тактика- ще з часів битви на Калці 1223 року коли Київського князя з воїнами умовили відпустити але після здачі закатували.
Доречі р.Калка знаходиться біля Маріуполя
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18.05.2022 14:46 Ответить
Тоді не наглядали з ООН та Червоного Хреста. А орда з тих часів не змінилась, з цим згодна.
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18.05.2022 14:57 Ответить
Виходе що цю битву ми проє.али, головнокомандуючий Зелений зробив свій котел
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18.05.2022 15:32 Ответить
та де ж? русскіє потратили купу ресурсів а головне часу на Маріуполь, а матимуть з цього купу каміння і величезний рахунок, заплатити прийдеться за все і всім: родинам загиблих, людям які втратили житло, людям, яких силомиць переселили до рф, русскіє ж не стидаються, впевнені що платити не доведеться. А доведеться.
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18.05.2022 17:29 Ответить
Дурень думкою багатіє. За Донецк вже заплатили.
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19.05.2022 07:14 Ответить
Почти три месяца орки утюжили Азовсталь, скованные нашими героями. Это дало преимущество украинским войскам. Но думаю вы коментировали зная это. Как и то, что Зеленский не управляет нашими войсками. Для этого есть Генштаб. Так что вброс не защитан.
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18.05.2022 18:28 Ответить
Для прихильника яжневтіка персонально - розкажи про те що він не керує військами саме найверховнішому головнокомандуючому і його рупору люсі , після того як вони удвох із цим погодяться і перестануть своїх козачків засланих до генштабу пробувати засилати - розкажеш тут про " вброс "
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18.05.2022 19:36 Ответить
але тоді ще не було Інтернету, люди не цікавилися подіями в усьому Світі так, як зараз. то ж тактика може й та сама, а реальність вже інша.
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18.05.2022 17:27 Ответить
Вот мариупольская вата и останется без работы. "Аполитичные" роженицы и прочие, кого защищал "Азов". Те, кто пока еще не депортирован на Сахалин.
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18.05.2022 14:47 Ответить
первый звоночек прозвенел еще в 15году, когда обстреляли с градов из днр, обвинив ВСУ! дальше-больше, вата не покаялась- результат вы все видите...
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18.05.2022 18:51 Ответить
Це приватне підприємство, власник якого, виводив капітал в офшори. Думаю армія Сейшельських островів і Кіпру, мала б його захищати.
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18.05.2022 18:58 Ответить
Це приватне підприємство Маріуполь годувало , без нього - ця територія - чорна діра (( і не розповідайте тут про курортний бізнес ((
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18.05.2022 19:39 Ответить
Кілька сот українців втратять робочі місця,Україна недоотримає мільярди податків та валютних надходжень. Відчують все це всі, вірніше вже відчувають..
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19.05.2022 04:38 Ответить
Главное срубить с кацапов баблишка. А за их счёт можно построить современный комбинат, вместо построенного "за царя Гороха".
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18.05.2022 14:48 Ответить
Там в любом случае надо всё перестраивать. Так что посмотрим. То что было ранее оно чисто советская монументальность с низкой эффективностью.
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18.05.2022 14:49 Ответить
И как же ты решил это сделать?! ...
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18.05.2022 15:11 Ответить
йди вчи термін репарація, тобі і твоїм нащадкам виплачувати збитки
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18.05.2022 16:38 Ответить
Я за , є одна проблема - для репарацій спочатку потрібна капітуляція того хто за все це заплатить ((
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18.05.2022 19:46 Ответить
Репарації можуть відраховуватися примусово з усіх продаж на міжнародному ринку. Це як податок який стягується з усіх хто хоче торгувати. Плати або закривай експорт. Кацапи капітулюють де факто сплачуючи податки (акциз) які будуть спрямовуватись на виплату репарацій та контрибуцій всім сторонам які понесли втрати від війни яку вони спланували, розпочали і ведуть. Це якраз те що "нарвітся нє нравітся а песєц к нім явітся"
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18.05.2022 20:01 Ответить
А зачем срани кацапской знать об этом?😧
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18.05.2022 17:59 Ответить
там теж комбінат був непоганий, треба було тільки обладнання нове, стіни нові не треба.
