Обстрелы Северодонецка: Шесть человек погибли, 8 получили ранения. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты продолжают обстреливать Северодонецк, в результате чего погибли 6 человек и ранены восемь гражданских.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне бьют по скоплению людей. Да, они знают, что на северодонецком "Азоте" обустроены бомбоубежища, и направляют снаряды именно туда. Вчера они убили там четырех местных жителей, еще трое госпитализированы. Также врагу известно, в каких школах есть укрытия - туда тоже бьют неслучайно. Вблизи одного из учебных заведений 24 мая ранена женщина. Эту информацию оккупанты собирают, используя беспилотники, а также поступают данные от наводчиков. Будьте внимательными - предатели могут быть среди вас. Вроде бы скрываться от обстрелов и получать вместе со всеми гуманитарную помощь, но при этом помогать врагу", - рассказал он.

По словам Гайдая, еще два человека погибли в старых районах города и еще четыре человека ранены. Всего за 24 мая - шестеро погибших и восемь раненых. Одной женщине пришлось ампутировать ногу.

"Количество поврежденного за вчерашний день жилья учесть тяжело. Разрушены два дома в Северодонецке. По четыре – в Новодружеске, Врубовке и Камышевахе, по три – в Золотом и Тошковке, по два – в Екатериновке и Нырковом, один – в Горском.



В эти минуты при поддержке артиллерии российские оккупанты ведут наступление на Северодонецк.

За сутки отбиты девять атак российских захватчиков, уничтожены три танка, восемь артиллерийских систем, восемнадцать единиц боевой бронированной техники, специальный бронированный автомобиль и одна единица иной автомобильной техники", - подытожил глава ОВА.

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