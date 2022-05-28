РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9100 посетителей онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине
27 060 105
Германия (5996) оружие (9371) Кулеба Дмитрий (2619) Фельдгузен (96)

Германия готова передать Украине тяжелое вооружение, - Фельдгузен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

marder

Германия готова передать Украине тяжелое вооружение, чтобы противостоять российской агрессии. В частности, Киев получит от Берлина самоходные установки "Гепард".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом посолка Германии Анка Фельдгузен заявила в эфире телемарафона.

"Есть два аспекта. Можно их купить напрямую у производителя, но надо, чтобы правительство дало разрешение... Я думаю, что сейчас процесс уже пошел. Они (поставки "Гепардов" Украине - ред.) уже одобрены", - сказала посол Германии.

Также Фельдгузен прокомментировала возможные поставки бронетранспортеров "Мардер". По ее словам, данная техника в Германии уже не используется и требует ремонта.

Читайте также: Украина просит Германию приостановить "Северный поток-1", - глава Оператора ГТС Макогон

"Я не думаю, что там (в Берлине - ред.) тормозится (решение о передаче "Мардеров" - ред.). Те "Мардеры" стоят на стоянке уже 10 лет, они неспособны воевать. Их сначала надо отремонтировать, а уже потом передавать. Я деталей не знаю, но наше решение было окончательным - мы передадим тяжелое вооружение. Я думаю, что это будет", - пояснила дипломат.

Напомним, ранее сообщалось, что немецкое правительство блокирует поставки боевых машин пехоты (БМП) "Мардер" Украине, а посол Украины в Германии раскритиковал Берлин за такую позицию.

Читайте: Немецкий министр предостерег от немедленного эмбарго на российский газ
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+71
Каждый день кто то из немцев передает оружие. У меня в квартире его уже ставить некуда...
показать весь комментарий
28.05.2022 20:42
+36
Litva za 3 dnia liudi sobrali 5mln evro na Bayraktar Ukraine.S bolsim entiuziazmom ot detej do pensionerov slali dengi.Teper sleducije zadaca Ukraine kupit F-35
показать весь комментарий
28.05.2022 20:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
А знаєте, я щось почав вірити тому депутату держдури...
показать весь комментарий
29.05.2022 06:56 Ответить
"Німеччина готова передати...." Вашу мать, так передайте а ******..те!! Последеднне время один треп, могли бы, возможно, наверно, можем и т.д!!! Тут каждый день на счету, а европа в жопе ковыряется... Как всегда в прочем. Путлер туда бала набросал всяким шавкам, вот они и гавкают из за угла!!!
показать весь комментарий
29.05.2022 08:10 Ответить
поставка в июне, какого года ? ) и 30 шт. много, нужна 1 шт., бл..ь, немецкие корпорации готові поставить, а правительство жует сопли под дудку Зазупина и Мордора
показать весь комментарий
29.05.2022 08:13 Ответить
Скільки ще чекати? Мардери і гепарди встигнуть взяти участь у параді перемоги?
показать весь комментарий
29.05.2022 08:16 Ответить
Только одни отговорки от немцев..Так продайте нам те"Мардеры"по цене металлолома.У нас найдутся умельцы подремонтировать их.ВСУ очень нужна БТ-техника.
показать весь комментарий
29.05.2022 08:46 Ответить
Страница 2 из 2
 
 