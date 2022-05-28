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Німеччина готова передати Україні важке озброєння, - Фельдгузен

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

marder

Німеччина готова передати Україні важке озброєння, щоб протистояти російській агресії. Зокрема, Київ отримає від Берліну самохідні установки "Гепард".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням РБК-Україна, про це посолка Німеччини Анка Фельдгузен заявила в ефірі телемарафону.

"Є два аспекти. Можна їх купити напряму у виробника, але треба, щоб уряд дав дозвіл... Я думаю, що зараз процес вже пішов. Вони (поставки "Гепардів" Україні - ред.) вже схвалені", - сказала посол Німеччини.

Також Фельдгузен прокоментувала можливі поставки бронетранспортерів "Мардер". За її словами, ця техніка в Німеччині вже не використовується і потребує ремонту.

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"Я не думаю, що там (у Берліні - ред.) гальмується (рішення про передачу "Мардерів" - ред.). Ті "Мардери" стоять на стоянці вже 10 років, вони неспроможні воювати. Їх спочатку треба відремонтувати, а вже потім передавати. Я деталей не знаю, але наше рішення було остаточним - ми передамо важке озброєння. Я думаю, що це буде", - наголосила дипломат.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що німецький уряд блокує поставки бойових машин піхоти (БМП) "Мардер" Україні, а посол України в Німеччині розкритикував Берлін за таку позицію.

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Топ коментарі
+71
Каждый день кто то из немцев передает оружие. У меня в квартире его уже ставить некуда...
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28.05.2022 20:42
+36
Litva za 3 dnia liudi sobrali 5mln evro na Bayraktar Ukraine.S bolsim entiuziazmom ot detej do pensionerov slali dengi.Teper sleducije zadaca Ukraine kupit F-35
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28.05.2022 20:55
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А знаєте, я щось почав вірити тому депутату держдури...
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29.05.2022 06:56 Відповісти
"Німеччина готова передати...." Вашу мать, так передайте а ******..те!! Последеднне время один треп, могли бы, возможно, наверно, можем и т.д!!! Тут каждый день на счету, а европа в жопе ковыряется... Как всегда в прочем. Путлер туда бала набросал всяким шавкам, вот они и гавкают из за угла!!!
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29.05.2022 08:10 Відповісти
поставка в июне, какого года ? ) и 30 шт. много, нужна 1 шт., бл..ь, немецкие корпорации готові поставить, а правительство жует сопли под дудку Зазупина и Мордора
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29.05.2022 08:13 Відповісти
Скільки ще чекати? Мардери і гепарди встигнуть взяти участь у параді перемоги?
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29.05.2022 08:16 Відповісти
Только одни отговорки от немцев..Так продайте нам те"Мардеры"по цене металлолома.У нас найдутся умельцы подремонтировать их.ВСУ очень нужна БТ-техника.
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29.05.2022 08:46 Відповісти
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