Окупанти планують знести "Азовсталь", - міськрада Маріуполя

Російські окупанти з "ДНР" мають намір до звільнення Маріуполя ЗСУ знищити рештки металургійного комбіната "Азовсталь".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал міської ради Маріуполя.

"Навіщо?

- у ЗСУ скоро з’являться сили для деокупації Маріуполя. Росіяни превентивно знищують важливий для України промисловий комплекс.

- вони хочуть стерти будь-яке нагадування про героїчний подвиг українських військових.

- окупанти не зацікавлені у відновленні та розвитку Маріуполя. Для них це лише територія для кримського коридору", - йдеться у повідомленні.

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У міськраді наголошують, що підприємство важливе, бо це унікальний металургійний комплекс повного циклу, який забезпечував 10 тисяч робочих місць, надавав мільярди доларів валютних надходжень та податків, виробляв 7 тисяч тонн високоякісної сталі, 6 млн тонн чавуну, 4,5 млн тонн металопрокату.

"Для російських варварів "ломать – не строить. Душа не болит", - резюмують у повідомленні.

Нагадаємо, 16 травня у ЗМІ з’явилася інформація про вивезення українських захисників з "Азовсталі".

Згодом у Генштабі ЗСУ повідомили: "Розпочалася евакуація 53 важкопоранених військовослужбовців. Їх доставлено до медичного закладу у Новоазовську. Ще 211 захисників через гуманітарний коридор були евакуйовані до Оленівки з подальшим поверненням їх на підконтрольну Україні територію через процедуру обміну".

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