Германия готова передать Украине тяжелое вооружение, - Фельдгузен

Германия готова передать Украине тяжелое вооружение, чтобы противостоять российской агрессии. В частности, Киев получит от Берлина самоходные установки "Гепард".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом посолка Германии Анка Фельдгузен заявила в эфире телемарафона.

"Есть два аспекта. Можно их купить напрямую у производителя, но надо, чтобы правительство дало разрешение... Я думаю, что сейчас процесс уже пошел. Они (поставки "Гепардов" Украине - ред.) уже одобрены", - сказала посол Германии.

Также Фельдгузен прокомментировала возможные поставки бронетранспортеров "Мардер". По ее словам, данная техника в Германии уже не используется и требует ремонта.

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"Я не думаю, что там (в Берлине - ред.) тормозится (решение о передаче "Мардеров" - ред.). Те "Мардеры" стоят на стоянке уже 10 лет, они неспособны воевать. Их сначала надо отремонтировать, а уже потом передавать. Я деталей не знаю, но наше решение было окончательным - мы передадим тяжелое вооружение. Я думаю, что это будет", - пояснила дипломат.

Напомним, ранее сообщалось, что немецкое правительство блокирует поставки боевых машин пехоты (БМП) "Мардер" Украине, а посол Украины в Германии раскритиковал Берлин за такую позицию.

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