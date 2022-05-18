Окупанти планують знести "Азовсталь", - міськрада Маріуполя
Російські окупанти з "ДНР" мають намір до звільнення Маріуполя ЗСУ знищити рештки металургійного комбіната "Азовсталь".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал міської ради Маріуполя.
"Навіщо?
- у ЗСУ скоро з’являться сили для деокупації Маріуполя. Росіяни превентивно знищують важливий для України промисловий комплекс.
- вони хочуть стерти будь-яке нагадування про героїчний подвиг українських військових.
- окупанти не зацікавлені у відновленні та розвитку Маріуполя. Для них це лише територія для кримського коридору", - йдеться у повідомленні.
У міськраді наголошують, що підприємство важливе, бо це унікальний металургійний комплекс повного циклу, який забезпечував 10 тисяч робочих місць, надавав мільярди доларів валютних надходжень та податків, виробляв 7 тисяч тонн високоякісної сталі, 6 млн тонн чавуну, 4,5 млн тонн металопрокату.
"Для російських варварів "ломать – не строить. Душа не болит", - резюмують у повідомленні.
Нагадаємо, 16 травня у ЗМІ з’явилася інформація про вивезення українських захисників з "Азовсталі".
Згодом у Генштабі ЗСУ повідомили: "Розпочалася евакуація 53 важкопоранених військовослужбовців. Їх доставлено до медичного закладу у Новоазовську. Ще 211 захисників через гуманітарний коридор були евакуйовані до Оленівки з подальшим поверненням їх на підконтрольну Україні територію через процедуру обміну".
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треба або будувати меткомбінат з нуля на нових технологіях ближче до Одеси, або, краще, не потрібні нам меткомбінати - не было б печали, да путинские черти накачали:
маємо нагоду докорінно перебудувати структуру економіки України
Доречі р.Калка знаходиться біля Маріуполя
Чи разом із цивілізованим світом у 5-й?
Яка концепція?
Бо в нас що влада, що політологи мелять щось своє, ніхто не формулює концепцію України майбутьного.
Силами кацапов проводят деиндустриализацию и ликвидацию кровавого наследия совка.
Наші пропогандони навіть гірші за москальських....
Яка нах може бути ПЕРЕМОГА, на території де ведуться бойові дії?... Де крім втраченого Маріуполя, Херсона. море вбитого цивільного населення, зруйнований житловий фонд...тобто кожен біженець втратив власне житло, а значить мінімум 10-100к доларів за цю нерухомість... Нерухомість в Харкові, Чернігові, в Сумах критично знецінилася... Який ідіот стане у цих регіонах купляти квартиру?
За західного інвестора можна забути навіть Києву, жоден тепер не збудує наприклад завод, коли москаль може прийти і його розбомбити як Ірпінь....
Мільйони біженців...дітей та жінок працездатного віку, більшість з яких вже не повернеться ...А навпаки...після війни заберуть чоловіків... Країна остаточно перетвориться на країну ПЕНСІОНЕРІВ... Замість 3 пенсіонерів на одного працюючого, стане 5-6пенсіонерів.... Падіння економіки на 40%....
ЯКА ПИЛЯТЬ ТУТ ПЕРЕМОГА, ЦЕ КАТАСТРОФА.....
- після таких бомбардувань завод відновити неможливо, його треба будувати з нуля
- завод розташований майже у центрі міста, сказав би що навіть нависає над ним і дуже його задимлює, а це екологія і здоров'я всіх мешканців міста
- на цьому місті можна построїти модернові екологічно чисті підприємства та житло для містян.
Звичайно, загарбники не думали про такі можливості, вони керувалися якимось своїми резонами, наприклад, заробити на металобрухті. Звичайний грабіж.
Але суть від цього не змінюється.
Лохопєди, це їм не девятеповерхівку авіабомбою завалити, на знос всієї Азовсталі треба дохрєна мілійонів долярів, бо будувалось то все на віки з гарного бетону і залізяччя