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18.05.2022 17:31 Ответить
Мариуполю конец как текущему городу в любом случае. Просто ДНР превращает всё в дыру, так как они только так и умеют. Мариуполь это был моногород, но из-за страшных разрушений теперь он таким быть не может. Так что он будет другим. Или дырой при правлении России или чуть иным городком в Украине.
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18.05.2022 14:48 Ответить
запомни кацап они никогда не будет под правлением рассии - время сейчас течет очень быстро
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18.05.2022 16:31 Ответить
То ми після перемоги будемо відновлювати 3-й економичний уклад? Мартенівські пічи, ткацькі фабрики, вугільні шахти, паровози, пароходи, парові зерномолки?
Чи разом із цивілізованим світом у 5-й?
Яка концепція?
Бо в нас що влада, що політологи мелять щось своє, ніхто не формулює концепцію України майбутьного.
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18.05.2022 14:55 Ответить
Они идиоты без мозгов. Чего ты от них хочешь. Выше головы не прыгнешь.
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18.05.2022 15:01 Ответить
Хто рвався відновлювати? Греки і Італійці? Ну може вони щось і порадять
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18.05.2022 15:04 Ответить
Ті ще металурги
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19.05.2022 07:17 Ответить
в мировом правительстве решили что удел Украины это зерно и IT.
Силами кацапов проводят деиндустриализацию и ликвидацию кровавого наследия совка.
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18.05.2022 15:43 Ответить
Ти дебіл?Чи ти дебіл!
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18.05.2022 16:32 Ответить
бред кацапский ..
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18.05.2022 16:32 Ответить
кацапи бомжі поріжуть на брухт все та здадуть шоб було за що бояришніка купити
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18.05.2022 14:57 Ответить
Tochno onji eto budet deljatj? Idealjno. Pustj snesjet do zemlji za svoi schet i ostavljajet zelennuju travku. Etot zavod v tom meste gde on seichas, dlja razvitiji goroda uze i tak nje godilsja. Schet za razrusenija vse ravno budet dobavljen k razmeru reparacij.
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18.05.2022 15:00 Ответить
Дешёвая месть обкакавшихся ублюдков.
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18.05.2022 15:02 Ответить
Удачи. Денежки за азовсталь Ахметов через суды стрясет с рашки. Завод не блистал новыми технологиями и давно требовал глубокой модернизации.
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18.05.2022 15:03 Ответить
Ломать, конечно, - не строить, но и здесь им не обломиться =) Чепушило скорее на концерт Кобзона отправиться, чем снесут эту махину)
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18.05.2022 15:06 Ответить
планировать они могут что угодно... а там... а там будет видно !
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18.05.2022 15:26 Ответить
на месте снесённого азовстали кацапы будут раздавать пакетики с крупой миниралкой и печеньем на 9 мая раз в год
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18.05.2022 15:26 Ответить
В рашке демографический кризис- русские ваньки дохнут пачками,а кавказцы и татары размножаются как тараканы.Чтоб хоть как-то восполнять потери они и заварили всю эту кровавую кашу на Донбассе.Профит 3-4 млн. беженцев для рабочей силы в российских епенях.Лозунг ЧВР сработал.
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18.05.2022 15:41 Ответить
"ПЕРЕМОГА, ПЕРЕМОГА, МИ ІМ ДАЛІ ПІ3 ДИ.... ЗЕЛІНСЬКИЙ МАЛАДЄЦ, ЗАЛУЖНИЙ - ГЕНІЙ ВАЙНИ"...

Наші пропогандони навіть гірші за москальських....
Яка нах може бути ПЕРЕМОГА, на території де ведуться бойові дії?... Де крім втраченого Маріуполя, Херсона. море вбитого цивільного населення, зруйнований житловий фонд...тобто кожен біженець втратив власне житло, а значить мінімум 10-100к доларів за цю нерухомість... Нерухомість в Харкові, Чернігові, в Сумах критично знецінилася... Який ідіот стане у цих регіонах купляти квартиру?
За західного інвестора можна забути навіть Києву, жоден тепер не збудує наприклад завод, коли москаль може прийти і його розбомбити як Ірпінь....
Мільйони біженців...дітей та жінок працездатного віку, більшість з яких вже не повернеться ...А навпаки...після війни заберуть чоловіків... Країна остаточно перетвориться на країну ПЕНСІОНЕРІВ... Замість 3 пенсіонерів на одного працюючого, стане 5-6пенсіонерів.... Падіння економіки на 40%....

