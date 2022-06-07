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Греция назвала немецкую схему передачи БМП "цирком" и издевательством над Украиной

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

бмп

В Минобороны Греции подвергли критике Германию за отказ предоставлять Украине военную технику без посредников. В то же время немцы хотят передать вооружение через Грецию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

По словам неназванного чиновника греческого оборонного министерства, Германия задерживает поставки военной техники Греции, которая должна заменить переданные Украине БМП. Поэтому ВСУ не получат помощи от Афин еще как минимум два месяца.

"Когда Украина должна получить танки - когда война закончится? Это цирк. Издевательство и над Украиной и над Грецией. Для этого просто нет оснований. Олаф Шольц не хочет помогать Украине напрямую, но и не хочет в этом открыто признаваться", - возмущен представитель Минобороны Греции.

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При этом греческий военный эксперт Христос Капуцис считает, что советские БМП-1, которые Греция планирует передать Украине, не особо помогут украинским военным, потому как такая техника является "легкой мишенью".

Напомним, ранее сообщалось, что Германия и Греция договорились о поставках Украине советского оружия в рамках кругового обмена. Со своей стороны, Берлин обязуется поставить Афинам современные бронетранспортеры. По словам официального представителя правительства Греции Янниса Ойконому, Афины пришлют Украине анонсированные БМП в количестве около 100 единиц и другое вооружение только после получения замены от Германии.
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Топ комментарии
+84
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07.06.2022 21:02
+70
АХаххахаах навіть греки шлюхольца опускають
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07.06.2022 20:59
+54
Грекам за правду-респект.Німці й надалі нажаль залишаються лайном...
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07.06.2022 21:03
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Германия и Франция очевидно боятся победы Украины-бояться потерять лидерство в Европе.. ДА и думаю верхушка там вполне может быть и куплена.. очень неприятное для нас -но реальное.. Но-таким макаром как сейчас-они вполне рискуют получить победу Украины без их помощи -даже с их противодействием-ну и результат для них будет катастрофический.. Старая Европа-банкроты.. политические.. военные.. воли нет-только бюрократия и коррупция
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07.06.2022 23:00 Ответить
где эти умственно отсталые, которые кричали что все проблемы из-за Мельника? даже у Греции уже нервы не выдержали!
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07.06.2022 23:02 Ответить
ну справедливости нужно сказать, что скорей всего это месть Штанмайера за то что Зеленский его опустил и не принял в Украине
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07.06.2022 23:03 Ответить
От і думай про членство у ЄС. Говнюк на гівнюці. Після вступу України роботи буде непочатий край. Доречі, БМП 1-лайно. Крупноколіберний кулемет прошиває, як фанеру. Краще б Леопардів підкинули.
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07.06.2022 23:17 Ответить
Макрон,Шольц и Байден-это позор западной цивилизации, я даже не знаю, кто хуже.
Это из-за них кремлевские дегенераты так осмелели.
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07.06.2022 23:19 Ответить
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07.06.2022 23:25 Ответить
Франция-просто занепад в политике,последние лет 20.Всякие дегенераты типа Макронов,Саркози и прочих петухов. С немцами,еще хуже-там старые комсомольцы бесменно у власти так же...лет 15 уже,с кучей ************** политиканов своих на подтанцовке. А Америка,ну что Америка,как только приходит кто нибудь снова из демократов в Белый Дом,начинается какая то куйня у нас в Украине-сигнал для разбухшей от нефтегазолодарров параше. Ото такой дегенеративный мир,из явных дегенератов и клоунов-симуляторов.
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07.06.2022 23:39 Ответить
Франція хоч Цезарів дала, файні машини. Шольцтер'єр - сором тотальний.
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08.06.2022 02:01 Ответить
Фріци з греками в пінг понг вирішили пограти. Проявилась чітка коаліція країн ЄС, які грають на користь фашистам - Німетчина, Греція, Угорщина. Франція та Італія типу вагаються.
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07.06.2022 23:57 Ответить
Греки хають німців, норм.
Коли прилетить угро-оркам? Чи наступні будуть мокшано-французи?
З іншої сторони у нас є бубєнчік який також не додає нашій країні балів репутації...
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07.06.2022 23:59 Ответить
На Німеччину Україні розраховувати не треба - окрім прийняття наших біженців вони більше нічого не зроблять, бо вони хочуть СПАСТИ паРашу, паРаша їм потрібна як партнер, сировиний
донор, як спонсор лівих і націоналістичних партій.
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08.06.2022 00:02 Ответить
Коррумпированной верхушке ЕС выгодна коррумпированная рашка, потому что это постоянный источник взяток, огромного потока бабла. Не хочет Макрон, Шольц и тд лишаться такой золотой жилы. Была бы рашка нормальной страной, хер бы с нее денег поимели. А так она источник лёгких денег, о которых можно промолчать в европейских декларациях.
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08.06.2022 01:45 Ответить
Гнила політична еліта старої Європи псує імідж своїх народів. Складається враження, що вони там усі ***** продались і зараз йому відпрацьовують.
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08.06.2022 02:34 Ответить
А що вам не так з Німеччиною? Німці мають гідність. Зєля послав Штайнмайєра - наступного дня з вулиць в Берліні зникли українські прапори, звідси ж і цирк з БМП. Лайно не Шольц, а Зеленський. З свіженького - образив литовців, в порушення законів України надавши громадянство Навальному, котрий в Литві є військовим злочинцем.
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08.06.2022 06:12 Ответить
Какому Навальному, дури?
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08.06.2022 07:26 Ответить
Так хай відправлять свої, чого вони чекають на німців, чи старі БМП1 їм так потрібні? потім від німців отримають нові мало того що їм міняють безплатно гірші на кращі так ще понти ганяють.
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08.06.2022 08:33 Ответить
все про німців можуть сказати їхні фільми, які вони знімають. Вони, ці фільми, нікудишні, як і самі хрици
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08.06.2022 08:47 Ответить
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