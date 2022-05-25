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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росіяни активізували застосування авіації на підтримку наземного наступу, - Генштаб

генштаб

Ворог активізував застосування авіації. Російським загарбникам на вистачає ракет, тож вони шукають інші способи ураження об’єктів на території України.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ворог активізував застосування авіації для підтримання наступу свого наземного угруповання. У зв’язку з недостатньою кількістю запасів високоточної ракетної зброї противник здійснює пошук інших способів ураження критично важливих та військових об’єктів на території України.

На Волинському та Поліському напрямках до семи батальйонів збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони білоруско-українського кордону. Не минула загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території республіки білорусь.

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На Сіверському напрямку ворог продовжує посилювати прикриття ділянки українсько-російського кордону, обладнує опорні пункти в прикордонних районах на території Брянської області. Окупанти продовжували артилерійські та мінометні обстріли позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури у Сумській області з території російської федерації.

На Харківському напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні зайнятих позицій. Обстріляв з артилерії цивільну інфраструктуру в районі населеного пункту Рубіжне. Крім того, ворог здійснив чергову спробу ведення наступальних дій у напрямку Тернової, успіху не мав.

На Слов’янському напрямку ворожі підрозділи активних дій не проводили, зосередили основні зусилля на утриманні зайнятих позицій, веденні розвідки та створенні умов для відновлення наступу. Зафіксовано обстріли із ствольної та реактивної артилерії, мінометів і танків в районі населених пунктів Святогірськ та Довгеньке. Також ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Байрак.

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За підтримки артилерії та армійської авіації ворог безуспішно спробував взяти під контроль населений пункт Пасіка.

На Лиманському напрямку ворог активізував ведення бойових дій. За артилерійської та авіаційної підтримки веде бойові дії в районі населеного пункту Лиман.

На Сєвєродонецькому напрямку, за підтримки вогню артилерії, російські окупанти ведуть наступ у напрямку населеного пункту Сєвєродонецьк, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії в районі Комишувахи, Яковлівки і Троїцького, успіху не мав, зазнав втрат.

На Авдіївському напрямку ворог не припиняє мінометні та артилерійські обстріли позицій Сил оборони і цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Авдіївка, Піски, Мар’їнка, Оріхів та Новосілка. Застосував штурмову та армійську авіацію в районах Кам’янки, Авдіївки і Новомихайлівки.

Також читайте: На Східному напрямку 24 травня відбито 3 атаки, знищено до 180 окупантів, 2 танки, 8 одиниць бронетехніки, 3 артсистеми, - ОТУ "Схід"

На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив. Здійснював обстріли підрозділів наших військ та вів контрбатарейну боротьбу. Проводив заходи інженерного забезпечення основних шляхів сполучення та мостів.

З метою ведення бойових дій та поповнення значних втрат у живій силі та техніці на території України російські окупанти формують резервні підрозділи зі складу Південного військового округу.

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито дев’ять атак російських загарбників, знищено три танки, вісім артилерійських систем, вісімнадцять одиниць бойової броньованої техніки, спеціальний броньований автомобіль та одну одиницю іншої автомобільної техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони на зазначеному напрямку знищили шість БпЛА типу "Орлан-10" та один оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс "ZALA", - сказано у зведенні.

Автор: 

Генштаб ЗС (6528)


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Топ коментарі
+6
А ЗСУ ппо активізували?
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25.05.2022 07:31
+4
Щас,с под асфальта достанут и щебенкой пли!
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25.05.2022 07:41
+3
Складається враження, що західні союзники (крім Польщі і балтів) вирішили багато говорити про допомогу Україні, але в реалі нічого не робити. Не стане України - не буде проблем, а Путлєр переварювати Україну буде довго і на певний час заспокоїться. Мир, жуйка!
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25.05.2022 08:38
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А ЗСУ ппо активізували?
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25.05.2022 07:31 Відповісти
Щас,с под асфальта достанут и щебенкой пли!
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25.05.2022 07:41 Відповісти
займуть Донбас і Херсон -об'являть територією рихфи ..І тоді скажуть : якщо буде загроза вторгнення на їх землі ударять з ЯЗ по Дніпру (центру)..Все расход кінець війни зрозумілий ? Ми втрачаємо ще більше території і повний піпец
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25.05.2022 08:28 Відповісти
Ви думаєте ці покидьки обмежаться Донбасом і Херсоном? Ви арестович? А Дніпро вони можуть просто захопити...
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25.05.2022 08:32 Відповісти
то что они скажут уже всем нас..ать, один столтенберг обтекает во время своих речей
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25.05.2022 09:32 Відповісти
Складається враження, що західні союзники (крім Польщі і балтів) вирішили багато говорити про допомогу Україні, але в реалі нічого не робити. Не стане України - не буде проблем, а Путлєр переварювати Україну буде довго і на певний час заспокоїться. Мир, жуйка!
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25.05.2022 08:38 Відповісти
Хто і що не робить? До речі, 700 000 де вони? Чому Армія Києва має чисельність до 70 000 і усі ******* види зброї? Чому цього не має на других воюючих фронтах. Може Україні перестати брехати і маніпулювати, а воювати. Зброї достатньо, тільки вона не там.
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25.05.2022 08:53 Відповісти
По цій темі: Протягом кількох тижднів рашинські гвинтокрили літають одни і тім же маршрутом-"косять траву" і тільки над високими деревами(тополі) та ЛЕП роблять "гірку". Ось і сьогодня,близько восьмої пролетіли зпочатку три і хвилин через пять ще два.Летіли мимо с. Корсунка на північ через р.Дніпро. Через хв.30 повертаються тим же маршрутом.....Да,пролітають над густіми плавнями з обох сторін річки!!!!????
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25.05.2022 08:56 Відповісти
*тим же* *густими*
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25.05.2022 08:59 Відповісти
все как их учил арестович , скажите ему спасибо , сначала он рассказывает как нужно действовать , потом роииские войска применяют такую тактику и стратегию, и не нужно разведки , просто включи телевизор .
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25.05.2022 10:16 Відповісти
А все чому? Бо ніхто ніякої конкретної зброї і в таких кількостях, як повідомляють мрійники не надає! Значить немає вже ніяких стастреків і стінгерів!
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25.05.2022 13:05 Відповісти
ЗЕЛЕНЕ ЧМО ЗЛИВАЄ ТЕРИТОРІЇ!!!
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25.05.2022 13:07 Відповісти
 
 