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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россияне активизировали применение авиации в поддержку наземного наступления, - Генштаб

генштаб

Враг активизировал применение авиации. Российским захватчикам не хватает ракет, поэтому они ищут другие способы поражения объектов на территории Украины.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

Враг активизировал применение авиации для поддержания наступления своей наземной группировки. В связи с недостаточным количеством запасов высокоточного ракетного оружия противник осуществляет поиск других способов поражения критически важных и военных объектов на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях порядка семи батальонов вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению охраны белорусско-украинской границы. Не прошла угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории республики Беларусь.

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В Северском направлении враг продолжает усиливать прикрытие участка украинско-российской границы, оборудует опорные пункты в приграничных районах на территории Брянской области. Оккупанты продолжали артиллерийские и минометные обстрелы позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры в Сумской области с территории российской федерации.

На Харьковском направлении основные усилия противник сосредоточивает на удержании занятых позиций. Обстрелял из артиллерии гражданскую инфраструктуру в районе населённого пункта Рубежное. Кроме того, враг предпринял очередную попытку ведения наступательных действий в направлении Терновой, успеха не имел.

На Славянском направлении вражеские подразделения активных действий не проводили, сосредоточили основные усилия на удержании занятых позиций, ведении разведки и создании условий для возобновления наступления. Зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, минометов и танков в районе населенных пунктов Святогорск и Довгенькое. Также враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Байрак.

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При поддержке артиллерии и армейской авиации враг безуспешно попытался взять под контроль населенный пункт Пасека.

На Лиманском направлении враг активизировал ведение боевых действий. При артиллерийской и авиационной поддержке ведет боевые действия в районе населённого пункта Лиман.

На Северодонецком направлении при поддержке огня артиллерии российские оккупанты ведут наступление в направлении населенного пункта Северодонецк, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в районе Камышевахи, Яковлевки и Троицкого, успеха не имел, понес потери.

На Авдеевском направлении враг не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы позиций сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Авдеевка, Пески, Марьинка, Орехов и Новоселка. Применил штурмовую и армейскую авиацию в районах Каменки, Авдеевки и Новомихайловки.

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На Южнобужском направлении противник активных боевых действий не проводил. Совершал обстрелы подразделений наших войск и вел контрбатарейную борьбу. Проводил мероприятия по инженерному обеспечению основных путей сообщения и мостов.

В целях ведения боевых действий и пополнения значительных потерь в живой силе и технике на территории Украины российские оккупанты формируют резервные подразделения из состава Южного военного округа.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты девять атак российских захватчиков, уничтожены три танка, восемь артиллерийских систем, восемнадцать единиц боевой бронированной техники, специальный бронированный автомобиль и одна единица другой автомобильной техники.

Подразделения противовоздушной обороны на указанном направлении уничтожили шесть БПЛА типа "Орлан-10" и один оперативно-тактический беспилотный авиационный комплекс "ZALA", - сказано в сводке.

Генштаб ВС (6229)


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Топ комментарии
+6
А ЗСУ ппо активізували?
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25.05.2022 07:31
+4
Щас,с под асфальта достанут и щебенкой пли!
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25.05.2022 07:41
+3
Складається враження, що західні союзники (крім Польщі і балтів) вирішили багато говорити про допомогу Україні, але в реалі нічого не робити. Не стане України - не буде проблем, а Путлєр переварювати Україну буде довго і на певний час заспокоїться. Мир, жуйка!
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25.05.2022 08:38
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А ЗСУ ппо активізували?
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25.05.2022 07:31 Ответить
Щас,с под асфальта достанут и щебенкой пли!
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25.05.2022 07:41 Ответить
займуть Донбас і Херсон -об'являть територією рихфи ..І тоді скажуть : якщо буде загроза вторгнення на їх землі ударять з ЯЗ по Дніпру (центру)..Все расход кінець війни зрозумілий ? Ми втрачаємо ще більше території і повний піпец
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25.05.2022 08:28 Ответить
Ви думаєте ці покидьки обмежаться Донбасом і Херсоном? Ви арестович? А Дніпро вони можуть просто захопити...
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25.05.2022 08:32 Ответить
то что они скажут уже всем нас..ать, один столтенберг обтекает во время своих речей
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25.05.2022 09:32 Ответить
Складається враження, що західні союзники (крім Польщі і балтів) вирішили багато говорити про допомогу Україні, але в реалі нічого не робити. Не стане України - не буде проблем, а Путлєр переварювати Україну буде довго і на певний час заспокоїться. Мир, жуйка!
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25.05.2022 08:38 Ответить
Хто і що не робить? До речі, 700 000 де вони? Чому Армія Києва має чисельність до 70 000 і усі ******* види зброї? Чому цього не має на других воюючих фронтах. Може Україні перестати брехати і маніпулювати, а воювати. Зброї достатньо, тільки вона не там.
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25.05.2022 08:53 Ответить
По цій темі: Протягом кількох тижднів рашинські гвинтокрили літають одни і тім же маршрутом-"косять траву" і тільки над високими деревами(тополі) та ЛЕП роблять "гірку". Ось і сьогодня,близько восьмої пролетіли зпочатку три і хвилин через пять ще два.Летіли мимо с. Корсунка на північ через р.Дніпро. Через хв.30 повертаються тим же маршрутом.....Да,пролітають над густіми плавнями з обох сторін річки!!!!????
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25.05.2022 08:56 Ответить
*тим же* *густими*
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25.05.2022 08:59 Ответить
все как их учил арестович , скажите ему спасибо , сначала он рассказывает как нужно действовать , потом роииские войска применяют такую тактику и стратегию, и не нужно разведки , просто включи телевизор .
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25.05.2022 10:16 Ответить
А все чому? Бо ніхто ніякої конкретної зброї і в таких кількостях, як повідомляють мрійники не надає! Значить немає вже ніяких стастреків і стінгерів!
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25.05.2022 13:05 Ответить
ЗЕЛЕНЕ ЧМО ЗЛИВАЄ ТЕРИТОРІЇ!!!
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25.05.2022 13:07 Ответить
 
 