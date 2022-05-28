Німеччина готова передати Україні важке озброєння, - Фельдгузен

Німеччина готова передати Україні важке озброєння, щоб протистояти російській агресії. Зокрема, Київ отримає від Берліну самохідні установки "Гепард".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням РБК-Україна, про це посолка Німеччини Анка Фельдгузен заявила в ефірі телемарафону.

"Є два аспекти. Можна їх купити напряму у виробника, але треба, щоб уряд дав дозвіл... Я думаю, що зараз процес вже пішов. Вони (поставки "Гепардів" Україні - ред.) вже схвалені", - сказала посол Німеччини.

Також Фельдгузен прокоментувала можливі поставки бронетранспортерів "Мардер". За її словами, ця техніка в Німеччині вже не використовується і потребує ремонту.

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"Я не думаю, що там (у Берліні - ред.) гальмується (рішення про передачу "Мардерів" - ред.). Ті "Мардери" стоять на стоянці вже 10 років, вони неспроможні воювати. Їх спочатку треба відремонтувати, а вже потім передавати. Я деталей не знаю, але наше рішення було остаточним - ми передамо важке озброєння. Я думаю, що це буде", - наголосила дипломат.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що німецький уряд блокує поставки бойових машин піхоти (БМП) "Мардер" Україні, а посол України в Німеччині розкритикував Берлін за таку позицію.

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