Россияне активизировали применение авиации в поддержку наземного наступления, - Генштаб

Враг активизировал применение авиации. Российским захватчикам не хватает ракет, поэтому они ищут другие способы поражения объектов на территории Украины.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

Враг активизировал применение авиации для поддержания наступления своей наземной группировки. В связи с недостаточным количеством запасов высокоточного ракетного оружия противник осуществляет поиск других способов поражения критически важных и военных объектов на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях порядка семи батальонов вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению охраны белорусско-украинской границы. Не прошла угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории республики Беларусь.

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В Северском направлении враг продолжает усиливать прикрытие участка украинско-российской границы, оборудует опорные пункты в приграничных районах на территории Брянской области. Оккупанты продолжали артиллерийские и минометные обстрелы позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры в Сумской области с территории российской федерации.

На Харьковском направлении основные усилия противник сосредоточивает на удержании занятых позиций. Обстрелял из артиллерии гражданскую инфраструктуру в районе населённого пункта Рубежное. Кроме того, враг предпринял очередную попытку ведения наступательных действий в направлении Терновой, успеха не имел.

На Славянском направлении вражеские подразделения активных действий не проводили, сосредоточили основные усилия на удержании занятых позиций, ведении разведки и создании условий для возобновления наступления. Зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, минометов и танков в районе населенных пунктов Святогорск и Довгенькое. Также враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Байрак.

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При поддержке артиллерии и армейской авиации враг безуспешно попытался взять под контроль населенный пункт Пасека.

На Лиманском направлении враг активизировал ведение боевых действий. При артиллерийской и авиационной поддержке ведет боевые действия в районе населённого пункта Лиман.

На Северодонецком направлении при поддержке огня артиллерии российские оккупанты ведут наступление в направлении населенного пункта Северодонецк, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в районе Камышевахи, Яковлевки и Троицкого, успеха не имел, понес потери.

На Авдеевском направлении враг не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы позиций сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Авдеевка, Пески, Марьинка, Орехов и Новоселка. Применил штурмовую и армейскую авиацию в районах Каменки, Авдеевки и Новомихайловки.

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На Южнобужском направлении противник активных боевых действий не проводил. Совершал обстрелы подразделений наших войск и вел контрбатарейную борьбу. Проводил мероприятия по инженерному обеспечению основных путей сообщения и мостов.

В целях ведения боевых действий и пополнения значительных потерь в живой силе и технике на территории Украины российские оккупанты формируют резервные подразделения из состава Южного военного округа.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты девять атак российских захватчиков, уничтожены три танка, восемь артиллерийских систем, восемнадцать единиц боевой бронированной техники, специальный бронированный автомобиль и одна единица другой автомобильной техники.

Подразделения противовоздушной обороны на указанном направлении уничтожили шесть БПЛА типа "Орлан-10" и один оперативно-тактический беспилотный авиационный комплекс "ZALA", - сказано в сводке.