ЯКА ПИЛЯТЬ ТУТ ПЕРЕМОГА, ЦЕ КАТАСТРОФА.....
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18.05.2022 15:48 Ответить
истеричка млять - а что завтра конец света и после завтра не будет? а квартиры в Киеве дорожают это для дятлов
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18.05.2022 16:35 Ответить
При чому тут ІСТЕРИЧКА? Просто від цих "ПЕРЕМОГ" починає підтошнювати..... Треба бути реалістами ... визнати, що ми у Дупі і потроху вилазити з неї .... А не впадати в АГАЛТЄЛИЄ ПЕРЕМОГИ
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18.05.2022 18:07 Ответить
Я тебе дуже розчарую, але в 1944-м Україна представляла собою суцільну руїну і через 10 років все було відбудовано
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18.05.2022 16:58 Ответить
Просто потрібно бути реалістом....потрібно визнати, що ми у дуже жорсткій халепі І почати вибиратися із неї... а не займатися ОГАЛТЄЛИМИ ПЕРЕМОГАМИ....
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18.05.2022 18:10 Ответить
Якою ціною? Тоді пів країни жили в землянках і їли кожна що.
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18.05.2022 19:08 Ответить
Ти особисто Україну 1944 бачив , чи так п@піздєть ? (( Для інформації - мені мої батьки про ті часи багато чого до своєї смерті устигли розповісти ; як і те що і якими зусиллями відновлювалося ((
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18.05.2022 19:44 Ответить
Тоб то я вірно зрозумів- наш говнокомандуючий вже злив ***** всі захоплені території ?
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18.05.2022 16:06 Ответить
краще булоб якби твой Зедятел не ******* Пивдень краини
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18.05.2022 21:08 Ответить
Після війни до цієї кампашки буде купа питань. Про розмінування, зірване я заказів, ігнорування даних розвідки США і так далі
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19.05.2022 03:34 Ответить
власно, судячи по відео, на відео видно не все.
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18.05.2022 17:25 Ответить
С Ринатом согласовали?
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18.05.2022 16:12 Ответить
ринату членом по лбу согласовали - терпило донецкое
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18.05.2022 16:36 Ответить
да там не только по лбу, а и по губам согласовали...
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18.05.2022 19:25 Ответить
нет конечно,при его желании ни один местный и близко не участвовал бы в распиле комбината. после освобождения спросил бы с каждого. да и государство могло бы подсуетиться,напомнить о статье за мародерство. завозить кацапов на распил дорого,лугандонцы все мобилизованы. просто Ахмедка для себя уже все решил,скачать с кацапов на новый комбинат.
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18.05.2022 21:12 Ответить
А дороги тоже построят?
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18.05.2022 16:18 Ответить
Щодо доріг, то це до зелених під@рів. Вони добре підготували дороги для окупантів.
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18.05.2022 19:01 Ответить
надірвуться зносити.
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18.05.2022 17:23 Ответить
Як би це не було боляче для маріупольців яких Азовсталь годувала, але поклавши руку на серце треба сказати що стратегічно це правильне рішення виходячи з наступних факторів:
- після таких бомбардувань завод відновити неможливо, його треба будувати з нуля
- завод розташований майже у центрі міста, сказав би що навіть нависає над ним і дуже його задимлює, а це екологія і здоров'я всіх мешканців міста
- на цьому місті можна построїти модернові екологічно чисті підприємства та житло для містян.
Звичайно, загарбники не думали про такі можливості, вони керувалися якимось своїми резонами, наприклад, заробити на металобрухті. Звичайний грабіж.
Але суть від цього не змінюється.
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18.05.2022 18:58 Ответить
Знести ?
Лохопєди, це їм не девятеповерхівку авіабомбою завалити, на знос всієї Азовсталі треба дохрєна мілійонів долярів, бо будувалось то все на віки з гарного бетону і залізяччя
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18.05.2022 21:21 Ответить
Знесе він хіба що своє гімно в унітазі. Чим ти будень зносити, дебіл?? Чмо тупе навіть не розуміє, наскільки це складно і вартість теж не розуміє
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19.05.2022 03:36 Ответить
 
 